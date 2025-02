Coronavirus España directo: Sanidad notifica 411 fallecidos en un día, la cifra más alta de la segunda ola

Andalucía ha iniciado a las 0:00 horas de este martes dos semanas de medidas restrictivas para intentar contener los brotes de coronavirus, que contemplan, entre otras cosas, adelantar el toque de queda desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana y limitar la actividad comercial no esencial hasta las seis de la tarde en toda Andalucía, excepto en Granada, donde hay cierre total. El Ejecutivo autonómico tomó estas decisiones el pasado domingo tras la reunión del comité de expertos para evaluar la situación de la pandemia en Andalucía y aplicar nuevas medidas en función de los datos epidemiológicos de cada provincia. Las nuevas medidas pasan por mantener el cierre perimetral de toda la comunidad dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre, así como cerrar todos los municipios de Andalucía; sólo se podrá salir o entrar de ellos con causa justificada.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 10.036.282 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 y la de 238.053 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del martes) es de 489 muertes más que el viernes y de 75.364 nuevos contagios. Pese a que Nueva York ya no es el estado con el mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.705 fallecidos. Le siguen en número de fallecidos Texas (19.221), California (17.985), Florida (17.179) y Nueva Jersey (16.440). Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (10.563), Massachusetts (10.163), Pensilvania (9.008), Georgia (8.823) o Michigan (7.945).

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 22 nuevos casos del covid-19 este lunes, de los que 21 son "importados" desde otros países y uno un contagio local detectado en la ciudad oriental de Shanghái. Se trata de la segunda jornada consecutiva en la que las autoridades chinas dan constancia de contagios locales del coronavirus SARS-CoV-2 en zonas en las que no se habían registrado rebrotes en los últimos tiempos, ya que en Tianjin (noreste) la aparición de un caso confirmado y uno asintomático han obligado a efectuar pruebas a unas 77.000 personas. Ambos contagios en esa ciudad están relacionados con una cadena de frío en la que se detectaron virus vivos en alimentos importados, según el Gobierno local, que ha decretado el estado de alarma reservado para tiempos de guerra -ya empleado en otras ciudades en China durante la pandemia- para hacer frente a la situación.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) concedió este lunes una autorización de urgencia a la terapia experimental con anticuerpos contra la covid-19 de la farmacéutica Eli Lilly, similar a la de Regeneron. El Gobierno de Donald Trump ya anunció a finales de octubre la compra de 300.000 dosis de este fármaco, llamado Bamlanivimab. Se trata de una terapia con anticuerpos indicada para pacientes recién diagnosticados con coronavirus y que no han sido hospitalizados o requieren de oxígeno, ya que no ha mostrado beneficios en este tipo de personas. Sí se ha demostrado beneficioso en personas mayores de 65 años y con patologías crónicas, los grupos más afectados por la covid-19.

El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado 10.917 contagios por coronavirus, así como de otras 321 muertes, aunque las cifras no han podido ser actualizadas en su totalidad debido a los problemas técnicos que sufren los sistemas informáticos no sólo de la cartera del Gobierno, sino también los de algunas secretarías de Salud estatales. Las autoridades sanitarias han precisado que el total de casos acumulados es ya de 5.675.032, mientras que el de fallecidos ha ascendido a 162.628. Sin embargo, la cifra de personas que han logrado superar la enfermedad no ha sido actualizada desde el pasado día 4, cuando se informó desde el Gobierno de una "desconfiguración" de los sistemas, como parte de una ola ataques virtuales que afectaron también al Tribunal Supremo.

Illa afirma que "lamentablemente" estas navidades no van a ser como las pasadas.

La Junta de Andalucía ha rectificado su decisión inicial de posponer los exámenes presenciales en los procedimientos de selección de personal abiertos para acceder a la administración autonómica "atendiendo a la situación epidemiológica actual" derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 y abre la posibilidad de realizar estas pruebas "siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica". Así lo establece una "corrección de errores" de la orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19, publicada a última hora del pasado domingo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que ha entrado en vigor a las 00.00 horas de este martes 10 de noviembre.

El Gobierno de Colombia ha reconocido que estudia imponer restricciones a los viajeros procedentes de siete países, entre ellos España, en virtud del principio de reciprocidad, alegando que no permiten la entrada libre de ciudadanos colombianos por la pandemia de Covid-19. Los ministerios de Exteriores y Transporte y el departamento de Migración han aclarado en un comunicado que estas nuevas medidas aún no son oficiales, después de que medios como Caracol Radio publicasen una comunicación que anunciaba su entrada en vigor para este mismo lunes.

Ayuso no acudió este lunes a la misa de La Almudena, patrona de la capital, por "precaución" ante un caso positivo de su entorno. Desde el Gobierno regional informaron de que estaba realizando "las preceptivas pruebas".

"Me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar", ha escrito este martes en su cuenta personal de Twitter. Según ha indicado, en principio había trasladado toda la agenda a online.

