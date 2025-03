Coronavirus, últimas noticias en directo: siete nuevos fallecidos en España, todos mayores de 70 años

13.30

En País Vasco se han registrado en las últimas horas 32 nuevos casos de coronavirus COVID-19, de los cuales 26 corresponden a Álava , que contabiliza 79 personas afectadas, de las que 23 permanecen hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI.

13.27

La cifra de víctimas mortales del coronavirus en España ha aumentado a 17 tras la confirmación de siete muertes en tres comunidades autónomas: tres en la Comunidad de Madris, tres en País Vasco y una en Aragón. Todos los fallecidos tenían patologías previas y más de 70 años .

13.21

El nuevo decreto aprobado por el Gobierno italiano, que prohíbe la entrada y salida de la región Lombardía para limitar la difusión del coronavirus , no afecta al Atalanta, que al ser un club profesional tiene derecho a viajar este lunes a Valencia para jugar la vuelta de los octavos de final de la L iga de Campeones , aunque su entrada en España «dependerá de las autoridades competentes» de este país. Así lo explicó el abogado experto en derecho deportivo Angelo Cascella en una entrevista concedida este domingo a Efe.

13.12

Un hombre de 64 años , residente en Pamplona, ha dado positivo por coronavirus Covid19, siendo el cuarto caso de esta enfermedad detectado en Navarra. Según ha informado el Gobierno de Navarra, se han aplicado los protocolos y el afectado ha quedado en régimen de atención domiciliaria en aislamiento con seguimiento y control médico.

13.08

La Dirección General de Salud Pública de Aragón ha notificado el fallecimiento esta madrugada de una segunda persona en el Hospital Clínico Lozano Blesa, un hombre de 85 años aquejado de patologías previas , por coronavirus al que se suman cinco nuevo casos, por lo que en estos momentos hay 17 personas afectadas por la enfermedad.

13.06

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que en Haro (La Rioja), donde hay un «número importante» de personas que están en vigilancia activa por coronavirus, se han tomado «medidas de refuerzo» para evitar la propagación , aunque ha subrayado que «no hay cuarentena» en la localidad. Así lo ha manifestado este domingo Illa en la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento del coronavirus celebrada en el Ministerio de Sanidad.

13.02

Las dos mujeres de 92 y 88 años se encontraban ingresadas en aislamiento en Álava , y la mujer de 87 estaba en aislamiento en Vizcaya , todas ellas con enfermedades crónicas previas. Estos tres fallecimientos con este coronavirus se unen a los otros dos registrados esta misma semana en Euskadi, en este caso, dos hombres de 90 y 82 años, ambos también con dolencias previas.

12.57

Tres mujeres con coronavirus de 92, 88 y 87 años han fallecido en las últimas horas en País Vasco, donde el número de casos confirmados se eleva a 102 tras detectarse otros 32 nuevos positivos, ha confirmado el Departamento vasco de Sanidad, según Efe.

12.52

Las autoridades de la ciudad de Moscú amenazaron el domingo con penas de prisión de hasta cinco años el domingo para las personas que no se autoaislan en sus hogares durante dos semanas después de visitar países afectados por el brote de coronavirus , según Reuters. El gobierno de la ciudad anunció el jueves un «régimen de alerta alta» e impuso medidas adicionales el jueves para evitar una propagación.

12.46

La principal aerolínea iraní Iran Air ha anunciado este domingo la cancelación de todos sus vuelos a Europa debido a las limitaciones impuestas por la propagación del coronavirus , que ha causado hasta ahora en Irán 194 muertos, informa Efe. El Ministerio de Salud informó de que en las últimas 24 horas se han confirmado 743 nuevos casos de coronavirus, 49 de los cuales han fallecido, elevando la cifra global de contagiados en todo el país a 6.566, de los que 2.134 se han recuperado.

12.42

El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este sábado la primera muerte por coronavirus en el país, un hombre de 64 años con patologías previas y que había viajado anteriormente a Europa. Según ha informado el organismo en un comunicado, el hombre comenzó a tener síntomas el pasado mes de febrero al presentar «fiebre, tos y dolor de garganta», además de sufrir, antes de contagiarse de coronavirus, «diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal».

12.39

Según datos del Ministerio de Sanidad, España suma ya trece muertos por coronavirus y 589 contagios repartidos de la siguiente manera: 202 en Madrid, 49 en Cataluña, 55 en La Rioja, 102 en País Vasco, 37 en la Comunidad Valenciana, 35 en Andalucía, 22 en Castilla y León, 17 en Canarias, 15 en Castilla-La Mancha, 13 en Aragón, 12 en Cantabria, 8 en Baleares, 7 en Asturias, 6 en Extremadura, 5 en Galicia, 3 en Navarra y 1 en Murcia.

12.34

La Guardia Civil ha acabado de notificar su aislamiento a los vecinos de la localidad riojana de Haro que acudieron hace dos semanas a un funeral en Vitoria y que han sido puestos en cuarentena tras conocerse el contagio múltiple de unas 60 personas en ese entierro. Fuentes de la investigación han indicado a Efe que si alguna de las personas que debe permanecer aislada sale de su domicilio será detenida y trasladada a un hospital especial y han precisado que no han podido ser localizadas todas las personas a las que se debe comunicar la medida de aislamiento.

12.27

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presidirá mañana la reunión de la Comisión de Seguimiento del coronavirus , según informó este domingo el ministro de Sanidad Salvador Illa, para « tener de primera mano información sobre la evolución de la infección en España». Ahora mismo hay 13 muertos, ocho en Madrid y 589 casos confirmados en toda España.

12.23

La Consejería de Salud y Familias de Andalucía ha informado de que se han confirmado en cuatro nuevos casos de coronavirus . En concreto se trata de una mujer de la provincia de Málaga, de 50 años, y una segunda paciente de 43 años, en la provincia de Cádiz. Ambas han mantenido contacto con alguno de los casos y se encuentran en seguimiento activo domiciliario. Por otro lado, una paciente de 55 años, que está ingresada en el Hospital Doctor Gálvez de Málaga, y un hombre de 66 años, ingresado en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga; ambos con neumonía y sin referir contacto ni viaje, por lo que se investiga el origen y están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.

12.16

La Comunidad de Madrid ha registrado 202 casos. Entre ellos se encuentran los ocho fallecidos que ha registrado la Comunidad de Madrid. Los tres últimos casos son el caso número 3, el varón de 77 años que permanecía ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón ; otro varón de 88 años que ha fallecido en el Hospital del Sureste ; y otro varón de 73 años que ha fallecido en la Fundación Jiménez Díaz . Los tres presentaban patologías previas.

12.10

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado este domingo tres nuevas muertes a causa del coronavirus , con lo que se elevan a ocho los fallecidos por el COVID-19 en la región y a trece en España.

12:04

Desde la Delegación del Gobierno en La Rioja han incidido en que en la zona de Haro en la que se ha establecido una cuarentena de los afectados por coronavirus «se está actuando de forma contundente y firme para garantizar el trabajo y el cumplimiento de las recomendaciones de la autoridad sanitaria», según informa Efe. Además, han detallado que la actuación en la que han participado agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, equipados con trajes especiales NRBQ, ha consistido en una «notificación oficial» en cada casa de los afectados «de la obligatoriedad de respetar el aislamiento domiciliario para los casos confirmados» mediante la entrega personal de las pertinentes resoluciones.

11:51

Iran ha confirmado 49 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según informa Reuters. La cifra total de muertos por coranivurs es de 194, y la cifra de casos asciende hasta los 6.566.

11:48

El único paciente andorrano diagnosticado de coronavirus ha sido dado de alta del Hospital Nostra Senyora de Meritxell, donde ingresó el 29 de febrero, tras recibir dos análisis negativos, ha informado el Govern andorrano en un comunicado recogido por EP.

11:40

«La medida que acaba de tomar Italia reduce drasticamente el riesgo», ha opinado Simón. Sin embargo, ha añadido: «Es importante tener cuidado a la hora de plantear medidas de prevención». Así, ha dicho que hay que implementar las medidas que tengan un impacto: «Evitar un evento de masas sin cerrar los metros tiene poco sentido».

11:36

España suma ya 589 casos de coronavirus, 159 más que ayer a la misma hora, según ha informado el director del Centro de Alertas y Emergencias Santiarias, Fernando Simón.

11:07

Al menos diez personas han muerto y 23 siguen atrapadas tras el desplome de un hotel de cinco plantas designado como lugar de atención a enfermos del coronavirus en la ciudad china de Quanzhou, provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ministerio de Emergencias chino a la cadena CGTN.

10:32

Bulgaria ha confirmado sus primeros casos de coronavirus: dos hombres de la ciudad de Pleven, en el norte, y dos mujeres de Gabrovo, en el centro del país.

10.16

Se confirman cuatro nuevos casos de coronavirus en Arabia Saudí.

10.13

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha registrado el primer caso positivo de coronavirus entre sus empleados. Se trata de un funcionario de 56 años de edad que permanece ingresado en la UCI de un hospital de Madrid, al que acudió con síntomas el pasado jueves. El Ministerio, informa en un comunicado, que ha contactado con los trabajadores que puedan tener una relación más estrecha y cotidiana con el funcionario afectado y todos ellos se encuentran asintomáticos, habiendo sido informados de cómo proceder de acuerdo con el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad. Se les ha comunicado, con carácter preventivo, que no acudan a su puesto de trabajo.

9.39

El Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin este mes se disputará a puerta cerrada debido a las preocupaciones sobre el brote de coronavirus, confirmaron los organizadores.

9.38

El kit COVID-19 para detectar el coronavirus que ha desarrollado Genomica, del Grupo PharmaMar, estará disponible en los hospitales en tan sólo unos días, después de que el viernes obtuviera el certificado CE que garantiza su validez para el diagnóstico. PharmaMar ha precisado a EFE que Genomica ya admite pedidos de los hospitales españoles y ha subrayado que puede garantizar «el tiempo de respuesta, la fiabilidad y la capacidad de hacer frente a todo el volumen de demanda de kits que pueda haber».

9.36

Bélgica confirma los primeros cuatro casos de coronavirus en el país.

9.35

El crucero Grand Princess, que se encuentra frente a las costas de California, comenzará este domingo a desembarcar pasajeros en el puerto de Oakland, después de que las más de 2.500 personas a bordo se pusieran en cuarentena tras la muerte de un pasajero por coronavirus y se hayan confirmado 21 casos.

9.33

Tailandia y Malasia se han negado a permitir que un crucero que transporta a 2.000 personas, incluidas docenas de italianos, ingrese a sus puertos por temor a la presencia a bordo del nuevo coronavirus, anunció su operador el domingo. El Costa Fortuna fue conducido por primera vez desde la isla turística tailandesa de Phuket el viernes, mientras que no se detectó ningún caso sospechoso de coronavirus.

9.29

El Salvador ha prohibido la entrada de personas procedentes de Francia y Alemania. «La dirección de migración tiene órdenes de prohibir la entrada a país a personas que vengan de Alemania o Francia o que hayan estado allí», anunció el presidente.

9.27

Moldavia registra su primer caso de coronavirus. Se trata de una mujer de 48 años fue que hospitalizada el sábado después de haber llegado de Italia. «La mujer fue trasladada del aeropuerto... con neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria aguda, fiebre, tos, debilidad general», informó el Ministerio en un comunicado.

9.20

Agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se han desplazado a Haro (La Rioja) para notificar el aislamiento a los vecinos de la localidad, que acudieron hace dos semanas a un funeral en Vitoria y que han sido puestos en cuarentena. Fuentes del instituto armado han indicado a Efe que los agentes, con trajes NRBQ, notificarán uno a uno a estas personas tienen que quedarse aisladas en sus casas y en caso de que se resistan podrían ser detenidos.

9.18

La Consejería de Salud de Murcia ha informado este domingo del primer caso de coronavirus en esa región, importado por una mujer de 27 años que viajó recientemente a Madrid y se encuentra ingresada en el hospital Virgen de la Arrixaca, de El Palmar. Es el centro de referencia para abordar posibles casos de coronavirus y cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel para casos de enfermedades infecciosas de riesgo.

