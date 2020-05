La mayoría de comunidades se niegan ante Celaá a la vuelta a clase de los niños menores de 6 años este curso La ministra Isabel Celaá se ha reunido con los consejeros de las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación y la mayoría ha rechazado la propuesta del Gobierno para la fase 2. Según han señalado asistentes a la reunión, el mensaje de Celaá ha sido que cada comunidad haga lo que considere. El Eejecutivo vasco ha decidido aplazar la vuelta a clases al 25 de mayo.

Josefina G. Stegmann SEGUIR Madrid Actualizado: 14/05/2020 16:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este jueves se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Educación en la que la ministra del ramo, Isabel Celaá, se ha reunido con los consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas. Se trata de una reunión clave dentro del calendario educativo, en la que se han puesto sobre la mesa las previsiones para la desescalada en lo que queda del presente curso y las perspectivas de escolarización para el curso 2020-2021. También estaba previsto que se debatieran las condiciones en las que se celebrará la EBAU.

Según ha podido saber ABC, la mayoría de comunidades se han negado a la vuelta a clase de los niños menores de 6 años. Esta posibilidad estaba prevista para la fase 2 para aquellos hogares cuyos progenitores trabajen presencialmente. Esta fase también contempla, en el ámbito educativo, la realización de actividades de refuerzo y la vuelta al aula con carácter voluntario para los alumnos de cursos terminales como 4º de ESO o 2º de Bachillerato). Según han señalado asistentes a la reunión el mensaje de Celaá ha sido que cada comunidad haga lo que considere.

Según ha informado Educación en un comunicado, se ha acordado crear un grupo de trabajo para abordar el desarrollo del próximo curso 2020-2021 y «elaborar orientaciones que ayuden a las comunidades y a los centros educativos a diseñar sus propios planes de contingencia que permitan garantizar el desarrollo de la actividad educativa, respetando tanto las competencias de cada una de las comunidades como la autonomía docente de los centros educativos».

El Gobierno vasco ha decidido finalmente posponer una semana el regreso a las aulas, en principio previsto para este mismo lunes. Finalmente se reanuudarán el 25: «No es conveniente someter a más tensión a la comunidad educativa», ha reconocido Josu Erkorkea, portavoz del Ejecutivo, que si bien ha asegurado que el gabinete de Iñigo Urkullu había pactado con el de Pedro Sánchez la recuperación de las clases presenciales para el 18 de mayo, a día de hoy no hay garantías jurídicas que lo permitan. Agentes del sector educativo, desde directores de centros y sindicatos hasta los propios estudiantes, habían exteriorizado su rechazo a la apertura de los institutos a pesar de las medidas de seguridad anunciadas por el Departamento autonómico de Educación, informa Adrián Mateos.

Madrid pide informes sanitarios

El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido «certidumbre y claridad». Han exigido que el ministerio ofrezca una posición clara de cara a los problemas que hay que afrontar los próximos meses. Por ejemplo, para la vuelta a clase de los niños de 0-6 años se han pedido informes sanitarios, a lo que Educación ha accedido (medida pedida también por Castilla y León, que ha pedido un protocolo de seguridad para la vuelta al cole elaborado por Sanidad). Además, han planteado que, en todo caso, sea la última etapa educativa en volver a las clases presenciales, tal como solicitó la Asociación Española de Pediatría este jueves. De hecho,

Algunos consejeros también han pedido al ministerio que garantice a las comunidades recursos adicionales del fondo de 5000 millones de euros que anunció el Ministerio de Hacienda ya que «habrá muchos gastos por el Covid-19 y no puede ser q al final no les llegue a las comunidades»

Castilla y León

Algunas comunidades ya habían adelantado sus posturas previamente a la celebración de la reunión como el caso de Castilla y León Castilla, que ha trasladado que en su territorio «no parece factible» la vuelta a las aulas hasta el próximo mes de septiembre, tampoco de los supuestos que se contemplan en la fase 2 establecidos por el Gobierno. Y es que la mayor parte de esta autonomía se encuentra aún en fase 0 -tan sólo algunas áreas de salud están en la 1- y es difícil concretar cuándo llegará todo el territorio al segundo escalón de la desescalada. La vuelta de los cursos permitidos a las clases no se hará por provincias, sino que solo se haría si toda la región pueda hacerlo. Por otra parte, la consejera castellano y leonesa, Rocío Lucas, ha solicitado un protocolo para el regreso a las aulas y que no se limite el aforo en función de ratios, sino de distancias de seguridad, informa Miriam Antolin Retuerto.

