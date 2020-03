Coronavirus, últimas noticias en directo | El coronavirus se cobra su primera víctima en Valencia

Actualizar

21.38Ascienden a nueve los muertos en EEUU a causa del nuevo coronavirus El número de fallecidos en Estados Unidos a causa del nuevo coronavirus ha ascendido a nueve, todos ellos en el estado de Washington, según han confirmado las autoridades sanitarias del país norteamericano. Según las cifras, hasta el momento ha habido ocho muertos en el condado de King y uno en el de Snohomish, con un total de 27 casos confirmados y 231 personas bajo supervisión médica. El gobernador del estado de Washington declaró el sábado la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus tras la muerte del primer paciente. Además, científicos del Centro de Investigación contra el Cáncer Fred Hutchinson y de la Universidad de Washington advirtieron el domingo de que hay pruebas de que el virus está circulando sin ser detectado por el estado de Washington desde hace al menos seis semanas, por lo que podrían haber cientos de casos no diagnosticados.

21.16Chile registra su primer caso de coronavirus A menos de una semana de que se confirmara el primer caso del nuevo coronavirus en Latinoamérica, Chile ha registrado su primer caso, según ha informado el diario local «La Tercera». De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, se trata de una persona de 33 años que viajó durante un mes por el sudeste asiático, particularmente por Singapur. Allí hay por el momento 110 casos confirmados y ningún fallecido. El caso ha sido notificado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y confirmado por el Laboratorio del Hospital Guillermo Grant Benavente tras analizar la muestra del paciente mediante la técnica PCR. La paciente se encuentra ingresada en el Hospital de Talca y presenta buenas condiciones de salud y será dada de alta lo antes posible pero permanecerá bajo vigilancia en su domicilio.

20.58Los casos de coronavirus se duplican en Madrid al pasar de 28 a 56 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este martes que los casos de afectados por el coronavirus en la región han aumento a 56, frente a los 29 que cifró ayer la Consejería de Sanidad de la región.

20.39Polémica en Eurocámara por dejar entrar a Thunberg pese a medidas coronavirus Varios diputados del Parlamento Europeo han criticado este martes la decisión de esta institución de permitir que la activista climática Greta Thunberg entre mañana a su sede mientras que las medidas de prevención frente al coronavirus han obligado a cancelar otros eventos no legislativos en el edificio, informa Efe. La activista sueca se reunirá este miércoles con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y participará en una reunión extraordinaria de la Comisión de Medioambiente pese a que a que la institución ha endurecido las restricciones como medida de precaución ante el brote de coronavirus, con la suspensión de todos los eventos y visitas a sus instalaciones.

20.28El paciente de Málaga continúa en la UCI La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado hoy de que en las últimas horas no se ha registrado ningún nuevo caso de contagio por coronavirus en Andalucía y de que el último paciente conocido, de 73 años e ingresado en aislamiento, continúa grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

20.12Primer muerto por el coronavirus en Valencia El coronavirus se ha cobrado su primera víctima en la Comunidad Valenciana. Se trata de una persona que murió el 13 de febrero. Las pruebas por el virus originado en Wuhan se realizaron en la autopsia ya que murió tras una neumonía cuyo origen era desconocido, ha confirmado la consejera de Sanidad, Ana Barceló, en una rueda de prensa convocada este martes por la tarde. Léelo aquí.

20.00Las «aulas digitales» de la Madrid permitirían a niños seguir formándose si se suspendieran clases La Comunidad de Madrid tiene «aulas digitales» que permitirían a los alumnos continuar formándose en caso de que se activase la fase dos del protocolo contra el coronavirus y se tuviesen que cerrar centros educativos. «Se podría plantear que siguiesen las clases los niños a través de estas aulas digitales que están en la web de la Consejería de Educación», ha planteado el titular del Área, Enrique Ossorio, en una entrevista en Onda Cero.

19.52Primer caso en Argentina Las autoridades sanitarias de Argentina han confirmado este martes que un hombre que viajó recientemente a Italia es el primer caso de coronavirus en el país, según informaciones del diario local «Clarín». El paciente, que se encuentra ingresado en una clínica de Buenos Aires, también habría viajado a España poco antes de trasladarse a Italia, país desde el que voló el domingo con dirección a Argentina.

19.47Primer caso en Gibraltar La Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha confirmado el primer caso de coronavirus en la colonia británica. Se trata de un hombre que había viajado al norte de Italia junto a su pareja, desde donde habían regresado recientemente vía aeropuerto de Málaga. Léelo aquí.

19.44Reuniones de manera «virtual» en el FMI y el BM El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han anunciado este martes que celebrarán su próxima reunión, prevista para mediados de abril, de manera «virtual» por los temores a la expansión global del coronavirus.

19.40Máximo nivel de emergencia en Inglaterra El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha declarado al coronavirus un «incidente de nivel 4», que es el nivel más alto de emergencia, informa Sky News.

19.36Crisis de mascarillas El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha ordenado al jefe de la Policía Nacional, Idham Aziz, que ponga en marcha «duras medidas» contra aquellos que «hagan acopio» de mascarillas después de que se hayan registrado en el país dos casos del nuevo coronavirus, según EP. «Ordeno al jefe de la Policía que tome duras medidas contra los irresponsables que capitalicen un momento como este y lo utilicen para hacer acopio de mascarillas y venderlas a altos precios», ha aseverado el mandatario durante una rueda de prensa.

19.33Nueva «zona roja» en Italia El alto número de contagiados por el coronavirusen el área de Bérgamo motiva que las autoridades sanitarias estudien establecer una nueva «zona roja», sería la tercera del país, tras las situadas en las provincias de Lodi (Lombardía) y de Padua (Véneto). Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán. Léelo aquí.

19.26Senegal confirma un segundo caso de coronavirus Senegal ha confirmado este martes un segundo caso de coronavirus, en un francés de 80 años de la región de París que llegó a este país de África occidental el sábado, donde se anunció un primer caso el lunes. «El 3 de marzo de 2020, el Institut Pasteur de Dakar nos notificó un segundo caso positivo en Covid-19. Se trata de un residente francés de 80 años que vive en Sarcelles, en los suburbios de París, que llegó a Senegal 29 de febrero de 2020», dijo el ministerio de salud en un comunicado.

19.22El Gobierno británico pretende llamar a médicos retirados para hacer frente al coronavirus El primer ministro británico Boris Johnson ha dado a conocer el plan de su Gobierno para hacer frente al coronavirus (Covid-19). De acuerdo con el Secretario de Salud, Matt Hancock, el brote podría provocar que hasta «una quinta parte» de los trabajadores se ausenten de sus puestos de trabajo durante el pico máximo del brote y que el sistema nacional de salud (NHS) tenga que retrasar la atención de los enfermos «no urgentes». Cabe la posibilidad de que médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios jubilados sean llamados para apoyar en caso de que el número de infectados aumente considerablemente, ha señalado el primer ministro. Léelo aquí.

19.17PharmaMar se dispara en Bolsa Las acciones de PharmaMar se dispararon más de un 15% al cierre de la sesión bursátil de este martes, tras avanzar que podría tener un tratamiento para el coronavirus «en menos de un mes», aunque no consiguió alcanzar su máximo nivel de cotización que registró hace apenas un mes. Léelo aquí.

19.13El Santander cancela los actos internos con empleados de diferentes geografías El Santander ha activado un protocolo de prevención frente al coronavirus por el que cancela «todos los actos internos» en los que participen o asistan empleados procedentes de distintas geografías u obliga a llevarse «diariamente» el portátil y teléfono de empresa, en caso de tenerlos, según Servimedia. En la guía de actuación remitida a la plantilla desde la dirección de Recursos Humanos justifica las medidas en que «la principal prioridad del banco es proteger el bienestar y salud de los empleados».

19.08Los transportistas de mercancías piden al Gobierno medidas de protección frente al coronavirus La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha «exigido» al Gobierno que tome «medidas de protección» ante la posible caída de actividad económica y, por lo tanto, del transporte de carga, por los efectos derivados de la expansión del coronavirus, informa EP. En este sentido, la patronal pide «especial atención» para los trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera y las empresas del ramo, dado el impacto que el descenso de actividad tendrá en sus cuentas de resultados.

19.00La OMS sugiere a Latinoamérica anticipar estrategia de contención La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy que Latinoamérica debe aprovechar el hecho de que sea una de las regiones del mundo con un número muy limitado de casos de coronavirus para preparar una «estrategia de contención agresiva» que permita un control rápido si el virus se expande.

18.57El Govern ya tiene constancia de plantas que paran su producción por el coronavirus La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha informado este martes de que ya tienen constancia de plantas en Catalunya que han tenido que parar su producción durante algunos días por el coronavirus, según EP. Chacón ha explicado que estas plantas, de las que no ha concretado ni la cantidad ni su sector, han detenido su actividad «a la espera de cómo evoluciona la situación», con el bloqueo de productos en las aduanas, según ha expuesto en una atención a los medios acompañada por el conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani.

18.45Macron asegura que Francia ha entrado en «una fase que durará semanas y probablemente meses» Francia «entró en una fase que durará semanas y probablemente meses» para luchar contra el coronavirus, dijo el martes Emmanuel Macron, según AFP. «Todos debemos ser conscientes de que seremos movilizados con el tiempo» y «estamos listos», agregó el jefe de Estado, durante una visita al centro operativo del Ministerio de Salud que coordina la gestión de crisis de coronavirus, CORRUSS.

18.35Detenido un camionero por intentar sacar mascarillas de Marruecos Un camionero de nacionalidad británica ha sido arrestado hoy en el puerto Tánger Med, en el norte de Marruecos, cuando intentaba sacar del país ilegalmente 100.000 mascarillas de protección, muy codiciadas actualmente con la expansión del coronavirus. Según informó el portal le360.ma, el camionero pensaba llevar estas mascarillas a su país para revenderlas a un precio cercano a los 30 euros cada una.

18.31Casi 100.000 casos de coronavirus en todo el mundo, según la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha informado esta tarde de que, según las cifras de la OMS, se han registrado un total de 90.893 casos de coronavirus a nivel mundial y 3.110 muertes. En las últimas 24 horas, China ha notificado 129 casos, la cifra más baja desde el 20 de enero. Fuera de China, han sido 1.848 casos del Covid-19 en 48 países. El 80 por ciento de esos casos son de solo tres países: Corea del Sur, Irán e Italia. Son doce los nuevos países han reportado sus primeros casos, y ahora hay 21 países con un solo caso. «Las medidas que estos países recientemente afectados tomen hoy serán la diferencia entre un puñado de casos y un grupo más grande», ha recordado.

