Las tendencias de moda para este otoño 2019

Los 90

El denim cobra fuerza - Uniqlo

Ya venían asomando la cabeza en las últimas temporadas, y esta pasada primavera han terminado de afianzarse como la principal inspiración para los creadores de estilo. Los 90 significa la vuelta a los cortes holgados, donde la comodidad es prioritaria, como se apreciará en sastrería, donde los diseños recordarán a los trajes de los yuppies de Wall Street: chaquetas largas y amplias con hombros muy marcados, al igual que los pliegues en el pantalón.

En la calle, el gran estandarte de la década lo será también en la despedida de los años 2010: el denim. Pensarás que esto es un absurdo porque el jean a sido una pieza fundamental en cualquier armario durante lo que llevamos de siglo, pero la novedad es que el tejido vaquero inundará looks al completo. Si crees que lo tienes, dale rienda suelta al cowboy que llevas dentro y combina todo pantalón y camisa de distintos tonos, y por supuesto no te separes de tu chaqueta denim, de silueta ancha a poder ser.

Oversized

Las siluetas se agrandan y se vuelven oversized - Instagram @loewe

Parecía difícil exprimir más por parte de las marcas las tendencias de temporadas anteriores, pero la ausencia de límites en la moda urbana hace que sea posible convertir en tendencia usar, dicho vulgarmente, una prenda de dos tallas más grande de la que llevas habitualmente. Así será este otoño: la moda XL dejará paso, directamente, a la XXL.

El oversized se llevará al extremo; lo verás en complementos como las bufandas y, especialmente, en los jerseys, una de las prendas estrella del armario masculino de otoño invierno.

Sobriedad

La sobriedad manda - Instagram @burberry

La moda masculino sufre una evolución hacia la sencillez y la sobriedad, que se ven reflejados no solo es el protagonismo ya citado del color negro, sino también en los accesorios, que no se perderán del todo pero sí se reducirán en número dentro de un mismo look.

Y si hablamos de sobriedad no podemos olvidar a los básicos, que mantendrán un peso notable en la construcción del hombre del 2020.

El abrigo y sus versiones

El abrigo se reinventa - Instagram @mrporterlive

La prenda que más define la primera apariencia del hombre en invierno al ser la capa exterior de su estilo continuará dominando al look masculino en el otoño invierno 19/20.

Se alargan si cabe sus siluetas todavía más, cayendo hasta la rodilla o incluso un poco más. Este detalle favorece a estilos como los trench, los diseños de tipo batín o incluso los de tejido sintético, pero hasta los que no solían fabricarse tan largos, como los de plumas, pasan a ser extralargos. Si quieres inspiración visual, piensa en Thomas Shelby, el protagonista de ‘Peaky Blinders’, o en el inolvidable Neo de Keanu Reeves en ‘Matrix’.

La década de los 70

Los 60 y los 70 se convierten en inspiración - Instagram @Richardbiedul

Junto a los 90, las firmas han dejado entrever qué décadas tomarán el relevo en futuras temporadas. Los 60 y los 70 son las elegidas, y como es habitual con las tendencias futuras, cohabitan con las presentes. De los 60 se apunta la moda al ‘todo al negro’ del movimiento mod, característico por su buen gusto estético, mientras que de los 70 ha rescatado las camisas fluidas y los pantalones de campana.

El poder de los complementos

Las mochilas seguirán funcionando - Instagram @kent_curwen

Será mejor apostar por uno o dos detalles que se hagan notar en el conjunto escogido que buscar la suma de muchos. Las riñoneras sobreviven gracias al impulso del verano, pero, por razones obvias -es incómodo llevarlas tanto en cintura como cruzadas en el pecho con un outfit invernal, con muchas capas-, pierden peso en favor de las mochilas colegiales y de los bolsos pequeños.

Por lo demás, la influencia de los 90 hace que el cinturón negro y liso de piel recupere parte del sitio que ha ido perdiendo en los últimos años.

