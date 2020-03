Coronavirus: últimas noticias y cifras: España roza los 10.000 casos y ya hay 342 fallecidos

Actualizar

21.24Detenido por escupir a empleadas de una tienda Una jueza de Vitoria ha enviado a la cárcel a un individuo de 25 años al que la Policía Local ha detenido este lunes tras protagonizar una tentativa de robo con fuerza en un comercio de alimentación del barrio de Judimendi. En su intento de huida, el ladrón agredió y escupió a dos empleadas a las que, además, amenazó con "pasarles el coronavirus".

21.18Donar sangre con mascarilla en el Madrid del coronavirus Este texto no es un llamamiento a donar sangre. Los hospitales madrileños tienen, por ahora, más que suficiente, tras una avalancha de más de cuatro mil donaciones en los últimos días. Sin embargo, las plaquetas tienen una duración limitada, de apenas cinco días. Por ello las autoridades sanitarias han puesto en marcha desde este lunes un programa de «donación controlada», con el objetivo de racionalizar las aportaciones y evitar aglomeraciones en las salas de donación. Tan solo quién reciba un mensaje del Centro de Transfusión, a través de SMS o correo electrónico, debe acudir. Lea la noticia completa.

21.10CCOO exige la retirada del acuerdo de la Comunidad de Madrid con Telepizza A lo largo de la tarde de hoy hemos contado que la Comunidad de Madrid había llegado a un acuerdo con Telepizza para repartir comida a aquellas familias cuyos hijos cuentan con beca escolar y son perceptores de la RMI. Pese a que la iniciativa había sido bien recibida, CCOO la ha criticado duramente. Para el sindicato resulta totalmente intolerable la medida, pues en su opinión, los menores procedentes de familias RMI son el colectivo más vulnerable, percibiendo una renta que no alcanza los 450 euros mensuales de media por unidad familiar. Se deben articular urgentemente medidas que aseguren que estas familias y en especial, los menores, aseguren una dieta diaria equilibrada, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias y educativas. Por otra parte, considera muy grave que la cobertura de esta necesidad principal se realice con empresas de ese tipo dedicadas a la comida rápida, alimentos totalmente desaconsejables en edades tempranas. Esta es la información completa.

21.00España roza los 10.000 infectados El último recuento de contagiados por coronavirus en España supera las 9.900 personas, con 342 fallecidos como consecuencia de esta enfermedad. La nota positiva la ponen los más de 500 pacientes recuperados.

20.52El coronavirus dispara los bulos Ni los seguros de coche dejan de cubrir siniestros, ni los helicópteros fumigan ciudades por el coronavirus. El estado de alarma ha hecho que todos los españoles se confinen en sus hogares. Una situación que ha hecho que el tráfico de información en la Red se haya disparado. Muchos ciudadanos han recurrido al humor para hacer frente al encierro, y en sus grupos de whatsapp con amigos o familia son habituales los memes durante todo el día. Pero también lo es una gran cantidad de información que, en muchas ocasiones, es mentira. Estas son algunas de ellas.

20.40600 casos nuevos en Madrid, pero ningún nuevo fallecido La Comunidad de Madrid no ha registrado este lunes ningún fallecido con coronavirus aunque los contagios siguen creciendo en la región con 621 nuevos casos confirmados, 4.165 frente a los 3.544 del domingo, entre los que se encuentra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que no hay ningún fallecido desde que el pasado 5 de marzo se informó del primer caso de muerte con coronavirus en la Comunidad. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, la cifra de fallecidos con COVID-19 en Madrid se mantiene en 213 de los 309 de toda España, donde ya hay 9.191 personas contagiadas por la enfermedad, más de la mitad en la Comunidad.

20.29Los fallecidos en Cataluña ascienden a 18, seis más Seis personas han fallecido hoy en Cataluña a consecuencia del coronavirus, lo que eleva a 18 los muertos por la epidemia en esta comunidad. También se han diagnosticado 491 casos nuevos en las últimas 24 horas. Según ha informado el departamento de Salud, los seis nuevos fallecidos son todos personas mayores con afectaciones previas y cinco son defunciones ocurridas en el Hospital de Igualada, donde está el mayor brote concentrado de coronavirus en esta comunidad. Lea la noticia completa.

