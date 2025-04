Ucrania se abre a negociar el fin de la guerra sobre el territorio ya conquistado por Rusia

El Gobierno ucraniano y los principales aliados europeos han presentado a Estados Unidos sus contrapropuestas para alcanzar la paz. El texto completo fue publicado por la agencia Reuters y, entre los temas más destacados a abordar, se encuentra el control del territorio soberano de Ucrania. ... El documento asegura que «las cuestiones territoriales se discutirán y resolverán después de un alto el fuego total e incondicional» y a continuación estipula que estas «negociaciones territoriales parten de la base de la línea de control».

Actualmente, las fuerzas invasoras controlan aproximadamente el 20% del todo el territorio del país. La central nuclear de Zaporiyia, la planta atómica más gran de Europa, bajo la ocupación de Rusia desde 2022 sería entregada a Ucrania con la participación de Estados Unidos. Kiev también recupera la presa de Kajovka y podrá disponer de pasos «sin trabas» a través del río Dnieper, además del control del Kinburn Spit» que se encuentra en la desembocadura del río.

El documento de Estados Unidos propone el reconocimiento oficial de Crimea como parte de Rusia y un reconocimiento de facto del control del Kremlin sobre las cuatro provincias parcialmente ocupadas. Una encuesta de Centro Razumkov realizada en marzo expone que el 81% de los ucranianos está en contra de acuerdos de paz que impliquen la cesión de los territorios ucranianos a Rusia.

Líneas rojas

Hasta el momento, Ucrania sostenía que las cesiones territoriales eran una de sus líneas rojas en cualquier proceso negociador. Zelenski había declarado meses atrás que se podía utilizar una vía diplomática para devolver los territorios ucranianos bajo su control. Para ello, afirmaba el presidente sería preciso una fuerte presión internacional sobre Rusia que por el momento no se observan dado el giro de enfoque de la Administración Trump hacia la guerra en Ucrania.

Esta misma mañana el alcalde de Kiev, crítico de Zelenski, destacó la idea de ceder «temporalmente» los territorios ucranianos a cambio de paz. Es la primera vez que un político ucraniano de primer nivel hace declaraciones en este sentido. Horas más tarde y ante el revuelo causado por sus declaraciones, Klitschko, matizó sus palabras afirmando que «tal escenario es bastante posible. Y muchos políticos y medios de comunicación del mundo están hablando de ello hoy. «Así que, al decir esto, no descubrí América» manifestó el edil en sus redes sociales.

Antes de estas declaraciones del edil de la capital ucraniana, Trump culpó a Zelenski de ser un obstáculo para el acuerdo de paz por rechazar la idea de un reconocimiento oficial de Estados Unidos de la soberanía rusa sobre la península ucraniana de Crimea. El mandatario de Estados Unidos volvió a recalcar que «Crimea permanecerá con Rusia» en una entrevista con la revista Time realizada el pasado 22 de abril y publicada este viernes.

El resto de iniciativas contemplan que Ucrania reciba garantías de seguridad «sólidas» incluyendo a Estados Unidos mientras no haya consenso entre los miembros de OTAN para aceptar a Kiev en la Alianza. Los estados europeos y no europeos dispuestos a ellos serán los garantes de que no se incumpla el alto el fuego. Y, además, tampoco habrá restricciones al tamaño del Ejército ucraniano, una de las condiciones que había exigido Moscú y que Kiev también había rechazado. El primer paso del acuerdo europeo y de Kiev es un alto el fuego total e incondicional que será monitoreado por Estados Unidos y terceros países.

Por otro lado, Ucrania seguirá su camino de integración en la Unión Europea y se prevé la implementación del Acuerdo de Minerales. El país invadido será reconstruido y recompensado financieramente «incluso a través de activos soberanos rusos que permanecerán congelados»· La sanciones impuestas a Rusia podría ser retiradas poco a poco si la paz se mantiene.