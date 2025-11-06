Suscribete a
El Supremo pone fin otra la batalla judicial de las exmonjas de Belorado: no podrán inscribir los monasterios como asociaciones civiles

El Alto Tribunal inadmite el recurso de casación de la exabadesa y confirma que las propiedades pertenecen a la Iglesia católica

Las exclarisas de Belorado apelan a la «justicia divina» tras otro revés en los tribunales

La exabadesa de Belorado en la puerta de los juzgados de Briviesca el día del juicio sobre desahucio
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

El Tribunal Supremo ha cerrado una de las vías judiciales abiertas por la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, y sus compañeras tras su ruptura con la Iglesia católica. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha inadmitido a trámite el recurso de casación que ... presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había avalado la negativa del Ministerio del Interior a inscribir los monasterios de Belorado (Burgos) y Derio (Vizcaya) como asociaciones civiles.

