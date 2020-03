Sanidad advierte de que hay seis comunidades al límite de su capacidad de camas de UCI pero no dice cuáles son El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, ha dicho que el número de contagiados asciende en España a 78.797, de los cuales son nuevos 5.549, lo que supone un incremento del 9 por ciento. El número de fallecidos es de 6.528.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, ha comparecido en rueda de prensa como todos los días y ha dicho que el número de contagiados por coronavirus asciende en España a 78.797, de los cuales son nuevos 5.549, lo que supone un incremento del 9 por ciento respecto a ayer. "Este incremento lleva unos días bajando, ha estado bajando del 18 al 14 por ciento o 13 por ciento y hoy es del 9 aunque hay que tener cuidado porque siendo fin de semana siempre puede apreciarse un posible retraso que podría implicar que esta reducción importante respecto a ayer pudiera ser al menor de lo observado", señaló.

Del total de casos, un 18,6 por ciento, es decir, 14.709 casos han sido dados de alta. El número de fallecidos, "aunque mantiene un línea estable en los últimos días, es decir, los incrementos se van estabilizando, tenemos ya 6.528". Esto supone 828 más que en las últimas 24 horas. El número de hospitalizados es de 43.397 y el de ingresados en UCI 4.907.

"Hay que conseguir que no se produzca una masificaión de las UCI"

Simón ha explicado que "la evolución parece que se ha estabilizado y parece que incluso está empezando a descender pero el problema es garantizar ahora que las UCI no se saturen y que, por lo tanto, podamos controlar tanto la curación de las personas que tengan que entrar en las UCI como la letalidad que pudiera estar asociada a una posible masificación de las mismas. El objetivo fundamental es conseguir que esa masificación no se produzca", dijo Simón.

Ha insistido en que si bien la movilidad se ha reducido y eso favorece al control de la transmisión "tenemos un problema todavía que es la saturación de las UCI; aunque la transmisión se estabilice o baje, va a tardar unos días producirse el descenso en las camas de UCI, por lo que estamos en riesgo de que se saturen con los consiguientes problemas asociados. Las medidas tomadas ayer por el Gobierno intentan reducir el número de casos nuevos que pueden ser susceptibles de ser ingresados en las UCI para dar margen a que estas unidades puedan ir dando altas y no se produzca el colapso que tanto nos preocupa".

"La epidemia evoluciona correctamente"

Aún así, ha dicho que "la epidemia es probable que esté evolucionando correctamente; es alentador que cerca del 20 por ciento de los casos esté dado de alta pero el número de ingresados en UCI sigue aumentando y hay varias comunidades al límite de su capacidad y otras que se acercan rápidamente, por eso hay que ser estrictos con las medidas".

Preguntado por otros medios si hay alguna medida técnica que describa el cambio de tendencia, en Alemania está estimado cuando el tiempo de duplicación de contagios tarde más de diez días. En este sentido, Simón dijo que en España hay indicadores equivalentes que muestran cómo evoluciona la epidemia: "Todos van en buena dirección, por ejemplo, el tiempo de duplicación de contagios puede considerarse de diez días, esto implicaría que estaríamos en un número de producción por debajo de 1 o alrededor de 1, que es el objetivo primero: conseguir que cada caso transmita a uno o menos personas". Sin embargo, señaló que el tiempo de duplicación varía por comunidades pero se aproxima a los objetivos.

Preguntado por la bajada de ingresos en las UCI en Madrid si bien el número de UCI se va reduciendo, el porcentaje de incremento de entrada puede bajar pero no de estancia. "El número es variable por comunidades, hay 6 comunidades al límite de su capacidad de UCI y tenemos otras 3 que están creciendo hacia ese límite, estamos tratando de conseguir que esos límites no se superen".

En cuanto a los equipos de protección individual (EPI) "ha habido información sobre reposición constante, pero dado el mercado complicado en cuanto a estos productos no se está consiguiendo hacer los pedidos grandes que nos gustaría tener, pero sí se está conseguiendo reponer".

Respecto a los sanitarios contagiados, "tenemos un número de afectados muy importante en España, las razones se han discutido en el comité científico: sabemos que los profesionales tienen una tasa del 8,8 de hospitalización comparado con un 42 por ciento en el resto de pacientes, esto implica que los sanitarios tienen síntomas un poco más leves. Sí que se tiene que entender que nuestro sistema requiere de ellos para actuar y por eso tienen que estar sanos y no suponer un peligro y por eso hacer pruebas". Simón dijo no tener información si es una situación generalizada que no se estén haciendo pruebas a todos los sanitarios que están alrededor de un sanitario contagiado.

"El virus puede permanecer activo más de dos semanas"

En cuanto a los recuperados que recaen, "en algunas situaciones el vius puede permanecer activo más de dos semanas pero los protocolos previstos son correctos, las situaciones particualres hay que estudiarlas de forma particular, pero los protocolos preveen una permanencia del virus de al menos 14 días pero esto no podemos ahora modificarlo".

"Tenemos un número importante de recuperados, pero cuando hablamos de esto algunos de ellos no son dados de alta sino que van a psar un periodo de cuarentena domiciliaria y esto podría significar una parte de ese número importante de dados de alta, pero los casos se van progresivamente recuperando. Italia llegará a estas cifras dentro de poco y España también pero no debemos entrar en una carrera, el objetivo es que todos acabemos con esta epidemia.

Simón ha dicho que podemos esperar que Andalucía es la comunidad con más población de España pero con dispersión importante que favorece el control de la epidemia.