18.25Los enferos están «preparados» Andión Goñi, vocal de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y directora de Enfermería del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha resaltado que los enfermeros españoles «están preparados para contener el coronavirus Covid-19», informa EP. «Saben lo que tienen que hacer en cada momento, tanto en lo que se refiere al cuidado de los pacientes como a la información para que no cunda el pánico», ha destacado.

18.21La cifra de muertos en Italia aumenta a 79 Las víctimas mortales del coronavirus en Italia han aumentado a 79, 27 más que ayer, según ha informado este martes Protección Civil de Italia en una rueda de prensa. En cuanto a los contagios, este martes se ha elevado la cifra a 2.502, por lo que 468 personas más respecto a este lunes se han visto afectadas por el virus originado en Wuhan. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Milán. Léelo aquí.

18.15Se elevan a 18 los casos en Cataluña Los casos de coronavirus en Cataluña se elevan a 18, dos de los cuales se recuperan en casa, donde también se les ha hecho la prueba que ha confirmado el diagnóstico, han informado hoy martes las autoridades sanitarias. El último caso confirmado ha sido el de un hombre de 38 años de nacionalidad extranjera y turista, que habría pasado por Milán en los últimos días, con lo que son ya 18 las personas infectadas y 315 personas de contacto aisladas en sus domicilios, informa Efe.

18.07Los cinco repatriados de Wuhan saldrán entre hoy y mañana del Gómez Ulla El ministro de Sanidad ha avanzado en la rueda de prensa de esta tarde que los cinco españoles repatriados por el coronavirus la semana pasada desde la ciudad china de Wuhan a España abandorarán el centro hospitalario entre este martes y el miércoles. Ingresaron el pasado 27 de febrero en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y su periodo de cuarentena ya ha terminado. Desde su ingreso no se ha detectado el virus en su organismo y se encuentran «muy bien», según ha informado Illa.

18.02Finaliza la rueda de prensa de Illa Finaliza la rueda de prensa de Illa. El ministro ha recordado que las zonas de riesgo por el coronavirus son cuatro regiones de Italia -Lombardía, Véneto, Emilia Romaña, Piamonte-, Irán, Singapur, Corea del Sur y China. Además, ha recomendado no viajar a dichas áreas o países «si no es imprescindible».

17.55«No procede hacer nada más» En cuanto a la situación en Madrid, el ministro ha informado de que se ha estado haciendo un seguimiento sobre el foco del coronavirus y sostiene que «con lo que se está haciendo es suficiente. No procede hacer nada más». «A nuestro juicio seguimos en la fase de contención. Por el momento pensamos que si la ciudadanía colabora con la autohigiene personal, de momento es suficiente», ha declarado. Además, ha detallado que «no hay ninguna relativa a cierre de colegios»

17.52«Máximo estado de disponibilidad» «No solo los médicos, los profesionales sanitarios es también imprescindible. Hay un conjunto suficiente en España, pero que les pedimos es estar en máximo estado de disponibilidad», ha destacado Illa.

17.48Valencia-Atalanta Uno de los eventos afectados es el partido Valencia-Atalanta, de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se jugará el martes 10 de marzo a puerta cerrada, según anunció esta tarde el ministro español de Sanidad.

17.45Suspensión de acciones formativas de sanitarios Otra de las medidas es suspender las acciones formativas de los profesionales sanitarios. «Necesitamos que los sanitarios estén en las mejores condiciones y disponibles», ha señalado Illa. Léelo aquí.

17.42 Según el ministro, «el resto de eventos deportivos no profesionales, la recomendación es aplazarlas o suspenderlas, en línea con las recomendaciones internacionales».

17.40Eventos a puerta cerrada «Todos los eventos deportivos con equipos provenientes de zonas de riesgo, se celebrarán a puerta cerrada, lo que afectará a cuatro celebraciones deportivas en concreto», ha informado Illa.

17.38Salvador Illa informa sobre el coronavirus Comienza la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar de la actual situación del coronavirus

17.36La OMS alerta sobre el agotamiento de equipos de protección La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el martes sobre el «agotamiento rápido» de las existencias de equipos de protección para luchar contra el coronavirus, una escasez que probablemente comprometa la respuesta a la epidemia en el mundo, informa AFP.

17.27El profesor madrileño con coronavirus tiene 61 años El profesor del centro Santa María La Blanca que ha dado positivo en coronavirus tiene 61 años y, según ha podido saber ABC, tuvo contacto la semana pasada con algún familiar que estuvo en Italia. Sanidad ha pedido a cuatro profesores que se queden en casa mañana y no ha anunciado todavía ninguna medida sobre los alumnos. Léelo aquí.

17.20Calviño dice que el impacto económico del coronavirus es «poco significativo» por ahora La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que los análisis realizados por el momento con respecto al coronavirus muestran un impacto en la economía que es «poco significativo». Así lo ha señalado en un encuentro con los medios tras asistir a la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde, no obstante, ha pedido que se tomen con cautela estas previsiones, porque todavía es «mucha la incertidumbre que hay con respecto al alcance y la duración de la enfermedad».

17.12Rueda de prensa de Illa Salvador Illa, ministro de Sanidad, comparecerá en una rueda de prensa esta tarde a las 17.30 para informar sobre la situación del coronavirus.

17.00Ya son dos los casos activos en Asturias La Consejería de Salud ha confirmado este martes un segundo positivo de coronavirus, que se suma al del hombre de 70 años al que se le diagnosticó el pasado sábado. Este caso eleva a más de 150 los positivos detectados en todo el país.

16.43Siete infectados en Ecuador por una mujer que reside en Torrejón de Ardoz El Ministerio de Salud de Ecuador ha confirmado un séptimo caso de nuevo coronavirus, todos ellos vinculados a una mujer de 71 años que llegó al país sudamericano el 14 de febrero procedente de España, donde reside en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, informa EP.

16.35La Reserva Federal baja medio punto los tipos de interés en EEUU Las autoridades monetarias han empezado a tomar medidas para tratar de paliar el impacto económico del coronavirus. Si el Banco Popular de China inyectó 150.0000 millones de euros en al economía del gigante asiático tras el brote, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este martes recortar medio punto los tipos de interés oficiales para tratar de incentivar la actividad ante la presivible desaceleración económica que causará el Covid-19. Léelo aquí.

16.30El COI mantiene las fechas previstas para los Juegos de Tokio El Comité Olímpico Internacional ha expresado este martes su «total compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que tendrán lugar del 24 de julio al 9 de agosto», informa Efe. El organismo confirma así las fechas previstas inicialmente para la disputa de los Juegos, tras los rumores sobre un posible aplazamiento debido a la propagación del coronavirus.

16.24Un 10% menos de reservas en Ryanair Ryanair espera que las reservas de abril y mayo caigan un 10% debido al brote de coronavirus, lo que causará un «impacto significativo» en las ganancias trimestrales, informa Reuters. No obstante, su jefe ejecutivo Michael O'Leary dijo el martes que la situación se estabilizará a principios del verano.

16.15Otra víctima mortal en Francia La Dirección General de Salud de Francia ha confirmado también este martes el fallecimiento de una cuarta persona por coronavirus, un paciente de 92 años en el departamento de Morbihan, en la zona de Bretaña. En total, las autoridades han registrado 204 casos, según Franceinfo.

16.13Macron requisa las mascarillas El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que el Estado requisará todas las mascarillas almacenadas y la producción pendiente para garantizar su correcta distribución durante del brote de coronavirus, que ya se ha cobrado cuatro vidas en territorio galo. «Las distribuiremos entre los profesionales sanitarios y los enfermos aislados por el coronavirus», ha explicado Macron este martes en su cuenta de Twitter, después del drástico repunte de ventas por temor a contagios.

15.40 La Junta Ejecutiva del COI, reunida en Suiza, expresó en un comunicado «su pleno compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto de 2020». Mientras el COI reflexiona sobre sus opciones, con su miembro Richard Pound subrayando que tienen hasta mayo para tomar una decisión, el Gobierno japonés ha desvelado que los Juegos podrían retrasarse a finales de año si es necesario. «El Comité Olímpico Internacional tiene el derecho de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio solo si los Juegos no se llevan a cabo dentro de este año», dijo Hashimoto, infiriendo que el evento no podría retrasarse hasta 2021.

15.37Los Juegos Olímpicos podrían ser en otoño El ministro olímpico de Japón, Seiko Hashimoto, ha revelado este martes que el contrato firmado con el Comité Olímpico Internacional (COI) permite que los Juegos de Tokio se pospongan hasta finales de 2020 debido al nuevo brote de coronavirus. Los Juegos están programados para comenzar el 24 de julio, pero el coronavirus esta provocando mucha especulación sobre un posible aplazamiento e incluso la cancelación.

15.21Profesor de primaria contagiado en Madrid El colegio concertado Santa María La Blanca, en el barrio de Montecarmelo, ha informado a las familias en una circular del contagio por coronavirus de uno de sus profesores, que se encuentra ingresado en el hospital. El centro se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación para informar del caso y ha actuado «correctamente y con transparencia», han explicado a EFE fuentes de la Comunidad. Las clases en el centro continúan con normalidad, y los técnicos de Salud Pública de la Comunidad están en contacto con el colegio para que les traslade las «acciones pertinentes» ya que están actuando «siguiendo sus directrices». En la carta enviada a las familiares a la que ha tenido acceso Efe, el colegio ha recalcado que su «prioridad» es el bienestar y cuidado de la salud de sus alumnos y familiares, al igual que el de su equipo docente y profesional.

14.45Aplazan dos jornadas médicas en Gran Canaria y Madrid por el coronavirus La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha aplazado unas jornadas profesionales que tenía previsto celebrar este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria y en Madrid debido al nivel de alerta y a las medidas sanitarias establecidas ante la epidemia de coronavirus. En un escrito fechado este martes y al que ha tenido acceso Efe, la junta directiva de Semergen explica que el aplazamiento se ha decidido conforme a las medidas de contención recomendadas por el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

14.40El Obispado de Cartagena recomienda sustituir los besapiés y suprimir el gesto de la paz La Diócesis de Cartagena ha emitido un comunicado en el que pide adoptar una serie de recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus como, por ejemplo, sustituir los gestos de besapiés o besamanos por otros, como puede ser la inclinación de cabeza ante las sagradas imágenes del Señor o la Virgen. «En atención a esta preocupación, también es recomendable que, durante la celebración de la misa, se suprima el gesto de la paz y sugerimos, además, que la Comunión se reciba, preferiblemente, en la mano», según ha indicado el Obispado en un comunicado.

