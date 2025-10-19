Suscribete a
Nobles en números rojos: los títulos ya no sirven para pagar la calefacción

Los apuros económicos son hoy más habituales que el 'dolce far niente' para una clase social que, en un 90%, ya no vive de las rentas

Por ello, existe una fundación para el rescate de aristócratas venidos a menos que subsisten casi en la indigencia

Amadeo-Martín Rey y Cabieses autor de 'Anécdotas de la nobleza española' posa para ABC en su domicilio
Amadeo-Martín Rey y Cabieses autor de 'Anécdotas de la nobleza española' posa para ABC en su domicilio ÁNGEL DE ANTONIO
Beatriz L. Echazarreta

Claro que sigue habiendo apellidos compuestos y grandes de España ocupando las sillas de los consejos de administración del Ibex 35 y nobles de alta cuna metidos a políticos con escaño. Sin embargo, hace tiempo que el grueso de la aristocracia dejó de ser una ... clase social privilegiada. «¿Pero... quién vendrá esta noche a cenar?», le pregunta a Amadeo-Martín Rey y Cabieses una buena amiga de alcurnia y en bancarrota cuando recibe una invitación. «Para alguien que tuvo millones y ha caído en desgracia resulta doloroso alternar con otros nobles que no han perdido su estatus económico», resume este historiador que es el director de publicaciones de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Su amiga, dice, vive esa pobreza vergonzante de quien ha recibido una educación refinada y no puede corresponder a una invitación con las grandes fiestas que daba antaño.

