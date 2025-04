Funeral Papa Francisco, en directo: asistentes, protocolo, traslado a Santa María la Mayor y última hora desde el Vaticano hoy

Sigue en directo el funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con toda la información sobre la misa, los asistentes, el protocolo, su traslado a Santa María la Mayor, donde será enterrado, y las últimas noticias desde el Vaticano hoy, sábado 26 de abril.

Aún faltan dos horas para que se inicien los actos del funeral del Papa Francisco, por lo que las delegaciones no han acudido aún a sus asientos.

El protocolo de esta ceremonia cuenta con la particularidad de dar «prioridad a los presidentes de Italia y de Argentina», destaca una fuente de la Santa Sede a ABC. Tendrán un lugar privilegiado en primera fila tanto Sergio Matarella y Giorgia Meloni como Javier Milei. «A continuación se sentarán los soberanos católicos reinantes junto al Gran Maestre de la Orden de Malta. Después, los soberanos reinantes no católicos. A continuación, los jefes de Estado en orden alfabético», añaden. Informa Javier Martínez-Brocal.

El cortejo fúnebre que llevará hoy el cuerpo del papa Francisco desde San Pedro del Vaticano hasta la basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado, atravesará a paso solemne seis kilómetros del corazón de Roma en un trayecto cargado de simbolismo. La ruta seguirá parcialmente el trazado de la antigua Via Papalis, la procesión que hacían antiguamente los pontífices tras ser designados entre San Pedro del Vaticano y la basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma.

Se estima que unas 140.000 personas ya están presentes en la Via Conciliazione y en las calles principales. Treinta y una delegaciones ya han entrado en el Vaticano, así lo confirma la Jefatura de la Policía de Roma.