El Toba solo cumplirá 20 de los 98 años de cárcel por violar a 10 niños: «Es un cerdo con todas sus letras»

El pederasta en serie de Valdeavero ya no es presunto. Él mismo reconoció ayer, al inicio de la vista oral en la Audiencia Provincial de Madrid, que sí, que abusó y agredió sexualmente a una decena de amigos de su hijo, aprovechando la tienda de frutas que regentaba en Valdeavero y su propia casa; los amenazaba o los engatusaba con chucherías. Este es el punto y final a años de sufrimiento de las víctimas. Alguna de ellas intentó quitarse la vida. Finalmente, fue arrestado por la UCO de la Guardia Civil.

La condena estipulada es de 98 años, lo que solicitaba la Fiscalía, aunque, y así queda recogido en la sentencia, no pasará más de veinte entre rejas. Así es la ley en España. Incluso contando la pena de 19 años en 2022 por otra violación a un adolescente.

La fiscal del caso ya había intentado la conformidad, pero el Toba, que es como se conoce a Cristóbal L. C., español de 50 años, siempre la había rechazado. De manera sorpresiva, ayer se sentó en el banquillo y accedió. Allí aguardaban los familiares de las víctimas y el abogado de la acusación particular, Juan Manuel Medina. El prestigioso letrado criticó que en este caso no se hubiera preconstituido prueba con las declaraciones iniciales de los afectados, algo que sí suele hacerse con menores de edad en delitos traumáticos para evitar su revictimización.

Noticia Relacionada Arranca el juicio contra el Toba, el frutero pederasta de Valdeavero: se enfrenta a un siglo de cárcel E. Gómez Está acusado de abusar sexualmente de diez menores, de entre 3 y 13 años, entre ellos amigos de su propio hijo

La sorpresa fue importante al escuchar de la propia boca del reo que reconocía todas las atrocidades detalladas en los escritos de acusación. Se libraba así de un juicio en el que los menores iban a revivir su drama, aunque fuera detrás de un biombo, según recoge informa Ep.

Los perjudicados se mostraron contentos por el desenlace: «Ya le podemos llamar pederasta. Los niños van a escuchar o leer que ha reconocido la culpabilidad, que todo era cierto y que jamás han mentido. Es culpable. Es un pederasta y un cerdo con todas sus letras», aseveró Nines, abuela del adolescente que intentó suicidarse y que aún se encuentra en tratamiento médico por las secuelas.

ABC lleva años informando de este sujeto, quien ya tiene una condena previa de 19 años tras contactar con un niño de 15 en plena pandemia. Antes de julio de 2020, contactó con él a través de una plataforma de citas sexuales. Luego pasaron a un grupo de WhatsApp, en el que había otro menor, y negociaron 80 y 100 euros por quedar. El Toba pidió antes «valorar el género», así que les reclamó fotos de sus genitales. Por ese capítulo fue condenado a dos delitos de corrupción de menores.

En agosto de 2022, llevó a su piscina a otro niño, al que luego forzó a ir a la habitación: «Haz lo que te diga o no te dejo salir de aquí, que soy policía». Lo violó. Fue condenado por la agresión sexual. En 2024, quedó absuelto por otro asunto.