Coronavirus | Últimas noticias, en directo: Madrid afronta su primer día con los colegios cerrados

11.04

La Conselleria de Salud ha confirmado este miércoles tres nuevos casos de coronavirus en Baleares , dos en Mallorca y uno en Menorca, por lo que el total de afectados en la comunidad autónoma desde que comenzó esta crisis sanitaria se eleva a 16. En Mallorca, un hombre que viajó recientemente a Madrid, permanece ingresado en el Hospital Universitario Son Llàtzer, mientras que una mujer se encuentra en su domicilio donde está recibiendo atención por parte de la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC).

11.05

El Ministerio de Sanidad de Honduras ha confirmado los dos primeros casos de contagio del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, que afectan a dos mujeres que llegaron al país procedentes de España y de Suiza. En un comunicado, la Secretaría de Salud de Honduras ha señalado que el Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado, tras los correspondientes exámenes, los dos primeros casos de coronavirus en suelo hondureño. El primer caso afecta a una mujer de 42 años embarazada, que llegó sin síntomas el 4 de marzo a Tegucigalpa en un vuelo procedente de España. «En este momento se encuentra hospitalizada, clinicamente estable», ha señalado.

10.58

Un preso ingresado en la cárcel de Zaballa, en Álava, ha dado positivo en la prueba del coronavirus , lo que supone el primer caso de enfermedad en un recluso y el segundo en una prisión, después de que una funcionaria del módulo de madres de la prisión madrileña de Aranjuez también contrajera el virus. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han informado a Efe del primer caso de un recluso con la enfermedad a la que dio positivo este martes después de realizarle una primera prueba que resultó falso negativo.

10.51

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a concretar «un poquito» las medidas que incluirá el «plan de choque» anunciado por Moncloa para afrontar la epidemia del coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer, martes, que esta semana se aprobarán medidas «contundentes y meditadas» en cuatro grandes ámbitos para garantizar el bienestar de las familias con ayudas para el cuidado de los menores, y líneas de crédito para favorecer la liquidez de las empresas.

10.48

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la modificación de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para establecer el suministro centralizado de cualquier producto necesario para garantizar la protección de la salud en el abordaje del coronavirus. Este cambio, que entrará en vigor este jueves, fue anunciado ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobó un paquete de medidas para hacer frente al aumento de casos de coronavirus en España. La modificación incluye, por ejemplo, las gafas de protección, que antes no estaban contempladas en la Ley.

10.45

En riguroso respeto a las normas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus en reuniones masivas, el Papa Francisco ha estrenado este miércoles la nueva modalidad de audiencia general sin fieles, difundida en «streaming» en el canal de YouTube del Vaticano y retransmitida por numerosas televisiones católicas. Léelo aquí.

10.30

La epidemia de coronavirus amenaza con provocar una crisis semejante a la crisis financiera de 2008 en ausencia de una respuesta urgente y coordinada, según advirtió este martes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde , durante una conferencia con los líderes de la Unión Europea (UE). «Un escenario que recordará a muchos de nosotros la gran crisis financiera de 2008», indicó la banquera, según informó a Bloomberg una fuente familiarizada con los comentarios de Lagarde, para quien, con la respuesta adecuada, el impacto probablemente será temporal.

10.22

El Ayuntamiento de Madrid enviará al Ministerio de Sanidad y a la Delegación del Gobierno en la región una carta para solicitarle «medios de protección», en particular «guantes» y «mascarillas», para sus trabajadores «más expuestos a la atención al público», entre ellos las plantillas del Samur-Protección Civil y la Policía Municipal. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tras participar en el homenaje a las víctimas del 11M en la madrileña Puerta del Sol en el decimosexto aniversario de los atentados.