6.42

Al menos cuatro personas han muerto tras el desplome de un hotel de cinco plantas designado como lugar de atención a enfermos del coronavirus en la ciudad china de Quanzhou, provincia de Fujian, en el este del país. Las autoridades locales han confirmado que un total de 42 personas han sido rescatadas, entre las que se encuentran personas gravemente herida a causa del derrumbe. Según la investigación preliminar, el edificio estaba en medio de un proceso de decoración de interiores cuando ocurrió el colapso y su propietario ha sido puesto bajo control policial.

6.20

El Salvador ha prohibido este domingo la entrada al país a personas procedentes de Alemania o Francia, después del incremento de casos de coronavirus en estos estados. «He ordenado a Migración y Extranjería de El Salvador prohibir el ingreso al país de personas provenientes o que hayan estado en tránsito en Alemania y Francia», ha informado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mediante su cuenta en la red social Twitter, en la que ha subrayado que son el quinto y el sexto país con más casos registrados.

6.00

El Gobierno de China ha decidido que donará más de 17 millones de euros (20 millones de dólares) para apoyar la lucha global que está realizando la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el brote del nuevo coronavirus. Desde que se inició este brote, la OMS ha impulsado a otros países a fortalecer la prevención frente al virus con la mejora de sus propios sistemas sanitarios, según el Gobierno. Por ello, ha agradecido la labor que ha hecho la organización en el control de la epidemia a nivel internacional.

5.18

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este domingo 3.097 muertes a causa del brote del nuevo coronavirus en el país y ha elevado el número de contagiados a 80.695. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que se han confirmado durante el sábado 44 nuevos casos de coronavirus y 27 muertes a causa de este brote, todos ellos en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan --epicentro del brote--. Además, se han registrado 84 nuevos casos sospechosos de poder tener el virus, mientras que 1.661 pacientes han sido dados de alta tras haber superado el mismo. Por su parte, el número de casos graves ha disminuido en 225 hasta los 5.264.

3.30

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy no estar «preocupado en absoluto» por la rápida expansión del coronovirus en el país, poco después de conocerse el primer caso de la enfermedad en la ciudad capital, Washington. «No estoy preocupado en absoluto», dijo Trump a los periodistas en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) antes de una cena de trabajo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pocas horas antes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informó del primer positivo por coronavirus en la capital estadounidense.

3.15

Las autoridades surcoreanas anunciaron hoy que en las últimas 24 horas se registraron 367 nuevos casos de COVID-19, con lo que alcanza ya la cifra de 7.134 contagiados. Después de China, origen del nuevo coronavirus y donde hay más de 80.000 infectados y con tres millares de muertos, Corea del Sur es el país con el mayor número de contagiados, por encima de los más de 4.000 que tienen Italia e Irán.

2.55

Los muertos por coronavirus en Francia han ascendido este sábado a 16 y los casos confirmados han aumentado a 949, según ha informado el director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon. Salomon ha indicado que 45 personas se encuentran bajo cuidados intensivos, seis más que el viernes, y que se han registrado un total de 336 casos más de coronavirus durante el sábado.

2.35

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, confirmó que se prohíbe las entrada y salida de la región septentrional de Lombardía y a otras 11 provincias cercanas hasta el 3 de abril para limitar la difusión del coronavirus que ya ha causado 233 muertos y 5.061 infectados en todo el país. Las otras provincias afectadas de las regiones de Piamonte, Marcas, Véneto y Reggio Emilia y que se han convertido en «zona roja» son Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venecia, Padua, Treviso, Asti y Alessandria. Conte compareció a las dos y media de la madrugada ante los periodistas para explicar que el decreto es duro, pero necesario para «por una parte contener la difusión del contagio y al mismo tiempo hay que reaccionar para que no sobrecargar los hospitales». [Puedes leer la noticia completa haciendo click aquí]

1.05

El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este sábado la primera muerte por coronavirus en el país, un hombre de 64 años con patologías previas y que había viajado anteriormente a Europa. Según ha informado el organismo en un comunicado, el hombre comenzó a tener síntomas el pasado mes de febrero al presentar «fiebre, tos y dolor de garganta», además de sufrir, antes de contagiarse de coronavirus, «diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal».

23.45

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este sábado en Florida que el Gobierno está buscando maneras para que la industria turística, especialmente la de los cruceros, no se vea afectada por la crisis del nuevo coronavirus. En una rueda de prensa que tuvo lugar en Port Everglades, en Fort Lauderdale, Pence afirmó que «el riesgo para el estadounidense medio de contraer el coronavirus se mantiene bajo», pero "es esencial hallar formas para mitigar el contagio".

23.30

El ministro de Salud Pública de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó este sábado en rueda de prensa el primer caso de coronavirus en el país, detectado en un paraguayo de 32 años que viajó a Ecuador por negocios los últimos días. «Se trata de un adulto joven de 32 años proveniente de Ecuador, connacional. Él se encuentra en este momento en buen estado general de salud y ha consultado por cuadro febril y problemas de garganta», afirmó en rueda de prensa Mazzoleni.

23.23

Un hombre de 63 años que estuvo en Francia ha sido el primer muerto por coronavirus confirmado en Argentina, según informa el medio argentino «La Nación».

23.04

La Consejería de Salud asturiana ha confirmado este sábado un nuevo positivo en coronavirus (Covid-19). Se trata de un hombre de 56 años que presenta «síntomas leves». El aviso se ha realizado a las 22.40 horas se este sábado. Se trata de un contacto de otro caso anterior que estaba bajo el protocolo de vigilancia. Este es ya el octavo caso positivo en Asturias. Se produce después de que Salud haya tenido que desmentir que un hombre hallado muerto en su domicilio de Oviedo falleciera por causas relacionadas con el nuevo coronavirus.

22.45

La Consejería canaria de Sanidad ha informado de la aparición de tres nuevos casos de coronavirus, uno de ellos una persona hospitalizada con síntomas de Covid 19 en Tenerife y que viajó a una de las zonas afectadas en Italia.

22.20

La Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña informa de tres nuevos casos en Cataluña, lo que eleva la suma a 49 en total, cuatro de ellos graves

22.00

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado este sábado que ya son más 101.927 el número de contagiados por el nuevo coronavirus y ha alertado de que la mayoría de los nuevos casos se han registrado fuera de China. Así, hay 21.114 casos confirmados en 93 países ajenos a China tras un incremento de 3.633 casos con respecto al viernes. En cambio, en China se han registrado solo 102 nuevos casos. En cuanto a los fallecidos, hay 78 muertos en total fuera de China, con lo que la enfermedad ya suma 413 víctimas mortales, según los datos proporcionados por la OMS. Informa Europa Press.

21.50

Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti son, junto con la región de Lombardía, las provincias cerradas por la crisis del coronavirus en Italia. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial de ABC a Milán.

21.45

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , ha declarado el estado de emergencia tras pasar de 49 a 76 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. «He realizado una declaración oficial de emergencia, lo que nos da unos ciertos poderes. Vamos a hacer compras y a contratar a más personal, en particular para reforzar los departamentos de Sanidad que están más presionados», ha explicado Cuomo este sábado en rueda de prensa recogida por la prensa neoyorquina. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unicos han confirmado este sábado 377 casos del nuevo coronavirus en todo el país, 49 de los cuales corresponden a ciudadanos repatriados de Wuhan (3) y del crucero 'Diamond Princess' (46). En cuanto a los fallecidos, son ya 17 los casos confirmados. El estado más afectado es el de Washington (noroeste) con 86 casos confirmados, seguido de California, con 79, y Texas, con 19. En los demás estados los casos confirmados son mínimos.

21.10

El gobierno italiano adopta una decisión muy drástica para contener la epidemia del coronavirus . Por un decreto ley, que se publica esta misma noche o al máximo en la mañana del domingo, el Ejecutivo ha aprobado el cierre hasta el 3 de abril Lombardía, la región más poblada y rica de Italia, con más de diez millones de personas. No se podrá entrar ni salir en la región, salvo por «graves motivos que no se puedan aplazar». Al ser declarada zona roja, quien no respete esa normativa corre el riesgo de una sanción penal hasta tres meses de cárcel y una multa. El Ejecutivo cierra también 11 provincias de las regiones de Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto , las más afectadas por el coronavirus junto a Lombardía. Se suspenden todos los eventos públicos; se cierran discotecas, museos, gimnasios, piscinas y salas de juegos. Bares y restaurantes pueden seguir abiertos, pero respetando mantener la distancia de al menos un metro entre las personas. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial de ABC a Milán. Lee la noticia completa aquí.

20.40

CaixaBank ha informado de que un empleado de la oficina 2385- Pozuelo Estación, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se encuentra afectado de coronavirus, lo que supone el primer caso que registra la entidad entre su plantilla. El empleado, cuyo estado de salud en estos momentos se mantiene estable, ha informado a Sanidad y a la entidad de que sufría algunos síntomas que podrían asociarse a esta enfermedad. La oficina se ha cerrado al público para acometer los trabajos de desinfección previstos y poder restablecer la actividad lo antes posible. Durante este tiempo, el resto de personas trabajadoras del centro permanecerán en su domicilio, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y con un seguimiento proactivo por parte del Servicio de Prevención de CaixaBank. En paralelo, y también en coordinación con las autoridades sanitarias, la entidad ha activado el protocolo para informar y atender activamente a los clientes de la oficina.

20.30

Las autoridades sanitarias aragonesas notificaron este sábado un nuevo caso de coronavirus en Zaragoza cuyo contagio es de origen desconocido. Es decir, no guarda relación con ninguna de las cadenas de contagio conocidas hasta ahora en la capital aragonesa y de las que, por otra parte, tampoco se ha podido determinar hasta ahora cuál fue su origen, quién fue el portador o portadores con los que se iniciaron estas cadenas de infección en Zaragoza. Lee el texto completo aquí .

20.25

El Gobierno italiano ha decidido cerrar toda la región de Lombardía por la crisis con el coronavirus y solo se podrá entrar y salir por graves motivos. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial de ABC a Milán.

20.20

La Princesa de Asturias, de catorce años, y la Infanta Sofía, de doce, acudirán este lunes a clase con la normalidad habitual, después de que se haya detectado un caso de coronavirus entre los alumnos. La Dirección del Colegio Santa María de los Rosales ha comunicado este sábado a los padres de los alumnos que se «ha registrado un caso positivo muy leve de coronavirus en el pabellón de los mayores». Y que a primeras horas de la mañana se celebró una reunión con responsables de las Consejerías de Sanidad y de Educación de la Comunidad de Madrid y con la directora general de Salud Pública de la Comunidad para analizar la situación. Lee aquí la noticia completa .

20.00

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado en un comunicado que se ha confirmado un nuevo caso de coronavirus . En concreto, se trata de una mujer de la provincia de Málaga de 71 años que ha tenido contacto con uno de los casos positivos. Esta paciente se encuentra en seguimiento activo domiciliario, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad. Este caso está pendiente de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.

19.50

Los médicos de Lombardía , la región más afectada por el coronavirus (con 2.612 contagiados, entre ellos 135 fallecidos), denuncian en un documento: «Corremos el riesgo de una calamidad sanitaria» . El texto de los médicos lombardos ha sido enviado al gobierno, a la región y a Protección Civil. Especialmente dramática es la posibilidad que plantean anestesistas y médicos de los servicios de reanimación: «Dejemos los puestos a quien tenga más posibilidad de sobrevivir». Es decir, plantean la hipótesis de un límite de edad para la terapia intensiva, dando preferencia a las personas que tienen más posibilidades de ser curadas. Cabe destacar que la mayoría de las personas fallecidas supera los 80 años, en muchos casos con una o dos patologías. En definitiva, el documento muestra que el virus saltó las defensas hospitalarias y los médicos plantean la hipótesis de que sea imposible salvar a todos . Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial de ABC a Milán .

