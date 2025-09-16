Suscribete a
ABC Premium

Los mensajes de Whatsapp acorralaron a la manada de Castelldefels: «Hay que subir el nivel de las tías, sólo feas»

Los cinco individuos se «jactaron» de las violaciones a través de un chat conjunto que tenía como imagen a los integrantes de la manada de Pamplona

La manada de Castelldefels creó «un clima de sometimiento» para «anular» a sus víctimas

Los cinco integrantes de la manada de Castelldefels, en el banquillo de la Audiencia de Barcelona
Los cinco integrantes de la manada de Castelldefels, en el banquillo de la Audiencia de Barcelona EP
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Intentaron eliminar «el máximo de archivos de sus teléfonos», pero engañar a la Policía no es tan fácil. Los cinco integrantes de la manada de Castelldefels (Barcelona), desde este martes condenados por violar a tres jóvenes entre marzo y mayo de 2021, contaban ... con un grupo de Whatsapp, bautizado K-Team, cuyas conversaciones y audios demostraron como se «turnaban» para agredir a las víctimas y como «tanteaban» a otras jóvenes para llevarlas al domicilio de uno de ellos, bajo el pretexto de unirse a una fiesta, durante la época del Covid en la que las discotecas aún estaban cerradas, para así abusar de ellas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app