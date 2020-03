Nuevas prohibiciones en Italia que cambian el estilo de vida para evitar contagios

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Enviado especial a Milán Actualizado: 04/03/2020 11:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Italia en cuarentena voluntaria por un mes». Esta es la medida que tiene previsto adoptar hoy mismo el gobierno a propuesta del comité científico creado expresamente por el primer ministro, Giuseppe Conte, para recibir recomendaciones que permitan luchar contra el contagio del coronavirus y contener la epidemia.

A la vista de la rápida difusión del Covid-19, con 2.263 infectados y 79 muertos, según el último balance de ayer por la tarde, el comité científico aconseja ahora a todos los italianos, sin distinción de zona roja, amarilla o verde, como se había hecho hasta ahora, nuevas reglas para que se metan en «cuarentena voluntaria» para los próximos 30 días. Se pide mantener una distancia de seguridad de al menos un metro entre personas.

Esta es la norma establecida el domingo por la noche por el gobierno, pero además ahora se indica que sería mejor respetar una distancia de dos metros en algunos casos o lugares particularmente concurridos o entre personas que no se conocen. Esta medida se justifica por el llamado «droplet» –hoy palabra clave-, es decir, las gotitas de saliva que se dispersan en el aire al toser, estornudar o incluso hablar, lo que constituye el primer vehículo de transmisión del Covid-19.

Se recomienda a los mayores de 65 años, y en particular a los que superen los 75, permanecer en casa, sobre todo si sus condiciones de salud no son buenas, evitando ver a personas no conocidas. La distancia se debe mantener también al saludarse: nada de besos, a los que son muy dados los italianos, abrazos y apretón de manos.

Se dispone que todos los eventos deportivos, incluidos los partidos del campeonato de fútbol, se disputen a «puerta cerrada». No se permitirá al público asistir a los entrenamientos de los equipos.

Deben aplazarse encuentros públicos, convenios y congresos, en particular aquellos que afectan al sector de sanidad, para permitir a médicos y personal sanitario en general estar con plena disposición en sus centros de trabajo. Entre los aplazamientos destacados figura el de Vinitaly de Verona, una feria del vino muy importante porque es uno de los sectores punta de la economía «made in Italy»; estaba prevista entre el 19 y 22 de abril, y se pospone dos meses, del 14 al 17 de junio.

Evitar la paralización del país

Quienes tienen la fiebre deben permanecer en casa, evitando contactos y vida social. Para evitar que el país se paralice el comité científico recomienda a «municipios, regiones, asociaciones culturales y deportivas, y a los medios de comunicación que ofrezcan actividades recreeativas individuales alternativas que promuevan o favorezcan las actividades al abierto -sin reunirse la gente- o en el propio domicilio».

Se había pensado en la hipótesis que la distancia de seguridad entre personas fuera siempre de dos metros, y no un metro como se establece para la mayoría de los casos. Recomendar dos metros hubiera supuesto la clausura inmediata de escuelas, universidades y oficinas públicas. De todas formas, el gobierno se plantea incluir en el decreto también el cierre de las escuelas en todo el país.

El gobierno estudia la posibilidad de establecer nuevas zonas rojas, en particular en Bérgamo, dado el número de contagiados en ese área de Bérgamo. Sería la tercera del país, tras las situadas en las provincias de Lodi (Lombardía) y de Padua (Véneto).

Aislamiento para evitar efecto dominó

El objetivo de esta serie de medidas, que cambiaran el estilo de vida de los italianos, es buscar el aislamiento social, la única arma que en estos momentos cuenta el gobierno para frenar la epidemia, según el profesor Roberto Burioni, el más célebre virólogo italiano, del hospital San Rafael de Milán: «Para afrontar el coronavirus no tenemos todavía vacunas, así que solo nos quedan dos armas: El diagnóstico y, algo más importante, el aislamiento social».

Los expertos coinciden en que estas nuevas prohibiciones «son justas» para evitar mayor número de contagio. Con el aislamiento y el freno de la epidemia el gobierno busca otro objetivo fundamental: Evitar el colapso del sistema sanitario. Se quiere evitar a toda costa el efecto dominó, es decir, que tras las regiones del norte, donde se encuentra la gran mayoría de los afectados, el contagio llegue de igual manera al sur de Italia, lo que podría ser un desastre sanitario. Por fortuna, el norte de Italia, en particular la región de Lombardía, que más de la mitad de los contagiados de todo el país ( 1.520), tiene un excelente nivel sanitario, entre los mejores de Europa, muy lejos de lo que sucede en el sur de Italia.

Estamos al comienzo, no al final

La gran pregunta que se hacen hoy los italianos es cuánto tiempo puede se mantendrá la incertidumbre. La respuesta de los expertos es que aúnes pronto para saber la evolución de la epidemia. Según el virólogo Burioni, «estamos al inicio y no al final de la epidemia, faltan aún días para saber cómo evolucionará la epidemia».

En su opinión, cabe esperar que el número de infectados se mantenga alto: «Los números que vemos son siempre los contagiados de hace 10 días, cuando erróneamente pensábamos que el coronavirus en Italiano no estuviera», afirma Roberto Burioni. En realidad, el coronavirus llegó a Italia a comienzos de enero, según coinciden varios virólogos.

Cooperación internacional

Las autoridades sanitarias italianas están manteniendo contactos con otros países para intercambiarse información sobre la propagación del Coronavirus. El representante italiano en el Comité ejecutivo de la OMS, Walter Ricciardi, asesor también desde hace unos días del gobierno italiano, ha manifestado que esta epidemia «solo se vencerá con cooperación internacional».

Anoche en un programa especial sobre el coronavirus, en la Radiotelevisión italiana (RAI), el doctor Ricciardi afirmó que los contactos sanitarios de Italia se extienden a Francia, Alemania y Reino Unido. Ricciardi ha indicado que se registrará un aumento de los contagiados durante los próximos días en esos países y ha citado también expresamente a España.

Conte: «Situación muy seria»

El primer ministro, Giuseppe Conte, considera que no se puede bajar la guardia porque «la situación es muy seria». Conte se verá hoy con sus ministros para terminar de limar el decreto de medidas del gobierno. Además de las reglas de aislamiento, el Ejecutivo aprobará un nuevo paquete de medidas económicas para ayudar a empresarios, autónomos y trabajadores, y a los sectores más afectados por la epidemia.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha destacado que es necesario escuchar las opiniones de los científicos, que prevén un aumento de la difusión global del coronavirus todavía por algunas semanas.

Todos los medios italianos destacan hoy con gran relieve las nuevas prohibiciones del gobierno, con diversos testimonios de expertos que las apoyan, al tiempo que subrayan el delicado momento que vive el país. Por ejemplo, «La Stampa» , un diario moderado y equilibrado, titula a toda plana: «Italia en cuarentena por un mes».