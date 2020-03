Coronavirus, últimas noticias en directo: ocho nuevos fallecidos en Madrid, que suma 200 contagios más

ABC MADRID Actualizado: 09/03/2020 12:38h Guardar

El mapa de los contagios del coronavirus en tiempo real Todos los fallecidos en España tenían más de 69 años y patologías previas

12.38«Medidas imprescindibles» «Mañana en el consejo de ministros tendrían oportunidad de aprobarlo, creo que hay que anticipar estas medidas, que son imprescindibles», asegura Casado

12.35Fondo de garantías Entre las medidas, propone que se le devuelva a las comunidades el dinero que se les debe y también aprobar un fondo de garantías para Pymes y autónomos.

12.33El PP propone un plan de choque Casado, ha recordado que España lleva varios años sin cumplir con el déficit público y sin márgen de actuación frente a crisis como las del coronavirus. «Proponemos un plan de choque para frenar esta crisis con un real decreto. Solicitamos que contenga diez puntos para mantener el empelo y la economía nacional».

12.31El PP ofrece su colaboración Pablo Casado ha señalado este lunes con motivo de la crisis del coronavirus que «ofrecemos la leal colaboración de las autonomás del PP». No obstante, ha indicado que sería necesarias «medidas de choche para la economía», frente a las caída del Ibex 35.

12.19No constan altas en las últimas 24 horas Ahra mismo los fallecidos que nos han notificado las comunidades autónomas al ministerio de Sanidad son 17 , según datos de «esta mañana temprano», indica Simón. El número de altas eran a día de ayer 30 y no constan las altas de las últimas 24 horas.

12.15Transmisión local En España ha habido transmisión local, lo que explica que otros países nos consideren zonas de riesgo, según Simón.

12.13Evolución de la epidemia «Hay una serie de medidas, al margen de las comunitarias, que son fundamentales, tales como la higiene personal, las etiquetas respiratorias y las medidas de precaución en caso de sospecha. Esta medida es un ejercicio de responsabilidad individual. Si conseguimos que esta medida se cumpla, tendremos un impacto en la evolución de la epidemia», informa.

12.10Percepción de riesgo «Ahora mismo la situación a nivel nacional la percepción es muy diferente a estas dos zonas», ha señalado Simón en referencia a las dos zonas comentadas en Madrid y País Vasco.

12.08Medidas extraordinarias «En el País Vasco, se están planteando medidas extraordnarias» por el aumento de casos de coronacirus en puntos específicos.

12.06904 casos en España Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaras ha informado en una rueda de prensa que «hemos tenido un incremento de casos que proporcionalmetne sique la línea que hemos seuido hasta ahora». Simón ha informado de 904 casos, un aumento relacionado con dos comunidades autónomas: País Vasco, con 149 casos, y en la Comunidad de Madrid, 469.

11.56Reúnen a los directores de colegios vascos tras cerrar 3 centros El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha convocado este lunes a las direcciones de los centros educativos de País Vasco para informarles de las consecuencias del coronavirus en el sistema educativo, después de que se hayan cerrado tres colegios en Álava tras detectarse varios positivos. La cita será este mediodía, según han confirmado a Efe fuentes sindicales y a ella también están llamados los sindicatos de educación.

11.54Tres concejales de Barcelona aislados y una guardería cerrada por coronavirus en Barcelona Tres concejales del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, Jordi Martí y Montserrat Ballarín, permanecen aislados en sus domicilios tras estar en contacto con dos trabajadores del consistorio afectados por coronavirus, mientras que una guardería municipal del barrio de Gràcia ha cerrado al diagnosticarse un caso en una educadora, según informa Efe.

11.50El 5% de los contagiados en Madrid está en la UCI La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones en TVE, ha especificado que el 5 % de los contagios por coronavirus en la región está ingresado en la UCI; el 15 % presenta un cuadro grave; y el 80 % restante presenta infecciones leves.

11.48El número de contagios en España supera los 900 Según el mapa interactivo creado por el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería, que muestra casi en tiempo real el número de contagios, recuperaciones y muertes por coronavirus en todo el mundo, España ya supera los 900 contagios, mientras que ayer a última hora de la noche, eran poco más de 600.

11.4525 muertos en España por el coronavirus Con la confirmación de los ocho nuevos fallecidos en la Comunidad de Madrid en menos de 24 horas, las muertes en España por coronavirus han aumentado a 25. Ayer eran 17, todos mayores de 69 años

11.41Todos con patologías previas Aunque todavía no ha trascendido la edad de los nuevos fallecidos en Madrid, todos tenían patologías previas, según indica la Comunidad en un comunicado

11.36Ocho nuevos fallecidos en Madrid Los fallecidos en la Comunidad de Madrid también han elevado junto al aumento de casos de coronavirus. En un comunicado han informado de que los muertos son 16, el doble que ayer.

