Los detenidos por la muerte de Mati Muñoz son un empleado y un exempleado del hotel donde se alojaba

La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado en una playa el cuerpo sin vida de la ferrolana Matilde Muñoz

Cuando este domingo se iban a cumplir dos meses desde la desaparición de la turista española Mati Muñoz , este sábado ha aparecido su cuerpo enterrado en la arenade la playa de Batu Bolong, que dista solamente un kilómetro del hotel Bumi Aditya, donde Mati desapareció el pasado 1 de julio tras haber pagado ese mismo día 20 noches por adelantado.

Se da la circunstancia que las primeras detenciones han sido de dos hombres con importantes nexos de unión con el hotel. El primero, de 34 años, según la policía de Senggigi, era empleado del mismo, mientras que el otro arrestado, de la misma edad, había cesado sus funciones en el mismo complejo hotelero hace dos años.

Según la Policía, este sábado encontraron el teléfono móvil de Mati en poder de su una persona que al ser requerida por la policía reconoció que lo había comprado en el mercado negro. Y de ahí se llegó hasta el primer detenido, que tras el consiguiente interrogatorio acabó incriminando a su compañero de fechorías.

Una discusión que acabó en tragedia

Según la investigación policial hace una semana, y ante la presión mediática del caso, ambos colocaron en la zona de basuras del hotel los efectos personales de Mati que habían escondido en una zona cercana donde se tiran basuras de manera ilegal. Según la propia policía, allí habían dejado el cuerpo de Mati, que justo ese día, fue llevado hasta la cercana playa de Batu Bolong.

Los dos detenidos por el asesinato de Mati Muñoz EFE

Durante el interrogatorio, los principales sospechosos han dicho que no fue un robo ni un plan orquestado, sino que desde dentro del hotel, y cuando ya había caído la noche, los dos detenidos pusieron la música a un volumen excesivo y por ello Mati les pidió que lo bajaran. De ahí, se pasó a un discusión en donde uno de ellos acabó empujándola. Siempre según la versión de los detenidos, Mati se cayó de espaldas quedando inconsciente. A partir de ahí, la policía sigue realizando sus pesquisas.

La pasividad de las autoridades

El cuerpo de Mati, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, está ahora reposando hasta que se le realice la autopsia en el hospital dependiente de la comisaría central de policía de la isla de Lombok, isla en estado de shock ante la aparición del cuerpo de Mati Muñoz, la ferrolana de nacimiento y mallorquina de corazón que había consagrado su vida a Indonesia, y a esa isla, lugar que justamente acabó con sus días.

Este caso comenzó hace un par de semanas, cuando la familia de Mati, representada por su sobrino Ignacio Vilariño, puso el grito en el cielo ante la pasividad de las autoridades españolas y la inacción de la policía indonesia. De hecho, en el día de ayer, el propio Vilariño emitió un comunicado durísimo en donde requería «la implicación directa de los Ministerios de Exteriores e Interior para la resolución en encontrar el cadáver (que doy por hecho) de mi tía María Matilde Muñoz y que hago responsables por dejación de funciones a todos nuestros responsables públicos que tienen el deber de proteger nuestros derechos en el exterior».

Mentiras desde el hotel

Entre medias, las dudas ya habían recaído en el propio hotel, a través de su gerente en la sombra, la contable Nurmala Hayati, conocida como Mala, que en numerosas ocasiones ofreció versiones tan intrincadas como antagónicas a las anteriores. Por ejemplo, aseguró que Mati Muñoz había salido el 2 de julio de su habitación 107 para, como cada mañana, tomar su desayuno en el Fresh Market e ir a su playa favorita a dar unos largos cuando, en realidad, el día anterior regresó de la playa para nunca más salir del hotel con vida.

Que sus efectos personales aparecieran, de la noche a la mañana, en el cuarto de basuras del hotel dejó otro tufo de duda, ya que los mismos se encontraron un mes y tres semanas después de su desaparición. Aunque el colmo de todas las negligencias fue el comprobar, según la versión de su familia, que unos mensajes enviados a través de su WhatsApp, seis días después de su desaparición, no habrían sido escritos por ella dadas las numerosas faltas de ortografía que Mati nunca tenía. Claro que lo más inexplicable era comprender cómo Mati sólo habría enviado mensajes del 1 al 6 de julio, a Mala, la empleada del hotel.

Sea como fuere, las investigaciones aún siguen abiertas en un caso que ha conmocionado a toda España y ha golpeado a la isla de Lombok, vecina de la internacionalmente conocida Bali, que por este tipo de crímenes podría ver decrecer su popularidad. Debe saberse que en los últimos cuatro meses varias reseñas en internet aseguraban que el hotel Bumi Aditya, donde Mati residía por largas temporadas y donde perdió su vida, se habían producido varios robos, algunos con violencia.

Como última hora, la policía de Lombok asegura a ABC que, además del terminal móvil de Mati, ha aparecido su pasaporte. Aún quedan por encontrarse sus tarjetas bancarias.