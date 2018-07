El presunto «estafador del amor» se defiende: «Vivo de mis padres, no de las chicas. Yo doy, y doy bien» Albert Cavallé asegura que es es «un ciudadano normal, con una vida divertida y atareada»

ABC

Actualizado: 04/07/2018 12:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Albert Cavallé, el barcelonés de 36 años que acumula más de veinte denuncias por estafar a mujeres, a las que contacta por internet a través de aplicaciones como Tinder, ha concedido una entrevista a «El Programa del Verano» en la que se ha defendido de las acusaciones: «Yo vivo de mis padres, no de las chicas. A las chicas no les pido, yo doy, doy, doy, y doy bien». Asegura además que no ha utilizado tarjetas de crédito de sus parejas sin su permiso: «Yo solo he usado las tarjetas de crédito de mi madre y mi padre».

Cavallé ha asegurado que es «un ciudadano normal, con una vida divertida y atareada». «En ningún momento he dañado a nadie», afirma.

El conocido como «estafador de amor» fue detenido el pasado mes de marzo en Barcelona tras la denuncia de decenas de mujeres, a las que presuntamenteestafó y robó tras mantener con ellas unos idilios románticos que lo han convertido en todo un «estafador sentimental». Cuenta incluso con una página web que reúne las denuncias y quejas de todas sus víctimas.

«Hemos podido saber que hay distintos investigaciones de los Mossos que apuntan que esta persona establecía relaciones con mujeres, se ganaba su confianza para intentar obtener algún beneficio económico, desde cenas a noches en hoteles o para robarlas directamente con tarjetas y números de cuenta para hacer fraudes. Se han contabilizado unas 17 victimas, pero aún está todo en curso», explicó entonces un portavoz de la Policía catalana al ser preguntado sobre el caso.

Tal y como relatan las víctimas del joven en la página web que han creado para denunciar su «modus operandi», Cavallé -un joven moreno y atlético de mediana edad- empezaba sus estafas estableciendo relaciones afectivas con las víctimas. Posteriormente, les pedía importantes sumas de dinero excusándose en los más diversos motivos, a menudo de índole familiar o laboral pero siempre «dramáticos y urgentes».

«Ha estafado cantidades de 1.000 o 2.000 euros, y casos de mucho dinero, de 40.000 € de 60.000 € por víctima», explican sus víctimas. Asimismo, Cavallé también pedía dinero en efectivo prometiendo que se trataba de un préstamo «momentáneo», a cambio del dinero, ofrecía un documento firmado por él como si fuese un préstamo, que luego aportaba en los juzgados intentando acreditar que se trataba de un ilícito «civil» y no «penal».