14.12La Rioja confirma un segundo caso La Rioja ha confirmado el segundo caso de coronavirus SARS CoV-2, que es una persona cercana al primer paciente, un enfermero que trabaja en el hospital Txagorritxu de Vitoria, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

13.59Un profesor de primaria de un colegio de Madrid da positivo por coronavirus El Ministerio de Sanidad ha confirmado que uno de los 152 casos que se contabilizan en España por coronavirus está en un colegio de Madrid. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no quiso dar más detallaes, pero ABC ha podido saber que se trata de un profesor de primaria de un colegio madrileño del centro Santa María La Blanca en la urbanización Montecarmelo. El docente estaba de baja desde el pasado 25 de febrero y fue hospitalizado con neumonía el pasado sábado. Léelo aquí.

13.57Valoraciones individuales Los protocolos, recuerda Simón, se hacen de forma general, pero también cada uno debe valorar su situación, «como personas que trabajan en residencias de ancianos».

13.51«Una estupidez» «Proponer medidas que luego no se van a ejecutar es una estupidez». «No estamos para perder el tiempo con medidas efectistas», ha dicho Simón.

13.49Tomas precauciones El mensaje es: «Extremar las medidas de protección personal ahora mismo. Extremar las medidas de precaución para nuestros profesionales porque tienen que estra listos. Y aquellos que tengan que hacer viajes a zonas de riesgo, sí que tengan cuidado a la hora de tratar con personas que tengan síntomas o que pudieran tenerlo. Cualquier persona que venga de una zona de riesgo o que haya estado en contacto con alguien que lo tenga, que siga las recomendaciones que les den», ha pedido Simón.

13.46Situaciones específicas «Las medidas tienen que adaptarse a cada situación específica», recuerda Simón

13.44Medidas más drásticas Restringir el tráfico de ciudades es una medida más drástica, dice Simón. Aunque recuerda que por el momento no se plantean llegar a este tipo de opciones.

13.42Opciones de respuesta Simón ha dicho que las opciones «que se pueden barajar», «no las que se vayan a tomar», son alrededor de diez, «de las que puede ser que se apliquen las diez, dos, o ninguna». «Si no es necesario no habrá que aplicarlas». Algunas de las opciones de respuesta, dice, son incrementar la información para grupos de riesgo o de especial sensibilidad como personal sanitario o personas que pueden venir de zonas de riesgo, etc. También medidas que tratan de restringir el agrupamiento de personas.. etc.

13.40Medidas especiales Si en algún momento se toman, dice Simón, serán en zonas muy concretas. «Obviamente si esto pasa a ser un problema generalizado la situación será diferente», dice, aunque recuerda que por el momento no es el caso.

13.36El escenario no ha cambiado «sustancialmente» Simón asegura que aunque en algunas comunidades como Madrid han aumentado el número de casos, «el escenario no ha cambiado sustancialmente respecto a ayer».

13.34Transmisión sin síntomas Recuerda Simón que la transmisión a través de personas que no presentan síntomas es «muy rara».

13.30Medidas especiales Simón ha recalcado que a algunos grupos se les tiene que aplicar medidas especiales, siendo uno de los grupos el de personal sanitario. Las comunidades en las que hay personal sanitario infectado son Andalucía, Madrid, y en País Vasco, ha informado.

13.28«El 112 no se puede utilizar para solucionar dudas» Simón ha pedido que para dudas se utilcien otras vías, no el 112, pues es un teléfono de Emergencias. «Hago un llamamiento a la población para que entienda el rol de cada uno de los teléfonos», ha pedido Simón, que ha recordado que varias comunidades han habilitado teléfonos específicos para preguntar sobre el coronavirus.

13.25Catorce casos El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dicho que los casos de coronavirus en los que no se ha establecido relación con las zonas de riesgo son catorce.

13.22El País Vasco busca con «urgencia» médicos sin necesidad de hacer pruebas para cubrir las bajas del coronavirus La administración vasca ha convocado un proceso para incorporar médicos que cubran las bajas causadas por el coronavirus en los hospitales, especialmente en el de Txagorritxu, donde se ha disparado el número de infecciones en las últimas horas. Tal es la «urgencia» que los aspirantes ni siquiera tendrán que realizar pruebas, según ha comunicado el Instituto Vasco de Administración Pública. Según ha informado el Gobierno autonómico, el objetivo principal de este proceso es el de realizar contratos por un periodo de seis meses en régimen de acumulación de tareas. La selección «consistirá únicamente en la valoración de la formación, experiencia, idiomas y euskera». «No habrá pruebas», matiza el comunicado. Léelo aquí.

13.19La OMS llama a la calma pero muestra su gran preocupación por el efecto del coronavirus en la economía La directora de Salud Pública y Determinantes, Ambientales y Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha llamado a la calma y a la tranquilidad a los ciudadanos aunque ha mostrado su preocupación por el efecto que está teniendo el coronavirus en la economía internacional. «Uno de los grandes motivos de preocupación de la OMS es la importante consecuencia que está teniendo el coronavirus en la economía y en la sociedad. Cuando se declara una problema de salud pública de extensión internacional se dice que se tomarán las medidas de contención necesarias intentando siempre evitar al máximo un efecto tan negativo en las sociedad y en la economía. Eso no ha sido posible en este caso», ha reconocido Neira, tras su participación en el Congreso de Desarrollo Sostenible, coorganizado por AECOC y FIAB.

13.17Sanidad informa de 129 casos en España El Ministerio de Sanidad ha actualizado su recuento del número de casos de coronavirus en España. Según sus cifras, publicadas a las doce horas de este lunes, se han registrado 129 casos, principalmente en Madrid, Cataluña y Comunidad Valencia.

13.15El Obispado de Málaga aconseja vaciar las pilas de agua bendita ante el coronavirus El Obispado de Málaga ha aconsejado a los párrocos que se vacíen las pilas de agua bendita de los templos y que se distribuya la comunión en la mano en vez de en la boca, como medidas de prevención ante posibles contagios de coronavirus. La Diócesis de Málaga informa en su página web de que algunos sacerdotes han consultado al Obispado, que ha enviado unas recomendaciones a las parroquias al respecto.

13.05Sanidad desaconseja realizar autopsias a los posibles fallecidos A las personas que pudieran fallecer en España como consecuencia del nuevo coronaviurs no se les podrá realizar una autopsia, como normal general, si bien los familiares y amigos podrán despedirse tomando las precauciones necesarias, según se establece en el documento técnico sobre 'Procedimiento para el manejo de los cadáveres de casos de Covid19', publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad. Aunque por ahora en España no se ha registrado ninguna muerte por el nuevo coronavirus, bautizado con el nombre de 'Covid19' y del que ya se han infectado más de 120 personas, el departamento que dirige Salvador Illa ha decidido publicar este documento que se basa en las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014 en el informe 'Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria'. «A pesar de que no hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por Covid19, de acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios, y por el principio de precaución, se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos», señala Sanidad, tras recordar que la tasa actual de mortalidad por esta enfermedad se encuentra entre el 2,7 y el 3 por ciento y afecta principalmente a mayores de 65 años. Informa Europa Press.

13.02Confirmado un nuevo caso leve en una mujer de 31 años de Viladecans (Barcelona) La Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado este miércoles un nuevo caso de coronavirus Sars-CoV-2 en una mujer de 31 años residente en Viladecans (Barcelona), que se encuentra en estado leve y se ha contagiado con un caso anteriormente confirmado. En un comunicado, el departamento ha recordado la necesidad de seguir medidas genéricas de protección individual ante enfermedades respiratorias, como lavarse las manos a menudo con agua y jabón o con soluciones alcohólicas.

12.54Siete casos en Ecuador El Ministerio de Salud de Ecuador ha confirmado un séptimo caso de nuevo coronavirus, todos ellos vinculados a una mujer de 71 años que llegó al país sudamericano el 14 de febrero procedente de España, donde reside en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El último caso se confirmó el lunes de noche y «corresponde a una persona que mantuvo contacto con la primera portadora del coronavirus». Presenta «síntomas leves», por lo que se encuentra bajo vigilancia médica pero en aislamiento domiciliario.

12.53Ya hay 17 casos en la Comunidad Valenciana Dos nuevos casos elevan a diecisiete las personas que han dado positivo al coronavirus en la Comunidad Valenciana, según ha confirmado este martes la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Se trata de dos mujeres ingresadas en el Hospital Clínico de Valencia que no han viajado a las zonas de riesgo por la epidemia de coronavirus, que presentan sintomatología leve y se encuentran en aislamiento domiciliario.

12.52Nuevo caso de coronavirus en Málaga La Consejería de Salud y Familias ha detectado un nuevo afectado por coronavirus en Andalucía. Se trata de un hombre de 73 años, que en este momento se encuentra ingresado, en aislamiento, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. El Servicio de Medicina Preventiva estudia el origen del contagio. Con este nuevo afectado se elevan a 13 el número de casos diagnosticados en Andalucía, siete de ellos en Málaga. Léelo aquí.

12.48España ya es uno de los diez países con más contagios de coronavirus a nivel mundial Con unos 150 contagios de coronavirus, España se ha convertido en uno de los diez países con más casos confirmados de la epidemia originada en Wuhan. La cifra de afectados crece por momentos y el foco de algunos casos, como los de Madrid, todavía se desconoce. Precisamente la Comunidad de Madrid es la que más casos ha registrado hasta ahora. La mañana de este lunes ha informado de 18 nuevos contagios, lo que ha elevado el total de personas que han dado positivo por coronavirus a 46. Cinco de ellas se encuentran en estado grave en la UCI. Los casos confirmados con coronavirus se elevan a 13 en País Vasco al haberse detectado dos nuevos casos en Álava, donde ya hay 10 positivos, y el primero de Vizcaya. Léelo aquí.

12.45Boris Johnson advierte sobre el coronavirus El primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido sobre la posiblidad de que una de cada cinco personas de Reino Unido pueda contagiarse del coronavirus, de manera que el país ya trabaja en un plan para evitar que su propagación continúe.

