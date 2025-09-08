La Aemet avisa de fuertes lluvias y un cambio radical de las temperaturas en España: estas son las zonas más afectadas

El otoño meteorológico ya está en España y, tras varios días de bastante calor, las temperaturas algo más propias de esta estación ya van a comenzar a notarse en los próximos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana que entra dejará un ambiente algo más fresco en muchos puntos del país, así como fuertes lluvias en parte del extremo norte peninsular y el Levante español.

Desde este domingo, el avance de un frente atlántico por Galicia ha ido dejando cielos nublados y ciertas precipitaciones acompañadas de tormenta en el noroeste peninsular. La situación se inestabilizará aún más a partir de este lunes 8 de septiembre, dejando chubascos en el tercio norte y nubes altas en buena parte de la Península.

Junto a estas lluvias tendremos también una brusca bajada en las temperaturas, que continuarán descendiendo a lo largo de la próxima semana. En algunas comunidades se registrarán máximas cerca de los 20 grados, aunque no desaparecerá el calor en toda España: en el sureste español, los valores podrían rondar los 35ºC este lunes.

¿Cuál es el tiempo más probable para el resto de septiembre?



➡️La próxima semana, lluvias en zonas del norte peninsular y Baleares. Ambiente fresco en el oeste y cálido en el Mediterráneo.



➡️La segunda quincena podría ser más cálida y seca de lo normal.https://t.co/LrIkgfbWlg — AEMET (@AEMET_Esp) September 5, 2025

Un frente atlántico dejará lluvias en España en las próximas horas

El paso de un frente atlántico marcará el ambiente de esta próxima semana. Según apunta la Aemet en la predicción para esta semana, la del 8 al 14 de septiembre, se espera que sean unos días de precipitaciones cuantiosas y por encima de lo habitual para la época, especialmente «en Galicia, extremo norte peninsular, Cataluña y Baleares».

La inestabilidad irá creciendo este lunes con este temporal, que irá avanzando desde Galicia hasta llegar a buena parte del tercio norte, dejando a su paso abundantes precipitaciones y cielos nubosos en buena parte de la Península. Estas lluvias se quedarán lejos del sur español, aunque sí podríamos ver algunos chubascos en la mitad este conforme pasen los días.

Una vaguada se acerca a la península. 〰️ Es esa 'U' que trazan las flechas, que representan el viento a unos 10 km de altitud.



La zona delantera ⤴️ será la 'lanzadera' de las tormentas del lunes-martes.



ℹ️ https://t.co/Dx9Hos8OAy pic.twitter.com/xReTSe7ERz — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 6, 2025

Según avanza Rubén del Campo, portavoz del organismo, las precipitaciones «más probables y abundantes» las veremos en Galicia, el entorno del Cantábrico y Pirineos. Aún así, desde la Aemet no descartan que se puedan «producir chubascos tormentosos en puntos del nordeste, en especial en Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, que localmente podrán ser fuertes».

El martes seguirá aumentando la inestabilidad, especialmente en el área mediterránea. Tendremos chubascos localmente intensos en Cataluña, así como en el norte de la Comunidad Valenciana. También podrían llegar de forma algo más débil a Baleares a lo largo de la jornada.

Aún así, las precipitaciones no llegarán a todos los puntos de España, sino que quedarán acotadas al norte y este del país. Además, lo más probable es que las lluvias «sean escasas en el suroeste de la Península».

Será el miércoles cuando este ambiente inestable vuelva a estabilizarse, con lluvias que desaparecerán de casi toda la geografía española. Aún así, los chubascos se mantendrán unos días en el tercio norte peninsular, aunque las acumulaciones disminuirán respecto a jornadas anteriores.

Semana de contrastes térmicos entre el norte y el sur

En cuanto a las temperaturas, la Aemet apunta a que se espera que sean «inferiores a las normales para la época del año en el oeste peninsular». Se espera que en puntos del Cantábrico y del noroeste los termómetros ronden los 20 grados de máxima a lo largo de la jornada de este lunes, casi 10 grados menos que en días anteriores.

Mañana las temperaturas se desplomarán hasta 10 ºC respecto a los valores de hoy en varias zonas de la península. 📉



🔎 Andrea Danta va al detalle para que no te sorprendan.https://t.co/HZEDNiRXmY — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 6, 2025

No sucederá así en el área mediterránea, donde estos valores podrían estar por encima de lo que suele ser habitual para este inicio de otoño meteorológico. En las provincias del sureste, como Murcia y Alicante, las temperaturas de este inicio de semana podrían rondar los 35ºC.