11.18200 casos más que ayer en Madrid Este lunes, el aumento de contagios en la Comunidad de Madrid, región con más positivos por coronavirus, ha sido de unos 200 casos, lo que eleva la cifra de casos a 436.

11.09Leganés suspende las actividades deportivas municipales para mayores y personas con cardiopatías El Ayuntamiento de Leganés ha acordado este lunes suspender las actividades deportivas dirigidas a los mayores en las instalaciones municipales para prevenir contagios de coronavirus entre el colectivo de la población con más riesgo, informa EP.

11.04Un positivo en Disneyland París Un trabajador de mantenimiento de Disneyland París ha dado positivo en las pruebas de coronavirus este fin de semana, según informó un portavoz de Disneyland e Reuters. No obstante, el parque temático permanecerá abierto.

10.54Illa no contempla suspender clases de forma generalizada El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que no contempla suspender las clases escolares de forma generalizada por el coronavirus porque los expertos no la ven «una medida efectiva» en este momento, pero tampoco lo descarta en un posible cambio de situación.

10.50La Bolsa de Milán abre con caídas del 10 % por el temor al coronavirus La Bolsa de Milán ha abierto hoy la semana con importantes pérdidas y su índice selectivo FTSE MIB llegó a alcanzar una caída del 10 % por el temor a los efectos de las medidas restrictivas en Italia para aplacar la crisis del coronavirus, según Efe. A las 10.30 locales (9.30 GMT) el selectivo lombardo perdía un 8,39 % y se situaba en los 19.054,56, mientras que el índice general FTSE Italia All-Share caía un 8,10 %, hasta los 20.702,74 enteros.

10.47436 casos positivos en Madrid La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha informado en Los Desayunos de TVE que este lunes se han confirmado nuevos contagios en la región, por o que la cigra de casos positivos ha ascendido a 436.

10.45Cierran un colegio en Vitoria por coronavirus Una escuela de Vitoria ha cerrado este lunes sus puertas al alumnado «hasta nuevo aviso» para evitar el contagio ante los casos de coronavirus que se han diagnosticado estos últimos días en el centro escolar, con lo que ya son tres los colegios cerrados en España, tras otros dos en Labastida, también en Álava.

10.43Cientos de españoles atrapados por controles en ciudad turística de Luxor Un número indeterminado de españoles, que podría ser de «varios cientos», está atrapados en hoteles y cruceros en la ciudad de Luxor, uno de los principales puntos turísticos de Egipto, donde las autoridades egipcias están realizando controles para detectar el coronavirus. Una fuente de la Embajada española indicó a Efe que desde esta mañana las autoridades egipcias están impidiendo la salida y entrada a los hoteles y los cruceros en esa ciudad mientras las autoridades realizan controles de salud.

10.40Hospital Valdemoro trasladó a otros centros varios pacientes con coronavirus El Hospital Infanta Elena de Valdemoro decidió ayer el traslado de varios pacientes contagiados de coronavirus a otros tres hospitales de la región, según ha informado este lunes la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Según Efe, estos pacientes, de los que no ha trascendido su número, fueron trasladados al Hospital Universitario de Getafe, a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Doce de Octubre siguiendo «criterios clínicos y asistenciales», indicaron fuentes de la consejería y del propio hospital.

10.35Mueren tres presos en medio de revueltas en cárceles italianas por coronavirus Tres presos de la cárcel de la ciudad italiana de Módena (norte) han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus, y que ha llegado a otras prisiones del país, confirmaron hoy a Efe fuentes gubernamentales.

10.24«Hay posibilidades de evitar una evolución del coronavirus como la de Italia» El ministro de Sanidad, Salvador Illa, su Ministerio y la comisión de seguimiento del coronavirus están trabajando para evitar que el coronavirus ecolucione en España como lo ha hecho en Italia. En una entrevista este lunes en COPE, Illa considera que hay posibilidades de «evitarlo» pero que España debe prepararse «ante cualquier escenario posible».

10.11Francia insta a un plan de estímulo económico «masivo» para Europa Europa necesita idear un plan de estímulo económico «masivo» para hacer frente al impacto del brote de coronavirus, dijo el lunes el ministro de finanzas de Francia, y agregó que propondrá medidas a sus homólogos de la zona euro en una reunión la próxima semana, informa Reuters. El llamado de Bruno Le Maire a una acción coordinada para apoyar la economía se hizo eco de un llamado de Italia, que ha sido más afectado por el virus que en cualquier otro lugar de Europa.

