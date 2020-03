¿Puedo salir a pasear a la mascota? y otras preguntas en tiempos de aislamiento por coronavirus Julio Mayol: «La epidemia es un incendio y el único cortafuegos es evitar el contacto social»

Nuria Ramírez de Castro
Madrid Actualizado: 14/03/2020 20:28h

El Gobierno español, como Estados Unidos y otros países europeos, han decreto el estado de alarma o emergencia nacional por la epidemia de coronavirus. Esa figura se activa en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado por catástrofes, enfermedades contagiosas o graves circunstancias políticas o civiles. Pero al día siguiente de hacerlo nada había cambiado. Ese enemigo invisible, llamado Covid-19, sigue siendo imperceptible para la mayoría de la población. El sol ha invitado a salir a la calle, los parques se han llenado de familias, los excursionistas han salido en masa, y los aficionados al deporte han seguido recorriendo las calles. Pocos han obedecido las recomendaciones de distanciamiento social. Mientras en los hospitales se viven situaciones muy difíciles en las que se acumulan los enfermos, no hay camas de UCI disponibles y los casos se multiplican. La gran mayoría de la población parece vivir una realidad paralela. Para ellos y para los que aún tienen dudas de por qué no se debe salir de casa, he aquí las razones científicas, explicadas por Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Mayol es también autor de varias campañas que se han hecho virales en las que solo hay un consejo: "Quédate en casa".

¿Por qué es importante el distanciamiento social?

Julio Mayol recurre a un símil fácil de entender: Los incendios solo se detienen con cortafuegos y en una epidemia de este tipo estar alejados de las personas es la única fórmula para evitar la transmisión de un virus que se contagia con gran facilidad. "Todos somos potencialmente transmisores. Hay que romper la cadena de transmisión".

¿Si soy joven y me encuentro bien debo quedarme en casa también?

Sí. A los niños, jóvenes y sanos, puede que la infección no les afecte en su forma más grave, pero pueden transmitirlo sin saberlo, incluso estando aparentemente normales. "Tu salida a la calle puede hacer que otras personas acaben intubados". Esta enfermedad, dice, evoluciona con rapidez, produce ahogamiento y es necesario una respiración asistida.

¿Tan grave es? ¿No era una gripe más?

No es una gripe estacional más. La mortalidad por este coronavirus es más elevada que cualquier gripe convencional. Pone a los afectados en un riesgo vital, "la gente se muere". Las personas mayores son las que tienen mayor riesgo de morir por una complicación de esta infección respiratoria. Pero también es una amenaza grave para personas jóvenes con patologías y los grupos de riesgo son numerosos: ser diabético, tener enfermedades del corazón, patologías respiratorias previas o estar inmunodeprimido por ser receptor de un órgano trasplantado o padecer un cáncer.

¿Cuál es la mortalidad?

Se estima que no supera el 3 por ciento, "parece un porcentaje menor pero si pensamos que en España-en una cifra optimista- se pueden infectar diez millones de personas, la cifra de muertes en nuestro país puede alcanzar los 300.000. Y podría ser mayor. Esto como sociedad no nos lo podemos permitir", insiste Mayol. Además, más allá de la letalidad, los sistemas sanitarios se tensionarán más allá de las víctimas mortales. "Hay que cuidar a los afectados, hacer todos los esfuerzos, tratarles y decidir a quién destinar los recursos. El sistema sanitario está al final de la cadena, no somos héroes ni mártires. El virus lo frena la sociedad. La población se equivoca si piensa que no está en su responsabilidad frenar la epidemia y la única herramienta para luchar contra ella son los médicos y enfermeros". Este agente infeccioso es muy explosivo y la transmisión es silenciosa.

No viajo, ¿pero puedo salir a dar un paseo?

El consejo médico, con independencia de las decisiones políticas, es no salir. Pero si se decide salir, hay que hacerlo e forma puntual y con la imprescindible distancia social. Eso significa no hacerlo en grupo, procurar no tocar cosas y no llevarse los dedos a la cara (ojos, naríz, boca) para evitar infectarse. Nos podemos tocar de forma automática 23 veces cada hora, según algunos estudios. Por eso, es mejor no salir con niños que puedan ser menos conscientes de sus gestos. Ellos puede que no sufran las consecuencias de la infección, aunque se convierten en agentes transmisores.

¿Y si tengo una mascota?

Quien tenga mascotas no tiene más remedio que salir a la calle y pasearlas para que no sufran. Salga con él pero hágalo en solitario. No pasee con grupos ni haga tertulia con los propietarios de otras mascotas y si lo hace, mantenga distancia aconsejada. Las salidas, lo más imprescindibles, y para labores esenciales como ir a comprar productos básicos y siempre manteniendo un metro de distancia dentro de las tiendas.

¿Y si solo salgo a hacer deporte o de excursión en solitario?

Ponerse en riesgo con una caída obligará a consumir recursos sanitarios que son indispensables ahora para atender a los miles de casos positivos de coronavirus. "Un infarto o la rotura de una aorta son urgencias y son problemas de salud impredecibles que hay que atender, al igual que el coronavirus; un accidente por subir piedras en la montaña a tomar el sol, se puede evitar para no tensionar el sistema".

¿Por qué hay riesgo en los gimnasios?

Los gimnasios municipales han cerrado. Sin embargo, aún hay instalaciones privadas abiertas. Si aún tiene dudas, Julio Mayol le ayuda a despejarlas : "Haz gimnasia hoy y podrás encontrarte intubado mañana". Durante el esfuerzo físico es más difícil que alguien transmisor de la infección produzca aerosoles y el virus se disemine con más facilidad dentro de las instalaciones.