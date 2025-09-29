Suscribete a
Cáritas se ahoga en su montaña de ropa usada

Recoger un kilo de ropa cuesta 0,46 céntimos y venderlo apenas genera 0,27. La cuenta no sale y los números rojos amenazan con retirar los contenedores. «O pagan o estamos muertos», afirman desde la entidad

Cáritas alerta de que la mitad de las personas que atiende tiene problemas para mantener una vivienda

El gerente Félix Sánchez(centro) junto a dos empleados del almacén de Cáritas Mallorca en el polígono de Son Castelló de Palma donde se gestiona la recogida de ropa usada
El gerente Félix Sánchez(centro) junto a dos empleados del almacén de Cáritas Mallorca en el polígono de Son Castelló de Palma donde se gestiona la recogida de ropa usada Jordi Avellá
Mayte Amorós

Palma

Un torito eléctrico serpentea entre montañas de bolsas hinchadas como cadáveres textiles. Lo conduce Julio, cara amable y brazos de acero. Levanta 800 kilos por viaje: camisetas, vaqueros, vestidos de boda de poliéster. Ropa que fue. A pocos metros, Eva, cincuenta y pico, separa prendas ... con el gesto aprendido. En otra vida, vendía arepas en una 'food truck' en Caracas. Hoy, en Palma, ha cambiado la freidora por la furgoneta de ropa usada de Cáritas. «Aquí me siento útil. Estoy trabajando. Es otra oportunidad».

