Coronavirus España en directo: El Covid-19 ha infectado a más de 665.000 personas en el mundo

10.44 Desde las 10.30 tiene lugar el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra en la Moncloa, por videoconferencia, en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, para aprobar la paralización de todas las actividades no esenciales del 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos.

10.43La patronal advierte que la paralización de la actividad generará «un impacto sin precedentes» en la economía Ambas organizaciones empresariales constatan que este «parón» puede derivar en «una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social» y a una «destrucción masiva» del tejido industrial. Más información, aquí.

10.51La cuarentena debilita el trapicheo de droga en Madrid: de noche y con señuelos Los traficantes limitan los horarios de los narcopisos y fijan nuevos puntos de venta en la vía pública, informa Aitor Santos Moya.

10.45La «fiesta salvaje» que ayudó a diseminar el coronavirus por Europa Un superpropagador del Covid-19 en la austríaca «Ibiza del esquí» ha sido vinculado ya a más de 500 casos solo en Noruega, Alemania, Dinamarca e Islandia. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez.

10.42Un sindicato denuncia a Ayuso y Escudero por no dar a los sanitarios material de protección suficiente El sindicato Mats ha interpuesto una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por un presunto delito continuado contra los trabajadores al no dotar al personal sanitario de materiales de protección suficiente ante la pandemia del coronavirus, informa Europa Press.

10.40Montero avisa de que la crisis tendrá «una repercusión grave en las cuentas publicas» La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado de que la crisis provocada por el coronavirus «va a tener una repercusión grave en las cuentas públicas». En una entrevista en Catalunya Ràdio este domingo recogida por Europa Press, Montero ha asegurado que, tras los despidos temporales y definitivos que se producirán, habrá que "buscar recursos apelando a Europa".

10.37Denunciados en Utrera un padre y su hijo por circular vestidos de nazarenos en patinete La Policía Local de Utrera (Sevilla) ha denunciado a un padre y su hijo por salir a la calle vestidos de nazarenos y circular en un patinete eléctrico, incumpliendo asís las restricciones de movimiento vigentes por el estado de alarma. Ambos fueron identificados a raíz de un vídeo publicado en redes sociales. Interrogado por los agentes, el padre reconoció los hechos, expuso su arrepentimiento y pidió disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos. También en Utrera, el pasado jueves se conoció que la Guardia Civil denunció a cinco personas por bailar en plena calle a la luz del día y emular una procesión de Semana Santa, con dos de estas personas vestidas con trajes de nazareno y una más portando sobre sí lo que aparentaba ser un tablero cubierto por un paño y coronado por una cruz, como si de un paso se tratase.

10.20Hospitalizado con coronavirus el portero turco Rüstü Reçber, ex del Barça El exfutbolista turco Rüstü Reçber, portero de la selección de su país y de 2004 a 2006 jugador del Barcelona, fue hospitalizado anoche por contagio con coronavirus, según ha informado en las redes sociales su esposa, Isil Reçber. «Mi marido Rüstü se halla ingresado en el hospital, diagnosticado con Covid-19. Estaba todo normal cuando de repente desarrolló síntomas de forma rápida; estamos aún bajo shock», ha escrito.

10.17La secretaria general del PSE, infectada de coronavirus, recibe el alta La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha recibido el alta hospitalaria y continuará el tratamiento contra el coronavirus en su domicilio. Las propia Mendia ha informado en las redes sociales de que volvía a casa, donde su marido, el teniente de alcalde de Bilbao Alfonso Gil, también está en cuarentena al dar positivo antes que Mendia, que tuvo complicaciones respiratorias, según informa la agencia EFE.

10.15El Gobierno Vasco dice que la búsqueda de los operarios sepultados en Zaldibar es «actividad esencial» La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha afirmado que el Ejecutivo vasco considera las labores de búsqueda de los dos operarios sepultados en el vertedero de Zaldibar «actividad esencial» después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido paralizar toda actividad económica no esencial por la pandemia del Covid-19.