12.42Testimonio desde Milán «Tras un día en Milán he podido ver cosas y sacar algunas conclusiones. Aire de normalidad, sobre todo. Menos gente por la calle la mañana como es natural cuando los colegios cierran. El metro tiene también menos usuarios pero muy poca gente va con máscara. Ayer llovió mucho, lo que también contribuía a que las imágenes de Piazza Duomo se pudiesen interpretar de otra manera, pero los bares, las librerías y los restaurantes estaban llenos de vida como en un día normal, similar a tantos otros que ya viví por aquí». Igor Santos Salazar

12.39Intel, Lenovo y BGI se unen para acelerar el análisis del genoma del coronavirus El fabricante estadounidense líder de chips Intel Corporation y las firmas tecnológicas chinas de Lenovo y BGI Genomics anunciaron el martes reunir sus recursos para investigar las características genómicas del nuevo coronavirus (Covid-19), de modo que esta investigación lidere el camino hacia la vacuna y las inmunoterapias del patógeno. Según el acuerdo, los expertos en tecnología y ciencias biológicas de Intel y Lenovo trabajarán juntos para apoyar a los investigadores de BGI Genomics con las últimas tecnologías de análisis de grandes datos y recursos informáticos, a fin de avanzar en las capacidades de sus herramientas de secuenciación y analizar de manera más efectiva las características genómicas de el nuevo coronavirus.

12.37Extremadura suspenderá las actividades en las que participen más de cien sanitarios Las actividades científicas en las que participen más de 100 profesionales sanitarios serán suspendidas a partir de la próxima semana como medida de prevención ante el coronavirus y desde la Junta se recomendará a la Iglesia que extremen las precauciones en los besamanos a las imágenes con motivo de la Semana Santa.

12.30Twitter recomienda teletrabajar a todos sus empleados por el coronavirus Twitter ha pedido a los alrededor de 5.000 trabajadores de la compañía que trabajen desde sus casas en la medida que esto sea posible y ha indicado que el teletrabajo será obligatorio en los casos de las oficinas de la empresa en Hong Kong, Japón y Corea del Sur.

12.29Son 13 los casos de coronavirus en Euskadi con un primer positivo en Bizkaia Los casos confirmados con coronavirus se elevan a 13 en el País Vasco al haberse detectado dos nuevos casos en Álava, donde ya hay 10 positivos, y el primero de Vizcaya. Así lo ha confirmado la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, que ha informado de los asuntos analizados en la mesa interdepartamental reunida este martes por segunda vez para estudiar las medidas a adoptar frente a esta epidemia, y que ha estado presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Actualmente hay 13 casos de Covid-19 en el País Vasco: 10 en Álava, 2 en Gipúzcoa y 1 en Vizcaya. Del total, 5 son personal sanitario.

12.07Cuatro nuevos casos en Castilla-La Mancha La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado este martes que se han detectado cuatro nuevos casos de coronavirus en la región, dos de ellos en Toledo y otros dos en Guadalajara, por lo que el total de personas afectadas en la comunidad autónoma se eleva a siete.

12.01Los casos en Madrid se disparan de 28 a 46 Los casos confirmados de contagio por coronavirus en la Comunidad de Madrid se han disparado de 28 a 46 en las últimas horas, de los cuales 5 se mantienen graves en la UCI, según ha informado la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. El SUMMA 112 ha recogido hasta ahora 226 muestras en domicilio y a esta hora había pendientes de recoger otros 30, según la Consejería, que ha explicado en un comunicado que los epidemiólogos siguen estudiando los contactos de todos los casos, entre el personal del hospital y en entorno familiar y social de cada paciente.

11.59Gibraltar confirma su primer caso de coronavirus La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que se ha identificado a una persona infectada con el coronavirus Covid-19. El paciente y su pareja, que han regresado en fechas recientes del norte de Italia a través del aeropuerto de Málaga, se encuentran actualmente en aislamiento en su domicilio. Según han informado a través de un comunicado, ahora se está identificando a los profesionales sanitarios que han estado en contacto con el paciente y, además, está llevando a cabo un «exhaustivo» proceso de localización de los contactos que puede haber mantenido para ayudar a determinar qué personas deberían hacerse la prueba.

11.30El COI se reúne para debatir la situación de los Juegos Olímpicos ante el coronavirus El Comité Olímpico Internacional (COI) se reunirá este martes y miércoles en Lausana (Suiza) para debatir sobre las medidas ante el coronavirus y su posible repercusión en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, y buscará una decisión conjunta con el Comité Organizador sobre la celebración de la competición, después de que continúe creciendo el número de infectados por la enfermedad en la capital japonesa. La pasada semana, el COI y la Organización de los Juegos insistieron en que la competición se celebraría «con normalidad» a partir del 24 de julio. «Los preparativos y el proceso continúa. No añadiré más combustible al fuego de la especulación», aseguró el presidente del COI, Thomas Bach.

11.24Trabajo estudia medidas para proteger a los trabajadores El ministerio de Trabajo estudia que, en el caso de suspensiones temporales de empleo (ERTE) por el impacto del coronavirus en las empresas, el tiempo de paro consumido por esos trabajadores no se tenga en cuenta. Durante la rueda de prensa para analizar los datos de empleo de febrero, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que aún es prematuro valorar el impacto en el empleo que pueda tener el coronavirus y ha apuntado que se trabaja en medidas laborales en varias vías. Informa Efe.

11.22Los teléfonos 010 y 012 se refuerzan para atender consultas sobre el coronavirus El teléfonos de información general 010 y 012, gestionados por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, respectivamente, han reforzado sus servicios para poder atender las consultas de la ciudadanía sobre el coronavirus SARS-CoV-2. Según han informado el ayuntamiento y la Generalitat, el objetivo es poder responder cuestiones concretas sobre el nuevo coronavirus, con información básica que se puede consultar igualmente en las webs de ambas administraciones, para preservar el funcionamiento del teléfono 061 Salut Respon como teléfono único de atención sanitaria.

11.18Ucrania confirma su primer caso Ucrania ha confirmado este martes su primer caso de coronavirus, presuntamente un hombre que había viajado recientemente a Italia, según informa la agencia de noticias Ukrinform. «Ayer les dije que había cuatro casos sospechosos. Hoy esta sospecha ha sido confirmada en una persona», ha explicado a la prensa el viceministro de Salud, Viktor Liashko.

11.10Madrid está preparada para asumir «cualquier situación» vinculada a epidemia La Comunidad de Madrid está preparada para asumir «cualquier tipo de situación» vinculada a la epidemia de coronavirus, ha dicho el consejero de Economía, Manuel Giménez, y ha añadido que el Gobierno regional atenderá a empresas y trabajadores de Torrejón «y a cualesquiera otras que estén en dificultades». En una entrevista con el programa «Las Mañanas», de RNE, Giménez ha afirmado este martes que el foco «muy concreto» que hay en Torrejón de Ardoz está siendo «estudiado y seguido» de forma coordinada por la Comunidad de Madrid y por el Gobierno central y siempre con la idea de que las medidas adoptadas serán «coordinadas y transparentes».

11.04El Salón de Turismo de París, suspendido La organización del Salón de Turismo de París, previsto para los días entre el 12 y el 15 de marzo, ha cancelado la celebración del evento siguiendo la decisión tomada el pasado 29 de febrero por el Gobierno francés y las autoridades sanitarias de prohibir las reuniones de más de 5.000 personas en espacios cerrados ante la expansión del brote de coronavirus. Así, el Salón de Turismo, que acogía las 45 edición de la Feria Mundial de Turismo de París y la 36 edición de la feria Destinos de Naturaleza, ha sido anulado.

10.44La Guardia Civil advierte de una estafa por WhatsApp que ofrece «recomendaciones» sobre coronavirus El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT) ha advertido de una nueva estafa a través de la aplicación de mensajería WhatsApp que ofrece «recomendaciones» contra el coronavirus. La Guardia Civil ha alertado de que está circulando un mensaje en el que los ciberdelincuentes suplantan al Ministerio de Sanidad para «dar supuestas recomendaciones contra el coronavirus».

10.39Denuncian falta de información en el transporte sanitario no urgente vizcaíno Los delegados de prevención en la empresa de ambulancias Ambuibérica han denunciado este martes que no se ha proporcionado información adecuada ni suficiente en relación al coronavirus a los trabajadores que prestan el servicio de transporte sanitario no urgente de Bizkaia. En una nota difundida por el sindicato LSB-USO, estos representantes del colectivo de trabajadores han puesto de manifiesto que «la precaria» situación de las ambulancias del servicio programado de Bizkaia (transporte sanitario no urgente) pone «en riesgo» a los empleados y a los pacientes usuarios.

10.27Reproches a Sanidad La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha reprochado este lunes al Ministerio de Sanidad por el «gravísimo error» del portavoz del Comité de Seguimiento del Coronavirus, Fernando Simón, que ha dejado en «situación de indefensión y señalamiento como amenaza para la salud pública» a las congregaciones de esta fe en Torrejón de Ardoz. Simón, según recoge el comunicado de FEREDE, señaló que se habrían detectado «varios casos» del coronavirus en un «grupo religioso evangélico» en esta localidad y «especuló sobre una hipotética conexión de estos casos con el de un grupo religioso en Corea y con casos en otras comunidades en grupos religiosos similares».

10.20Emiratos Árabes Unidos evacua a sus ciudadanos de Irán y los pone en cuarentena Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este lunes la evacuación de sus ciudadanos de Irán y su puesta en cuarentena a causa del brote de nuevo coronavirus, que ha dejado más de 60 muertos en territorio iraní. El Ministerio de Exteriores emiratí ha indicado que las evacuaciones han sido coordinadas con la Embajada del país en Teherán para garantizar «el regreso seguro» de sus ciudadanos, sin dar una cifra concreta de evacuados.

10.15Marruecos confirma su primer caso de coronavirus, importado de Italia El Ministerio de Sanidad de Marruecos ha confirmado que se ha registrado el primer caso en su territorio del brote del nuevo coronavirus, que corresponde a un ciudadano marroquí que llegó recientemente de Italia, ha informado la agencia de noticias marroquí MAP. «En el marco del dispositivo de supervisión y vigilancia epidemiológica y en la ejecución de su política de comunicación, el Ministerio de Sanidad anuncia a la opinión pública que un primer caso del nuevo coronavirus se ha registrado y ha sido confirmado por el laboratorio del Instituto Pasteur en Marruecos», ha indicado el departamento gubernamental marroquí, en un comunicado.

10.10La mujer infectada por coronavirus en Navarra sigue grave y su pareja da también positivo La mujer infectada por coronavirus en Navarra se mantiene ingresada en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra en situación grave, al sufrir además neumonía y gripe, mientras que su pareja ha dado también positivo, por lo que es el segundo caso que se declara en esta Comunidad. La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha ofrecido esta información en un desayuno de Europa Press en Madrid, en el que ha explicado que la mujer afectada, que se contagió en un viaje a Amberes (Bélgica), sigue en estado grave al sumar varias patologías.

