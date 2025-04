La Fiesta de la Resurrección llena Cibeles de música y oraciones por el Papa: «Él querría que lo viviéramos con alegría»

Hay giros caprichosos de la vida que encajan mejor si uno se confía a la Divina Providencia. Los impulsores de la III Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), celebrada este sábado en la Plaza de Cibeles, en Madrid, se enfrentaron a la duda de si mantener un festival lleno de música –una de las más grandes manifestaciones de alegría– el día de las honras fúnebres del Papa Francisco, fallecido hace una semana tras más de dos meses luchando contra una neumonía bilateral. Cómo festeja uno la Resurrección de Jesús, evento central de la fe cristiana, mientras a 2.000 kilómetros entierran al jefe supremo de la Iglesia católica. Según explican a ABC organizadores y asistentes, en palabras del Santo Padre está la respuesta.

«Y, por favor, si quien canta reza dos veces, no se olviden de cantar por mí. Y, adelante: «¡Canten y caminen!». Este mensaje que el Papa Francisco dirigió a los asistentes de la primera edición del festival, en 2023, seguía resonando este sábado en los presentes con un sentido más conmovedor. Así lo han recordado a este diario voluntarios del CEU y asistentes al evento. Pedro González recuerda con cariño aquella vez que Francisco pidió a los jóvenes «hacer lío»: «Esa frase me llegó al corazón, animo a mucha gente a que se mueva, a que se vea, que la fe no se quede solo en oculto sino que haga partícipe al resto». Inés Gutiérrez añade que «la alegría es misionera», una frase que también dijo el Papa Francisco en la JMJ y señala: «Hay que compartir esta alegría y llevarlo al mundo entero». Por su parte, Lucía Blanco Fernández explica que tiene «grabada» la frase de «cantar es orar dos veces»: «Si fuera por esa frase estaría cantando hasta el resto de mis días». E Inés Toribio Argüelles encuentra la mejor despedida al Santo Padre en esta tarde de música: «Hoy tenemos muy presente al Papa Francisco, él querría que lo viviéramos así, con la alegría que siempre nos pidió a los jóvenes».

DJ Pulpo, residente ya del evento, ha subido el primero al escenario para animar al público: «Manos arriba los que creemos en la Resurrección, no hay que olvidar que el amor venció a la muerte. Esto tiene sentido. ¡Que nos vea el mundo, Madrid! Tenemos una misión: hay que seguir demostrando que los católicos somos gente alegre!». Después, el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, y el obispo auxiliar de Madrid, Jose Antonio Álvarez —en sustitución del obispo de Madrid, José Cobo Cano, que está en Roma por el funeral— han invitado a los presentes a una «gran oración» por el Santo Padre.

«Esta es la juventud del Papa»

El evento ha empezado pasadas las seis y media de la tarde. «Esta es la juventud del Papa», han gritado los jóvenes desde las primeras filas del escenario, algunos visiblemente emocionados por el vídeo homenaje de los 12 años de papado de Francisco. «Hemos querido hacer lo que él hubiera deseado. Celebrar esta fiesta rezando por él, cantando para así rezar dos veces por su alma», ha dicho Bullón de Mendoza.

«Vivir toda esta situación es un regalo y una oportunidad increíble, hay que celebrar la vida de este Papa que tanto bien ha hecho y creo que ha tenido mucha suerte de irse de la manera que lo ha hecho, entregándose hasta el final y justo después de una bendición tan importante como la 'urbi et orbi', explica a ABC Pablo Del Prado, ganador del concurso 'Música y Fe', que ha salido al escenario el primero con su canción 'Toma mi vida'. «Hay que celebrarla. Muchas veces callamos nuestra fe por vergüenza o por el que dirán y no debería ser así, es el mayor tesoro que tenemos», ha añadido.

ACdP explica que la Fiesta de la Resurrección es «un gran concierto gratuito abierto a toda la sociedad, a todo aquel que quiera acercarse a celebrar con alegría la Resurrección de Dios y agradecer la vida y ministerio del Papa Francisco». Desde la asociación presumen de que se trata del primer evento grande que una entidad religiosa realiza en las calles de la capital española desde la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Tienen un equipo central de ocho personas que se apoyan en dos agencias y en más de 200 voluntarios del CEU.

En 2023 el Papa Francisco secundó con entusiasmo la Fiesta de la Resurrección cuando Bullón de Mendoza se lo expuso durante una audiencia privada. El Pontífice bendijo el nacimiento del proyecto por el poder de la música. «No es una cosa desacertada responder con la música al inmenso don que el Señor nos hizo con su Resurrección. San Agustín, comentando un salmo, decía que con nuestro canto damos voz al corazón, pues de otro modo difícilmente podría expresar esa alegría», les bendijo el Santo Padre aquel año.

Los artistas han llegado tras el homenaje al Pontífice. El primero en cantar ha sido el joven De Prado seguido del cantante español Kike Pavón, que con canciones como 'Empezar de nuevo' o 'Ganas de vivir' también conecta con la comunidad cristiana. Después, el dúo colombiano de reguetón Cali & El Dandee y el cantautor sevillano de pop-urbano Beret. No ha faltado Hakuna Group Music, que con esta hizo triplete de ediciones. Y repiten también DJ El Pulpo y el flamenco-pop del grupo sevillano Siempre Así. Todos juntos se unirán al final para cantar la Salve Rociera como último homenaje al Papa Francisco.

