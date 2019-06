María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, sobre el secuestro de su hijo: «Volvería a hacerlo» Sevilla fue detenida en abril por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo

ABC Madrid Actualizado: 21/06/2019 11:45h

La presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, que fue detenida en abril por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantener a este aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, habló este jueves por primera vez en un plató de televisión. Fue en el programa Las Mañanas de TVE, donde, tras un biombo que solo permitía ver su sombra, respondió que, si se repitiera su situación, volvería a hacerlo.

«¿Proteger? Por supuesto, siempre. Ahora mismo no estoy condenada, estoy en fase de instrucción, perosi en algún momento tengo que pagar una condena, que creo que es de cuatro años, pagaré cuatro, diez, 20 y 40 con tal de que mi hijo no esté en la condena en la que considero que está», aseguró Sevilla.

La presidenta de Infancia Libre explicó que su detención se había llevado a cabo por desobediciencia, pues no entregó a su hijo a su padre, tal como había establecido la justicia. «A mí no se me ha quitado la custodia de mi hijo por tenerle en malas circunstancias. A mí se me ha quitado la custodia por desobediencia, porque considera que incumplo reiteradamente. El padre de mi hijo me ha puesto más de 200 denuncias por no entregarle a mi hijo, que efectivamente no se lo he entregado, pero jamás he sido condenada. Es más, he sido absuelta porque no había intencion dolosa, es decir, no se me podía exigir otra conducta distinta de la que yo estaba teniendo», dijo.

Sobre el resto de mujeres de la asociación Infancia Libre que han sido detenidas en los últimos días, Sevilla pidió lo mismo para todas: presunción de inocencia. «Yo creo que todo el mundo conoce el principio constitucinal de presunción de inocencia. Aún ninguna de nosotras hemos sido condenadas, pos lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, somos inocentes», pidió Sevilla.

Respecto a Infancia Libre, Sevilla aseguró que se trata de una asociación «absolutamente legal» cuyo único fin era proteger a los menores y dar visibilidad a los casos de abusos a niños en los que no se les creía.