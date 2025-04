«El goteo de reducciones de condena a delincuentes sexuales por la ley del sí es sí va a ser una constante»

El goteo de revisiones de las penas de cárcel impuestas a condenados por abusos sexuales que comenzó a trascender el martes por la ley del sí es sí generó ayer una respuesta de abogados y juristas al Ministerio de Igualdad que sonaba a un « ... te lo dije».

Los juristas ya llevaban tiempo advirtiendo de que «con la ley del sí es sí en la mano« esta situación podría darse, así como de las consecuencias que conllevaría. Desde Igualdad se les llegó a acusar de »propaganda«.

«Apruebo una ley que rebaja las penas a los delincuentes sexuales. Se me olvida añadir una Disposición Transitoria que limite la revisión de penas Se revisan penas aplicando esa ley. La culpa es de los jueces por aplicar la ley que yo he aprobado», ironizaba en Twitter ayer el letrado José María de Pablo, para añadir: «El goteo de reducciones de condena a delincuentes sexuales va a ser una constante en los próximos días. También en algún caso sensible y mediático, me temo«.

Beatriz Uriarte, penalista experta en violencia de género y socia de Ospina Abogados, comentaba ayer a ABC que «habrá que esperar a ver si comienza a verse una cascada de revisiones a la baja de condenas». Aunque cree que las diferentes audiencias provinciales puedan establecer distintos criterios a la hora de revisar estos casos, confía en que se alcance un acuerdo para unificarlos. Sobre los casos en los que se podrá solicitar esta revisión de penas utilizando la nueva ley, Uriarte sostiene que hay que tener en cuenta la retroactividad penal que sea más favorable para el reo, es decir, «todos aquellos supuestos en los que la nueva regulación ha rebajado el límite máximo del marco penológico». Coincide Helena Echeverri Aznar, abogada penalista, quien recuerda que si la pena mínima se rebaja de ocho a seis años y el juez así lo considera, el sentenciado obtendrá condenas menores.

Legislar a golpe de votos

Para Echevarri no hay duda: se tienen que revisar todas las condenas por este tipo de casos y rebajarlas: «Cuando estás legislando demagógicamente y modificando el Código Penal a golpe de Telediario o de intención de voto tienes que saber que conlleva que se van a modificar todas las sentencias dictadas, ya sea por agresión sexual o por malversación, que también está ahora de actualidad«, afirma.

Cristina Herrero, de RV Asociados y letrada en uno de los casos revisados a la baja estos días, temía por las víctimas a las que representa. Trasladafrustración ya no sólo por la cantidad de procedimientos por delitos sexuales en los que ha ejercido la acusación y que ahora se van a revisar, como ya le han indicado los juzgados. Teme por las sentencias que vendrán con la nueva ley, por si esas personas se quedan «desprotegidas» con todo lo que les ha costado ya conseguir impulsar sus denuncias. Para ver los resultados en sentencias, todavía habrá que esperar.