10.00Los peregrinos podrán reverenciar la estatua de Santiago pero no abrazarla Los peregrinos y visitantes a la catedral de Santiago de Compostela que deseen visitar la estatua en honor del apóstol solo podrán hacerle una reverencia, pero no dar una abrazo, como medida preventiva contra la transmisión del coronavirus, anunció hoy el Cabildo de ese templo católico. Según Efe, en un comunicado, subraya que los visitantes podrán seguir la tradición de «subir al camarín de Santiago», pero «solo podrán hacer algún signo de reverencia a la sagrada imagen para evitar cualquier peligro de contagio».

9.46Una empresa china desarrolla un sistema para reconocer rostros detrás de mascarillas Una compañía china dice que ha desarrollado la primera tecnología de reconocimiento facial del país que puede identificar a las personas cuando usan una máscara, ya que la mayoría son estos días debido al coronavirus y ayudan en la lucha contra la enfermedad, informa Reuters. China emplea algunos de los sistemas de vigilancia electrónica más sofisticados del mundo, incluido el reconocimiento facial.

9.40Detectados dos casos de coronavirus en Ayuntamiento y Universidad de Málaga El Ayuntamiento de Málaga capital y la Universidad malagueña han informado este lunes de que un trabajador de Gestrisam, organismo autónomo de gestión tributaria del Consistorio, y un estudiante de la Facultad de Medicina, respectivamente, han dado positivo por coronavirus. En el primer caso se trata de un hombre de 54 años que no acude a su trabajo en Gestrisam desde el pasado 25 de febrero, cuando se encontró indispuesto, según Efe. Por su parte, la Universidad de Málaga (UMA), ha informado de que se ha producido un caso positivo de coronavirus en un estudiante de la Facultad de Medicina que había realizado un viaje reciente a una zona de riesgo.

9.32¿Se frenará el coronavirus con el calor? Para no dañar la economía ni la vida social, los gobiernos de todo el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, se están aferrando a la esperanza de que la subida de las temperaturas a partir de la primavera debilite al coronavirus y frene su propagación. Así ocurre con los resfriados y la gripe y así sucedió también en 2003 con el SARS, que pertenece a la misma familia que el actual coronavirus. Esa es la esperanza que tiene medio planeta, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido de que no hay que contar con ello porque de momento no hay pruebas científicas que lo avalen. Informa Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Shanghái. Léelo aquí.

9.23Calvo avanza que el miércoles se adoptarán las medidas que marquen los expertos La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, avanzó hoy que de aquí al miércoles estudiarán con detalle la situación del coronavirus en España para adoptar las medidas que marquen los expertos. Calvo, en declaraciones en RNE recogida por Servimedia, no descartó que tas la reunión interministerial que ella presidirá el miércoles con «casi todos» los miembros del Consejo de Ministros terminen adoptando medidas para combatir el virus como está haciendo Italia.

9.15Lunes negro en la Bolsa: el Ibex se derrumba más de un 7% Lunes negro en los mercados. El Ibex 35 se derrumba más de un 7% en el inicio de la sesión y cae muy por debajo de los 8.000 puntos, hasta los 7.754 puntos, a causa del coronavirus. Se trata de la mayor caída desde que se conocieron los resultados del Brexit en junio de 2016. Léelo aquí.

9.06El Papa retransmite su misa privada para los afectados por el coronavirus El Papa Francisco retransmitió este lunes la misa matutina que celebra cada día en su residencia privada, la Casa Santa Marta, y se la dedicó a los enfermos del coronavirus y a quienes contribuyen a aplacar la epidemia. Según Efe «en estos días ofreceré la misa para los enfermos de esta epidemia de coronavirus, para los médicos, enfermeros, voluntarios que ayudan mucho, los familiares, para los ancianos que están en las residencias, para los presos encerrados», empezó el pontífice.

8.58Unos 300.000 menores afectados por el cierre de colegios y guarderías en Francia Unos 300.000 menores de edad se verán afectados por el cierre de colegios y guarderías en dos departamentos de Francia que se mantendrá desde este lunes durante dos semanas como medida de precaución para evitar la propagación del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según ha informado la cadena de televisión local BFM.

8.45El municipio vasco de Labastida cierra dos colegios donde acuden alumnos de Haro por prevención La alcaldesa de Labastida (Álava), Laura Pérez, ha confirmado este lunes a primera hora el cierre de los dos colegios del municipio como medida de prevención frente a la expansión del coronavirus. Así lo ha explicado la alcaldesa en declaraciones a RNE, recogidas por EP, después del aumento de infectados en la región. Pérez ha señalado además que el tiempo que permanecerán cerrados los centros depende directamente del Gobierno vasco. Léelo aquí.

8.23China confirma su menor número de contagios desde enero Los casos confirmados por China esta madrugada son los más bajos desde enero, cuando comenzó a agravarse la epidemia por el coronavirus en el país asiático, lo que podría indicar que la crisis está llegando a su fin. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que se han confirmado durante el domingo 40 nuevos casos de coronavirus y 22 muertes, 21 ellos en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan -epicentro del brote-, y uno en la provincia de Guangdong. Léelo aquí.