9.07Tercer caso de coronavirus en Mallorca La Conselleria de Salud y Consumo ha confirmado este martes un tercer caso de coronavirus en Mallorca, una mujer que ha pasado una semana en Turín y que ingresó anoche en el Hospital Universitario Son Llàtzer. La paciente permanecerá aislada hasta que se obtengan dos resultados negativos consecutivos, ha informado la conselleria.

9.04La aerolínea SAS suspende sus vuelos a Hong Kong La aerolínea Scandinavian Airlines Systems (SAS) anunció hoy la suspensión temporal de sus vuelos con Hong Kong y la reducción los dos próximos meses de parte de sus rutas en Europa y en Escandinavia como consecuencia de la crisis originada por el nuevo brote de coronavirus, además de frenar las contrataciones, entre otras medidas.

9.00La NBA toma precauciones El efecto del coronavirus, COVID-19 ya llegó también al mundo de la NBA que ha comenzado a trabajar en un plan de prevención con recomendaciones básicas a los jugadores que serán implementadas de inmediato. La primera será la de evitar que los jugadores se den la mano con los aficionados cuando los esperan para saludarlos o cuando abandonan el campo por los túneles hacia los vestuarios o viceversa.

8.50Los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G-7 discuten hoy sobre el coronavirus Los ministros de Finanzas del G-7 mantendrán una teleconferencia este martes en la que también participarán los responsables de los bancos centrales de estos países para discutir su respuesta a la amenaza que representa el coronavirus para la economía mundial, según informa Bloomberg, que cita fuentes conocedoras de la situación. La noticia sobre esta reunión del G-7 sigue a los anuncios por parte de bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón o representantes del Banco Central Europeo (BCE) sobre su disposición a intervenir en caso necesario.

8.28El Nikkei cae el 1,22% ante la persistente preocupación por el coronavirus La Bolsa de Tokio cayó este martes el 1,22% y perdió las ganancias cosechadas en la jornada previa, debido a la persistente preocupación de los inversores por la propagación del nuevo coronavirus dentro y fuera de Japón. El índice de referencia Nikkei bajó 261,35 puntos, ese 1,22%, hasta 21.082,73 enteros, mientras que el Topix, que engloba a las firmas de la primera sección (las de mayor capitalización de la plaza), retrocedió 20,75 puntos, un 1,36%, hasta 1.505,12 unidades.

8.21Temor de los mercados El Tesoro Público espera captar este martes entre 4.000 y 5.000 millones de euros en una nueva emisión de letras a 6 y 12 meses, con la que iniciará las subastas del mes de marzo en un contexto marcado por la convulsión en las bolsas como consecuencia del impacto del coronavirus.

7.45El Papa da negativo Los medios italianos informan que el Papa Francisco ha dado negativo en los análisis que le han realizado para comprobar si tenía coronavirus. El Santo Pontífice lleva varios días con un fuerte resfriado que le ha obligado a suspender varios actos. Por el momento, El Vaticano guarda silencio al respecto.

6.55La Reserva Federal de Australia rebaja tipos de interés por el coronavirus La Reserva Federal de Australia anunció este martes la rebaja al 0,5 % de los tipos de interés con el objetivo de contener las consecuencias negativas en la economía australiana de la propagación del nuevo coronavirus. La reducción de un cuarto de punto sobre la cifra anterior es la primera desde el pasado octubre y sitúa los tipos de interés en su mínimo histórico.

5.58Pakistán confirma el quinto caso de coronavirus en su territorio El Gobierno de Pakistán confirmó este martes una nueva infección de coronavirus, lo que eleva la incidencia de la enfermedad en su territorio a cinco casos. «Tenemos ahora el quinto caso confirmado de COVID-19 en las áreas federales. La paciente está estable y se encuentra bien», escribió en Twitter el ministro de Salud de Pakistán, Zafar Mirza.

5.20Aumentan a siete los casos de coronavirus en Ecuador El Ministerio de Salud de Ecuador informó hoy lunes de que aumentó a siete el número de personas con coronavirus en el país, después de que esta noche se confirmara un nuevo caso relacionado también con el primer paciente que vino de España. «Los casos de coronavirus (COVID-19) en Ecuador ascienden a siete, el último caso confirmado la noche de este lunes corresponde a una persona que mantuvo contacto con la primera portadora» de la enfermedad, indicó el Ministerio en un comunicado.

5.05Letonia confirma su primer caso de coronavirus, importado desde Italia El Ministerio de Salud de Letonia y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades del país han confirmado este lunes el primer caso del nuevo coronavirus registrado en su territorio, el cual ha sido importado desde Italia. «Se ha diagnosticado al primer paciente con coronavirus en Letonia», ha indicado el Ministerio de Salud en un comunicado.

3.10Corea del Sur se acerca ya a los 5.000 infectados debido al foco de Daegu Corea del Sur registró en toda la jornada del lunes 600 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total de contagios a 4.812, al tiempo que los fallecidos ya suman 28, informaron hoy fuentes oficiales. Las cifras publicadas este martes por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC) computan todos los casos ocurridos entre la medianoche del domingo y del lunes, periodo en el que hubo seis nuevos fallecimientos.

2.24Coronavirus llega a otros países de África y Oriente Medio y crece en América La expansión del coronavirus continúa y ya tocó la puerta de países que no habían registrado primeros casos de contagio y lo confirmaron este lunes: Marruecos, Arabia Saudí, Jordania y Senegal con ciudadanos procedentes de Italia o Irán, mientras que otros como Puerto Rico contemplan que su llegada es inminente.

1.37El coronavirus causa en China otras 31 muertes y 125 nuevos infectados Las muertes por el COVID-19 en China aumentaron en las últimas 24 horas en 31 personas -11 fallecimientos menos que en el recuento del día anterior- hasta sumar en total 2.943 fallecidos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Según los últimos datos oficiales, se contabilizaron además 125 nuevos casos, lo que eleva a 80.151 el número de infectados detectados hasta ahora en China.

23.53Alerta máxima en América por avance de COVID-19 que ya deja 6 muertos en EEUU La muerte de 4 personas este lunes a causa del coronavirus en el estado de Washington, que eleva a 6 el total de fallecidos en EE.UU., se suma a los casos dados a conocer desde el domingo en varios países y territorios del continente, lo que ha hecho crecer las alarmas a lo largo de toda América, tanto de los Gobiernos como en la población.

23.10La OMS eleva a 88.948 el total de casos confirmados de COVID-19 en el mundo La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 88.948, de los cuales 80.174 corresponden a China y 8.774 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.804 casos adicionales (206 en China y 1.598 en otros países).

23.06China dice que el Consejo de Seguridad de la ONU sigue de cerca el COVID-19 El Consejo de Seguridad de la ONU sigue de cerca la evolución del COVID-19, pero por ahora no tiene previsto convocar ninguna reunión específica sobre el impacto de la epidemia, dijo este lunes su presidente de turno, el embajador chino, Zhang Jun. Según el diplomático, la postura general en el Consejo es «vigilar de cerca» la enfermedad pero no caer en el «pánico», por lo que por ahora no se prevé introducir el asunto en la agenda.

22.29 La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña de difusión mediante un vídeo con consejos preventivos frente al coronavirus e información de interés dirigido a la población en general. El vídeo, de 4.38 minutos de duración, está siendo difundido por la Comunidad de Madrid a través de WhatsApp, las redes sociales institucionales, como @SaludMadrid o en el canal YouTube.

22.26Marruecos anuncia su primer caso de coronavirus El ministerio de Sanidad de Marruecos ha anunciado que ha registrado un primer caso de coronavirus en el país tras haberse realizado las oportunas verificaciones en el Instituto Pasteur, la referencia nacional en cuestiones epidemiológicas. El afectado es un ciudadano marroquí residente en Italia (país donde vive una numerosa comunidad procedente del país magrebí), cuyo estado no suscita preocupación, y que está ingresado en el Hospital Moulay Youssef de Casablanca. No se dan otros detalles –sexo, edad ni otras circunstancias– sobre el enfermo. Marruecos se suma así a otros países del norte de África donde ya se han registrados casos de coronavirus, como Argelia y Túnez.

21.38 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que el nuevo coronavirus, bautizado con el nombre de Covid19, «no es la gripe», si bien ha asegurado que con medidas correctas la epidemia se puede detener.

21.36El coronavirus avanza por 71 países, con 90.000 afectados y 3.200 muertos Los casos de contagio por el nuevo coronavirus han continuado este lunes su expansión por todo el mundo, con más de 90.000 afectados y casi 3.200 muertos en 71 países, mientras Europa, América Latina y el sudeste asiático han extremado sus precauciones para frenar la enfermedad. Los últimos datos sobre fallecimientos, a las 19.00 GMT, se han dado a conocer este lunes desde Estados Unidos, donde ya hay seis muertos, tres de ellos personas de edad avanzada en el estado de Washington. Dos de los muertos estaban en una residencia de ancianos junto a una cincuentena de personas que han mostrado síntomas similares a los de la enfermedad Covid-19. Italia, con 52 muertos, en un repunte muy notable respecto a los 34 fallecidos que había comunicado ayer, se ha convertido en uno de los epicentros fuera de China de la epidemia del denominado Covid-19.

21.29 El Ministerio de Sanidad sigue manteniendo las medidas de contención del coronavirus, aunque no descarta elevar el nivel de alerta en «zonas concretas» de Madrid y País Vasco si no se pudiera controlar su transmisión. Lea aquí la noticia completa.

20.56El Salón del Turismo de París anula su edición de este año por el coronavirus El Salón Mundial del Turismo de París, que debía celebrarse del 15 al 18 de marzo e iba a congregar a más de 100.000 personas, ha anunciado que suspende su edición de este año a causa de la prohibición por el Gobierno francés de cualquier evento con más de 5.000 personas en un recinto cerrado. La organización de la feria ha difundido un comunicado en el que informa de la cancelación, «con el fin de respetar las consignas de los poderes públicos», informa Efe. Al mismo tiempo, ha anunciado que esta edición no se celebrará este año, y ha emplazado a todos los actores del sector a congregarse del 18 al 21 de marzo de 2021 en la próxima cita del Salón. La anulación se une a otras que se han producido en los últimos días, como la Media Maratón de París, que debía haberse celebrado el pasado domingo, el salón inmobiliario MIPIM de Cannes, previsto del 10 al 13 de marzo y aplazado a junio, o el Carnaval veneciano de Annecy, que iba a tener lugar del 6 al 8 de marzo.

