Quince días después de decretarse el estado de alarma por la expansión descontrolada del coronavirus, el presidente de Vox analiza en ABC las consecuencias futuras de esta crisis. Abascal confirma que irán a los tribunales para que los responsables políticos de la misma paguen su negligencia.

—¿Cómo y dónde ha vivido la cuarentena después de dar positivo en coronavius?

—Dí positivo el 10 de marzo, aunque no he tenido ningún síntoma. La cuarentena la he vivido en una habitación de nueve metros cuadrados. Como esto se alargaba, y para evitar el contagio de personas vulnerables de la familia, decidí trasladarme a una casa vacía de un amigo. Sigo trabajando en la distancia y solo he salido para acudir al Pleno del Congreso.

—Vox pidió perdón por el mitin de Vistalegre ¿Fue un error mantener la convocatoria?

—Hemos dicho que fue un error y hemos pedido disculpas a los españoles. Somos el único partido que no tiene responsabilidades de Gobierno, tanto PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos sí las tienen y podían tener más información que nosotros.

—Ortega Smith ha recibido muchas críticas por mantener su agenda mientras tenía síntomas ¿Debería explicar por qué lo hizo y, si se equivocó, pedir perdón?

— Vox ha pedido perdón, y eso incluye a todos los miembros de Vox. En todo caso, es difícil saber cuándo una persona tiene un contagio.

—El PSOE ha culpado de la expansión del virus a los asistentes a partidos de futbol, baloncesto e incluso a los que fueron a Misa el domingo ¿Cómo valora esa falta de autocrítica por no prohibir manifestaciones como la del 8M?

—Ellos carecen en estos momentos de voluntad de autocrítica, porque eso les llevaría a la asunción de responsabilidades políticas y, quizás, en el futuro, penales. Es tremendo que ocultaran información.

—La ministra Irene Montero se justifica diciendo que siguieron las indicaciones de las autoridades ¿no es ella una autoridad?

—Es sorprendente, si ellos no son autoridades, ¿quiénes son? No sé a quien autoridad se puede referir que sea ajena al Gobierno de España. Quizás les traicione el subconsciente y será a los que ellos rinden pleitesía: al narcodictador Nicolás Maduro.

—¿Será el 8M la tumba política de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?

—Por desgracia ha sido ya la tumba de cinco mil personas y nos tememos que será de muchas más. Es un escenario dramático, la mayor crisis del siglo y creemos que el Gobierno tiene que asumir ya responsabilidades políticas. Por eso estamos pidiendo dimisiones, no porque queramos que los culpables acaben ya fuera de la política, sino porque el Gobierno necesita recuperar el crédito ante los españoles. Hay personas que por su incapacidad y culpabilidad no pueden permanecer ni un minuto más al frente del Gobierno.

—¿Puede un Gobierno sobrevivir políticamente a miles de contagiados, fallecidos y a una crisis económica sin precedentes?

—Si no asume su responsabilidad política, después de su negligencia, después de que algunos de sus miembros hayan utilizado la tragedia para avancar en su agenda política, para colarse en el CNI y organizar caceroladas contra el Rey; los ciudadanos españoles se la harán asumir.

—¿No teme que la gente traslade su indignación a la calle, cuando se levante el estado de alarma, si no hay dimisiones?

—No temo que los españoles muestren su indignación, temo que enfermen, que mueran en soledad, que pierdan su empleo. Si como consecuencia de esto los españoles muestran su indignación, no es eso lo que hay que temer, sino es lo que tenemos que comprender.

—¿Por qué en la prórroga del estado de alarma propusieron que los extranjeros ilegales en España se financien su asistencia sanitaria por coronavirus?

—Ha sido una manipulación de la prensa. No podemos mandar un mensaje en plena pandemia de que aquí cualquiera va a ser atendido gratuitamente. Nos parece una irresponsabilidad absoluta. Vox no ha dicho que no se les trate, lo que hemos dicho es que no lo paguen los españoles, sino ellos, o su Gobierno, a través de un convenio. No hemos visto nada de otras propuestas, como retirar las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal o eliminar los impuestos de la electricidad, agua o gas.

—El Gobierno ha comprado material sin estar homologado ¿estamos ante unos gobernantes inexpertos y desbordados por la magnitud de la epidemia?

—Sin ninguna duda, estamos en manos de un Gobierno que no ha sabido proveer del material necesario, que se ha dedicado a intervenir mascarillas a empresas que las estaban fabricando legalmente, como si fueran piratas, y a intervenir todo el mercado. No ha dado una solución, no ha conseguido más mascarillas, sino probablemente menos. La actitud del Gobierno ha sido negligente e irresponsable.

—¿Considera que sirven para algo las comparecencias televisivas del presidente?

—Son propaganda, en algunas no se ha anunciado absolutamente nada. A ningún español le interesa absolutamente nada en estos momentos trágicos el aumento del acceso a internet. Por eso llamamos a sus comparecencias Aló presidente. Que se abstenga de salir en televisión mientras no sea para anunciar que los que trabajan en primera línea tienen protección y que los pacientes graves tienen respiradores. Que no se permita un solo minuto más en televisión.

—¿Vox estaría dispuesto a pactar unos presupuestos con el Gobierno, PP y Ciudadanos si Sánchez rompe con Pablo Iglesias y los indepedentistas?

—Es muy precipitado hablar de esto. Ahora lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro para detener esta pandemia, después hablaremos de todas estas cosas. Pedro Sánchez es el que tiene que mover ficha.

—¿Cree que Pedro Sánchez será capaz de compartir el liderazgo para salir de la crisis, gobernando en minoría y contado con el apoyo de la oposición, dejando de lado debates ideológicos?

—Hemos dicho que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo y nuestra confianza en él es nula, a pesar de ello le hemos votado la prórroga del estado de alarma y hemos actuado con lealtad y responsabilidad. Nuestras esperanzas con Pedro Sánchez son nulas.

—¿Piensa que después de superar el estado de alarma hay que convocar elecciones o con la dimisión de los responsables políticos es ya suficiente?

—Algunos responsables políticos tienen que asumir ya responsabilidades y no pueden aparecer más en televisión porque han demostrado su incapacidad y su negligencia y el Gobierno necesita un mínimo de crédito. Como mínimo tienen que dimitir los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

—¿Denunciarán al Gobierno por la vía penal? ¿Sentarán en el banquillo a los responsables de la expansión del virus?

—Pueden estar tranquilos los españoles que cuando acabe todo esto exigiremos todas las responsabilidades políticas y penales de todas las autoridades que hayan incurrido en negligencia o irresponsabilidad y estén detrás de esta gigantesca pandemia. Durante estas semanas se han incurrido en graves responsabilidades penales, y no tengo duda de que eso tendrá consecuencias. Vox hará su propio análisis y acudiremos a los tribunales, como hemos hecho siempre que se ha actuado de manera ilegal o prevaricadora.