19.40

Dos de los nuevos casos de coronavirus en Aragón son ancianos de la residencia en la que se ha extendido la infección en las últimas horas, y el otro es un caso no relacionado con los contagios conocidos en Zaragoza hasta la fecha. De esta forma son ya 14 los casos detectados en Aragón, todos en Zaragoza, seis de ellos ancianos de un geriátrico. Uno de esos 14 contagiados por coronavirus de Zaragoza falleció el viernes. Léelo aquí.

19.27

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado tres nuevos casos de coronavirus , que se suman a los dos confirmados esta mañana , tras resultar positivas las pruebas realizadas por los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma. De esta forma ascienden a 14 los casos detectados en Aragón.

19.16

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado tres nuevos casos de coronavirus en Cataluña: dos mujeres de 48 y 36 años y un hombre de 51, según EP. Los recientes contagios aumentan la cifra de afectados a 49 personas. Cuatro se encuentran en estado grave .

19.13

La Consejería de Sanidad ha recibido la confirmación de dos nuevos casos positivos por coronavirus COVID-19, correspondientes a una paciente de Burgos y un paciente de Salamanca , con lo que la cifra en Castilla y León asciende actualmente a 21.

19.05

La Consejería de Salud ha confirmado este sábado por la tarde la detección de otros ocho casos riojanos de coronavirus , enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, informa EP. Con la última actualización de las cifras, la situación en La Rioja asciende ya a 47 afectados.

18.50

La Consejería de Salud del Gobierno balear ha informado este sábado de que los análisis han confirmado un caso positivo por coronavirus en Menorca , el primero en dicha isla. Se trata de un facultativo del Hospital Mateu Orfila, que permanece aislado. Hasta el momento hay confirmados ya ocho casos de coronavirus en Baleares, de ellos seis en Mallorca, uno en Ibiza y el ya citado en Menorca. La Dirección General de Salud Pública ha iniciado el correspondiente estudio de contactos que hayan podido tener contacto con el facultativo menorquín y, por el momento, la información epidemiológica disponible descarta que haya podido transmitir el virus directamente a algún paciente . Asimismo, los profesionales que han estado en contacto con él se encuentran en situación de vigilancia activa y, por tanto, han sido reemplazados, informa Josep Maria Aguiló .

18.42

Desde la aparición del nuevo coronavirus en diciembre de 2019, se han registrado 104.901 casos de infección en 95 países y territorios , causando la muerte de 3.556 personas , según un informe establecido por AFP de fuentes oficiales. En 24 horas, se registraron 4.059 nuevas infecciones y 100 nuevas muertes. En China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), ha habido 80.651 casos y 3.070 muertes después de que se anunciaran 99 nuevas infecciones y 28 nuevos fallecimientos desde el viernes. Fuera del país asiático se han confirmado 24.250 casos (3.960 nuevos) y 486 muertes (72 más que ayer).

18.30

Hungría ha anunciado este sábado la cancelación de la celebración de la fiesta nacional el 15 de marzo en Budapest por «razones de seguridad» debido a la epidemia de coronavirus . Estas celebraciones, que generalmente incluyen un discurso del primer ministro Viktor Orban, generalmente atraen a miles de visitantes húngaros y comunidades húngaras del extranjero y conmemoran el levantamiento de 1848 contra la dominación austríaca bajo los Habsburgo, informa AFP.

18.12

La cifra de fallecidos por el coronavirus ha aumentado a 233 , 36 más desde ayer, según han anunciado las autoridades sanitarias italianas. El número de casos confirmados también se ha elevado: este sabado son 5.883, mientras que este viernes eran 4.636. En cuanto a los curados, son ya 589 , según informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán.

18.04

La Diócesis de Vitoria ha afirmado este sábado que el funeral que fue foco de contagio de coronavirus no se celebró en ningún templo católico de la capital alavesa, según informa EP.

17.56

En Francia, la crisis del coronavirus tiene una dimensión política significativa: dos diputados y dos trabajadores en los servicios de restauración de la Asamblea Nacional (AN) están oficialmente contaminados. La AN está en el corazón de París . Y sus trabajos parlamentarios han tenido una intensidad particular en vísperas de las elecciones municipales de los próximos días 15 y 22 de este mismo mes de marzo. Informa Juan Pedro Quiñonero , corresponsal de ABC en París. Léelo aquí.

17.45

En País vasco han muerto ya dos personas por el coronavirus y hay 70 contagiados. En la actualidad, Álava es la provincia vasca que más positivos contabiliza, un total de 53 después de registrase desde ayer 20 nuevos casos . El Departamento de Salud ha precisado que los equipos de epidemiología han identificado tres focos en Álava gracias al trabajo de seguimiento de los contactos afectados.

17.35

Diez personas más han sido rescatadas de los escombros del hotel que se ha derrunbado en la localidad oriental china de Quanzhou. El edificio servía de centro de cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, según Efe. Por el momento las autoridades chinas no han informado de ninguna víctima mortal del accidente ni se conocen las causas del mismo.

17.20

El Gobierno francés ha confirmado la aparición de un nuevo caso de coronavirus en la Asamblea Nacional, un diputado afectado por la enfermedad que ya está recibiendo tratamiento médico, según EP. Se trata del tercer caso confirmado en la cámara , después de un diputado de la región del Alto Rin y otro empleado, de acuerdo con la nota emitida por la Presidencia de la Asamblea.

17.07

Estados Unidos está estudiando medidas de contingencia, incluidas restricciones de viajes y trabajo a domicilio, a medida que el coronavirus se acerca a la capital del país, informa Reuters . El viernes, funcionarios estadounidenses señaladon que los primeros tres casos de la enfermedad habían sido diagnosticados en el condado de Montgomery y Maryland, hogar de miles de trabajadores federales que viajan diariamente a oficinas cercanas en Washington.

16.50

El ministro de Sanidad de Maldivas ha anunicado este sábado que dos personas han dado positivo en las pruebas de coronavirus , según Reuters. Se trataría de las primeras en el país desde que comenzó la epidemia.

16.40

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado este sábado que hay siete nuevos casos de coronavirus en Andalucía . En concreto se trata de dos mujeres de 74 y 75 años, residentes en Jaén, que han tenido contacto con uno de los casos positivos. Del mismo modo, se refieren los casos de un hombre de 64 años, residente en la provincia de Málaga y un hombre de 55 años, de la provincia de Cádiz, que han mantenido contacto con casos positivos. Igualmente, una mujer de 21 años de origen italiano, que estudia en Sevilla, ha dado positivo después de haber viajado a Italia recientemente.

16.31

Para cercar el coronavirus en Wuhan, las autoridades chinas no han dudado en parar la vida social solo en Hubei, la provincia donde se originó el coronavirus, sino en todo el país, cerrando lugares públicos y cancelando actos desde el inicio del brote. Si una epidemia se basa en la propagación a través de las personas, la forma más efectiva de combatirla es recluir a la población en casa e impedir eventos masivos por el peligro que entrañan de seguir extendiendo el coronavirus. Así lo demuestra la experiencia no solo de China, sino de otros países. Léelo aquí.

16.15

El número de casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido ha aumentado a 206, 43 más que ayer, han señalado este sábado funcionarios de salud británicos. Hasta ahora, en Gran Bretaña, dos pacientes han muerto, según Reuters.

16.05

Al menos dos personas han muerto por coronavirus en Florida, los primeros de la coste este de EEUU, según informó el Departamento de Salud del estado. Las autoridades sanitarias estatales señalaron que los dos fallecidos, que residían en la costa oeste de Florida, adquirieron el virus después de viajes internacionales. Según medios locales, el número total de muerto en EEUU es ya de 17. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan 213 casos en EEUU, pero medios nacionales como The New York Times reportan más de 300 casos y al menos 17 muertes, 14 de ellas en el estado de Washington, donde las autoridades estatales contabilizan 79 contagios.

15.50

El Gobierno argentino ha anunciado que las empresas privadas y también el sector público deberán dar una «licencia excepcional» a las personas que vienen del exterior para que de forma «voluntaria» permanezcan en sus hogares ante la posibilidad de que hayan contraído el coronavirus . «Junto con el Ministerio de Trabajo y Educación sugerimos que los que vengan de esos países hagan una cuarentena domiciliaria durante 14 días con poco vinculación social», ha explicado el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, en declaraciones a la radio argentina. La resolución no aclara los países afectados , pero la OMS considera como zonas de transmisión de la enfermedad China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania . Hasta ahora se han confirmado ocho casos de infección en Argentina, todos ellos importados.

15.40

Un hotel de cinco plantas designado como lugar de atención a enfermos del coronavirus se ha desplomado este sábado en la ciudad china de Cantón, provincia de Fujian (este del país), según han confirmado los servicios de rescate al 'Global Times'. Más de 70 personas continúan atrapadas bajo los escombros del Xinjia Hotel, según las mismas fuentes al diario, versión internacional del órgano portavoz del Partido Comunista de China. Hasta el momento han sido rescatadas con vida 28 personas mientras siguen los procedimientos de rescate por el derrumbe, ocurrido en torno a las 19.30 -hora local- en el barrio de Licheng.

15.01

Uno de los cuatro afectados por coronavirus en Galicia ha sido trasladado la noche de este viernes a la Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI ) del Hospital Álvaro Cunqueiro y se encuentra con pronóstico reservado. Según han informado fuentes del hospital vigués a EP, se trata del hombre de 43 años que fue diagnosticado de COVID-19 el pasado jueves, tras la confirmación del análisis que se estudió en el Centro Nacional de Microbiología de Mahadahonda.

14.55

Lo había anunciado la Premier League y esta mañana se ha cumplido. Los jugadores del Liverpooly del Bournemouth no se han dado la mano antes del encuentro . Tampoco lo han hecho con el trío arbitral. Una medida que ha puesto en marcha el fútbol inglés hasta nuevo aviso para evitar vías de contagio del brote de coronavirus . Léelo aquí.

14.45

La especial afección de coronavirus en La Rioja, focalizada muy concretamente en Haro, ha obligado al despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para obligar al cumplimiento del aislamiento en la localidad riojalteña y se prevén multas de entre 3.000 y 600.000 euros a quien no cumpla las medidas establecidas . Lo abultado de las multas se debe, según la Consejería de Salud de La Rioja, al hecho de que «no se estaban cumpliendo algunas medidas de aislamiento». El temor a una mayor propagación del virus es lo que obligó a tomar medidas, incluido con el despliegue de agentes del orden. Léelo aquí.

14.38

La Consejería regional de Sanidad ha constatado un total de 15 casos activos por coronavirus en Canarias y tres altas, lo que suma un total de 18 casos si se incluyen estas últimas, al tiempo que ha informado de que del hotel aislado en el sur de Tenerife han salido 525 huéspedes, informa Efe.

14.33

Dos personas más murieron en Francia después de infectarse con el coronavirus , lo que elevó el número total de personas fallecidas en el país a once, anunció el sábado el Ministerio de Salud francés, según AFP. Los casos confirmados allí son ya 716.

14.26

Las autoridades sanitarias aragonesas confirmaron este sábado otros dos casos de coronavirus . Los dos son internos del geriátrico de Zaragozaen el que ya resultaron contagiadas otras dos ancianas que permanecen ingresadas en estado grave. Con estos dos nuevos casos, Aragón suma ya 11 enfermos por coronavirus , todos localizados en Zaragoza capital y cuatro de ellos concentrados en esa residencia de ancianos de la capital aragonesa. Léelo aquí.

14.21

La Conselleria de Sanidad Universal ha confirmado este sábado seis nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana, con lo que el número de contagios asciende a 37 en esta autonomía. Léelo aquí.

14.18

Un pasajero del crucero Diamond Princess infectado con coronavirus ha muerto este sábado, según informa Reuters, lo que elevaría la cifra de fallecidos dentro de la nave a siete.