Innovación de tejidos

Se cuelan en el armario masculinos tejidos que antes se reservaban para las mujeres - Instagram @alfieallen

Una de las microtendencias que merece la pena destacar porque se han empezado a ver en las primeras alfombras rojas de la temporada es la del recurso de tejidos poco comunes en la moda masculina como el satén o el raso.

Evidentemente, serán más habituales por su delicadeza y elegancia en prendas más formales, como han demostrado los looks en el Festival de Venecia de Thimothée Chalamet o de Alfie Allen en el de Toronto.

Las dos vertientes del jersey

El jersey, estrella del otoño - Instagram @paulbinam

Si un hombre se considera a sí mismo estiloso o, al menos, que tiene gusto por la moda, no puede fallar en el jersey. Y este otoño hay dos opciones para no hacerlo: el cuello vuelto, que repite de temporadas anteriores, ya que hace tiempo que alcanzó la categoría de clásico; y el grueso de corte oversized que, como hemos explicado antes, amplía un poco más si cabe su forma -basta con comprarlo de una talla más grande en su defecto-.

Es este caso la inspiración visual debes ir a buscarla a tus recuerdos, cuando en los 90 llevabas aquellos diseños -también en la ropa deportiva, véase las sudaderas- que parecían ser de tu hermano o primo mayor. En definitiva, este año podrás limpiar el polvo orgulloso de los marcos con fotos de aquella época que hace tiempo que tenías sepultados en un cajón…

Siluetas relajadas

Las siluetas holgadas en los pantalones son la clave - Instagram @jamesjonathan

El pitillo aguanta en la calle, sobre todo entre los más jóvenes, pero las firmas nos han enviado el mensaje opuesto en lo que respecta a los pantalones: dales aire -y de paso también a tu cuerpo asfixiado por lo ceñido-.

Al igual que con las camisas, y como ya nos avisaron en temporadas anteriores, es hora de relajar definitivamente las siluetas. No solo en el corte, que pasa a ser recto y holgado, sino también en lo que respecta al talle, más alto, como los de estilo ‘carrot’, e incluso en el largo, que vuelve a descansar sobre el calzado. Es hora de agradecer a las firmas que nos inviten a cerrar la puerta que dejaban abierta al frío de par en par los diseños por encima de los tobillos.

Camisas arty

Las camisas arty se llevarán la palma - Instagram @andreafaccio

De nuevo, conviven los clásicos atemporales, con los infalibles blanco y azul a la cabeza -seguidos por las rayadas-, con las de inspiración setentera y noventera. Las primeras, fabricadas con tejidos fluidos y divertidos estampados, aunque para estos sin duda la elección estrella de la temporada serán los modelos inspirados en el estilo arty -imposible olvidar a Will Smith en ‘El Príncipe de Bell Air’-, llenos de color, con recuerdos evidentes en muchos casos a la pintura abstracta que tanto triunfó a mediados del siglo XX.

En general, también es hora de relajar el modo de llevar las camisas, abriéndolas todo lo que quieras, sin miedo a dejar a la vista la camiseta interior.

Infalibles botas

Las botas serán el calzado estrella - Tods

La tendencia de la moda masculina es la de empezar a retroceder un poco el camino recorrido que la llevó a exprimir al máximo el estilo más deportivo.

Las botas, al igual que ocurre en la industria femenina, le roba parte de su protagonismo a las zapatillas deportivas -que siguen muy vivas, cuidado, sobre todo los modelos retro-, y esto es algo que agradece mucho el vestidor del hombre, que se abre definitivamente al universo de un calzado que ofrece numerosas posibilidades: desde las elegantes y versátiles Chelsea a la estrella de la temporada, las de inspiración cowboy, pasando por las de aire militar, con plataforma gruesa y cordones, e incluso las que recuerdan a los diseños especializados en el deporte de montaña y naturaleza.

Este último estilo también deja su sello en la ropa con los pantalones desmontables y lo diseños con bolsillos laterales, que también tendrán su hueco en la moda urbana este otoño.