20.41 Tres fieles de una iglesia evangélica de Leganés (Madrid) están ingresados por el coronavirus. Lea aquí la noticia completa.

20.40Francia registra un tercer fallecido y 61 nuevos positivos del coronavirus Francia ha anunciado la muerte de una tercera persona contagiada con el COVID-19 y 61 nuevos casos respecto al día anterior, para alcanzar un total de 191 positivos confirmados, ha informado el director general de Sanidad, Jerôme Salomon. La nueva muerte es la de una mujer de 89 años que fue ingresada por otros problemas de salud y que fue diagnosticada como positivo tras su fallecimiento en un hospital de Compiègne, al norte de París. Se ignora por tanto si la defunción se debió al coronavirus o a alguna otra afección, informa Europa Press.

20.19 El Departamento de Salud de Florida, en el extremo sureste de EEUU, alertó este domingo de dos casos «presuntamente positivos» de coronavirus que habían sido localizados en el condado de Manatee y Hillsborough (oeste de Florida), que esta tarde tuvieron la confirmación oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). «Estamos anticipando que habrá más positivos. El segundo individuo contagiado en Florida no se había expuesto a nadie que hubiera viajado a los focos de contagio, por lo que abre la posibilidad de que haya más», indicó el gobernador durante una rueda de prensa ofrecida hoy.

20.16EE.UU. y el coronavirus El gobernador de Florida, Ron DeSantis, adelantó este lunes que los dos casos de coronavirus COVID-19 confirmados por las autoridades locales y federales "no serán los únicos" que se registrarán en el estado, aunque señaló que el nivel de amenaza de la enfermedad "se mantiene bajo".

20.01El coronavirus condiciona las aerolíneas La aerolínea Latam Brasil informó este lunes de la suspensión, de forma temporal, de sus vuelos entre Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña, y Milán, por la propagación del coronavirus (COVID-19) y la baja demanda de billetes con destino a Italia. La suspensión de los vuelos de ida y vuelta entre el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, y Milán, se prolongará desde hoy lunes hasta el próximo 16 de abril, señala la compañía aérea en un comunicado.

19.48El virus no da tregua en Italia En las últimas 24 horas, Italia ha notificado 258 nuevos positivos. Sus cifras están ya en 2.000 contagiados y 52 fallecidos.

19.39Reportaje desde Torrejón «Pese a ser el mayor foco de coronavirus de la capital y el que más preocupa a las autoridades sanitarias, en Torrejón de Ardoz no ha saltado la alarma. Los habitantes del municipio madrileño, que suma ya seis contagiados, continúan con su día a día sin sobresaltos y sin mascarillas». Lea el reportaje completo sobre la situación de Torrejón de Ardoz aquí.

19.31 La consellera de Salud, Alba Vergés, anunció el sábado nuevas medidas para combatir el coronavirus, como que las personas que requieran hacerse la prueba ya no deberán ir a un centro sanitario, sino que se la harán a domicilio.

19.27Más casos en Cataluña La Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado dos nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en Catalunya: una joven de 20 años de Girona y un hombre de 38 residente en Barcelona, ambos en estado leve y el contagio se ha producido por contacto con dos casos diferentes anteriormente confirmados, ha informado la Conselleria en un comunicado. La Generalitat ya ha confirmado este lunes por la mañana otros dos casos leves: una mujer de 40 años y un hombre de 37 años, ambos residentes en Barcelona, y que estuvieron en contacto con una persona alemana que tiene el Covid-19; y con los de este lunes por la tarde ya son 17 las personas afectadas.

19.16Comunicado del Gobierno vasco «El Departamento de Salud ha confirmado esta tarde un nuevo caso positivo de coronavirus, concretamente en Álava, y se trata también de personal sanitario, que ya se encontraba en aislamiento dado que había sido identificado como contacto de uno de los profesionales sanitarios contagiados. Así, hasta la fecha se han confirmado 8 casos en Álava y 2 en Gipuzkoa. Todas estas personas se encuentran en buen estado y en seguimiento domiciliario (...). Por otra parte, en la reunión técnica mantenida hoy con el Ministerio de Salud no se ha acordado adoptar ninguna medida excepcional. La principal recomendación sigue siendo extremar la precaución en el ámbito sanitario, tal y como ya viene haciendo Osakidetza».

19.11País Vasco no tomará medidas excepcionales La comunidad autónoma ha elevado a 10 el número de positivos y en la reunión técnica celebrada esta tarde con el Ministerio de Salud no se ha acordado adoptar ninguna medida excepcional.

18.47Hoy, reunión clave Esta tarde el ministro de Sanidad de reúne con las comunidades autónomas más afectadas y no se descarta ni el cierre de colegios ni obligar al teletrabajo a población concretas. Este es el principal punto de interés del coronavirus, junto con la cifra y estado de los enfermos, a esta hora en España.

18.15Mañana, día clave para la economía mundial Los ministros de Finanzas del G-7 mantendrán una teleconferencia este martes en la que también participarán los responsables de los bancos centrales de estos países para discutir su respuesta a la amenaza que representa el coronavirus para la economía mundial, según informa Bloomberg, que cita fuentes conocedoras de la situación. La noticia sobre esta reunión del G-7 sigue a los anuncios por parte de bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón o representantes del Banco Central Europeo (BCE) sobre su disposición a intervenir en caso necesario.

18.01 El vicepresidente del BCE, el español Luis de Guindos, ha subrayado que el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria está «preparado» para ajustar todos sus instrumentos si la expansión del coronavirus acaba afectando a la inflación

17.50Senegal confirma su primer caso de coronavirus El ministro de Sanidad de Senegal ha confirmado hoy el primer caso de COVID-19 en África occidental.

17.39La Unión de Médicos Especialistas Europeos aplazan la conferencia de Sevilla por el COVID-19 El Comité Ejecutivo Ampliado de la Unión de Médicos Especialistas Europeos (UEMS) ha tomado la decisión de aplazar la Conferencia de Sevilla, prevista para los próximos días 6 y 7 de marzo, para proteger a los participantes, ante la evolución del nuevo coronavirus. El Comité Ejecutivo Ampliado de la UEMS ha estado evaluando las circunstancias hasta el último minuto, ya que es una situación «muy dinámica y cambiante», por lo que ha tomado la decisión de aplazar el evento tras comprobar que la OMS ha cambiado a «muy alto» el riesgo de contagio, y que en España están apareciendo nuevos casos, incluido en Andalucía y, concretamente, en Sevilla.

17.25Arabia Saudí confirma un primer caso de coronavirus El ministerio de Salud de Arabia Saudí ha anunciado este lunes su primer caso del nuevo coronavirus. La persona infectada habría llegado desde Irán a través de Bahrein, según la agencia estatal de noticias.

17.19Aplazado al 11 de marzo el Juventus-Real Madrid por el coronavirus El encuentro Juventus Turín-Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, ha sido aplazado al 11 de marzo de manera preventiva ante la expansión del COVID-19. El partido estaba fijado para este miércoles a las 16.00 en la ciudad deportiva del club turinés, pero ante la situación generada la UEFA ha anunciado que se posterga al día 11 a la misma hora.

17.10«Todavía se puede frenar la epidemia», según la OMS El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanamon Gebreyesus, se mostró hoy optimista, ante la prensa, sobre la evolución, en el mundo, de la actual epidemia provocada por el nuevo coronavirus Covid-19 y afirmó que todavía es posible contenerla. «Aunque hay ya casi noventa mil infectados, por el nuevo coronavirus, en el mundo, y tres mil muertos aún es posible contener la epidemia del Covid-19. Hay muchos aspectos de esta epidemia que todavía se desconocen. La solidaridad es importante en esta crisis para poder luchar contra la epidemia», precisó. Por su parte el director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, comentó que todos los sistemas de salud están sujetos a un estrés enorme a causa del coronavirus. Sin embargo, cada país tiene que tomar las medidas necesarias para intentar frenar la epidemia en su fase inicial explicando a la población lo que puede hacer y lo que no. Informa María Teresa Benítez de Lugo Cólogan.

16.57Pakistán cierra durante una semana un paso fronterizo con Afganistán por el COVID-19 Las autoridades de Pakistán han cerrado este lunes el paso de Chaman, situado en la frontera con Afganistán, medida que estará en vigor una semana en el marco de las medidas adoptadas por Islamabad para intentar hacer frente al brote de nuevo coronavirus. «El paso de Chaman, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, estará cerrado desde el 2 de marzo debido al brote de coronavirus a ambos lados de la frontera y en interés del pueblo de estos países hermanos», ha dicho el Gobierno paquistaní.

16.45Túnez confirma su primer caso de coronavirus Un hombre de unos 40 años se ha convertido en el primer caso de coronavirus confirmado en Túnez, según el Gobierno, que ha informado de que este paciente llegó al país magrebí procedente de Italia. El ministro de Sanidad, Abdellatif Mekki, ha explicado que llegó a Túnez por barco el 27 de febrero. Dos días después, aparecieron los primeros síntomas, informa la emisora Mosaique FM. Mekki ha anunciado que las autoridades se pondrán en contacto con la familia y con todos los pasajeros que viajaron en el mismo barco con el objetivo de contener la posible expansión del virus.

16.38Abandonan el hotel de Tenerife 148 huéspedes que estaban en cuarentena La Consejería canaria de Sanidad ha informado de que han abandonado el hotel de Tenerife 148 de los huéspedes que quedaron en cuarentena tras el positivo por coronavirus de cinco italianos allí alojados. Estos cinco contagiados, pertenecientes al mismo grupo de 10 ciudadanos italianos que estaban de vacaciones en Canarias, y el sexto caso, una mujer hospitalizada en La Gomera que viajó a Italia, donde contrajo el virus, se encuentran bien, hospitalizados y asilados. Hasta el momento, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha realizado más de 250 tests PCR tanto a huéspedes del hotel de Tenerife como en el resto de islas y se confirma que solo han dado positivo las seis personas.

16.30Se suspende el culto en la iglesia afectada La iglesia evangélica de Leganés afectada, cuyo nombre no ha desvelado, también ha suspendido el culto siguiendo las recomendaciones de la Consejería, y cuenta con alrededor de 200 fieles, ha agregado. Tarquis ha reconocido que existe cierto malestar entre la comunidad evangélica, en torno a un millón de personas en España y 60.000 en la Comunidad de Madrid, por haber sido señalados y que pudiera cundir la sensación «incorrecta» de que el foco de contagio se sitúa entre esta comunidad. Ha añadido que los fieles de esta confesión no tienen pánico y lo están viviendo con tranquilidad, además de estar prestando absoluta colaboración para evitar la expansión del coronavirus.

