Limpieza de armario durante la cuarentena: esto es lo que debes conservar y lo que no según las tendencias

La cuarentena no es fácil para nadie, pero de nada sirve lamentarse y no aprovechar el tiempo del que disponemos en casa. Es más, seguramente durante estos días muchos habréis descubierto nuevas dotes que desconocíais con la cocina o el bricolaje, leído algún que otro libro, desempolvado un juego de mesa y disfrutado de un tratamiento de belleza casero. Pues bien, en el ámbito de la moda aunque estas semanas de reclusión resulten tentadoras para hacer del pijama el uniforme diario, si de verdad quieres ser productivo debes dejarlo a un lado y vestirte cada día (como te contamos en este artículo).

Al hilo de las tendencias de la próxima temporada, la reclusión también puede ser útil para realizar una de las tareas que más pereza suscita: el cambio de armario. Precisamente ahora que puedes dedicarle más atención quizás sea el momento de hacerlo en profundidad y decir adiós a todas esas camisetas que llevan años ocupando espacio en tus cajones y que, por pena o simplemente porque habías olvidado que existen, siguen ahí.

Relativiza

Lo primero que tienes que hacer es adoptar una mentalidad abierta y hacerte dos preguntas: ¿cuántas veces me lo he puesto en el último año?, ¿me gusta realmente cómo me queda? Si respondes “menos de tres” y “no estoy convencido” respectivamente ha llegado el momento de jubilar esa prenda. Otra de las cuestiones que debes plantearte es el modo en el que podrías combinarla o las opciones con las que revitalizarla. Por ejemplo, seguramente tengas un determinado pantalón que siempre te pones con el mismo jersey por inercia y que sin embargo puede combinar con una camiseta más desenfada o colorida. En efecto, ahora es el momento de que definitivamente te atrevas a configurar nuevos looks para que, cuando todo esto acabe, tu vestidor parezca otro (y con mucho más estilo).

Los tonos tierra son una apuesta segura de cara a la próxima temporada - © Instagram: @riccardopozzoli

Las pasadas fashion weeks celebradas en enero han servido para confirmar lo que ya se llevaba anunciando desde el pasado verano, la vuelta de dos tendencias clave y opuestas, el minimalismo de los noventa y los excesos ochenteros reinterpretados de una forma más sutil. Estamos en un momento de variedad y experimentación en el que hasta las combinaciones más inverosímiles pueden resultar un éxito, pero debes a la hora de hacer tu limpieza de armario debes tener en cuenta lo siguiente.

Cómo hacer la limpieza de armario y no morir en el intento

-Vaqueros sí, pero no todos. Esta temporada triunfan los cortes slim fit junto con patrones más rectos con la cintura ligeramente alta que recuerdan a los modelos que triunfaban en los años cincuenta. Definitivamente tienes que desterrar los lavados a la piedra así como los excesivamente rotos. En cuanto a los pitillo, resérvalos para cuando no te quede más remedio.

-Invierte en básicos. Tanto en partes de arriba como de abajo, como por ejemplo unos chinos en verde caza y camel, jerséis de punto y varias camisas lisas. Siempre te resultarán útiles.

-Tonos pastel, nudes, blancos y tierra. La gama cromática de cara a la primavera/verano es bastante amplia; pero sin duda estos colores son los que debes considerar a la hora de guardar

Los tonos nude, siempre son un acierto - © Instagram: @diegoanciano

-Dale una nueva vida a tu americana con coderas. Si pensabas que había pasado a mejor vida estabas muy equivocado. Los diseños más clásicos con cortes entallados, mix de tejidos y grandes solapas se verán combinados tanto con chinos como con vaqueros cuando se busque un resultado más desenfadado.

-Camisas de flores sí, pero con ojo. El verano es la época favorita para lucirlas, pero muchos no saben encontrar el término medio. Por eso te aconsejamos que los modelos en colores flúor los apartes de la balda de ropa para el día a día y las lleves solo a festivales o eventos de ese tipo.

-Vuelven las blusas negras. Un comodín que te resolverá más de un look gracias a la versatilidad que presenta este color. Si te decantas por adquirir una nueva, apuesta por un modelo que presente algún tejido innovador, bordado o detalle que contraste para conseguir un plus de sofisticación.

-Olvídate de las camisetas de propaganda. Los modelos que te regalaron al comprar una botella de ron o en la oferta de la gasolinera directamente no deberían entrar en tu armario, ni ahora ni nunca. Quizás para hacer trapos puedan ser adecuados, pero para tus looks no son lo más adecuado.

-Y de las camisas lisas de manga corta. No no y no. Puede que en los setenta triunfasen, pero hoy en día definitivamente no.

-Chukka boots y mocasines, sí. Los reconocerás por ser botines ligeros que suben un centímetro más arriba del tobillo, que se presentan en napa y que combinan con absolutamente todo. Si al hacer limpieza echas en falta un zapato más formal apuesta por los de tipo Blucher o Derby, una de las grandes apuestas de firmas como Armani o Dsquared2 que se diferencian de los Oxford en que son lisos y con la horma ligeramente más ancha.

-Las deportivas de explorador, no. Resérvalas para tus caminatas de senderimo, pero nunca para tus estilismos diarios. Por el contrario, conserva los diseños clásicos realizados en tela, los modelos total white y las chunky.

Combina tu americana con una camiseta más desenfadada - © Instagram: @alexsezdemora

-Las rayas vienen con fuerza. Las hay para todos los gustos que van desde las clásicas de grosor medio, las slim fit y las opciones verticales que alternan diferentes colores.

-Rescata tu vieja americana oversize. Cuanto más grande mejor. Si quieres darle un nuevo punto de vista añade camisetas básicas en lugar de las clásicas camisas, lograrás un contraste de lo más interesante.

-Y tu bomber de los ochenta, también. No hay mucho más que añadir, es un básico capaz de adaptarse prácticamente a todos los estilos así que lo de guardarla no está contemplado.

-Los pantalones cargo, en su justa medida. Si en tu armario tienes algún modelo y quieres que siga vigente los requisitos que debe cumplir es que sea de algún color tierra o similar, con una longitud hasta el tobillo y con bolsillos de tamaño medio (nada de bermudas de camuflaje ni similares).

-Presta atención a tu ropa de fitness. Si habías pensado en reciclar las camisetas de propaganda que te habíamos prohibido antes te recomendamos que no lo hagas. En este ámbito es especialmente importante invertir en prendas técnicas con tejidos transpirables y de secado rápido, todo lo que no sea así, mejor deséchalo.