8.10Illa preside hoy la reunión de la Comisión de Seguimiento del coronavirus El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidirá este lunes la reunión de la Comisión de Seguimiento del coronavirus. Además, el titular de Sanidad destacó ayer que el próximo miércoles se celebrará una reunión interministerial que se hará todos los miércoles para «reforzar todavía más la coordinación entre los ministerios» y que dos veces por semana habra reunión del Consejo Interterritorial, «por videoconferencia, los lunes a la una y los jueves por la tarde, para actualizar la información y poner en común los datos de todas las comunidades autónomas».

7.55Nuevo caso en Asturias La Consejería de Salud ha confirmado este lunes el décimo caso positivo por coronavirus en Asturias, el de una persona que permanecía en vigilancia al ser considerada un contacto estrecho.

6.35Evacúan a decenas de extranjeros tras pasar la cuarentena en Corea del Norte Un vuelo chárter transportó hoy lunes a Rusia a decenas de extranjeros residentes en Corea del Norte que han decidido abandonar el país tras pasar ahí una larga cuarentena activada para evitar la propagación del coronavirus. Según la web Flight Radar, el avión de la aerolínea norcoreana Air Koryo procedente de Pionyang aterrizó en el aeropuerto de Vladivostok, en el extremo oriente ruso, a las 10.48 hora local (0.48 GMT). El avión, que tenía inicialmente previsto volar el pasado viernes y cuya partida se retrasó hasta este lunes por razones desconocidas, se cree que transportó a unos 60 personas, muchos de ellos diplomáticos y empleados de organizaciones internacionales.

6.30Las bolsas del sudeste asiático abren con un desplome generalizado por el coronavirus Los principales mercados de valores del sudeste asiático abrieron la jornada con fuertes pérdidas ocasionadas por el temor a una expansión del COVID-19, así como por el desplome del precio del petróleo. El parqué de Bangkok encabezó los números rojos con una caída del 6,73 por ciento al inicio de las negociaciones, unas pérdidas que también fueron especialmente pronunciadas en las plazas de Filipinas y Vietnam. En Singapur, la bolsa de valores perdió 124,22 puntos, el 4,20 por ciento, y el indicador compuesto Straits Times abrió con 2.836,76 unidades.

4.10China confirma 3.119 muertes por el nuevo coronavirus y eleva a 80.735 los contagios El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes 3.119 muertes a causa del brote del nuevo coronavirus en el país y ha elevado el número de contagiados a 80.735. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que se han confirmado durante el domingo 40 nuevos casos de coronavirus y 22 muertes, 21 ellos en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan --epicentro del brote--, y uno en la provincia de Guangdong. Además, se han registrado 60 nuevos casos sospechosos de poder tener el virus, mientras que 1.535 pacientes han sido dados de alta tras haber superado el mismo. Por su parte, el número de casos graves ha disminuido en 153 hasta los 5.111.

4.00Suspendido el torneo Indian Wells por temor al contagio de coronavirus El torneo de tenis Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada, que comenzaba esta semana en EE.UU., fue suspendido por temor al contagio con coronavirus de participantes y asistentes, informaron este domingo los organizadores. El director del torneo, Tommy Haas, dijo en un comunicado divulgado en Twitter por el BNP Paribas Open 2020 que están «muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, los aficionados, los jugadores, los voluntarios, los patrocinadores, los empleados, los vendedores y todos los involucrados en el evento es de suma importancia». [Puedes leer la noticia completa haciendo click aquí]

3.55Corea del Sur suma 248 nuevos casos de coronavirus, el menor número en 12 días Corea del Sur registró hoy 248 nuevos casos de coronavirus y una nueva muerte provocada por el patógeno, por lo que el país asiático suma ya 7.382 contagios y 51 fallecimientos desde que el agente infeccioso se detectó por primera vez en el país el pasado 20 de enero. Se trata del menor número de infecciones nuevas diarias comprobadas en el país -que aún es el segundo con más contagiados del mundo por detrás de China- desde el pasado 25 de febrero.

2.22Los nuevos positivos por coronavirus continúan a la baja en China Los nuevos casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en China sumaron en las últimas 24 horas 40 positivos por los 44 contabilizados en la jornada previa y los 99 del sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático. En las últimas 24 horas, el virus dejó 22 muertos por la resultante neumonía COVID-19, cinco menos que el día anterior. Según los últimos datos oficiales, los fallecidos en China suman en total 3.119, mientras que el número de infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.735 personas. Todos los decesos menos uno -contabilizado en la provincia de Cantón- se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 36 casos de los 40 nuevos.