14.14

El Papa celebrará la oración del ángelus dominical y la audiencia general del miércoles desde la Biblioteca del palacio pontifico, que serán transmitidas en vídeo para evitar la congregación de público en la plaza de san Pedro como medida de precaución ante la difusión del coronavirus , informa Efe.

14.07

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reiterado que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, «no hay ningún motivo para que ningún alumno deje de asistir a las aulas» por el coronavirus , por lo que solicita a todos los padres, madres o tutores «que continúen llevando a los alumnos a clase con absoluta normalidad».

14.02

Ayer por la tarde otro paciente de 83 años con patologías previas murió por el virus en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y otro hombre de 91 años y con patología previa y también dignosticado. Este enfermo no era uno de los casos ingresados procedentes de la residencia La Paz , donde se registró el primer caso mortal por esta enfermedad en una mujer de 99 años. También este viernes por la mañana se conoció que un hombre de 76 hombre con patologías previas había fallecido y 16 usuarios dieron positivo por coronavirus en un centro de mayores de Valdemoro .

13.54

Esta mañana ha fallecido en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas la quinta víctima del coronavirus en Madrid , décima en España, según ha informado la comunidad. Se trata de un varón de 91 años con patologías s previas.

13.51

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada este sábado la consejera de Salud de País Vasco, Nekane Murga, ha señalado que los nuevos contagiados de coronavirus son de Álava (20) y de Vizcaya (cinco).

13.45

Este último sería la novena muerte por coronavirus en España , ya que este viernes por la noche, una mujer de 87 años con patologías previas falleció en Cataluña tras contagiarse del coronavirus y elevó la cifra de víctimas mortales de la epidemia a ocho.

13.38

Un hombre de 90 años con enfermedades crónicas ha fallecido en el hospital de Txagorritxu de Vitoria, con lo que se convierte en la segunda víctima mortal de la epidemia del coronavirus en País Vasco, informa Efe.

13.31

Nicola Zingaretti, presidente de la región de Lacio , cuya capital es Roma , anunció hoy en un vídeo en las redes sociales ha dado positivo en las pruebas del coronavirus . Zingaretti explicó que le están aplicando todos los protocolos previstos y que se encuentra en aislamiento domiciliario, mientras que tanto su familia como el resto de personas que han tenido estrecho contacto con él están siendo examinadas.

13.25

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha confirmado un nuevo caso de coronavirus , de una persona que se contagió en Madrid, a la que detectaron la afección en el País Vasco, y que está en aislamiento en su domicilio en la comunidad cántabra, que es donde reside, con lo que el total de positivos es de 12.

13.19

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado dos nuevos casos de infección por coronavirus, tras resultar positiva la prueba realizada por los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma. De esta forma ascienden a once el número de contagiados en Aragón.

13.13

La delegada del Gobierno en La Rioja ha querido «desmentir» que haya un barrio aislado en Haro y recuerda que «la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la localidad es asegurar que las medidas se van cumpliendo », según EP. También ha querido recordar que «la población entera tiene que cumplir las normativas» y no se descartan, «medidas excepcionales o sanciones si no se realizan».

13.08

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado siete nuevos casos de coronavirus en Andalucía , dos de ellos ingresados en centros sanitarios y cinco en sus domicilios, lo que eleva a 34 el número de personas afectadas por esta epidemia en la comunidad, informa Efe. De los nuevos casos, dos son mujeres de 74 y 75 años residentes en Jaén que han tenido contacto con uno de los casos positivos, según ha informado la Consejería en un comunicado.

13.02

Las residencias de ancianos asturianas, tanto públicas como privadas, disponen ya de un protocolo de actuación para prevenir contagios del nuevo coronavirus (Covid-19), con refuerzo de los sistemas de higiene para usuarios, visitas y empleados. Según han explicado fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a EP, se envió información la pasada semana a todos los centros residenciales con los protocolos y en todos ellos se puso un punto de higienización de manos para que todas las personas, ya sean usuarios, empleados o visitas, se laven las manos a la entrada y a la salida del centro. Se ha reforzado además el control de las visitas, que han den registrar su nombre y su hora de entrada y de salida

12.54

La consejera de Salud, Sara Alba, ha anunciado este sábado que La Rioja cuenta con 39 casos confirmados de coronaviru s -uno más que ayer- y ha explicado que, de ese número, «el 82 por ciento (31) está concentrado y tiene origen en una misma agrupación de casos localizado en Haro », informa EP. Se han reforzado, además, según ha informado la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, «las medidas para contener la situación epidémica» en la localidad recordando «que la obligación de obediencia no es una cuestión voluntaria, es un deber ».

12.48

Italia ha aprobado un plan para reforzar de inmediato con 20.000 personas los hospitales por el coronavirus . De ellos, 5.000 serán médicos especialistas, 10.000 enfermeros y 5.000 operadores sociosanitarios. El plan incluye comprar también de inmediato maquinas y las estructuras necesarias para potenciar en un 50 por 100 los puestos de terapia intensiva en todo el territorio nacional, pasado de los 5.000 actuales a 7.500. Se duplicarán al mismo tiempo los actuales departamentos de neumología y de enfermedades infecciosas. Otra importante es la autorización para requisar los hoteles con el fin de acoger a personas en cuarentena. Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán. Léelo aquí.

12.42

Rusia ha adoptado estos días medidas preventivas en un intento de blindarse ante el coronavirus COVID-19, que incluyen cuarentenas masivas , controles sanitarios en transporte y escuelas, así como la anulación de grandes eventos económicos, como el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la cita empresarial más importante de este país, informa Efe. En Rusia, con una población de casi 145 millones de personas, hasta el momento fueron registrados diez casos de la enfermedad originada en China, según informaron este sábado fuentes oficiales.

12.36

Las medidas aplicadas en municipios como Haro, en La Rioja, son las más «difíciles» y «drásticas» que se han tomado en España por el coronavirus , según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El experto ha defendido que, pese a su dureza, son «necesarias», ya que se trata de un grupo de riesgo «grande» y que ha mantenido un «contacto muy estrecho». Allí se han puesto en cuarentena «manzanas completas» de un pequeño barrio ante el foco de contagio de coronavirus en un funeral celebrado en Vitoria. Léelo aquí.

12.30

El Obispado de Ciudad Real ha aconsejado a las personas que acuden a las parroquias a los actos en este tiempo de Cuaresma « se abstengan de besar las tallas (como es tradición)» tal y como se está realizando estos días en otras diócesis españolas, en orden a prevenir el contagio del coronavirus .

12.23

China registró hoy, por primera vez desde enero, un aumento de casos de coronavirus por debajo del centenar , un incremento considerablemente menor de los miles de nuevos infectados diarios que llegaron a diagnosticarse en las primeras semanas de la epidemia, en un momento en el que Pekín se muestra más preocupada por el aumento de los contagios que llama «importados». Informa Efe.

12.18

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avanzado este sábado que la administración sanitaria de La Rioja van a poner en cuarentena «manzanas completas» de un pequeño barrio ante el foco de contagio de coronavirus en un funeral celebrado en Vitoria. Léelo aquí.

12.10

Preguntado por la manifestación por el Día Internacional de la Mujer y el riesgo de contagio por coronavirus , dijo que él no va a decirle a nadie lo que tiene que hacer pero que si su hijo se lo pregunta, «le diré que haga lo que quiera» . Léelo aquí.

12.06

La diputada iraní Fatemeh Rahbar ha fallecido este sábado tras sucumbir a la enfermedad del coronavirus en el hospital Masih Daneshvari en el norte de Teherán, según ha informado la agencia de noticias semioficial Tasnim, informa EP. Rahbar había sido elegida como representante de los residentes de Teherán en las últimas elecciones parlamentarias por el conservador Partido de la Coalición Islámica.

12.03

Según ha avanzado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, en total, en Andalucía hay 27 casos de coronavirus , Aragón 11, Asturias 5, Baleares 6, Cantabria 18, Canarias 10, Castilla-La Mancha 15, Castilla y León 14, Cataluña 24; Ceuta 0; Valencia 30; Extremadura 6; Galicia 3; Madrid, 174; Melilla 0; Murcia 0; Navarra 3, País Vasco 45 y La Rioja 39.

11.59

El número total de muertes por el coronavirus en Irán ha aumentado a 145 este sábado a 145, según ha informado el ministerio de Salud del país.

11.53

En España una de lac omunidades que más preocupa, además de Madrid, es La Rioja, con 39 casos de coronavirus concentrados en un único pueblo por un funeral , algo que el Ministerio de Sanidad «toma con especial atención» y es objeto de seguimiento detallado.

11:43

Naciones Unidas ha pedido a nueve países contribuyentes a sus fuerzas de paz internacionales que aplacen tres meses la rotación de sus contingentes ante el peligro que representa el contagio del nuevo coronavirus , según ha informado el portavoz del Departamento de operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, Nick Birnback.

11:41

«Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con la manifestación (...) Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera», ha explicado Fernando Simón.

11:35

Simón ha informado de que hay 30 recuperados y ha dejado claro que se mantiene el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, el de contención. Los casos identificados están asociados a focos de contagio ya conocidos, por lo que estos «no han aumentado, sino que incluso se han reducido en algunas zonas en las que había dudas sobre el origen».

11:25

Las últimas cifras del coronavirus en España: hay 430 casos y se han producido 8 muertes hasta ahora, según. Según ha anunciado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, Madrid es la comunidad con más casos, con un total de 174.

11:20

El maratón de Barcelona, que se tenía que celebrar el próximo domingo 15 de marzo, se ha pospuesto hasta el 25 de octubre para «seguir trabajando en la contención del coronavirus». En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona ha detallado que la decisión la han tomado de forma conjunta representantes del área de deportes del consistorio, de la Generalitat y de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

11:00

El turismo y los congresos están siendo dos de los sectores más afectados por el coronavirus. La llegada de turistas a Barcelona ha bajado un 20% desde que empezó la crisis del coronavirus, según ha explicado a Efe el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate. El mercado asiático es el más afectado por esta situación, sobre todo los turistas provenientes de China, Japón o Corea, aunque también se ha notado un descenso de americanos.

10:30

Según informa Efe, una funcionaria de Instituciones Penitenciarias que trabaja en el módulo de jardín de infancia de la prisión Madrid IV de Aranjuez ha dado positivo en las pruebas por coronavirus. Es el primer caso conocido en una cárcel española. Lea la noticia completa pinchando aquí .

9.37

La caída de las reservas para las vacaciones de Semana Santa como consecuencia del temor al contagio por el coronavirus hace peligrar en torno a un 15 % de la facturación anual del sector, que está observando también un descenso «significativo» de las prerreservas para el verano. Diferentes fuentes del sector consultadas por Efe señalan que las anulaciones de las reservas son prácticamente totales para los destinos más afectados, como el norte de Italia, en tanto que ha crecido el interés de los viajeros por el Caribe.

9.32

El peligro de contagio por coronavirus está llevando a algunas empresas en España a plantearse medidas de teletrabajo para sus plantillas, algo de difícil aplicación de manera urgente y generalizada debido a la escasa experiencia y ausencia de medios. Esta semana, el Ministerio de Trabajo publicaba una guía de actuación en el ámbito laboral en relación al coronavirus, en la que animaba a las empresas a implantar medidas de teletrabajo para evitar «situaciones de contacto social». De hecho, algunas empresas, como Bankia, EY, Vodafone o BBVA, ya han puesto en marcha este tipo de medidas de trabajo a distancia, junto a la cancelación o limitación de viajes.

9.15

La cifra de afectados por el brote del nuevo coronavirus en Corea del Sur ha alcanzado este sábado los 7.043 casos, tras detectar 274 casos nuevos, mientras que los fallecimientos se han mantenido en 44, según ha confirmado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur.

9.13

Filipinas registra la primera transmisión comunitaria de coronavirus, lo que ha llevado a los funcionarios del Ministerio de Salud a llamar al presidente para declarar una emergencia de salud pública para contener su propagación. El caso involucra a un hombre filipino de 62 años que no había viajado al extranjero recientemente. Su esposa, de 59 años, también ha sido infectada, lo que eleva el número de casos de coronavirus confirmados en Filipinas a seis.