10.15

La Feria de Muestras de Armilla (Granada) ha decidido aplazar su próxima actividad ferial, 'Andalucía Bebé e Infancia', que iba celebrarse los próximos 14 y 15 de marzo, ante la actual situación sanitaria que vive el país a causa del coronavirus. La alcaldesa de Armilla y presidenta de la Feria de Muestras (Fermasa), Dolores Cañavate, informa en un comunicado de que se han visto obligados a tomar esta decisión por «responsabilidad social, atendiendo a la salud de las personas y a los consejos gubernamentales» y dejando de lado los criterios económicos.

10.07

El grupo automovilístico Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha asegurado que llevará a cabo cierres temporales de sus plantas en Italia , donde sea necesario, con motivo de la expansión del coronavirus y de las decisiones de las autoridades del país transalpino. La compañía señaló que está implementando nuevas medidas en sus factorías en Italia en línea con la campaña en el país para afrontar la crisis del Covid-19 y apuntó que entre las acciones necesarias podrían tener lugar cierres temporales de fábricas. Inform Ep.

9.55

Un decreto histórico que suspende las Fallas por primera vez desde la Guerra Civil española debido al coronavirus. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este miércoles el decreto del president de la Generalitat, Ximo Puig , por el que se suspende la celebración, en las fechas previstas, de las fiestas de las Fallas 2020 en toda la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló, y en consecuencia se dispone su aplazamiento. El decreto, que entra en vigor este miércoles tras su publicación, está firmado por el presidente de la Generalitat, y en él se expone que la festividad de las Fallas de la ciudad de Valencia y, en concreto, la semana previa hasta su culminación el día 19 de marzo, supone «la llegada masiva de turistas». Léelo aquí .

9.47

La carrera de Jakarta del campeonato de automovilismo Fórmula E, que debía disputarse el próximo 6 de junio, ha sido aplazada por decisión conjunta del Gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, tras consultar con la organización del campeonato, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el Ikatan Motor Indonesia (IMI) y el comité organizador del Jakarta E-Prix (OC). Debido a la escalada de casos de Covid-19 en Indonesia y Jakarta, la decisión se ha adoptado para proteger la salud y seguridad de los participantes, organizadores y aficionados. En una nota de prensa, difundida este miércoles, los organizadores aseguran que continuarán las evoluciones de la situación muy de cerca junto a autoridades y organizadores locales para intentar volver colocar la carrera en una fecha posterior. Informa Efe.

9.40

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá , ha avanzado que el Gobierno está ultimando una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para compensar a los padres que tengan que perder horas de trabajo para cuidar a sus hijos ante el cierre de colegios. En una entrevista en Onda Cero, Escrivá ha señalado que se está terminando de diseñar, que espera se apruebe mañana y que el coste correrá a cargo del Estado. «Tiene un coste significativo pero manejable», ha añadido. Informa Efe.

9.35

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este miércoles que actualmente «no hay ningún motivo» para llevar a cabo un cierre global de escuelas en Cataluña por el coronavirus. «Haremos lo que las autoridades sanitarias nos digan», ha apuntado el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que sí se recomienda prescindir de las actividades extraordinarias no lectivas «ni necesarias».

9.25

Bélgica ha informado de la primera muerte por coronavirus, un paciente de 90 años.

9.14

La Bolsa española ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 1,81 %, hasta situarse en los 7.596,70 puntos, después de que el Banco de Inglaterra haya decidido recortar los tipos de interés ante el impacto que pueda tener el coronavirus en la economía británica.

9.09

El consejero de Educación, Enrique Ossorio , ha subrayado este miércoles que será la Comunidad quien decida prorrogar el calendario escolar por el cierre durante quince días de los centros educativos de la región a causa del brote de coronavirus en la región, y ha precisado que, por el momento, «no hay nada de clases en julio». «En este momento no contemplamos la posibilidad de extender el calendario escolar o aplazar las pruebas», ha asegurado Ossorio en una entrevista con RNE. Informa Efe.

9.00

La Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió reforzar el número de operadores para atender el teléfono gratuito de información (900 102 112) frente al Covid-19. Debido a la gran demanda de información de los ciudadanos y con el objetivo de garantizar la calidad permanente del servicio, la Consejería de Sanidad está reforzando el número de operadores que atienden las llamadas.

