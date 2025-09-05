La Aemet pone en aviso a España de cara al fin de semana: cambios bruscos de temperatura y lluvias con tormentas en estas zonas

Atrás quedó la ola de calor en España. Con la entrada de septiembre ha llegado a nuestro país una vaguada que ha provocado un cambio en las temperaturas y la llegada de fuertes tormentas, aunque no en todo el territorio.

El tercio norte peninsular ha sido el afectado por este nuevo frente cuya entrada se ha producido por el noroeste. Sin embargo, el resto del país, aunque no con el calor de inicios de agosto ni con el frío, incluso, que se vivió durante la última semana, ha seguido con valores típicos de verano.

Un inicio de septiembre del todo inestable y que se va a prolongar durante el primer fin de semana del mes, tal y como anunció el jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de sus canales oficiales.

Chubascos fuertes

Zonas que, por ahora, han estado ajenas a las lluvias podrán vivir durante este fin de semana episodios de «chubascos fuertes», como ha avisado la Aemet. De cara a la jornada del viernes, el litoral de Tarragona y Castellón se puede ver afectado, incluso, por tormentas. Galicia y el Cantábrico, que sí han sufrido las consecuencias de este frente en los últimos días, quedarán ajenos de las lluvias durante este viernes.

Predicción para el resto de la semana:

Esta tarde probables chubascos fuertes en el extremo noreste peninsular.



Viernes: probables chubascos fuertes con tormenta en el litoral de Tarragona y Castellón.



Sábado: chubascos fuertes ocasionales en el interior este peninsular.

(1/2) pic.twitter.com/h1RjilL2NH — AEMET (@AEMET_Esp) September 4, 2025

El sábado, según la Aemet, la peor parte de este episodio de lluvias se prevé en el interior este peninsular. Se esperan «chubascos fuertes ocasionales» en Aragón, Castilla-La Mancha y la zona oriental de la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

En cuanto al domingo, las lluvias volverán a afectar a Galicia, pero no solo. Los chubascos, según la Aemet, se producirán «en la mitad oeste peninsular», por lo que el oeste de Castilla y León, además de Extremadura, serán, también, los principales afectados por esta inestabilidad con la que se cerrará la primera semana de septiembre.

Temperaturas muy cambiantes

El oeste y norte peninsular vivirá un cambio brusco de temperatura a lo largo de todo el fin de semana. En esta zona, para este viernes, se esperan valores muy similares a los de la jornada del jueves, con máximas en torno a los 25ºC en Galicia y el Cantábrico. El resto del país continuará con la tendencia de los últimos días y máximas por encima de los 30ºC.

Domingo: chubascos en la mitad oeste peninsular.



🌡️Hoy, las temperaturas en el norte peninsular estarán por debajo de lo habitual; mañana en esta zona subirán notablemente.

Viernes y sábado: temperaturas de verano en todo el país.

Domingo: bajada notable por el oeste peninsular. pic.twitter.com/b1tbFDPGYl — AEMET (@AEMET_Esp) September 4, 2025

Temperaturas estas últimas, de unos 30ºC, que serán prácticamente uniformes en todo el territorio español durante este sábado. «Temperaturas de verano en todo el país», anuncia la Aemet para el sábado, incluso en aquellas zonas donde se prevén los chubascos ocasionales mencionados anteriormente.

Este vaivén en las temperaturas, según la Aemet, culminará el domingo con un descenso de los valores en el oeste peninsular. De hecho, el organismo utiliza el término de «bajada notable», coincidiendo, también, con esa previsión de lluvias en esas zonas. No se notará tanto en las mínimas (más próximas de los 15 que de los 20ºC), sino en las máximas, con un descenso de estas, incluso, de hasta diez grados, como se espera en Extremadura.

Por otro lado, en el litoral mediterráneo se espera, incluso, que esas temperaturas puedan sufrir un ligero ascenso del sábado al domingo, aunque, en cualquier caso, para nada brusco.