20.26Estampas de una cuarentena En las calles españolas comienza a verse también a personas que extreman un poco de más las precauciones. Esta imagen de una mujer plastificada de arriba abajo y con bolsa del súper Gadis como gorro protector ha sido tomada esta tarde en La Coruña.

ABC

20.23Francia: Límite a la circulación y orden de quedarse en casa «Estamos en una guerra sanitaria». Así ha justificado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, una serie de medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus, entre ellas el cierre de fronteras a partir de mañana al mediodía, así como la limitación de la libre circulación de personas y la orden de permanecer en los domicilios para evitar el contagio. Además, ha anunciado el aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, tras la primera ronda celebrada este domingo y que registró una abstención récord. Lea todas las medidas.

20.20Renault también para por el Estado de Alarma La multinacional del automóvil Renault ha decidido este lunes parar toda su actividad industrial en España durante el estado de alarma decretado el sábado por el Gobierno Central y ha anunciado la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para este periodo inicial de 15 días.

20.18Sánchez habla con el príncipe saudí Esta tarde el Presidente del Gobierno ha mantenido una conversación telefónica con el Príncipe Heredero de Arabia Saudi, Mohammad Bin Salman, en su condición de Presidente de turno del G20. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido al Principe Heredero que la gravedad de la crisis sanitaria y económica internacional provocada por el coronavirus demanda que el G20 asuma un papel de liderazgo global. Es justamente en este tipo de crisis repentinas y globales donde el G20 puede ser más efectivo. Es necesario enviar un mensaje claro y fuerte a la comunidad internacional de que los líderes mundiales están listos para afrontar juntos la amenaza del coronavirus. El Presidente del Gobierno le ha propuesto la convocatoria de una Cumbre urgente y extraordinaria, en forma virtual de líderes del G20, para evaluar la situación y elaborar una hoja de ruta. El líder saudí le ha manifestado su acuerdo con esta propuesta y convocará una Cumbre del G20 en los próximos días.

20.16Trump les dice a los gobernadores que no esperan a que su Administración consiga respiradores El cuello de botella en respiradores, unidades de UCI y equipamiento para tratar a los casos más graves de coronavirus es una realidad que está a la vuelta de la esquina en EE.UU. El presidente del país, Donald Trump, se ha quitado responsabilidad sobre cómo conseguir esos equipos y les ha comunicado a los gobernadores de los estados que no esperan a que lo haga su Gobierno y que se preocupen ellos mismos de conseguirlos. «Os daremos apoyo, pero tratad de conseguirlos vosotros», les dijo en una conferencia telefónica, según han revelado varios medios estadounidenses, en una postura que ha causado sorpresa en varios gobernadores. En un mensaje en Twitter, Trump aseguró que la conferencia con los gobernadores fue muy bien, pero tuvo una mención específica para el del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, del que dijo que «tiene que hacer más». Nueva York es uno de los estados que ha tomado medidas más restrictivas y se ha coordinado para hacerlo con sus vecinos New Jersey y Connecticut. «¿Yo tengo que hacer más? No, ¡tú tienes que hacer algo! Se supone que eres el presidente», respondió Cuomo en Twitter. Nos lo cuenta Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

20.12El cine, en jaque por el coronavirus Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, ha enviado una carta abierta a los académicos solidarizándose con la situación que vive España y lamentando las consecuencias para el cine: «Somos parte de un sector frágil y vulnerable», ha expresado. Lea la noticia.

20.10Macron anuncia nuevas medidas El presidente francés ha anunciado nuevas medidas para combatir la expansión del coronavirus en el país. Así, ha hecho un llamamiento «al sentido de la responsabilidad» de todos los ciudadanos y ha anunciado, a su vez, el aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones municipales. Además, ha instado a las compañías a adaptar su modelo de trabajo a estas nuevas circunstancias y ha advertido de que habrá multas para quienes se salten las normas.

20.05El actor Idris Elba, positivo por Covid-19Así lo ha comunicado en sus redes sociales: «Esta mañana di positivo en COVID-19», ha confirmado el actor Idris Elba en Twitter. «Me siento bien, hasta ahora no tengo síntomas, pero he estado aislado desde que me enteré de que era posible que hubiera estado expuesto al virus. Quedaros en casa y sed pragmáticos. Os mantendré al tanto de como siga. Que no cunda el pánico».

