Las mejores marcas de zapatos para hombre

Desde el nacimiento de Summum, te hemos ido dando algunas pistas de estilo para ayudarte a exprimir el tuyo propio, tratando siempre de partir desde una casilla de salida en la que todo tiene cabida. No se trata de limitar la moda, sino de todo lo contrario. Por eso, en muchas ocasiones, es en los detalles donde puedes marcar la diferencia, de ahí que hayamos incidido mucho ellos. Dentro de todos ellos, hay uno que resulta primordial cuidar: el calzado. Lo es por razones puramente estéticas, pero también por salud, ya que nuestros pies son las ruedas del vehículo; por muy buen motor que tenga el coche, si ellas no están en buen estado, no hay nada que hacer.

Lo curioso, en clave negativa, es que en general, conocemos infinidad de firmas de producción textil, mientras que de calzado apenas podríamos citar tres casas que se dediquen a ello en exclusiva. Esto ya nos llevó a darte a conocer en su día una primera batería de firmas que deberías conocer, pero como se quedaron fuera de aquella lista algunos nombres que merecían estar, hemos decidido completar el ranking.

Aquí tienes diez sellos especializados en calzado en los que encontrar ese par con el que tus pies siempre han soñado: