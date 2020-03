El turbio negocio con el coronavirus: «Si alguien quiere dar un paseo, le alquilo a mi perro para que tenga salvoconducto» El anuncio del estado de alerta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contempla la posibilidad de salir a la calle para pasear a las mascotas generó una avalancha de gente, o al menos, más de lo habitual, de ciudadanos en la calle

Lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el sábado, cuando anunciaba el real decreto del estado de alerta: «El virus no atiende a diferencias territoriales. Da igual que uno viva en Barcelona, Girona, en el Valle de Arán, o en Orense, en Lugo o en Madrid. Todos y cada uno de ellos solo van a poder salir ya se viva en van a poder salir de su domicilio para trabajar, para ir a comprar el pan, los alimentos que necesiten, para ir a comprar las medicinas, para sacar algo de dinero de los cajeros, o a lo mejor para poder sacar al perro si tienen algún animal doméstico».

Esto generó una avalancha de gente, o al menos, más de lo habitual, de ciudadanos en la calle paseando perros. En las aceras de regiones como Madrid se veía fundamentalmente en las aceras personas con bolsas de la compra y las que no, con correas en la mano para pasear a sus mascotas.

Esta autorización que no está reflejada de forma expresa en el decreto del estado de alarma ha dado lugar a un turbio negocio: personas ofreciendo sus mascotas para saltarse la obligación de permanecer en los domicilios. Así, cobran desde un euro, diez hasta llegar a los 25 euros. Los anuncios, muchos de ellos, invitan a saltarse la prohibición de salir de los domicilios con sarcasmo.

«El estado de alerta nos permite pasear a nuestras mascotas. A mi me da pereza, así que si tiene alguien ganas de salir a dar un paseo, le alquilo a mi perro para que tenga salvoconducto».

En otro anuncio, el anunciante pide 25 euros y ofrece no su mascota, sino todo tipo de perros: «¿Quieres salir de casa y no ser multado no hacer cuarentena? Nosotros disponemos de perros para pasear por un módico precio de 25 euros el paseo. No dudes en llamar, tenemos perros grandes, medianos y pequeños».

«Se alquila bulldog francés para pasear estos días. Es pequeño y manejable incluso por principiantes. Educativo para niños. Además es ciego, lo que lo hace inmune contra la estupidez humana. Su ceguera no le impide moverse con agilidad y valentía por sus propios medios por todos los paseos de Noia, marcando con su orina sitios inalcanzables a su altura. Si le tiras un palo, aunque no lo encuentre al momento, acaba encontrándolo aunque pasen días. Vicios y defectos conocidos: suele pararse en los bares por costumbres adquiridas y no socializa con Yorkshires ni sus dueños, los ignora (tampoco les mea)...».