16.19Tres fieles de una iglesia evangélica de Leganés, ingresados por el COVID-19 Tres fieles de una iglesia evangélica de Leganés, que ha suspendido el culto por precaución, están ingresados en un hospital por el coronavirus y su pastor, junto a varios de sus feligreses, guardan cuarentena en sus domicilios, ha informado a EFE el presidente de la Alianza Evangélica de España, Pedro Tarquis. El pastor es el esposo de una de las tres personas hospitalizadas y se encuentra en cuarentena junto a otros miembros de esta iglesia, siguiendo la instrucción de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de permanecer catorce días en sus casas, ha añadido Tarquis. Ninguno de los afectados presenta patologías previas ni tampoco hay ninguna persona mayor entre ellos.

16.00La Rioja confirma un primer caso de coronavirus El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado el primer caso de enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 en La Rioja, según ha confirmado el Gobierno de La Rioja en una nota. En ese mismo comunicado se informa que se ha contactado con el entorno más cercano y se están estudiando otros posibles contactos que haya podido mantener desde su contagio para adoptar las medidas preventivas necesarias.

14.56Los evangélicos lamentan ser «señalados» por el foco de Torrejón Los evangélicos españoles consideran «gravísimo» que se haya «señalado» desde el Ministerio de Sanidad a un grupo de su confesión religiosa como posible foco de la propagación del coronavirus en Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde ya hay seis contagiados, porque consideran que les deja en un estado de «indefensión y señalamiento».

15:04Las bolsas vuelven al rojo Los mercados bursátiles europeos, que habían abierto este lunes en verde tras asegurar la Reserva Federal y el Banco de Japón que tomarán medidas si la crisis del coronavirus se agrava, vuelven a cotizar en rojo después de publicarse las perspectivas de la OCDE, que contemplan, en su peor escenario, una recesión global en el primer trimestre.

14.41Tajante medida de «Operación triunfo» contra el coronavirus Después de que el programa publicara en las redes sociales consejos de higiene con motivo de la firma de discos en diferentes ciudades el pasado sábado, ayer durante la séptima gala del concurso, los espectadores repararon en un detalle: los triunfitos, después de actuar, no chocaban sus manos con las del público en la pasarela. Léelo aquí.

14.37Dos pacientes mueren en el norte de Francia Dos pacientes han muerto por coronavirus en el norte de Francia, lo que deja la cifra de muertos en el país en cuatro, según ha avanzado este lunes el periódico «Le Parisien».

14.30El Servicio Vasco de Salud no permite a los pacientes salir de la habitación del hospital El Servicio Vasco de Salud ha emitido este lunes una circular a todos sus trabajadores en la que indica que los pacientes no podrán abandonar la habitación durante su ingreso hospitalario y las visitas se restringirán a una persona por paciente para evitar la transmisión por coronavirus, informa Efe.

14.22Primeras tomas de muestras a domicilio en Córdoba Ante síntomas de coronavirus (fiebre, tos, dificultad respiratoria y malestar general), aislamiento y llamada al 061. Es la pauta que han dado a la población los servicios sanitarios para reducir al mínimo la posibilidad de contagios. Nada de ir a urgencias: es mejor quedarse en casa y recibir allí al médico. Eso es lo que han hecho este fin de semana seis personas (cuatro el sábado y dos el domingo) que han recibido la visita de los profesionales sanitarios para la toma de muestras, que están en estudio, según las fuentes consultadas. Léelo aquí.

14.13El turismo de Venecia se hunde por la lluvia de cancelaciones Venecia se están hundiendo. Esta vez no es por la marea alta, sino por la psicosis del coronavirus. Los turistas huyen de la ciudad de los canales. Es ya torrencial la lluvia de cancelaciones en los hoteles, con riego de que algunos se decidan a cerrar. Las cancelaciones llegan en algunos hoteles al 90 por 100. Para una ciudad que vive del turismo, visitada por 25 millones de personas al año, no se conoce un precedente el sector tan dramático en las últimas décadas, ni siquiera con la caída que registró el turismo internacional a raíz del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre 2001. Claudio Scarpa, director de la Asociación veneciana de hoteleros, con 400 asociados que dan empleo a 10.000 personas, declara al diario local de Venecia «Il Gazzettino»: «Muchos hoteles a causa de la caída en picado de las reservas, despedirán los empleados. Y si esta situación se alarga, algunos hoteles cerrarán hasta no que no acabe la emergencia». Léelo aquí.

14.01Nuevo caso positivo por coronavirus en Navarra El Servicio Navarro de Salud ha detectado un nuevo caso positivo por coronavirus en la Comunidad foral. Se trata de un varón de 34 años, residente en Pamplona, del entorno familiar de la paciente ingresada en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) que dio positivo por coronavirus el pasado sábado, informa EP.

13.51El primer infectado por el coronavirus en Andalucía recibe el alta La Consejería de Salud y Familias ha informado este lunes de que ha sido dado de alta el primer paciente confirmado por Coronavirus en Andalucía y que, hasta el momento, se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. «Este paciente ha obtenido el alta hospitalaria tras dar negativo en los análisis realizados en las últimas horas y continuará en seguimiento activo en su domicilio», indican en un comunicado.

13.35Muere un asesor del líder supremo de Irán tras enfermar por coronavirus Mohamad Mirmohamadi, asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y miembro del Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, ha muerto este lunes tras enfermar a causa del brote de coronavirus, que ha provocado hasta el momento el fallecimiento de 66 personas en el país, según ha informado la agencia de noticias iraní ISNA.

13.26Pruebas a pacientes que no han viajado a zonas de riesgo Sanidad extiende las pruebas de coronavirus a personas ingresadas en hospitales con infecciones respiratorias aunque no hayan viajado a zonas de riesgo, informa Nuria Ramírez de Castro.

13.15Fase de contención también en Europa Stella Kyriakides, experta de la Unión Europea ha señalado antes de finalizar la rueda de prensa que «en la UE nos encontramos en estos momentos en una fase de contención, lo que significa que lo que hacemos es detección temprana, rastrear contactos y seguimiento de los casos. Cada país decide qué medidas tomar de acuerdo con su situación particular».

12.56Un grupo evangélico Simón no ha querido dar más datos sobre el grupo religioso, solo ha detallado que «es un grupo evangélico».

12.52Tres casos más en Castilla y León Los servicios sanitarios han detectado tres casos más de coronavirus en Castilla y León, en concreto en la provincia leonesa, lo que ha elevado la cifra de afectados por el virus a siete personas dentro de la Comunidad. Léelo aquí.

12.50Más de 10 casos sin un origen claro Del total de 115 casos, «no tenemos identificado el origen en 10 u 11», ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias este lunes.

12.47Pruebas a pacientes con infecciones respiratorias leves Se harán pruebas a pacientes que acudan a los hospitales con infecciones respiratorias leves. «El objetivo es valorar si se nos está escapando o no el diagnóstico del virus», ha indicado Simón. Esta medida «conlleva recursos importantes en el sistema sanitario», por lo que se realizará solo en «zonas de riesgo muy concretas».

12.40Se investiga a un grupo religioso «En Madrid hay varias situaciones con interpretación diferente», ha informado Fernando Simón. Hay casos asociados a viajes, brotes secundarios a casos identificados y zonas de interés en las que se producen estos casos. Una de las situaciones es la asociada a «un grupo religioso, donde se han identificado varios casos. Investigamos si pueden tener relación con otros grupos religiosos similares», ha indicado.

12.37Suspensión de eventos Fernando Simón asegura que «ahora mismo no se propone suspender ningún evento» por el coronavirus en España.

12.32Punto de infección en Torrejón Simón ha recordado que todavía «no está claro el punto de infección de los casos de Torrejón de Ardoz» y que en España «seguimos en la fase de contención».

12.31Más de 100 infectados Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha actualizado los datos sobre el coronavirus y ha anunciado que en España «tenemos identificados alrededor de 115, aunque probablemente serán algunos más».

12.23Más de 2.000 casos en Europa Stella Kyriakides ha informado de que hay 2.100 casos en 18 países de la Unión Europea y de que 38 personas han perdido la vida. No obstante, ha insistido en que “no hay que dejar espacio al pánico».

12.20Cinco expertos El gabinete estará formado por Stella Kyriakides en el área de salud, Adina Valean se encargará del transporte, Janez Lenarcic de la gestión de crisis, Yiva Johansson de Interior y Paolo Gentiloni de cuestiones macroeconómicas.

12.18Gabinete de crisis Ante la pandemia por el coronavirus originado en Wuhan, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado la creación de un gabinete de crisis para responder al reto económico y sanitario. «La situación es muy compleja y requiere cooperación a nivel europeo y entre países. Por eso lanzamos un gabinete de crisis».

12.15Ursula von der Leyen eleva el riesgo a alto Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha señalado en una conferencia de prensa desde el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias que «se eleva el riesgo a alto» y que «desde el principio del brote, hemos actuado de manera muy rápida en coordinación con los Estados miembros».

12.10La UEFA discutirá el posible impacto del coronavirus en la Eurocopa 2020 El Comité Ejecutivo la UEFA debatirá el posible impacto del coronavirus en la Eurocopa 2020, que se celebrará del 12 de junio al 12 de julio en 12 países de Europa, según informa este lunes la agencia de noticias DPA. Según las reuniones ya celebradas en Ámsterdam entre todos los organismos, se considerarán medidas concretas o alternativasen el caso de que el riesgo del coronavirus implique la cancelación del evento.

11.57Tres casos en Madrid, en estado grave Tres de los nuevos casos en Madrid están en estado grave y en la UCI, según ha informado la Consejería de Sanidad. Hasta ahora se conocían dos casos en estado grave, dos hombres de 77 y 66 años ingresados en la UCI de Torrejón y del Carlos III, respectivamente, informa Efe. La mayoría de los contagios producidos en la región son locales, un total de 22, frente a seis casos importados, aunque este lunes la Consejería de Sanidad no ha detallado caso por caso el perfil de los pacientes.

11.43Trece nuevos casos en Madrid La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha confirmado un total de 28 casos de coronavirus en la región, al registrar 13 nuevos contagios, de los cuales seis son importados, informa EP. Con el aumento de infectados durante la mañana de este lunes, ya son más de 100 los españoles que tienen el virus que se originó en la ciduad china de Wuhan. Léelo aquí.

11.35El mapa del coronavirus en tiempo real Un mapa interactivo creado por el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería muestra casi en tiempo real el número de contagios, recuperaciones y muertes por coronavirus en todo el mundo.

11.32Loza, exdelegado del Gobierno en el País Vasco, aislado por prevención El exdelegado del Gobierno en el País Vasco y médico hematólogo, Jesús Loza, se encuentra aislado en su casa de Vitoria por prevención, tras haber estado en contacto con un sanitario de Álava que ha dado positivo por coronavirus. Loza no tiene síntomas, pero tendrá que pasar 14 días en su domicilio, como medida preventiva.

11.29Portugal confirma sus dos primeros casos de coronavirus Portugal ha registrado sus dos primeros casos de nuevo coronavirus, después de que hayan dado positivo los análisis realizados a dos pacientes ingresados en Oporto, según la cadena pública RTP. EP informa de que los pacientes han sido identificados como dos hombres, uno de los cuales había viajado recientemente a Italia.

11.27Aumentan a 66 las muertes en Irán El ministro de Sanidad de Irán ha informado hoy de que las muertes por el coronavirus en el país han aumentado a 66, mientras que los contagios ascienden a 1.501 casos confirmados.

11.22La paciente ingresada grave Navarra tiene también la gripe B La paciente con coronavirus que está ingresada en estado grave en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra tiene también la gripe B, según ha explicado este lunes el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra a EP. «Un cuadro clínico de estas características y de esta gravedad podría corresponder en una persona previamente sana más a una neumonía por el virus de la gripe B, que también tiene, que al coronavirus, aunque el coronavirus también tiene grados importantes de patogenicidad y también podría ser el coronavirus, pero aquí estamos ante un caso que tiene los dos virus a la vez», ha explicado el jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunación, Aurelio Barricarte.

11.21Nueve contagios más en Cantabria La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha confirmado esta mañana otros nueve casos de coranavirus en la región, cuyo foco tiene su origen en Italia, que elevan a diez la cifra de positivos en la comunidad autónoma.

11.20Salen del hotel de Adeje otros 200 clientes tras una semana de cuarentena Unos 200 clientes del hotel H10 Costa Adeje de Tenerife abandonarán a lo largo de este lunes el establecimiento tras cumplir una semana de cuarentena, todos ellos con pruebas negativas que acreditan que no han contraído el coronavirus y sin presentar síntoma alguno de enfermedad. Según ha podido saber Efe, «si todo va bien, entre hoy y primera hora de mañana tendremos ya a 300 personas que habrán abandonado el hotel», ha detallado el presidente del Gobierno de Canarias.

11.15Corea del Sur reporta 599 casos y supera los 4.000 contagios Corea del Sur reportó hoy 599 nuevos casos de coronavirus y ocho nuevos fallecimientos, lo que hace un total de 4.335 contagios y 26 muertes provocadas por el patógeno, que sigue provocando la mayoría de infecciones en el sureste del país asiático, informa Efe.

11.00Medidas de seguridad en Italia por el coronavirus Las nuevas medidas de seguridad de Italia para evitar el contagio del coronavirus imponen que las personas deben estar separadas al menos un metro en todos los bares, restaurantes, tiendas, museos e iglesias. Se considera que esta es la justa distancia para que las «gotitas de saliva» que dispersamos en el aire, al estornudar o toser, incluso a veces simplemente hablando, no lleguen a los demás. La norma es obligatoria en las regiones más afectadas por el virus: Lombardía, Veneto, Emilia-Romaña y las provincias de Savoa y Pesaro-Urbino. Léelo aquí.

10.50Confirmado en Salamanca el cuarto caso en Castilla y León La Consejería de Sanidad ha recibido la confirmación de un cuarto positivo por coronavirus COVID-19 en Castilla y León, en este caso el de una joven estudiante de 19 años, con residencia en Salamanca, que viajó a Italia en febrero, por lo que se trata de un caso importado. La paciente se encuentra estable y en aislamiento domiciliario, informa EP.

10.45Dos nuevos casos en Castilla-La Mancha La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha notificado dos nuevos casos confirmados de infección por coronavirus en la provincia de Albacete, con lo que ya son tres los positivos registrados en la Comunidad Autónoma, tras el caso detectado en Guadalajara, que continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la ciudad. Se trata de dos varones de 30 y 23 años, ambos casos importados, con vínculo epidemiológico con la zona de riesgo del norte de Italia. Están siendo tratados en el Hospital de Almansa y en el de Albacete respectivamente en condiciones de aislamiento. Léelo aquí.

10.39El escritor Luis Sepúlveda, contagiado por el coronavirus El escritor Luis Sepúlveda, primer afectado en Asturias. El chileno, residente en España, es el único positivo en Asturias, que estuvo en Portugal hace una semana en un certamen literario. A raíz de esta confirmación la Dirección General de Salud (DGS) lusa ha contactado con las autoridades españolas.

10.30Dos nuevos casos en Cataluña El departamento de Salud de la Generalitat ha confirmado hoy dos casos nuevos de coronavirus en Cataluña, con lo que se elevan a 14 las personas infectadas con el COVID-19. Se trata de una mujer de 40 años y de un hombre de 37 años, ambos residentes en Barcelona, y cuyo estado es leve. Ambos estuvieron en contacto con una persona alemana que tiene el coronavirus. Léelo aquí.

10.20Los ministros de Finanzas del G7 tratarán el impacto del coronavirus Los ministros de Finanzas del G7 van a celebrar una conferencia telefónica esta semana para coordinar su respuesta frente al impacto económico de la epidemia del coronavirus y también se reunirán el miércoles con ese mismo objetivo los ministros del Eurogrupo. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, aseguró este lunes que «habrá una acción concertada» internacional en una entrevista al canal «France 2», en la que anunció esas dos citas y trató de lanzar un mensaje de serenidad

10.00Fernando Simón en Cope En una entrevista este lunes en Herrera en COPE, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, considera que los contagios existentes en nuestro país son «casos importados y de grupos bien definidos». En caso de que la transmisión fuera incontrolada, los protocolos variarían significativamente. «En la siguiente fase el objetivo sería reducir el impacto. Nosotros aún no estamos en ella, aunque cada día que pasa hay más riesgo de que pasemos a esa segunda fase», ha advertido.

9.20El impacto en el crecimiento en Francia será «mucho más significativo» de lo esperado El Ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, espera que el impacto de la epidemia de coronavirus en el crecimiento francés sea «mucho más significativo» de lo que predijo. Ante la esperada desaceleración del crecimiento, el ministro ha señalado que estaba listo para «desbloquear lo que se necesitará» para ayudar a las empresas francesas. También espera una «acción concertada» del G7 y los países de la zona del euro, informa AFP.

8.50Más de 3.000 personas han muerto por la epidemia en todo el mundo Aunque en China son 2.912 los muertos a causa de la epidemia, si se suman los fallecidos en el resto del mundo por el coronavirus, la cifra supera los 3.000. Uno de los países con más víctimas mortales después de China es Irán, con 54 fallecidos. Y en las últimas 24 horas se han confirmado cinco nuevas muertes por el nuevo coronavirus en Italia, con lo que ya suman 34.

8.20Más de 80 contagios por el coronavirus en España Los casos de coronavirus confirmados en España ascienden a 83 este domingo tras los nuevos casos positivos registrados en el País Vasco, Cataluña y la Comunidad de Madrid. De estos 83 casos, hay 81 activos y dos ya han recibido el alta médica. No obstante, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que «España sigue en situación de contención y no es necesario elevar el nivel de alerta» por el coronavirus.

6.24Indonesia confirma sus dos primeros pacientes en el país por el coronavirus Dos ciudadanas indonesias que tuvieron contacto en el país con turistas japoneses son los primeros pacientes confirmados con el nuevo coronavirus en Indonesia, informó a los medios el presidente del país, Joko Widodo. El mandatario señaló que las autoridades sanitarias procedieron a hacerle las pruebas a las dos mujeres, de 64 y 31 años, después de que se confirmara el positivo por COVID-19 de los turistas con los que se relacionaron.

6.13Posponen la celebración del GP de Tailandia de motociclismo por coronavirus El ministerio de Salud de Tailandia anunció este lunes la decisión de posponer la celebración del Gran Premio de Tailandia de motociclismo, programado para el 22 de marzo, de manera preventiva ante la expansión del COVID-19.

5.29México estudia 11 posibles casos de coronavirus aunque reitera bajo riesgo El Gobierno mexicano confirmó este domingo que analiza 11 posibles casos sospechosos de coronavirus además de los cinco que se han confirmado desde el viernes, aunque reiteró que el riesgo de contagio y muerte es bajo. Tras confirmarse este domingo el quinto caso de COVID-19 en México, y el primero en el sur del país, en el estado de Chiapas, la Secretaría mexicana de Salud explicó en su rueda de prensa diaria que la paciente, de 18 años, se enfermó en Milán, al norte de Italia, pero volvió sin síntomas al país.

4.23Corea del Sur reporta 476 casos más de coronavirus y supera los 4.000 Un día más la inmensa mayoría de nuevos casos se concentraron en la ciudad de Daegu (a unos 230 kilómetros al sureste de Seúl) y la circundante provincia de Gyeongsang del Norte, donde hoy se sumaron otros 435 contagios, informó este lunes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC). El país ya cuenta con 4.212 contagiados y 22 muertes causadas por el patógeno.

3.50El estado de Washington registra el segundo muerto por coronavirus en EE.UU. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este domingo del fallecimiento de un segundo paciente por el coronavirus en el país, muerte que se registró en el estado de Washington, el mismo donde este sábado falleció la primera víctima por el COVID-19 en el continente americano.

2.45El estado de Nueva York informa de su primer caso de coronavirus El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este domingo de que se ha detectado el primer caso de coronavirus o COVID-19 en este estado, una mujer que había estado en Irán y cuyo estado no reviste gravedad.

1.58China eleva a 2.912 los fallecidos por la epidemia Las muertes por el coronavirus en China aumentaron en las últimas 24 horas en 42 personas hasta alcanzar los 2.912 fallecidos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Según los datos, se contabilizaron además 202 nuevas personas infectadas, lo que eleva a 80.026 el número de casos detectados hasta ahora en China.

00.04Ecuador confirma cinco nuevos casos de coronavirus El país corrobora que los cinco infectados tienen relación con la paciente inicial, que lo contrajo en España.

23.43La OMS eleva a 87.137 el total de casos confirmados de COVID-19 en el mundo La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 87.137, de los cuales 79.968 corresponden a China y 7.169 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.739 casos adicionales (579 en China y 1.160 en otros países).