20.00Nueva jornada de aplausos Como viene ocurriendo estos últimos días, miles de españoles han salido a sus balcones para brindar un largo aplauso al personal que en estas fechas está facilitando la lucha contra la pandemia por coronavirus, desde el personal sanitario hasta los trabajadores de los supermercados. Un reconocimiento que ha tenido respuesta en un hospital gallego. Vea el vídeo.

19.55Optimismo en época de cuarentena«Todo irá bien». Este es el mensaje que predican decenas de balcones en ciudades como Barcelona donde, de forma casi espontánea, han ido apareciendo coloridas pancartas con un arco iris acompañadas de llamamientos al optimismo en plena pandemia de coronavirus. Con los niños en casa y mucho teletrabajo que hacer, algunos padres han encomendado la tarea de animar las fachadas a sus hijos.

ABC

19.52Bruselas financiará al laboratorio alemán al que Trump contactó para tener una vacuna exclusiva para EE.UU. La Comisión Europea ha garantizado más fondos para el laboratorio farmacéutico alemán CureVac, al que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ofrecido una importante suma de dinero a cambio de una vacuna contra el coronavirus que sólo estuviese disponible en su país. Lea la información completa.

19.45EE. UU. inicia un ensayo clínico para probar una vacuna contra el coronavirus El Kaiser Permanente Washington Health Research Institute (Estados Unidos) ha iniciado la fase 1 de un ensayo clínico que evalúa una vacuna en investigación diseñada para proteger contra el coronavirus Covid-19. El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) financia este ensayo, que inscribirá a 45 voluntarios adultos sanos de 18 a 55 años de edad durante aproximadamente 6 semanas. El primer participante ha recibido la vacuna este lunes. La vacuna se llama ARNm-1273 y fue desarrollada por los científicos del NIAID y sus colaboradores de la empresa de biotecnología Moderna. El estudio está evaluando diferentes dosis de la vacuna experimental por su seguridad y su capacidad de inducir una respuesta inmune en los participantes. Este es el primero de los múltiples pasos en el proceso de ensayo clínico para evaluar el beneficio potencial de la vacuna. Estos científicos fueron capaces de desarrollar rápidamente la vacuna debido a estudios previos de coronavirus relacionados que causan el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS). Los coronavirus son esféricos y tienen púas que sobresalen de su superficie, dando a las partículas un aspecto de corona. La espiga se une a las células humanas, permitiendo que el virus entre.

19.36Trump «reacciona» al coronavirus Siempre dado a operar como un empresario al cargo de una gran corporación, la respuesta de Donald Trump a la crisis del coronavirus ha sido, eminentemente, económica. El presidente de Estados Unidos ha ejercido una gran presión sobre el banco central nacional (Reserva Federal) para que deje, como ha hecho, los tipos de interés al cero y para que inyecte a la economía 700.000 millones de dólares; ha pactado con los demócratas en el Capitolio una ley de emergencia milmillonaria para ayudar a los asalariados y a las pequeñas y medianas empresas, y se ha reunido con empresarios de las mayores cadenas de tiendas y farmacias para asegurarse de que no escasean los bienes más básicos. Informa, desde Washington, David Alandete.

19.31Macron comparecerá a las 20.00 horas El presidente francés se dirigirá a la nación por segunda vez desde que se desató la crisis del coronavirus en su país. Después de celebrarse las elecciones municipales y numerosas manifestaciones este pasado fin de semana, Macron podría decretar el confinamiento de algunas territorios de la República. Pese a los avisos a los franceses por extremar las precauciones, estos días se han podido ver imágenes de muchos de ellos saltándose las directrices sanitarias.

19.27¿Pueden entrenarse al aire libre los deportistas profesionales? La Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) se ha dirigido al Gobierno español con un escrito al Ministerio del Interior en el que solicita permiso para que los corredores profesionales «puedan entrenarse de manera individual y realizar su trabajo» en las carreteras, actividad ahora prohibida por el estado de alarma contra el coronavirus. «Necesitamos desarrollar nuestro trabajo en las carreteras. En Italia sí está permitido. El colectivo de profesionales en España no es superior a 140 personas y no vamos a invadir las carreteras. Solicitamos permiso para entrenar y realizar el trabajo de manera individual», ha dicho José Luis de Santos, exciclista segoviano de los 80 y 90, que dirige la ACP.