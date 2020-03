Sanidad atribuye el aumento de casos de hoy a retrasos en las notificaciones de las regiones el fin de semana María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias informó que el número de contagiados en España asciende a 94.417 y el de fallecidos a 8.189. Sierra atribuye el aumento de casos en la Comunidad de Madrid como en Cataluña a un "acúmulo de casos del fin de semana del que nos informaron ayer por la noche"

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 31/03/2020 12:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de contagiados en España asciende a 94.417, es decir, 9.222 más, ha dicho este miércoles María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias.

El numero de fallecidos a 8.189, es decir, 849 más en las últimas 24 horas lo que supone que vuelve a alcanzar el máximo en un día en número de muertes después de varios días de descenso. El número acumulado de hospitalizados es de 49.243 y que han necesitado ingreso en UCI es de 5.607. Los recuperados son 19.259, "algo más del 20 por ciento respecto a casos notificados".

Sierra sustituye a Fernando Simón, director del CCAES, desde ayer tras haber dado positivo por Covid-19 aunque intervino por videoconferencia y dijo que "dormir le ha sentado bien". "Tengo que mantener la cuarentena en mi casa, estoy en la habitación y no salgo de ella pero me encuentro bien ahora mismo", ha dicho.

Preguntado por los datos de este miércoles, Simón ha dicho que "la interpretación es que hemos pasado un fin de semana y sabemos que la notificación suele estar por debajo de lo real; entendemos que esos descensos tan acusados referentes a sábado y domingo no serían tan acusados pero las tendencias se mantienen. De hecho, los datos nos indican que desde el día 24, 25, 26 estamos teniendo cambios en la tendencia y que las medidas están teniendo el efecto deseado por lo que no tendría sentido aumentar las medidas. no podemos pretender medidas nuevas sin saber el impacto de lo que implementamos, esto no es una carrera a ver quien se le ocurren medidas nuevas"

Como valoración general, y, en la misma línea, Sierra ha dicho que "la tendencia se mantiene; es verdad que tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña hay un ligero aumento en los casos totales, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades, y aunque hay que tomarlo con prudencia y ver la evolución, pensamos que es un acúmulo de casos del fin de semana del que nos informaron ayer por la noche". Ha insistido en que hay un cambio de tendencia y que "desde el día 25 de marzo hemos notado un cambio en esta tendencia de incrementos de casos pasando al 12 por ciento cuando antes era del 20", añadió Sierra.

En cuanto a la situación de las UCI y si se considera necesario hacer ya el traslado de enfermos, Sierra ha dicho "que hay 334 más ingresos que ayer y hay mas de 5.000 las ingresadas o que han ingresado en UCI. Estamos viendo las necesidades las regiones; ha habido ya un traslado de respiradores que es continuo pero en absoluto descartamos aunque lo pactaremos con las comunidades el traslado de pacientes pero cuando sea de forma consensuado y cuando nos manifiesten sus necesidades".

Simón ha sido preguntado por la investigación del Imperial College que aplaude las medidas de España. "Estos informes son documentos que se ha ido trabajando que se estima el número de casos que se producirían sin hacer actividades y España ha conseguido reducir mucho los casos que si no se hubiera hecho nada. no todos los países muestran los mismos resultados, pero tenemos que seguir siendo prudentes pero los datos los recibimos con retraso por eso hay que ser prudentes, las medidas son fuertes y tienen que tener un efecto".

Preguntada por la cifra de muertos por edades, Sierra ha dicho que la cifra de muertos es que el 85 por ciento tienen más de 70; el 60 por ciento tienen más de 80 y en los años iniciales hasta los 30 el porcentaje no llega al 0,2 por ciento. La imagen por edad es igual desde el principio con más carga en edades avanzadas y es la misma situación que se ve en todos los países.

Preguntada por el aumento de casos, Sierra ha vuelto a decir que "al final de la semana tendremos una idea más clara pero es lo esperado, se están haciendo 20.000 test al día pero eso es lo que hay que hacer", señaló.