8.54

Las vacaciones escolares que se habían fijado en la ciudad de Valencia por las Fallas y en Castellón por las fiestas de La Magdalena, y que suponía en ambos casos que no habría clase la semana del 16 al 20 de marzo, se mantienen pese al aplazamiento de las fiestas y «mientras el Ministerio de Sanidad no indique lo contrario». Así lo han señalado a EFE fuentes de la Conselleria de Educación, después de que anoche la Generalitat decidiera aplazar la celebración de las Fallas y de La Magdalena a causa de la epidemia del coronavirus.

8.41

El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Indonesia su primera víctima mortal, una mujer de 53 años de edad que tenía patologías previas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Sanidad indonesio.

8.28

Las autoridades de Tailandia añadieron a España en la lista de países a los que recomienda no viajar a raíz del incremento del número de infectados por el nuevo coronavirus.

8.00

La Comunidad de Madrid aplica a partir de este miércoles la suspensión temporal durante 15 días de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, además de las actividades extraescolares, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva.

7.02

Los casos de coronavirus en Estados Unidos ya han sobrepasado la cifra de los 1.000, un número que se ha duplicado desde el domingo, según ha informado la prensa estadounidense. En concreto, según los datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins, hasta el momento se han confirmado 1.025 casos de coronavirus en el país norteamericano. Asimismo, más de 30 personas han muerto a causa del brote.

6.54

El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica ha anunciado este martes el primer caso de coronavirus en el país, una mujer jamaicana procedente de Reino Unido. La mujer llegó a Jamaica el pasado 4 de marzo y acudió a un centro médico el 9 de marzo, día desde el que ha permanecido en aislamiento. Las autoridades sanitarias han explicado que basándose en el historial de viaje de la mujer y en sus síntomas, los profesionales sanitarios sospecharon que podría tratarse del nuevo coronavirus.

6.43

Hong Kong ha anunciado restricciones a a partir del próximo sábado una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier persona que entre en la ciudad desde Italia, así como desde varias zonas de Francia, Alemania, Japón y España, a fin de evitar la propagación del coronavirus. En concreto, viajeros de Madrid, País Vasco y La Rioja tendrán que pasar dicha cuarentena en centros habilitados al efecto y no podrán hacerla en casa, informó anoche el Ejecutivo local y confirmó hoy el consulado español en Hong Kong.

6.30

La ministra de Salud de Reino Unido, Nadine Dorries, ha dado positivo en coronavirus después de caer enferma el pasado viernes, aunque se desconoce cómo ha contraído la enfermedad. Se trata de la primera parlamentaria en Reino Unido en contrae la enfermedad, tal y como ha recordado el diario británico «The Telegraph». «Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa», ha comunicado Dorries, diputada desde 2005.

6.25

Los nuevos casos de contagio del coronavirus en China sumaron 24 positivos en las últimas 24 horas por los 19 contabilizados en la jornada anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Además, el virus dejó 22 nuevos fallecidos por la resultante neumonía COVID-19, cinco más que el día previo. Según los últimos datos oficiales, los fallecidos en China suman en total 3.158, mientras que el número de infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.778 personas.

6.20

El fallecimiento de una mujer de avanzada edad ayer fue el segundo confirmado en La Rioja, concretamente en Logroño. Se trata de una mujer que tenía patología previa al coronavirus. Ayer martes se han confirmaron 11 nuevos casos de coronavirus en La Rioja, que elevan la cifra total en esta comunidad a 155, de los que el 95 por ciento se encuentran en aislamiento domiciliario.

6.15

La cifra total de contagios por coronavirus en todo el mundo roza los 120.000, con China a la cabeza seguida de Italia y con España en quinto lugar (1.695). Consulta aquí el mapa de contagios en el mundo en tiempo real . Además, los decesos ya suman casi 4.300 casos.