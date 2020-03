Sanidad recibirá otros mil millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus El ministro Illa anuncia la llegada de más test rápidos y mascarillas y defiende el confinamiento total, ante las críticas de los empresarios: «No enfrentamos salud y economía»

El titular de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que su Ministerio recibirá una nueva dotación de mil millones de euros para tomar nuevas medidas en la lucha contra el coronavirus. Esta nueva partida económica provendrá del fondo de contingencia y supone otra aportación equivalente a la que ya recibió Sanidad cuando estalló la expansión de la pandemia.

«Fruto del esfuerzo que se ha hecho en suministro de material y apoyo a CCAA se va a proceder a una dotación adicional de mil millones de euros del fondo de contingencia al Ministerio de Sanidad», ha manifestado Illa en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al responsable de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar cuenta de la situación.

En este marco, Illa ha insistido, como ya hiciera la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, en la tendencia positiva que ha tomado el número de contagios registrados. «Los datos nos hacen afirmar, con mucha precaución, que si no estamos en el pico, estamos muy cerca», ha destacado Illa, quien ha resaltado que, desde el 25 de marzo, la evolución de los nuevos casos ha pasado del 20 por ciento de incremento diario al 8 por ciento actual.

Para responder a las necesidades de abastecimiento del personal sanitario, Illa ha informado de que hoy aterrizará en España un avión de las Fuerzas Armadas cargado con material de protección para los sanitarios y con test rápidos contra el Covid-19. Concretamente, como ha detallado el ministro, con «alrededor de un millón y medio de mascarillas y una importante cantidad de test rápidos» -un millón según ha asegurado el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, esta mañana- que serán evaluados antes de repartirse para medir su fiabilidad.

«Difícil de adoptar»

El ministro de Sanidad también ha aprovechado la ocasión para defender la medida de confinamiento total, salvo para los servicios esenciales, decretada por el Gobierno este fin de semana. Illa ha centrado sus esfuerzos en negar que el Ejecutivo asuma esta iniciativa sin tener en cuenta al tejido empresarial. «No enfrentamos salud y economía, no podemos ni debemos, pero para que haya economía debe haber salud, y para que haya salud, debemos derrocar al virus», ha comentado Illa, que ha reconocido, no obstante, que es una decisión «complicada de adoptar».