9.10

De momento, el Ministerio de Sanidad no ve necesario suspenderlas por el coronavirus, aunque sí ha recomendado que no acudan personas con síntomas. Desde la propia Comisión 8M de Madrid, también han señalado que «ante todo» será «responsable» y, «si hace falta», adoptará las medidas que el Ministerio de Sanidad indique por el coronavirus.

9.05

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha confirmado este sábado 21 casos de coronavirus a bordo del crucero 'Grand Princess', que se encuentra frente a las costas de California, después de que las más de 2.500 personas a bordo se pusieran en cuarentena tras la muerte de un pasajero. Pence ha afirmado que el crucero atracará este fin de semana en un «puerto no comercial» y que todos los pasajeros y la tripulación serán examinados por el coronavirus. De las 46 personas que se han sometido a la prueba de coronavirus, 21 han dado positivo. De ellos, 19 personas son miembros de la tripulación y dos son pasajeros. «Es muy probable que la tripulación haya estado expuesta a dos salidas diferentes», ha afirmado el vicepresidente de Estados Unidos, a lo que ha añadido que tienen constancia de que el coronavirus se manifestó en «pasajeros anteriores», según ha recogido el diario 'USA Today'. Informa EP.

9.02

Según Reuters, en Emiratos Árabes ya hay 45 personas afectadas, mientras que los casos de coronavirus en Qatar ascienden a 12.

6.30

Estados Unidos ha elevado este viernes a 17 los muertos por el brote del nuevo coronavirus y ha alcanzado la cifra de 306 contagiados por el virus en el país, según ha informado la cadena «CNN». Un total de 29 estados presentan ya casos de coronavirus. La mayor parte de ellos se concentran en Washington, con 85 casos confirmados y 14 muertes; California, con 79 y 1 muerto; y Nueva York, con 44 casos. Además, se ha registrado el primer caso en Utah. En Florida, dos pacientes con coronavirus han muerto, según ha anunciado el Departamento de Sanidad de Florida este viernes por la noche, algo que ha elevado la cifra de muertos en el país a los 17. Los dos fallecidos, uno de ellos con más de 70 años, acababan de regresar al país tras realizar diferentes viajes internacionales.

5.36

El Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia ha declarado este viernes el estado de emergencia después de aumentar el balance de afectados por el coronavirus al detectar dos personas que lo han contraído dentro del país. Islandia ha confirmado seis nuevos casos de coronavirus, por lo que han ascendido a 43 los casos confirmados. Dos de estos nuevos casos han contraído el virus dentro del país, mientras que el resto estaban relacionados con Italia o Austria, según ha informado el diario «Iceland Monitor».

4.36

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este sábado 3.070 muertes por el brote del nuevo coronavirus en el país y 80.651 contagiados. Las autoridades sanitarias chinas han confirmado 99 nuevos casos y otras 28 muertos por el coronavirus, todos ellos en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan --epicentro del coronavirus--. Durante el viernes, se han registrado 99 casos sospechosos y 1.678 pacientes han sido dados de alta tras haberse recuperado, mientras que el número de casos graves ha disminuido en 248 con un total de 5.489 personas. En total, de los 80.651 afectados, 22.177 siguen en tratamiento y 55.404 han sido dados de alta. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que 502 personas son sospechosas de estar contagiadas por el virus.

3.32

La Secretaría de Salud de México confirmó este viernes un sexto caso de COVID-19 en el país en un paciente de más de 70 años, además de 36 pacientes en condición de sospechosos y otros 163 negativos. El sexto caso de COVID-19 es además el primer paciente «que llegó en una condición grave», confirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, en una rueda de prensa.

3.20

Un nuevo dato facilitado hoy por las autoridades de Corea del Sur eleva a 6.767 el número de personas que han sido infectadas por el nuevo coronavirus, lo que mantiene a este país en el segundo más afectado por el COVID-19, después de China. De acuerdo con la información oficial del Centro para el Control y la Prevención y la de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC), en las últimas 24 horas hubo 483 nuevos casos, con 44 muertos en total, dos más que ayer, viernes.

2.54

China registró hoy otro mínimo de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, con 99 pacientes más diagnosticados, unas cifras no vistas desde enero, mientras que se elevó en 28 el número de muertos. La Comisión Nacional de Sanidad del país asiático informó hoy de que los referidos 28 fallecimientos se registraron íntegramente en la provincia centro-oriental de Hubei, epicentro del brote y con varias ciudades en cuarentena desde enero. Sin embargo, las nuevas infecciones fuera de Hubei aumentaron con respecto al día anterior (25 hoy, por las 17 de ayer).

2.05

Los presidentes de Colombia y Brasil, Iván Duque y Jair Bolsonaro, respectivamente, han pedido este viernes «calma» y «unidad» ante el brote de coronavirus en sus países. «Ante el coronavirus, tenemos que estar unidos como país y tomar todas las medidas de prevención e higiene que ya se conocen (...) No debe haber pánico ni paranoia», ha indicado Duque en una rueda de prensa. Colombia ha confirmado este viernes su primer caso del nuevo coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan, una joven de 19 años proveniente de Milán. Actualmente, se encuentra en Bogotá, pero no está hospitalizada. «Hoy se reportó el primer caso en Colombia y activamos la contención», ha agregado Duque, antes de prometer que toda la información que se dé sobre el coronavirus será "confiable y veraz".

1.38

El miedo a la propagación del coronavirus mantiene en alerta a las autoridades de EE.UU., que supervisan el suministro de pruebas para detectar la enfermedad en medio del aumento de casos que ha obligado a cancelar eventos masivos, así como a mantener fuera de las costas de California al crucero Grand Princess con miles de pasajeros a bordo y donde 21 personas han dado positivo en los exámenes. Los casos en el país superan ya los 210 casos, de acuerdo a los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aunque medios nacionales como The New York Times dan cuenta de más de 250 casos y al menos 15 muertes, 14 de ellas en el estado de Washington, donde las autoridades estatales contabilizan 79 contagios, la cifra más alta, seguida de California con más de 45 y un deceso.

0.32

Un total de 21 personas han dado positivo en las pruebas de coronavirus practicadas en el crucero Grand Princess, con más de 2.000 pasajeros a bordo, y situado desde el miércoles frente a San Francisco (California), anunció este viernes el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence. «Veintiún individuos en el Grand Princess han dado positivo, entre ellos 19 miembros de la tripulación y dos pasajeros», dijo Pence en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo creado por la Casa Blanca para afrontar la crisis del COVID-19.

0.03

Los organizadores del festival South by Southwes (SXSW) de Austin (EE.UU.) anunciaron este viernes que se han visto obligados a suspender la edición de 2020 ante la preocupación de las autoridades de la ciudad por la propagación del coronavirus. «La ciudad de Austin (Texas) decidió cancelar los días en marzo de SXSW y SXSW EDU y nosotros seguimos fielmente las órdenes de la Alcaldía», informó la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales.

0.02

Unicef, la agencia de la ONU para la Infancia, denunció este viernes el uso de su nombre para difundir bulos sobre el coronavirus, y urgió a todos los ciudadanos a prestar atención únicamente a fuentes fiables. «Un reciente mensaje erróneo que circula en internet en varios idiomas y que pretende ser una comunicación de Unicef parece indicar, entre otras cosas, que evitar helados y otros alimentos frío puede prevenir la enfermedad. Esto es, por supuesto, completamente falso», señaló en un comunicado la agencia.

23.50

La Consejería de Salud ha confirmado este viernes un séptimo positivo por coronavirus en Asturias, el de un hombre de 51 años que viajó a Madrid y que presenta sintomatología leve. Según las mismas fuentes, el varón, con fiebre y dolor de garganta, permanecerá en aislamiento domiciliario. Con este nuevo positivo son siete el número de contagios detectados en la región, después de que el Centro Nacional de Microbiología haya descartado que la mujer de 85 años ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tenga coronavirus.

23.30

Los organizadores del festival de música electrónica Ultra, que se iba a celebrar en Miami del 20 al 22 de marzo, anunciaron su cancelación por culpa del coronavirus, al igual que el Festival de la Calle Ocho y el foro de tecnología e innovación eMerge Américas. «Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobernador de Florida y las líneas de actuación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por COVID-19, es imposible para la ciudad otorgar el acceso a Bayfront Park por el momento», indicó el equipo del Ultra en sus redes sociales.

23.19

La bolsa de Sao Paulo se hundió este viernes un 4,14 %, hasta los 97.996 puntos, en medio del nerviosismo internacional por el avance del coronavirus, y ya acumula una caída del 5,9 % semanal. La bolsa brasileña volvió a contagiarse de la incertidumbre que desde hace semanas salpica a las principales economías del mundo, tiñendo de rojo las principales bolsas mundiales. El parqué paulista también sintió hoy la fuerte caída de los papeles de la petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, que se desplomaron en medio de la caída del precio del crudo en el mercado internacional por el fracaso en las negociaciones de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) para profundizar en los recortes en su producción.

23.16

Austria introducirá en su frontera con Italia controles «puntuales» de salud a partir del lunes para evitar la propagación en su territorio del coronavirus, anunció hoy el canciller, Sebastian Kurz. La medida estará en vigor, en principio, durante dos semanas, y se establece en respuesta al brote de coronavirus en Italia, el país más afectado de Europa y en el que ya han muerto 197 personas. Austria también ha prohibido los vuelos directos con Corea del Sur, Irán y las ciudades italianas de Milán y Bolonia, indicó Kurz.

21.35

La Generalitat confirma la muerte de una señora de 87 años con patologías previas.

21.21

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha firmado, con fecha 6 de marzo de 2020, una resolución por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de los centros sanitarios.

21.16

La Pontificia Academia de la Vida, el organismo del Vaticano que preside monseñor Vincenzo Paglia, ha informado de que uno de los participantes del congreso en torno al tema «¿El buen algoritmo? Inteligencia artificial: ética, leyes y salud» ha dado positivo al test diagnóstico del coronavirus.

21.00

Un hombre de 83 años con patologías previas es el cuarto fallecido por coronavirus en la Comunidad de Madrid y el séptimo en España, según han confirmado fuentes del Gobierno regional. Las mismas fuentes han concretado que el hombre ha muerto a primera hora de la tarde de este viernes en el Hospital Severo Ochoa, en Leganés

19.31

Aragón detecta otros tres casos de coronavirus, con lo que ya son nueve los afectados, uno de ellos fallecido este viernes por la mañana. Entre los focos de contagio figura una residencia de ancianos de Zaragoza.

19.29

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha decidido este viernes suspender por un mes las prácticas estudiantes universitarios y de formación profesional en cualquier centro sanitario ubicado en la región. La adopción de esta medida afectará a los alumnos de los grados en ciencias u otras titulaciones y ciclo formativos, incluidas las prácticas de los ciclos formativos de formación profesional.

19.27

La preocupación por el coronavirus ha llegado también a las iglesias. La Diócesis de Vitoria ha enviado esta mañana a sacerdotes, congregaciones religiosas, cofradías y centros de educación del territorio una serie de recomendaciones para la Cuaresma y Semana Santa. Entre otras medidas, aboga por dar la hostia en la mano, que se retire el agua bendita de las pilas de las entradas de los templos y que la gente no se estreche la mano ni bese a la hora de darse la paz. Informa Adrián Mateos .

19.02

En Italia aumenta cada hora el número de contagiados y fallecidos, con cifras siempre superiores a las del día anterior. En el boletín ofrecido en la tarde del viernes, los infectados, desde el inicio de la epidemia en el día 21, son 4.636 (778 más que el jueves), y los fallecidos 197 (+49). Actualmente, los contagiados son 3.916, a los que se deben añadir 523 curados (+109 con relación al jueves). En total, si al número de los infectados actualmente se suman curados y fallecidos, el balance es de 4.436. Por regiones, Lombardía se destaca ampliamente del resto, con 2.610 infectados; le siguen Emilia-Romaña (870), Véneto (488), Las Marcas (159) que ayer adelantó a Piamonte (143). El p orcentaje de fallecidos es del 4,25 , con una edad media de 81 años. Se trata de un porcentaje alto, superior a otros países, seguramente porque la vida media de los italianos es alta, superior a los 83 años, y la mayoría de los contagiados son también personas mayores. Informa Ángel Gómez Fuentes .

