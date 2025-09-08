Aviso especial de la Aemet por «lluvias torrenciales» en Cataluña, Baleares y litoral mediterráneo: posibles inundaciones y granizo desde este lunes

Un fuerte temporal está a punto de complicar la situación en muchas partes de España en las próximas horas, dejando avisos naranjas y rojos en algunos puntos ante las posibles inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial ante el paso de lluvias que podrían ser «de intensidad torrencial» y que podrían prolongarse hasta el próximo miércoles 10 de septiembre.

Según advierte el organismo en este comunicado de última hora, el paso de una vaguada atlántica, que recorrerá el país desde este lunes hasta el próximo miércoles, dejará sobre la Península y Baleares «chubascos muy fuertes o torrenciales». Junto a estas precipitaciones intensas, también habrá granizo y vientos muy fuertes, especialmente en zonas del tercio oriental peninsular.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas intensas.



➡️ Desde este lunes por la tarde hasta el miércoles se producirán chubascos muy fuertes o torrenciales en el tercio este peninsular y Baleares.



➡️ También habrá granizo y vientos muy fuertes.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/vjMEMlsEUh — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025

Ante estas previsiones de la Aemet, que afectarán especialmente a comunidades como Cataluña y Valencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado ya la alerta del plan Inuncat por lluvias especialmente intensas en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

Avisos rojos y naranjas por lluvias torrenciales en Cataluña, Mediterráneo y Baleares este lunes

Desde este lunes, el paso de esta vaguada inestabilizará el ambiente en buena parte del tercio oriental peninsular. Los chubascos y tormentas serán de «intensidad fuerte o muy fuerte» en puntos de Cataluña y el archipiélago balear a partir del mediodía, según han advertido desde el organismo de meteorología.

Las lluvias de estas próximas horas serán de carácter torrencial, sobre todo en el sur de Tarragona, donde se podrían llegar a acumular «90 mm en una hora» esta misma tarde. La Aemet ha activado aviso rojo en prelitoral y litoral sur de la provincia, en principio, entre las 15 y 21 horas de esta jornada ante «posibles inundaciones y crecidas repentinas en la zona».

⚠️🔴 Aviso rojo | Lluvias de intensidad torrencial.



➡️ Se pueden acumular más de 90 mm en una hora en prelitoral y litoral sur de Tarragona.



➡️ Aviso activo, en principio, entre las 15 y 21 horas del lunes. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en la zona. ¡Precaución! pic.twitter.com/YIKq2jMEPx — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025

Según apuntan, en otros puntos de la provincia catalana, así como del norte de Castellón, se esperan acumulaciones que podrían llegar a ser de 120-150 mm en 3-6 h.

No serán las únicas zonas marcadas por la llegada de este temporal, que también afectará a otros puntos del Mediterráneo a lo largo del día. En el entorno del sur de Valencia, norte de Alicante y puntos de la Región de Murcia, donde habrá avisos amarillos y naranjas activados, también se registrarán importantes precipitaciones conforme avance la tarde.

Además, se espera que, a últimas horas del día, los chubascos puedan llegar con intensidad fuerte al interior y norte de Mallorca.

08/09 12:12 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias, costeros y polvo en suspensión. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/9cm6VYwzrZ — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025

Junto a estas lluvias veremos también precipitaciones en forma de granizo, que en el sur de Tarragona y Castellón podrían incluso llegar a superar los dos centímetros de grosor.

La inestabilidad continuará en España el martes y el miércoles

El martes se mantendrán las lluvias mientras la vaguada avanza hacia el este. Según los pronósticos de la Aemet, durante esta jornada aumentará la inestabilidad en Baleares y continuará en el tercio oriental peninsular. «Será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 mm/h) o torrenciales (superior a 60 mm/h), con acumulaciones de 140 mm en 3-6 h, rachas muy fuertes y/o granizo grande», advierte el organismo.

Se espera que sea el miércoles 10 cuando el peligro por estas lluvias vaya cesando. Aún así, los expertos apuntan que seguirán siendo «probables los chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular».

A últimas horas del día, comenzará a alejarse la vaguada hacia el Mediterráneo central. Remitirá entonces la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones. Aún así, desde el organismo advierten que la incertidumbre aumenta respecto a esta fecha, especialmente por posibles ligeros cambios en la posición de la vaguada.