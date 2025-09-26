Una mujer es acusada de homicidio tras el hallazgo de los restos de cuatro de sus bebés en su antigua casa de Pensilvania

La localidad de Cadogan Township, en el oeste de Pensilvania, vive días de conmoción tras el descubrimiento de los restos de cuatro bebés en una vivienda que había sido desalojada semanas atrás. La madre de los menores, identificada como Jessica Marie Mauthe, de 39 años, fue arrestada y se enfrenta a varios cargos, entre ellos homicidio, ocultamiento de la muerte de un menor y abuso de un cadáver.

El hallazgo se produjo el pasado 13 de septiembre, cuando el propietario de la vivienda, situada en Oak Avenue, cerca de Ford City, realizaba tareas de limpieza tras el desalojo de Mauthe. Durante la inspección de un armario, encontró una bolsa con un fuerte olor en cuyo interior había restos humanos envueltos en toallas. Posteriormente, al continuar el registro, la Policía estadounidense localizó en el ático tres cuerpos más, colocados en bolsas de plástico y guardados en contenedores de almacenamiento.

Noticia Relacionada Acusado de asesinato en primer grado el sospechoso de matar a dos empleados de la Embajada de Israel, que podría enfrentar la pena de muerte El FBI investiga la actividad en Internet del atacante. Voló de Chicago a Washington un día antes del ataque y declaró que llevaba un arma de fuego en su equipaje facturado

Según el informe judicial, Mauthe confesó que uno de los bebés, nacido hace aproximadamente un año, emitió sonidos al nacer pero murió después de que ella lo presionara contra su cuerpo. Sobre otro parto, ocurrido seis años atrás, declaró que perdió el conocimiento y que, al despertar, encontró al recién nacido sin vida bajo su cuerpo.

La acusada permanece en la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza. Se enfrenta a un cargo de homicidio criminal, un cargo de homicidio involuntario, cuatro por ocultamiento de la muerte de un menor y cuatro por abuso de un cadáver.