18.56

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ha pedido que se active, o se solicite la activación, de medidas extraordinarias para evitar que se produzcan desabastecimientos de equipos de protección contra el nuevo coronavirus, además de mejorar la capacidad diagnóstica mediante la rt-PCR de todos aquellos hospitales que puedan albergar pacientes con coronavirus y que se aclare si los pacientes van a ser concentrados en centros monográficos o dispersados por múltiples centros. Leálo aquí .

18.40

Los últimos datos ofrecidos por Sanidad elevan a 374 los casos de coronavirus en España y 17 las altas de personas que se habían infectado por coronavirus. Además, Madrid ha confirmado la sexta víctima mortal, un hombre de 91 años con patologías previas.

18.29

Un hombre contagiado con coronavirus ha muerto a primera hora de esta tarde en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Se trata de la sexta víctima mortal en España y la tercera en la capital. Se trata de un hombre de 91 años que tenía patologías previas y que no está relacionado con los casos de la residencia «La Paz». Había sido derivado de un centro de salud.

17.40

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha firmado, con fecha 6 de marzo de 2020, una resolución por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes, así como servicios de convivencia familiar y social, ha señalado en un comunicado. «Se trata de una medida de contención y prevención necesarias para la vigilancia y control en materia de Salud pública», añadieron

17.33

El Laboratorio de Microbiología del Hospital de Son Espases de Palma ha confirmado este viernes un nuevo caso positivo por SARS-CoV-2 en Baleares, el primero en Ibiza, de un hombre procedente de Italia, lugar en el que reside habitualmente. El hombre presentó síntomas —fiebre y tos— esta semana. Por ese motivo, ingresó en el Hospital de Can Misses de Ibiza y se le extrajeron muestras que fueron enviadas para su análisis a Son Espases, donde se han procesado hasta tener el citado resultado positivo. Hasta el momento habían sido confirmados seis casos en total en Baleares, todos ellos en Mallorca, informa Josep María Aguiló .

17.23

La Liga de la Federación de Baloncesto de Madrid de cadetes ha informado que el Ayuntamiento de Valdemoro ha cancelado los partidos de baloncesto previsto para mañana sábado

17.21

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que España tiene « posibilidades » de contener la propagación del coronavirus, pero al mismo tiempo ha preferido no descartar un empeoramiento de la situación, en la cual las autoridades sanitarias estarían preparadas para hacerle frente. «Estamos en condiciones, si hacemos lo que tenemos que hacer, de contener la expansión del virus en España, según nos dicen los expertos. Pero evidentemente no podemos descartar ningún escenario. Si hay que tomar medidas diferentes las vamos a tomar y las vamos a comunicar a la población», ha expresado a los medios a su llegada a la reunión extraordinaria de ministros de Salud de la UE en Bruselas.

17.20

Los casos de coronavirus en todo el mundo supera los 100.000, incluidas más de 3.400 muertes en 91 países y territorios, según AFP.

17.15

Fuentes de la Policía informan que se ha producido el primer positivo de coronavirus en un agente de la Ertzaintza perteneciente a la comisaría de Vitoria. Reealizaba el servicio en el ala penitenciaria del hospital de Txagorritxu.

17.01

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Enfermería y las instrucciones dictadas desde la Consejería de Sanidad, ha decidido cancelar, para más de 2.400 enfermeras, las actividades presenciales programadas en su sede, según han señalado en un comunicado.

16.50

La Comunidad de Madrid recomienda no usar el transporte público en hora punta a los que tuvieron contacto con infectados. En un comunicado señalan que los contactos podrán llevar su vida habitual en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral , aunque se recomienda que se extremen las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos mencionadas anteriormente, se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en horas punta. Asimismo, se evitarán desplazamientos largos fuera del domicilio habitual, viajes al extranjero o actividades diferentes a las cotidianas, y se notificará al responsable de su seguimiento cualquier desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid , informando del lugar de residencia durante esos días y fecha de regreso.

14.47

PharmaMar anuncia que GENOMICA, la empresa de diagnóstico molecular del Grupo PharmaMar, ha obtenido el marcado CE de conformidad para sus kits de diagnóstico del coronavirus COVID-19 (SARS-CoV2). La marca CE acredita que GENOMICA cumple los requisitos esenciales descritos en la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. GENOMICA ha completado con éxito las pruebas realizadas con muestras de pacientes, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Los kits de diagnóstico de GENOMICA son altamente sensibles y específicos en la detección del coronavirus COVID-19, por lo que podría detectarse el virus incluso antes de que el paciente muestre síntomas.

14.36

En la residencia La Paz, donde vivía la mujer de 99 años cuyo fallecimiento se conoció ayer, hay un total de 15 positivos por coronavirus: ocho abuelos se encuentran en la residencia pero «están bien», según ha podido saber ABC. Además, hay una trabajadora en su domicilio, otros dos están ingresados en el Carlos III derivados desde el Gregorio Marañón, y otros tres permanencen en el Marañón, «estables», lo que sumado a la fallecida, dan 15 positivos, informa Josefina G. Stegmann .

14.35

La alargada sombra del coronavirus se cierne sobre las Fallas 2020 en forma de una eventual suspensión de las fiestas por la epidemia que sobrevuela un negocio que se sitúa en el entorno de los quinientos millones de euros en la ciudad de Valencia. Léelo aquí.

14.29

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha anunciado este viernes la detección del primer paciente en Perú contagiado con el nuevo coronavirus , un varón de 25 años que había estado recientemente en España, Francia y República Checa. El enfermo se encuentra «estable», informa EP.

14.18

El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) ha acordado s uspender varios eventos programados por el Consistorio desde este viernes al lunes, entre ellas la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, y además, de cerrar la sala de estudios de la Biblioteca Ana María Matute durante el fin de semana, informa EP.

14.07

El Centro Nacional de Microbiología ha descartado que la mujer de 85 años ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tenga coronavirus , por lo que el numero de contagiados detectados en la región se reduce a seis, ha informado la Consejería de Salud, según Efe.

13.57

A pesar de que la consultora EY decidió ayer que todos sus empleados teletrabajaran desde casa tras detectar un positivo en coronavirus en su sede de la Torre Azca en Madrid, trabajadoras de la limpieza de Ilunion han denunciado en una coversación con ABC que ellas sí han tenido que ir a trabajar. «Han desalojado a sus empleados, pero nuestra empresa de limpieza no debería habernos obligado a trabajar », señalan.

13.50

El Ministerio de Salud egipcio y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron este viernes de que se han registrado 12 casos de coronavirus a bordo de un crucero en el sur del Nilo , que hizo el recorrido desde Asuán hacia la ciudad monumental de Lúxor, en plena temporada turística. «Hemos registrado 12 nuevos casos de COVID-19 a bordo de un crucero en el Nilo que hace el recorrido de Asuán a Lúxor y que no presentaron ningún síntoma», afirmaron el ministerio y la OMS en un comunicado conjunto.

13.45

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pedirá al Ministerio de Hacienda que permita a esta comunidad usar su superávit, unos 900 millones de euros, para hacer frente a la destrucción de empleo que puede generar el impacto del coronavirus en su motor económico: el turismo. Informa Efe.

13.34

Primeros casos «graves» de coronavirus en Cataluña. La Generalitat ha informado hoy de cuatro nuevas infecciones en la comunidad , una de ellas en un varón con una patología previa, que está en una situación «potencialmente más delicada». También hay un quinto caso grave que el departamento de Salud no lo cuenta como de COVID-19, pero podría ser confirmado como tal en las próximas horas. Se trata de una joven de 29 años con una afectación respiratoria «muy importante» en la que se han descartado otras patologías. Léelo aquí.

13.25

En Bruselas, la reunión habitual de los embajadores , el formato más frecuente de trabajo en el Consejo Europeo, ha sido suspendida . Un funcionario ha sido declarado como infectado y la embajadora de Croacia había estado en contacto con él según informa Enrique Serbeto, corresponsal en Bruselas de ABC. Además, en una nota interna del consejo, se ha definido «contacto cercano» como estar más de 15 minutos a menos de dos metros de esa persona.

13.20

Dos internos de una residencia de Sanitas en Vitoria han dado positivo en coronavirus . Se suman a un primer caso de un hombre residente en este mismo centro que lleva desde el pasado domingo en el Hospital Txagorritxu. Los tres tienen patologías cardiacas y físicas previas, informa El Correo .

13.15

El Hospital de la Paz ha habilitado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en caso de tener que atender casos graves de personas con coronavirus que pudieran llegar al centro, y para ello se ha trasladado a otras unidades de críticos del mismo hospital a otros pacientes. Según han explicado a EP fuentes del hospital, la finalidad de esta medida «preventiva» es habilitar un «espacio único» donde se pueda atender de acuerdo a sus «necesidades específicas» a los casos más graves que coronavirus que pudieran llegar a La Paz.

13.11

El paciente ingresado con coronavirus desde el pasado 25 de febrero en el Hospital La Plana de Vila-real (Castellón) ha recibido el alta tras dar negativo en el virus , según ha informado la Conselleria de Sanidad en un comunicado. Se trata del primer paciente diagnosticado de coronavirus en la Comunidad Valenciana y ha recibido el alta esta misma mañana después de, según marca el protocolo, realizar una doble prueba sobre detección de Covid-19 y dar negativo. Léelo aquí.

13.05

Los contagios por coronavirus en el País Vasco ascienden a 45, 18 más que ayer jueves, y hay un total de 19 personas hospitalizadas, dos de la cuales están en la UCI . El Departamento de Salud ha precisado este viernes en una nota de prensa que el número de positivos en Álava ascienden a 33 (13 más que ayer); en Vizcaya son 10 (5 más) y en Gipuzkoa no hay cambios y se mantienen los 2 positivos.

13.03

La Conferencia Episcopal sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus y ha recomendado tomar algunas medidas como retirar el agua bendita de las pilas de las Iglesias, o sustituir el gesto de dar la paz por una inclinación del cuerpo, informa Efe.

12.57

La Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública (SEMPSPH) ha urgido a las autoridades a dotar de más personal a los servicios hospitalarios de Medicina Preventiva, especialmente en Enfermería, debido a la epidemia de coronavirus, informa EP.

12.45

La surcoreana Samsung Electronics anunció este viernes que trasladará temporalmente parte de su producción nacional de teléfonos móviles a Vietnam tras el cierre de una planta donde se ha detectado un contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.

12.30

La Reina Sofía ha venerado este viernes la imagen de Jesús de Medinaceli en Madrid, aunque lo ha hecho sin tocarla ni besarla para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias destinadas a prevenir el contagio por coronavirus.

12.15

El ministerio de salud iraní ha anunciado hoy la muerte de 17 personas más por coronavirus , con lo que la cifra oficial de fallecidos por epidemia asciende a 124, uno de los países más afectados en todo el mundo. «Se confirmaron 1,234 nuevos casos de personas infectadas, lo cual es un récord en los últimos días», dijo el portavoz del ministerio de salud, Kianouche Jahanpour, durante una conferencia de prensa televisada. De esta forma, según AFP, se elevan a 4.747 el número de contagios.

12.07

El médico y experto en gestión sanitaria Rafael Bengoa ha defendido la actuación del Gobierno de España ante la aparición de los primeros casos de coronavirus en el país. «Con el coronavirus se está acertando », ha subrayado el que fuera asesor en materia sanitaria del expresidente de EEUU, Barack Obama. Bengoa participa hoy en Santiago de Compostela en una jornada sobre el reto demográfico en Galicia. Léelo aquí.

12.05

«Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos», ha explicado Simón, ya que genera una falsa sensación de tranquilidad.