10.02Alemania rebasa ya los 50.000 contagios y registra un total de 389 fallecidos El número de casos de coronavirus en Alemania ha aumentado en 3.965 en las últimas horas en todo el país, que rebasa ya los 50.000 contagios -un total de 52.547- y arroja un balance de 389 fallecidos, según cifras oficiales publicadas el sábado por el Instituto Robert Koch, el centro de control y enfermedades infecciosas del país.

10.00Más de 665.000 personas contagiadas en todo el mundo La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, deja ya 665.000 contagios y más de 30.000 fallecidos en todo en todo el mundo conforme se ha extendido progresivamente hasta alcanzar a 177 países del mundo. Según el balance global actualizado este sábado a las 08.30 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado un total de 665.164 personas contagiadas y 30.852 víctimas mortales. El número de personas que han conseguido curarse de Covid-19, la enfermedad generada por el coronavirus, asciende a 140.225, la mayoría de ellas en China (75.098).

8.38Trump da marcha atrás en su plan de cerrar Nueva York para frenar el coronavirus Donald Trump dio este sábado marcha atrás en sus planes de establecer una «cuarentena forzosa» para el área metropolitana de Nueva York, que incluye partes de los estados de New Jersey y Connecticut, para frenar la expansión de la epidemia de coronavirus. La medida incluiría «restringir los viajes» fuera de la zona afectada, según explicó a los reporteros el presidente de EE.UU., que mencionó que se están registrando problemas en estados como Florida, por neoyorquinos que han salido de la ciudad para evitar la epidemia y han provocado contagios.

8.35España recibe hoy 10.000 equipos de protección individual de República Checa Un total de 10.000 equipos de protección individual (EPI) llegarán este domingo a España en un avión procedente de la República Checa en respuesta a la petición del Gobierno a la OTAN para que los aliados suministraran material sanitario con el que hacer frente a la COVID-19.

7.47Nueva Zelanda registra su primera muerte por coronavirus Nueva Zelanda registró este domingo la primera muerte por la COVID-19, mientras el número de infecciones se eleva a 514 en el país oceánico, anunció el ministerio de Salud. La fallecida es un mujer septuagenaria que fue ingresada en principio por una gripe que se complicó debido a una enfermedad crónica de la paciente, explicó el director general de Salud, Ashley Bloomfield.

6.58El coronavirus ha infectado ya a 575.000 personas en el mundo El coronavirus ha causado en las últimas 24 horas unos 65.000 nuevos infectados, con lo que la cifra global de casos se eleva a 575.444, según los datos más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muertes totalizan 26.654 en todo el mundo. Un aumento en esta jornada de más de 3.100 decesos con respecto a la anterior. La propagación más rápida del virus sigue ocurriendo sin duda en Estados unidos, que en un día ha registrado al menos 17.000 casos nuevos y que ha superado los 100.000 casos.

6.53La UE concede 250 millones de ayuda a Túnez contra el COVID-19 La Unión Europea ha concedido un paquete de ayudas a Túnez por valor de 250 millones de euros para luchar contra la propagación del corovirus, anunció hoy en el embajador de la UE en el país norteafricano, Patrick Bergamini, en un escueto mensaje en la cuenta oficial de Twitter. Túnez fue el último país en blindar sus fronteras y en tomar medidas de confinamiento contra la enfermedad, que ha causado oficialmente seis muertes y 227 contagios.

6.42Trump afirma que no será necesaria una cuarentena en Nueva York por COVID-19 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que finalmente no será necesaria una cuarentena en los estados de Nueva York -epicentro de la pandemia de coronavirus en el país-, Nueva Jersey y partes de Connecticut. "Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el Gobierno Federal", tuiteó el mandatario.

6.30Un nuevo vuelo humanitario con pasajeros españoles viajó de Ecuador a Madrid Un nuevo avión de la compañía Iberia con capacidad para 359 pasajeros, en su mayoría españoles, salió este sábado de Ecuador con destino Madrid, itinerario que se repetirá el próximo lunes, dijeron a Efe fuentes diplomáticas españolas. La aeronave, que salió de la capital española con dirección a Quito el pasado viernes con 58 menores ecuatorianos, partió hoy de esta ciudad para hacer la ruta Quito-Guayaquil-Madrid, precisó el embajador de España en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui.