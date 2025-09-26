Condenan a una empleada de una guardería acusada de agresiones «sádicas» a 21 bebés en Reino Unido

Una joven de 22 años que trabajaba en dos guarderías en el Reino Unido fue condenada este viernes a ocho años de cárcel por agredir a 21 bebés, actos que la juez calificó de «gratuitos» y «sádicos».

Roksana Lecka cometió muchos «actos de crueldad» en ambas guarderías, donde trabajó entre octubre de 2023 y junio de 2024 en los suburbios de Londres, subrayó la magistrada Sarah Plaschkes al anunciar su decisión.

La joven, que dijo ser adicta a la marihuana, admitió que cometió siete cargos por actos crueles contra menores y el tribunal de Kingston determinó su culpabilidad en otros 14 casos.

Noticia Relacionada Una mujer es acusada de homicidio tras el hallazgo de los restos de cuatro de sus bebés en su antigua casa de Pensilvania Sergio Díaz Arcediano El hallazgo se produjo cuando el propietario de la vivienda realizaba tareas de limpieza y encontró el cadáver de uno de ellos envuelto en una toalla dentro de un armario y a los otros tres en el ático, colocados en bolsas de plástico y guardados en contenedores

Los niños fueron «pellizcados, recibieron puñetazos, fueron abofeteados y pateados. Usted les titó las orejas, el pelo y los dedos de los pies», dijo la juez.

Fueron «múltiples actos de violencia gratuita» perpetrados cuando no la veían, añadió la magistrada.

Videos de vigilancia de una de las guarderías, la de Riverside, muestran a Lecka pellizcando y rasguñando a los niños en los brazos, piernas y abdomen, o pateando el rostro de un niño.

Muchos padres estaban presentes en la sala para asistir al veredicto. «Esos niños eran tan inocentes, vulnerables. No podían hablar, defenderse y Roksana 'los atacó'», declaró una madre.

La abogada de la joven, Arlette Piercy, destacó que su cliente expresó remordimientos.

Lecka declaró en una carta dirigida al tribunal que el consumo de cannabis alteró su comportamiento.