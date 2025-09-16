Los mensajes de Whatsapp acorralaron a la manada de Castelldefels: «Hay que subir el nivel de las tías, sólo feas»

Intentaron eliminar «el máximo de archivos de sus teléfonos», pero engañar a la Policía no es tan fácil. Los cinco integrantes de la manada de Castelldefels (Barcelona), desde este martes condenados por violar a tres jóvenes entre marzo y mayo de 2021, contaban ... con un grupo de Whatsapp, bautizado K-Team, cuyas conversaciones y audios demostraron como se «turnaban» para agredir a las víctimas y como «tanteaban» a otras jóvenes para llevarlas al domicilio de uno de ellos, bajo el pretexto de unirse a una fiesta, durante la época del Covid en la que las discotecas aún estaban cerradas, para así abusar de ellas.

En ese mismo chat, luego «alardeaban de sus hazañas con menosprecio y cosificación de las mujeres». Fue lo que consideró la instructora para decretar su ingreso en prisión provisional, en diciembre de 2022, y también prueba clave para que este martes los cinco aceptasen los hechos, tras alcanzar un acuerdo de conformidad, en el que admitieron que se «jactaban» de las violaciones. Incluso llegaron a comentar que podían acabar en el banquillo. «Te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme», fue lo que escribió uno de ellos, valorando así dicha posibilidad.

La asunción de los hechos les ha supuesto una importante rebaja de pena, ya que la Fiscalía pedía en un inicio entre 28 y 53 años de prisión para ellos y ahora todas las condenas, ya firmes, han quedado por debajo de los nueve años. De ocho años y cinco meses la más alta, y de tres años y once meses, la más baja. El fallo por pertenencia a grupo criminal y tres agresiones sexuales, dictado 'in voce' por el magistrado de la Audiencia de Barcelona, excluye los delitos de revelación de secretos por los que también fueron inicialmente procesados.

En el acuerdo alcanzado, los cinco admiten que empleaban dicho chat para seleccionar a las jóvenes que querían llevar a la vivienda de Castelldefels y en donde se mofaban de lo que pretendían hacer con ellas. Entre otros, «buscaremos niñas, ¿vale?» o, tras hablar sobre la apariencia de una joven, otro de ellos comenta: «Le hacemos doble penetración, yo lo grabo todo». El grupo era igualmente utilizado por los cinco individuos para «envalentonarse» con la idea de perpetrar nuevas agresiones. Así, otro de los sujetos escribió en junio de 2021: «Hay que subir el nivel de las tías, sólo tías feas, tías feas con botellas».

La investigación de los Mossos d'Esquadra que se saldó con su ingreso en prisión provisional y, finalmente, su condena, comenzó con la denuncia de una de las víctimas. Ahora, tras la rebaja alcanzada con el acuerdo, alguno de ellos, a petición de sus defensas, podría salir de la cárcel en los próximos meses.