12.01

Simón sostiene que « los centros de día no se tienen que cerrar . No hay por qué cambiar la vida social. En zonas muy conceretas de algunas comunidades en las que hay muchos casos se tiene que valorar la posibilidad de hacer acciones en algunos centros. Se tiene que actuar específicamente en cada centro. Por ejemplo, en el de Valdemoo se han tomado medidas de atención domiciliaria».

11.59

«Un 93% de los casos en España son importados . Los casos sin un origen identificado son muy limitados y no hay transmisión comunitaria descotrolada y la sanidad está siendo capaz de controlar la carga de trabajo», explica Simón.

11.56

En cuanto a los centros de mayores, Simón ha señalado que «los centros sociosanitarios son zonas de riesgo por la fragilidad de la población. Las medidas van dirigidas a la protección de grupos que pueden tener consecuencias mayores que el resto».

11.55

Nueve de los 345 casos españoles se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

11.54

«Los 29 casos de La Rioja, que están asociados a un grupo muy concreto ya identificado que no debería de suponer un riesgo para la sociedad. Otro incremento importante está asociado con una importación en Valencia», informa Simon.

11.53

En total son 82 nuevos casos desde ayer en España. Las situaciones en las que se está investigando ese posible vínculo son doce según Simón.

11.50

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha informado este viernes que en «la evolución del coronavirus en China puede ser la mejor noticia que podemos dar ». En Corea del Sur los casos siguen creciendo. El siguiente país es ya Italia, con más casos que en Irán. En Europa los tres países con más afectados son Alemania, (534 casos), Francia (423) y España es el tercer país con más casos sin contar Italia. «Se han notificado 345», señala Simón.

11.41

Los bancos de la eurozona deben incluir en sus planes de contingencia los potenciales riesgos de una pandemia y las medidas para abordarla con el fin de minimizar los efectos adversos de la propagación del coronavirus , incluyendo una evaluación «urgente» sobre la posible implantación del teletrabajo y la sostenibilidad de las operaciones bajo tal escenario, según la carta remitida por el Banco Central Europeo (BCE) a las entidades.

11.34

CC.OO. ha reclamado de forma oficial a la Consejería de Sanidad que implemente «de inmediato» refuerzos de personal en los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para hacer frente a la «sobrecarga de trabajo» provocada por el coronavirus, y que los contagios de profesionales no se consideren enfermedad común sino profesional, o accidente laboral.

11.29

Los afectados por coronavirus en Cantabria son este viernes once personas tras sumarse una mujer joven que tiene sintomatología leve y que está en aislamiento en su casa, según han informado las autoridades sanitarias, que piden «no estigmatizar» a las personas por esta enfermedad, informa Efe.

11.18

Bankia ha registrado el primer caso de coronavirus de un profesional de los servicios centrales en su sede de Madrid, por lo que el banco ha activado su Protocolo de Actuación y Prevención y ha mandado a teletrabajar a todos los compañeros de su misma planta. Léelo aquí.

11.10

La Consellería de Sanidade ha anunciado este viernes que se ha remitido al Centro Nacional de Microbioloxía las pruebas no concluyentes que se realizaron en el Hospital Álvaro Cunqueiro al hijo de la mujer de 47 años que ayer dio positivo en los análisis de infección por coronavirus. Posteriormente también dio positivo la pareja de esta mujer, de 43 años, elevando a tres los casos ya confirmados en Galicia, tras el primer infectado en La Coruña. Léelo aquí.

11.06

La Ciudad del Vaticano ha registrado el primer caso de coronavirus por lo que desde hoy se han cerrado los centros sanitarios del Estado pontificio para que sean desinfectados, informa Efe. «La Dirección de Sanidad e Higiene ha informado a las autoridades competentes italianas y se han implementado los protocolos sanitarios previstos», explicó en una nota el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

11.02

El Ministerio de Salud Pública de Camerún ha anunciado este viernes el primer caso de coronavirus en el país, un ciudadano francés que llegó recientemente al país africano. «La vigilancia activa » impuesta en el país «ha permitido detectar el caso», un ciudadano francés de 58 años que llegó a Yaundé, la capital, el 24 de febrero, informa en un comunicado. El paciente se encuentra en aislamiento en el Hospital Central de Yaundé.

10.55

El Gobierno de Bután ha decidido prohibir la entrada de turistas en el país durante dos semanas tras el primer caso confirmado en este país asiático del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según EP. El pequeño y tranquilo reino del Himalaya ha confirmado horas antes el primer caso positivo de coronavirus , que corresponde a un turista estadounidense de 76 años que llegó al país procedente de India, donde pasó dos semanas haciendo turismo.

10.44

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado un total de 137 casos de coronavirus en la región (pasando de 89 a 137). Los epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública continúan llevando a cabo el estudio epidemiológico de contactos de todos los casos. Entre los 137 contagios se encuentran los dos fallecidos que ya ha registrado la Comunidad de Madrid, el último un varón de 76 años con patologías previas que falleció ayer por la tarde en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, informa la comunidad en un comunicado.

10.40

En Aragón sigue sin conocerse el origen de estos contagios de coronavirus Covid-19, que continúa en investigación para determinar la cadena de transmisión . Lo que sí se ha sabido es que los contagios de este coronavirus se produjeron en febrero, ya que los primeros casos confirmados desarrollaron los síntomas y permanecen hospitalizados en Zaragoza desde finales del mes pasado. Léelo aquí.

10.30

El paciente fallecido estaba ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha fallecido por el coronavirus este viernes, según ha informado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura. Léelo aquí.

10.27

Un hombre de 87 años ha fallecido en Zaragoza por el coronaviru. Se trataría de la quinta víctima mortal por la epidemia en España.

10.24

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que España tiene «posibilidades» de contener la propagación del coronavirus, pero al mismo tiempo ha preferido no descartar un empeoramiento de la situación, en la cual las autoridades sanitarias estarían preparadas para hacerle frente.

10.20

¿Pueden los niños contagiarse del coronavirus? Esa es una de las preguntas que más preocupa sobre esta epidemia que se propaga rápidamente por todo el mundo. Hasta ahora, las cifras oficiales indican una incidencia muy baja de la enfermedad en los menores de 10 años. A tenor de un estudio del Centro de Prevención de Enfermedades de China del 17 de febrero, era solo del 0,4 por ciento en la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei , donde se originó la epidemia, y del 0,9 por ciento en el resto del país. Entre los 10 y los 19 años, la incidencia subía, respectivamente, al 0,4, 0,7 y 1,2 por ciento. A estas cifras tan bajas se suma que tampoco ha habido noticias sobre la muerte de niños.

10.10

El Ayuntamiento de Valdemoro ha creado una c omisión municipal de seguimiento del coronavirus (COVID-19) tras el brote localizado en el centro de mayores municipal, con una fallecida y 16 usuarios contagiados, y una vez firmado el decreto por el que se cierra preventivamente la instalación, según informa EP.

9.55

La Consejería de Salud ha confirmado este viernes dos nuevos casos de coronavirus , lo que eleva a siete los contagiados detectados en la región desde el pasado sábado, informa Efe Se trata de dos contactos estrechos que estaban en seguimiento relacionados con el hombre de 48 años que fue diagnosticado ayer, jueves, y que tiene un vínculo epidemiológico con Torrejón de Ardoz (Madrid), una zona especialmente afectada por la epidemia.

9.42

Ya son seis los casos de coronavirus en Aragón, cinco hospitalizados y graves . El número de casos declarados por la Sanidad regional se ha disparado en cuestión de horas. Léelo aquí.

9.36

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este viernes que la manifestación del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, se celebrará salvo que el Ministerio de Sanidad, en virtud de la evolución del coronavirus en España considerara que no debe celebrarse. Informa Servimedia.

9.31

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una caída del 2,09% a causa del coronavirus , lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.501,20 enteros a las 9.01 horas, tras los desplomes en Wall Street y Asia, informa EP.

9.25

El fallecido este vienres por coronavirus en Madrid era un hombre de 76 años con patologías previas. Según ha confirmado EP, 16 usuarios han dado positivo por coronavirus en el centro y además, otras cuatro personas ajenas al centro están infectadas.

9.20

La crisis del coronavirus se ha transformado en un problema político sensible para las elecciones municipales de 15 y el 22 de este mismo mes de marzo, introduciendo factores que pueden tener un alcance imprevisible en París en algunas ciudades importantes, como Perpignan, y en algunas regiones, como el norte de Francia, uno de los feudos de la extrema derecha de la familia Le Pen. Informa Juan Pedro Quiñonero , corresponsal de ABC en París. Léelo aquí.

9.10

El docente de tercero primaria del colegio Santa María La Blanca del barrio Montecarmelo fue el primer profesor en dar positivo por coronavirus en Madrid . Tiene 61 años y, según ha podido saber este periódico, permanece ingresado en la UCI del Hospital Ramón y Cajal con problemas respiratorios previos a la infección. Según ha podido saber ABC, el paciente está mejor gracias al uso de antirretrovirales contra el VIH . Léelo aquí.

8.55

La muerte de esta mujer es la segunda por coronavirus en la Comunidad de Madrid y la cuarta en España después de que este jueves falleciese una anciana de 99 años en la madrileña Residencia de la Paz. Asimismo, en el centro ocho residentes y una trabajadora han contraído la enfermedad. Léelo aquí.

8.45

Ante los nuevos contagios por coronavirus en la localidad, el Ayuntamiento ha pedido «tranquilidad» a todos los vecinos en un comunicado difundido por las redes sociales, avanzando que a lo largo de la mañana se hará llegar una comunicación a todos los empleados municipales.

8.35

El centro ha decretado la suspensión inmediata de su actividad después de conocer las consecuencias del contagio de coronavirus, que afecta a 16 usuarios y trabajadores del centro. Además, otras cuatro personas están en la UCI, informa EP. La muerte de esta mujer es la segunda en la Comunidad de Madrid después de que este jueves falleciese una anciana de 99 años. Se trata además de la cuarta muerte en España por el virus procedente de China.

8.27

Una persona ha fallecido y 20 han dado positivo por coronavirus en un centro de mayores de Valdemoro. Informa Adrián Delgado .

8.20

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en ingles) ha informado este viernes de que se han confirmado 518 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva su balance de afectados a 6.284 y 42 fallecidos. Informa EP.

4.55

El Senado de Estados Unidos ha aprobado el paquete de financiación complementario de 8.300 millones de dólares para responder al brote de coronavirus en el país. La medida, aprobada por la Cámara de Representantes estadounidense un día antes, se dirige ahora a la Casa Blanca para que el presidente norteamericano, Donald Trump, la firme, según ha informado la cadena de televisión «CNN». Finalmente, la cifra acordada está más cerca de los 8.500 millones propuestos por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que de los 2.500 millones solicitados originalmente por Trump.

4.45

El gigante japonés del automóvil Toyota Motor reanudará el nivel de producción normal desde la próxima semana en varias de sus plantas en China y en la totalidad de sus instalaciones domésticas que se habían visto afectadas por el brote del nuevo coronavirus, según anunció hoy. El mayor fabricante japonés del sector por volumen de ventas cuenta con cuatro plantas de ensamblaje de vehículos en China que cerraron temporalmente desde finales de enero por el brote, y que volvieron a operar progresivamente aunque por debajo de su volumen máximo de producción.

4.30

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha emitido este jueves un decreto presidencial en el que declara el estado de emergencia durante un mes en Palestina, después de confirmar los siete primeros casos del nuevo coronavirus en la ciudad de Belén, en Cisjordania. Asimismo, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, ha decidido cerrar el territorio también durante un mes desde este viernes a las 08.00 horas (hora local), según ha informado la agencia palestina de noticias «WAFA».

