El traje granate, nuevo invitado de tu armario de primavera

Cuando repasamos la evolución de las tendencias dentro del mundo de la sastrería, hacemos especial hincapié en detalles como el estampado o el corte de la chaqueta, quizá los dos elementos que más varían con la sucesión de temporadas. Últimamente, por ejemplo, ha proliferado la chaqueta de doble botonadura, que ha conseguido quitarse el corsé que la comprimía tanto que parecía no poder usarse de forma más informal, al igual que lo han hecho la raya diplomática y el estampado ‘príncipe de Gales’.

Sin embargo, solemos reparar poco en la paleta de colores, donde a la gama de grises y azules no hay quien les mueva del primer puesto del ránking. Son colores fiables, elegantes y versátiles. Aúnan tantas características positivas que los marrones, el negro y otros colores todavía más arriesgados no pueden ni siquiera hacerles sombra, pero últimamente está sacando la cabeza a la vuelta de la esquina un tono que, poco a poco, está empezando a calar entre los hombres por los mismos tres atributos que han convertido en clásicos atemporales. Se trata del granate, la última opción en hacerse viral dentro del mundo del traje masculino, que parece ha llegado para quedarse.

De secundario a protagonista

En la sastrería, el granate no es realmente un recién llegado, ya que siempre ha sido un color residual que ha tenido su pequeño espacio reservado como color protagonista de la americana de algunos smokings, especialmente dentro de la gama de los fabricados en terciopelo.

Justin Hartley, protagonista de 'This is us' - Instagram

Pero ya hace al menos dos o tres temporadas que el ‘burgundy’, como se llama en inglés a este color, consiguió deshacerse de la camisa de fuerza a la que la industria le estaba sometiendo, dando el salto al traje clásico, más allá del smoking. Celebrities como Justin Hartley, uno de los protagonistas de la exitosa y premiada serie ‘This is us’, ya se atrevieron con un diseño granate liso y monocolor a finales de 2017. En concreto, el suyo fue un diseño de Maison Valentino, otra pista de que ya por entonces las grandes casas de lujo habían puesto en el mapa de la sastrería a este color tan atractivo y original.

De hecho, tan original es que nunca llegó a hacerse popular su uso entre las caras conocidas. Lo suyo ha sido más una historia de supervivencia y convicción, convenciendo primero a celebrities que siempre reciben con los brazos abiertos a cualquier detalle vanguardista, como es el caso del cantante Harry Styles, que han sido las grietas en la montaña de roca caliza que es el sector de la moda, que siempre deja alguna oportunidad por el que colarse al agua de las nuevas ideas por el que colarse.

Harry Styles, amante de los trajes de colores más llamativos - Instagram

Desde entonces, como las hormiguitas, el granate ha ido conquistando cada vez a más hombres, que se han ido convenciendo poco a poco de que puede ser el color que pongo en jaque el dominio de los grises y azules. Y es que quizá sea un color que de entrada genera muchos prejuicios para piezas de sastrería, pero a medida que aprecias lo bien que sienta con una camisa blanca, lo mismo que le ocurre a las otros dos gamas citadas, empiezas a replantearte tu consideración hacia él hasta acabar, en muchos casos, en sus manos.

Combinaciones arriesgadas

Esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que se debe a que el granate ha sido capaz de demostrar lo estiloso que es en trajes que no tienen nada más en común que el color principal. Ya hemos visto cómo le sentaba un diseño clásico a Justin Hartley llevado con sobriedad gracias a una camisa blanca y una corbata negra y lisa también, pero ni mucho menos se limita a este corte de trajes el éxito del granate.

Por ejemplo, ha superado con éxito una de las combinaciones más arriesgadas, la de traje con zapatillas blancas, esa en la que azul marino parecía inalcanzable -basta con revisionar el Tom Cruise de ‘Jerry Maguire’ para convencerse de ello- hasta que le ha salido un duro competidor en el granate, que combinado con unas deportivas lisas y una camisa o, en su defecto, una camiseta de este mismo color, resulta una opción casual de inspiración noventera de nota.

Traje y zapatillas, la nueva apuesta - Instagram

Mucho más formal es la chaqueta cruzada, una de las tendencias más actuales en sastrería como antes hemos citado, pero el granate sabe mantener la dignidad intacta pese al cambio de registro tan grande que supone pasar a un diseño de estas características, de clara influencia británica, partiendo de una combinación tan informal como es la de deportivas y traje. También es cierto que el hecho de que Ryan Gosling el protagonista de la prueba gráfica que vamos a aportar, se lo pone mucho más sencillo al granate para salir airoso.

A buen seguro, te estarás sorprendiendo tanto como lo hicimos nosotros al descubrir las virtudes de la mezcla traje y color granate, y estarás pensando que tiene que haber algún estampado que no pueda soportar. Pero nada más lejos de la realidad, porque es uno de los colores protagonistas de los famosos cuadros escoceses, por lo que no era difícil prever que de estar presente en un traje de estampado príncipe de Gales el resultado sería infalible, tal y como demuestra el modelo británico Richard Biedul con un diseño de New & Lingwood.

El granate en cuadros, un habitual - Instagram

En definitiva, aunque sea con cuentagotas tanto los famosos como los distintos estilistas se han convencido de que, efectivamente, el granate quiere lanzar un órdago por al gris y al azul marino, a los que también ha ido comiendo un poco de su terreno en el universo de las bodas, donde cada vez se ven más hombres que lo eligen como el color protagonista del traje que utilizan para este día tan especial. Es más, son estos diseños, la mayoría compuestos por tres piezas, la prueba definitiva de que no hay pata de la sastrería que se le escape a esta versátil tonalidad de la paleta.

Recuerda que si no lo has visto nunca antes es muy probable que te llame la atención porque no te cuadre demasiado la mezcla, pero en cuanto le des su tiempo de cocción a fuego lento empezarás a notar el olor de modernidad y elegancia que desprende este tono en piezas de sastrería.