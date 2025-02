España, el segundo país europeo con menos predisposición para vacunarse ahora de la Covid-19

En plena segunda ola del coronavirus los ciudadanos se sienten cada vez más preocupados por esta crisis sanitaria que parece no terminar nunca. El nivel de contagios está generando de nuevo nuevas restricciones de movilidad , así como una continua amenaza de un segundo confinamiento domiciliario y la curva no se aplana en los próximos días. Ante esta situación, no es de extrañar que todas las esperanzas estén puestas en la llegada de la vacuna. Tras muchas noticias sobre el tema parece que se ve la luz tras el comunicado de Pfizer estos días sobre su vacuna. Pfizer asegura que su prototipo, desarrollado junto a la alemana BioNTech , alcanza un 90% de efectividad en las pruebas.

Esta noticia se ha convertido en la más importante a nivel mundial desde ayer y abre la puerta a la posibilidad de poder vacunarse en los próximos meses. Pero, ¿qué disposición tiene la población para ponerse la vacuna? Ipsos ha querido conocer el pulso de los ciudadanos frente a ello realizando un estudio junto al Foro Económico Mundial, cuyos resultados son muy significativos.

A nivel mundial, el 73% de los ciudadanos admite que si la vacuna contra la Covid-19 estuviera ya disponible se la pondrían, un dato que baja un punto respecto a la misma pregunta realizada en agosto. En el caso de España, la intención de vacunarse en este momento se reduce en 8 puntos , ahora solo estarían dispuestos a ponerse la vacuna un 64% de la población española, mientras que en agosto eran un 72%. Esto coloca a España como el segundo país con menos intención de vacunarse en Europa, sólo por detrás de Francia (54%) y seguidos muy de cerca por Italia (65%).

Además, los españoles no sólo no se vacunarían ahora mismo, sino que serían también los que más tardarían en hacerlo una vez que la vacuna estuviera lista. Solo el 13% de los españoles lo harían de manera inmediata, frente a un 22% a nivel global . El 38% de los españoles se vacunaría tres meses después de la llegada de la vacuna. Sin embargo, la mayoría de españoles preferiría esperar más tiempo para vacunarse, 6 de cada 10 lo haría en un plazo de 1 año.

Sobre los motivos que llevan tener reticencias hacia la vacuna, la rapidez de los ensayos clínicos sería la principal causa para el 48% de los españoles que afirma que no va a vacunarse, convirtiéndose así en el primer país a nivel mundial, junto con Brasil, más preocupados en este sentido . El segundo motivo más común para no vacunarse serían los posibles efectos secundarios que pudieran darse, razón que sitúa de nuevo a España (36%) entre los tres primeros países a nivel mundial más preocupados, únicamente por detrás de Japón (62%) y China (46%).

Con estos datos, España se posiciona como uno de los países menos receptivos a la hora de vacunarse y también como uno de los más pesimistas en cuanto a la llegada de esta posible solución. Mientras que solo el 39% de la población global piensa que la vacuna no llegará hasta pasado un año o año y medio, más de la mitad de los españoles (53%) secunda esta afirmación . El 30% piensa que la vacuna podría estar disponible para mediados del 2021, y solo un 9% está convencido de que aún hay opciones para que esté en el mercado a finales de 2020.

Aunque España sea uno de los países menos dispuestos a vacunarse contra la Covid-19, cuando se plantea la idea de que la probabilidad de contagio del Covid es tan baja que la vacuna es apenas necesaria, un 81% de los españoles se muestra en contra de esta afirmación. Un dato más que muestra el apoyo casi unánime de los españoles frente a las vacunas, donde sólo un 3% de la población afirma estar en contra de las vacunas en general, el índice más bajo de todos los países encuestados.

Sobre el estudio

Estos son los resultados de una encuesta realizada por Ipsos en su plataforma online Global Advisor. Ipsos entrevistó a un total de 18.526 personas de 18 a 74 años en Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, y de 16 a 74 años en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España y Reino Unido, entre el 8 y 13 de octubre de 2020.

La muestra consta de aproximadamente 2.000 personas en los Estados Unidos, 1.500 en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, y aproximadamente de 1.000 personas en el resto de países participantes.

Las muestras de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos, pueden tomarse como representativas de la población general. Mientras que las muestras de Brasil, China, India, México y Sudáfrica es más urbana, educada y/o afluente que la población general del país , por lo que los resultados de la encuesta para estos países deben considerarse como un reflejo de las opiniones del segmento más «conectado» de la población.

Algunos de los resultados de esta encuesta han sido comparados con los resultados del estudio realizado entre el 24 de julio y 7 de agosto de 2020, donde se entrevistó aproximadamente a 1.000 individuos en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos y aproximadamente 500 individuos en India, México y Sudáfrica.

Los datos se ponderan de manera que la composición de la muestra de cada país sea la que mejor refleja el perfil demográfico de la población adulta según