Fernando Simón: «España es ya un país identificado como de transmisión local»

Esta mañana ha compatecido Fernando Simón , director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y ha informado de los casos totales de coronavirus actualmente en España.

Tras la rueda de prensa, y según la información facilitada por Sanidad, el número total de casos asciende a 999. Simón señaló que «el incremento importante se relaciona con Madrid, con 469 casos, y País Vaco, con 149. «El problema de estas dos comunidades es diferente; en el País Vasco el brote se centra en una sola provincia, Álava, y dentro de ella, se centra en la capital de forma moderada; hay también un incremento importante en un municipio concreto cercano a la localidad riojana de Haro . Es cierto que luego hay otros casos asociados a brotes menores, pero ahora mismo en el País Vasco el problema se centra en este pueblo cercano a Haro y en una población muy concreta y bien identificada . Pero sí que es cierto que el número de casos en este grupo está siendo importante, y en el País Vasco se están barajando medidas importantes para restringir la transmisión a partir de este grupo poblacional».

«En la Comunidad de Madrid , con 469 casos, hay un incremento de algo más de 200 casos respecto a ayer. Hasta esta jornada, la información era que todos estaban asociados a grupos concretos de transmisión , pero hoy no hay detalles de si este incremento se sigue centrando en estos mismos grupos o no. Vamos a tener una reunión ahora con la Comunidad de Madrid para saber a qué se debe este incremento, y qué impacto puede tener en la necesidad o no de tomar nuevas medidas».

Cambio de foco

A nivel global, Simón señaló que la situación va cambiando de foco: «China tiene una situación favorable, cien casos, y todos centrados prácticamente en la provincia de Hubei».

Otro país de interés, dijo, es Corea del Sur , «que lleva seis días con un descenso progresivo del número de casos, alrededor de cuatrocientos; hay todavía muchos nuevos casos, pero lo cierto esque se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos cinco o seis días».

El problema en Europa es Italia , siguió, «que tiene más de 7.000 casos. Con las medidas que están tomando tendríamos que empezar a ver un posible descenso de casos ya y entendemos que el impacto de las medidas se tienen que ver en este país pronto».

Retrasos en los análisis

Simón señaló que el problema que se presenta para conocer la eficiencia de estas medidas se debe a los posibles retrasos en la realización de los análisis de laboratorio. «Estos, sumados a la notificación de casos dan una idea del panorama de hace unos cuantos días ; mientras que en España sabemos que los datos que se nos notifican hoy dan la imagen de lo que pasaba hace de cuatro a seis días; en Italia no estamos seguros, ya que pasa un tiempo entre el momento en que una persona tiene síntomas, siente que son suficientes para ir al médico, el médico lo identifica como posible caso, se hace el analisis y se notifica».

¿Cancelación de las Fallas?

Comparando la crisis de Italia con lo que sucede dentro de nuestras fronteras, Simón dijo que «en España hay una situación diferente: hay dos zonas en las que obviamente hay algún tipo transmisión comunitaria, y se van a discutir medidas; pero en el resto de España, si bien hay una sobrecarga del sistema, la percepción es muy diferente».

Preguntado por la posibilidad de cancelar eventos como las Fallas, respondió que «hablamos de dos zonas de riesgo (Madrid y País Vasco) donde hay que valorar medidas específicas, que han de centrarse en esas dos citadas zonas de riesgo; y además, tienen que ser medidas que seamos capaces de implementar, no tiene sentido promover medidas no implementables . Eso genera una falsa sensación de seguridad, una relajación de los sistemas y una dificultad de comunicación en la evolución de la epidemia en relación a las medidas que se toman»

Aún así, recordó que sí hay medidas que son fundamentales relacionadas con la responsabilidad individual: « Las medidas de higiene, la etiqueta respiratoria y que la gente con síntomas tome las medidas de precaución para no poner en riesgo al resto de la población y que no haga una vida social excesiva».

España, país de transmisión local

Preguntado por la posibilidad de que terceros países consideren a España como zona de riesgo, Simón ha dicho que España es un país identificado como de transmisión local, « aunque fuera a partir de casos importados. Tenemos también algunas situaciones en las que no están claros algunos aspectos relacionados con la transmisión a partir de casos importados o no ; lo que puede llevar a algunos países a que pongan a España en una lista de países de transmisión local y que pidan precaución con nuestros conciudadanos. Es un número limitado de países pero eso no quita que lo puedan hacer».