La Conselleria de Salud de Baleares ha notificado este martes al Ministerio de Sanidad el fallecimiento de dos personas por covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que las muertes ascienden a 383 en el archipiélago desde el inicio de la pandemia, y ha informado de 168 nuevos contagios de SARS-CoV-2. Por otra parte, las residencias de las islas han comunicado el fallecimiento de dos usuarios con covid-19, pero no son los dos casos notificados este martes al Ministerio. Los fallecidos en geriátricos de Baleares se elevan este martes a 185 desde que comenzó la pandemia.

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha notificado al Ministerio del ramo la confirmación de 295 nuevos casos de coronavirus, detectados mediante PCR en las 24 horas de este lunes. Con estos datos, la tasa de positividad se sitúa en el 6,76% tras haberse realizado ayer 4.361 pruebas, según ha avanzado Salud, que aún no ha informado de los últimos datos de hospitalización y fallecimientos.

Los usuarios de residencias con coronavirus Covid-19 han descendido a 408, tras detectarse 13 nuevos positivos -seis de ellos en la vivienda comunitaria Remanso de Paz de A Fonsagrada- y tres en la DomusVi Monforte, mientras que se han registrado 51 altas en la Nosa Señora dos Miragres de Barbadás. Así consta en los datos actualizados este martes por las Consellerías de Política Social y Sanidade, en los que se incluyen dos positivos en la residencia Divina Pastora de Vilagarcía, otro en la residencia de mayores de As Fragas de Pontedeume y otro de la residencia Virxe da Clamadoira de Muíños.

El 73 por ciento de los ciudadanos a nivel mundial admite que si la vacuna contra el COVID-19 estuviera ya disponible se la pondrían, un dato que baja un punto respecto a la misma pregunta realizada en agosto. En el caso de España, la intención de vacunarse en este momento se reduce en 8 puntos: ahora solo estarían dispuestos a ponerse la vacuna un 64 por ciento de la población española, mientras que en agosto eran un 72 por ciento. Esto coloca a España como el segundo país con menos intención de vacunarse en Europa, solo por detrás de Francia (54 por ciento) y seguidos muy de cerca por Italia (65 por ciento). Así se desprende de los resultados de una encuesta realizada por Ipsos en su plataforma 'on line' Global Advisor que ha entrevistado a un total de 18.526 personas de 18 a 74 años en Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, y de 16 a 74 años en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España y Reino Unido, entre el 8 y 13 de octubre.

Fiscalía de Valladolid ha archivado la denuncia que la asociación El Defensor del Paciente interpuso ante la supuesta ocultación de sesenta muertos por coronavirus en la residencia Domus VI de Arroyo de la Encomienda. "Lo cierto es que al comunicación recibida no recoge dato concreto alguno sino informaciones periodísticas que en sí mismas no recogen hechos constitutivos de infracción penal, sino un número, sin duda insoportable, de fallecidos", justifica la Fiscalía vallisoletana para, vía decreto, acordar el archivo de la denuncia, lo que ha motivado el malestar del colectivo denunciante.

Italia ha sumado en el último día otros 35.000 contagios más por coronavirus, casi 10.000 más que la víspera, en un momento en que el Gobierno no descarta la posibilidad de un nuevo confinamiento si las medidas adoptadas la semana pasada y las anteriores para frenar la segunda ola no surten efecto. Además, el país ha registrado el peor dato en lo que se refiere a víctimas mortales desde mediados de abril, con 580 decesos. Según los datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han contabilizado 35.098 nuevos casos y 580 fallecidos, un dato muy superior a los 25.271 contagios y 356 decesos del lunes. Durante el último día se han efectuado casi 217.800 test, 70.000 más que la víspera, lo que explicaría el aumento en los contagios.

"Llevamos varios días en los que se ha estabilizado la incidencia en los últimos 14 días. No sabemos si se va a mantener, esperemos que sí. Estos datos nos incitan a pensar que podemos estar en una fase de estabilización. El impacto en las UCI y la letalidad no se va a observar hasta dentro de unos días".

"El pico de transmisión fue el día 25 o 24 de octubre, el momento en que las medidas tuvieron que tener algún impacto. No ha habido ningún día que se haya superado el pico desde entonces y se nota un leve descenso".

"No sé cuántos fallecidos han podido registrar los fallecidos. Entre los 22.000 extra si se han muerto por coronavirus no han sido notificados y otros habrán fallecido por motivos que no son coronavirus".

"La cifra de fallecidos van a subir en los próximos días hasta que consigamos valorar si la curva desciende o no. Entre dos y tres semanas hasta que se produce el desenlace".

"Es muy posible que tengamos vacunas para empezar a vacunas en enero. Lo que no podremos es vacunar a todo el mundo. Para establecer la estrategia de vacunación se ha establecido un grupo de trabajo que están preparando un documento que se tendrá que aprobar en el consejo interterritorial".

"Es una de las vacunas que tiene una logística complicada porque se debe mantener a -80 grados pero la empresa tiene ya unos contenedores específicos para mantener la temperatura y que eso no sea un problema grave".

"Se están haciendo modelos para poder valorar el impacto de ciertas medidas, pero no tenemos certezas".

"Sobre los aerosoles, el ministerio está preparando un documento para informar sobre lo que habría que hacer. En todo caso, no van a cambiar las medidas ni la percepción de la transmisión".