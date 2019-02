Foro del Agua ABC-La Verdad García Egea: «Si alguien quiere cerrar el trasvase, habrá enfrentamiento» Los principales partidos políticos debaten sobre la gestión del agua en España

Las fricciones políticas por la gestión del agua y los trasvases en España no se atenúan. Este martes se ha hecho patente en el Foro del Agua ABC-La Verdad, donde representantes de los principales partidos políticos han debatido sobre ello. «Si alguien habla de cerrar el trasvase, habrá enfrentamiento», ha asegurado el secretario general del PP Teodoro García-Egea, que ha explicado que ayer el Gobierno le respondió que trabajaba en un escenario de reducción del 20-30% de aportes a los trasvases, algo que «no vamos a tolerar». Sin embargo, ha respondido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, «lo importante es que se pueda conjugar el trasvase Tajo-Segura con aportaciones de desalinizadoras y otras tecnologías».

ABC y La Verdad celebran este martes el Foro ABC del Agua: Trasvase Tajo Segura, 40 años al servicio de una nación. En la primera de las tres mesas redondas, «La política hídrica en España: infraestructuras necesarias», han participado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; la portavoz Adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez; el portavoz Adjunto de Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, Pedro Arrojo y el presidente de VOX, Santiago Abascal.

«El agua debería ser una política de Estado y no de enfrentamiento», ha dicho Melisa Rodríguez, que ha lamentado que esta legislatura se haya perdido la oportunidad de llegar a un consenso. El problema, ha explicado, es que estas decisiones no dan votos a cuatro años vista, ya que sus resultados se traducen 20 años después. Y aunque la mayoría de los políticos se han referido a la necesidad de diálogo y de intentar llegar a acuerdos, el líder de Vox ha asegurado que «no hacen falta» 350 diputados para legislar, sino solo «176». «Ojalá se pudiera hacer una política nacional del agua que transcienda los gobiernos, pero hemos visto que no es posible», ha dicho Abascal.

Otras soluciones

El representante de Podemos, Pedro Arrojo, ha asegurado que las previsiones indican que de aquí a final de siglo la reducción de caudales será del 24% en España, y en las zonas sensibles de entre el 30-40%. Por eso, ha dicho Arrojo, «las estrategias tradicionales no son la solución si no queremos fracasar. Hacer nuevas grandes presas es regalar un monedero a un pobre», ha argumentado, porque «en la siguiente sequía tendremos más presas vacías».

«Todas las infraestructuras deben ser gestionadas con mayor eficiencia y control, depuramos agua y no la reutilizamos», ha lamentado Narbona que también ha destacado que «el compromiso del PSOE es garantizar, incluso en los peores momentos del cambio climático, que existe garantía de uso para consumo, regadío y usos ambientales». Narbona también se ha referido a la importancia de las nuevas tecnologías que sirvan para abaratar costes y reducir la contaminación medioambiental. Aun así, ha reconocido que hoy la cuenca del Segura no es autosifuciente, pero que «las aportaciones en la cabecera del Tajo también están bajando».

Por su parte, García Egea ha defendido la necesidad de «reforzar la figura de los regantes como gestores del agua», quienes son los primeros interesados en cuidar del medio ambiente y lograr la mayor eficiencia en el uso del agua. Además, ha explicado, la política del agua no puede estar «en contra de que se reduzca la superficie cultivada», porque la lucha contra el cambio climático también debe proteger los cultivos.

Abascal ha apostado por más embalses, abordar un plan que contemple los trasvases necesarios y favorecer la interconexión de cuencas. Por su parte, Melisa Rodríguez ha defendido la necesidad de tener en cuenta el cambio climático, así como mejorar las infraestructuras y avanzar hacia una economía circular del agua.

La jornada será clausurada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y cuenta con la presencia del presidente de la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España, Andrés del Campo; y la presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, Milagros Couchoud en la mesa «El agua como equilibrio interterritorial». La tercera mesa se centra en «El uso eficiente del agua en el regadío y su contribución al desarrollo».