4.15

El brote del coronavirus tendrá un «impacto significativo» en la economía global y la magnitud de las pérdidas oscilará de los 77.000 millones hasta los 347.000 millones de dólares, entre el 0,1 y el 0,4 % del PIB mundial, publica este viernes en un informe el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). El impacto en la economía, particularmente de Asia, se hará sentir mediante la fuerte caída en la demanda interna, menor turismo y viajes de negocios, descenso de los vínculos comerciales e interrupciones en el suministro, apunta la entidad. En un escenario moderado como el que se vislumbra en la actualidad, donde los comportamientos de precaución y restricciones como las prohibiciones de viaje comienzan a disminuir, las pérdidas globales podrían alcanzar los 156.000 millones de dólares, lo que supone el 0,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

.3.35

El Gobierno de Australia anunció este viernes un fondo de 1.000 millones de dólares australianos (661 millones de dólares, 589 millones de euros) destinado a sanidad para afrontar los costes extraordinarios derivados del COVID-19 tras haberse confirmado 60 casos y dos fallecimientos por el virus. «De acuerdo con las recomendaciones que hemos recibido actualmente, calculamos que tenemos que tener en cuenta que éste puede llegar a los 1.000 millones de dólares australianos», declaró el primer ministro, Scott Morrison, en rueda de prensa.

3.30

Las muertes por el COVID-19 en China aumentaron en las últimas 24 horas en 30 personas -un fallecimiento menos que en el recuento del día anterior- y los nuevos casos confirmados sumaron 143 por los 139 contabilizados la jornada previa, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Según los últimos datos oficiales, los fallecidos en China suman en total 3.042 y el número de infectados detectados hasta ahora alcanza ya las 80.552 personas.

3.15

Personal médico revisará a toda persona que desee llegar a las Islas Galápagos en una nueva medida adoptada por las autoridades de Ecuador a raíz del brote de coronavirus en el país. «Las personas que deseen ingresar a las Islas a través de puertos y aeropuertos, serán evaluadas por personal médico del Ministerio de Salud Pública (MSP), conforme al protocolo establecido», indica un comunicado del Gobierno local del exclusivo archipiélago, principal destino turístico del país por su biodiversidad terrestre y marina.

2.55

Corea del Sur informó hoy de 518 casos de coronavirus y cinco nuevas muertes registrados en la víspera, lo que eleva el total de contagios a 6.284 y a 412 el de muertes relacionadas con el patógeno en el país asiático. La epidemia en Corea del Sur continúa muy localizada en torno a la ciudad de Daegu (230 kilómetros al sureste de Seúl) y la circundante provincia de Gyeongsang del Norte, donde se reportaron el jueves 490 de las 518 nuevas infecciones, informó el Centro para el Control y la Prevención y la de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).

2.15

Las exportaciones de carne vacuna argentina cayeron en enero pasado un 32,8 % en comparación con el promedio mensual exportado en el cuarto trimestre de 2019, efecto de la desaceleración de los embarques a China, país que vive una crisis por la expansión del coronavirus. «En los dos primeros meses del año, la cuarentena a la que se vieron sometidos los habitantes de varias ciudades chinas dificultó la logística de la distribución interna y el desembarco de los contenedores que continuaron llegando a China, generando enormes conflictos comerciales», explicó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) en su informe mensual.

2.00

La estatal Aerolíneas Argentinas decidió reducir su frecuencia de vuelos a Roma, de cinco a tres semanales, debido a la caída de reservas en ese trayecto por la incidencia del coronavirus en Italia, informaron este jueves a Efe fuentes de la compañía. En principio, se trata de una «cancelación táctica» que tiene alcance solo para marzo.

0.50

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 95.333, de los cuales 80.565 corresponden a China y 14.768 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 2.241 casos adicionales (143 en China y 2.098 en otros países).

0.01

El control de más de 100 pasajeros de un crucero donde estuvo la primera víctima fatal en California (EE.UU.), y que ahora está anclado en cuarentena lejos de las costas de San Francisco, así como la confirmación este jueves de los dos primeros casos de transmisión local en Brasil son las mayores preocupaciones por la expansión del COVID-19 en América. Más allá de que en Estados Unidos hoy se supo de al menos 14 nuevos contagios, incluyendo los primeros en Nevada y Tennessee, con lo que hay al menos 205 enfermos en 17 estados y 11 muertes, la atención se concentra en el crucero Grand Princess, en el que estuvo un hombre de 71 años que murió este miércoles.

0.00

La Guardia Civil ha impedido este jueves tomar un vuelo de regreso a Italia desde el aeropuerto de Gran Canaria a tres ciudadanas italianas que habían estado en contacto con la mujer de esa misma nacionalidad que ha protagonizado el primer caso de coronavirus en esta isla. Según informa la Comandancia de Las Palmas, poco después de que Sanidad confirmase que una turista italiana que se hospedaba en una vivienda del municipio de Agüimes había dado positivo al Covid-19 y había sido puesta en cuarentena domiciliaria, se recibió el aviso de que tres de sus acompañantes iban a volar a Bérgamo.

23.31

Un diputado francés del partido conservador Los Republicanos ha sido hospitalizado y se halla en reanimación tras contraer el coronavirus, al igual que un empleado de la Asamblea Nacional (Cámara Baja), informó esta institución. El legislador por el Alto Rin (este de Francia) se halla en estado grave, mientras que el empleado, que trabaja en la cafetería de la Cámara Baja, está confinado en su casa, señaló la Asamblea en un comunicado.

23.13

La Consellería de Sanidad ha informado de un tercer caso de coronavirus en Galicia, el del marido de una paciente que permanece aislada en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El departamento sanitario ha señalado en un comunicado que los análisis realizados en ese centro médico y ratificados por el Centro Nacional de Microbiología confirman la infección de este hombre de 43 años que fue atendido con sintomatología respiratoria en el servicio de urgencias del complejo hospitalario universitario vigués.

20.37

El presidente de la República, Sergio Mattarella , ha dirigido esta noche un mensaje a los italianos haciendo un llamamiento a la unidad del país para afrontar la crisis causada por el coronavirus. Mattarella ha querido transmitir confianza y esperanza: «Sirve responsabilidad, sin alarma y sin ninguna ansia inmotivada, es necesario tener confianza en Italia. Nuestro sistema sanitario es excelente». Significativamente, Mattarella ha querido despejar dudas sobre la situación real de la epidemia en este país, subrayando que «Italia está afrontando este momento delicado con plena transparencia», informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial a Milán.

20.36

Reino Unido ha confirmado este jueves la primera muerte por el brote del nuevo coronavirus en el país, precisando que se trata de una persona de avanzada edad con problemas de salud anteriores. « El paciente había estado entrando y saliendo del hospital por razones ajenas al coronavirus pero en esta ocasión fue ingresado (el miércoles) y dio positivo en coronavirus », ha informado el hospital Royal Berkshire, según recoge BBC. El director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, ha indicado que el paciente habría contraído el virus en Reino Unido. Ahora mismo, las autoridades sanitarias intentan trazar la línea de contactos, ha señalado. Se trata de la segunda muerte de un nacional británico, pero de la primera en Reino Unido.

20.31

Un afectado por coronavirus , que se encuentra en aislamiento en el Hospital de Valdecilla, cree que habrá gente que ha tenido el virus sin darse cuenta y pide que se transmita tranquilidad y no se «aterrorice» porque, a su juicio, «se está metiendo mucho miedo a la gente». « Yo estoy tranquilo . Me encuentro bien, la atención que estoy recibiendo es increíble. Como que esto es una semana de vacaciones, me tratan genial y me cuidan mucho. Como tengo salud no me preocupo de nada», dice en una entrevista telefónica con Efe este hombre, de menos de 40 años, que no ha querido dar más datos sobre su identidad.

20.20

La Premier justifica su decisión de prohibir el tradicional saludo entre equipos porque «el coronavirus se transmite de las gotas de la nariz y la boca a las manos y de ahí puede pasar a otras manos en el saludo». «Los clubes y árbitros seguirán el resto del tradicional protocolo de antes de cada partido». De hecho, la Premier mantiene que, después de la formación en el centro del campo, el equipo visitante «pase en línea por delante de su rival» pero sin « estrechar las manos en el saludo ».

20.13

La Premier League inglesa anunció este jueves que cancela el saludo de manos entre equipos y árbitros antes de los partidos, desde este fin de semana y en adelante hasta nuevo aviso, para evitar vías de contagio del brote de coronavirus . «Por motivos de salud, no habrá saludo de manos entre los equipos y los árbitros antes de los partidos de Premier desde este fin de semana y hasta nuevo aviso basado en recomendación médica», dice la liga inglesa, en un comunicado.

20.07

El Parlamento Europeo decide no viajar a Estrasburgo por la crisis del coronavirus , por lo que la sesión plenaria se celebrará en Bruselas.

19.53

La Consejería de Sanidad ha recibido la confirmación de dos nuevos casos positivos por coronavirus COVID-19, correspondientes a pacientes de Salamanca y de Valladolid , con lo que la cifra en Castilla y León asciende actualmente a trece.

19.50

Macron anuncia que es «inevitable» que el coronavirus se convierta en una epidemia en Francia. Los casos en el país vecino han aumentado a 423, 138 más que ayer, informa Reuters.

19.35

Una turista italiana ha dado positivo en los análisis de coronavirus en Gran Canaria, en el primer caso que se produce en esta isla, según ha anunciado la Consejería de Sanidad a través de su perfil de Twitter.

19.32

Los hoteles madrileños registraron un 24% de cancelaciones de media diaria con motivo del coronavirus para las reservas realizadas entre el 24 de febrero y el 31 de marzo, según ha informado la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid a Servimedia.

19.28

El Vaticano estudia más medidas en la agenda del Papa y en las actividades de la Santa Sede para evitar el contagio de coronavirus , según ha informado el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni. Hasta ahora, se habían eliminado los actos con gran presencia de personas en lugares cerrados. «En relación a la actividad de los próximos días del Santo Padre, de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, se están estudiando nueva medidas concebidas para evitar la difusión del covid-19 a implementar en coordinación con aquellas adoptadas por las autoridades italianas», ha señalado Bruni en una escueta nota de prensa a la que ha tenido acceso EP.

19.20

La Comisión Europea ha trasladado este jueves a representantes de las regiones del bloque que las medidas adoptadas a nivel nacional y local para atajar la expansión del brote de coronavirus deben ser proporcionadas y estar coordinadas con el resto de Estados miembros con el objetivo de no «perjudicar» al resto , informa EP. Así lo ha expresado el director de Salud Pública y Gestión de Crisis del Ejecutivo comunitario, John Ryan, en un debate en la comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones, en el que también ha participado el director de Gestión de Emergencias Johannes Luchner.

19.05

Uno de los escenarios previstos por la Consejería de Políticas Sociales es el de cerrar los centros de día tras el contagio de once personas por coronavirus en la residencia de mayores madrileña de La Paz.

18.54

El Ministerio de Sanidad ha confirmado 261 casos de coronavirus , de los que la mayor parte se localizan en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, y se mantiene la fase de contención .

18.40

En Italia, desde el inicio de la epidemia del coronavirus , han sido contagiadas 3.858 personas por el Covid-19, lo que representa 769 casos más que el miércoles, según datos ofrecidos por Protección Civil, en la tarde del miércoles. Los fallecidos son 148, con un aumento de 41 en relación con la jornada anterior. Las edades de las personas fallecidas se encuentran entre los 66 y 94 años . Las personas curadas son 414, es decir, 128 más que en la jornada anterior. En definitiva, actualmente los infectados son 3.296, a los que se debe añadir muertos y curados con lo cual el número total de infectados se eleva a 3.858 , como se especifica al inicio. La región con mayor número de contagiados sigue siendo Lombardía, con 2.251, seguida de Emilia-Romaña (698), Véneto (407) y Piamonte (108). Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán.

18.34

Fuentes sanitarias han confirmado a ABC que la mujer de 99 años fallecida en Madrid por el coronavirus es el origen del brote en el centro. Léelo aquí.

18.24

En Italia sigue creciendo la cifra de infectados por el coronavirus, que este jueves ha aumentado 3.758, 669 más que ayer. La pandemia ya se ha cobrado en el país vecino 148 vidas, 41 se han confirmado hoy.