Baleares

El consejero de Educación del Gobierno balear, Martí March ya había avanzado el pasado viernes que «la Consejería de Educación trasladará a la conferencia sectorial el rechazo de la comunidad educativa balear de la vuelta a clase a finales de mes de los niños de 0 a 6 años». Su posición a día de hoy sigue siendo la misma, informa Josep María Aguiló.

Comunidad Valenciana

En el territorio valenciano no se abrirán las aulas ni los centros educativos en el tramo de 0 a 6 años hasta el próximo curso escolar 2020-2021. Esta determinación se toma después de haber analizado la situación con los diferentes agentes implicados en esta etapa educativa, señalan fuentes de la consejería de Educación. La Generalitat ha indicado que «en el momento en el que se active la fase 2 de desescalada nos encontraremos en un contexto de emergencia sanitaria y no en una nueva normalidad. Esta nueva normalidad llegará de cara al próximo curso». Es por eso que ahora, añade, «con las diferentes fases de desescalada que se generan, no se pueden garantizar en este tramo educativo las medidas de seguridad básicas como son la distancia social necesaria entre el alumnado de estas edades y sus profesores y educadores», informa Alberto Caparrós.

Específicamente, con respecto a las escuelas infantiles 0-3 privadas, fuentes de la consejería apuntan que «la Generalitat está abonando a los centros los fondos correspondientes al bono infantil aunque no acudan los alumnos, para ayudar a paliar las pérdidas económicas generadas por el cierre. Si estas escuelas infantiles abrieran, automáticamente dejarían de percibir la ayuda establecida por el estado de alarma y no se podrían mantener económicamente solo con la parte que pagan las familias que decidan llevar a sus hijos e hijas. Las escuelas infantiles municipales y privadas de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 18 de junio, siempre que garanticen las condiciones que establezcan las autoridades sanitarias en ese momento, para otras actividades de cara a las vacaciones de verano».

El consejero valenciano, Vicent Marzà, ha propuesto también continuar la formación a distancia del alumnado mediante la plataforma MULAN hasta que finalice el curso escolar actual. Hay que recordar que el curso escolar acaba el 16 de junio para el alumnado de ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial, y el 18 de junio, para el alumnado de Infantil y Primaria. Según Marzà, «nuestra propuesta es que el alumnado valenciano finalice el curso con el acompañamiento de su profesorado en la formación a distancia no presencial. Cuando se active la fase 2 de desescalada, el alumnado podrá ir al centro educativo por cuestiones específicas, según la etapa educativa y respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias».

Para los alumnos que titulan de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado medio y superior y último curso de enseñanzas de régimen especial, cuando se active la fase 2 de desescalada «se mantendrá la formación a distancia no presencial en el día a día hasta que finalice el curso el 16 de junio. «Los centros educativos establecerán actividades específicas y de tutorías, resolución de dudas y entrega o comprobación de materiales, así como la preparación de las pruebas previstas en estos cursos. Es opcional y voluntario que el alumnado asista a estas sesiones presenciales. Los equipos directivos de los centros se encargarán de organizar estas actividades específicas y presenciales. Se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias».

Para Primaria, de 1º a 3º de ESO y de 1º de Bachillerato, «cuando se active la fase 2 de desescalada también se mantendrá la formación a distancia no presencial en el día a día del trabajo de enseñanza-aprendizaje hasta que acabe el curso. En el caso de Primaria, hasta el 18 de junio, y en el caso de 1º a 3º de ESO y Bachillerato, hasta el 16 de junio. Los centros educativos podrán organizar actividades específicas y presenciales de tutorías, resolución de dudas y entrega o comprobación de materiales, especialmente para el alumnado de estos cursos que no hayan tenido las mismas oportunidades de seguimiento telemático que el resto de compañeros. Es opcional y voluntario que este alumnado asista a estas sesiones que se puedan ofrecer. Los equipos directivos de los centros decidirán estas actividades específicas para los alumnos indicados y se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias».