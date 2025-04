España roza el millón de contagios por Covid, el mundo los 40 millones

Para llegar a hacerse una idea del ritmo que imprime la subida de contagios por la enfermedad del Covid-19 en el mundo sirva el asombro de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). El sábado, desde su sede en Ginebra, lamentaba que ya se habían alcanzado los 39 millones de infecciones en el planeta, y lo más llamativo es que el último millón se había sumado en solo cuatro días. Europa es un continente enfermo, decretó la OMS, con más de 200.000 muertes , aunque la India sigue siendo el país que ahora está siendo más azotado por la pandemia, así calificada oficialmente el 11 de marzo por la propia agencia sanitaria de la ONU. Cuatro días para un millón de infecciones; y el último millón se ha alcanzado en la mitad de tiempo. Según la actualización de cifras que pone a punto la Universidad John Hopkins cada día, ayer al cierre de esta edición rozaban los 40 millones de personas infectadas por el mismo patógeno, el coronavirus SARS-CoV-2.

De esos 40, un millón están en España. La regla de tres no puede ser más alarmante. Una de cada cuarenta personas que han sufrido o están padeciendo las secuelas del bicho residen en nuestro país. Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, actualizadas el viernes por la noche, dicen que son algo más de 936.000 casos y que, con las actualizaciones dadas por algunas comunidades autónomas (que sí notifican esta información el fin de semana, como Cataluña, Extremadura o País Vasco), se alcanzará el guarismo redondo en pocas horas. De hecho, según el Ministerio de Sanidad, las cifras oficiales acumulan en comunidades como Andalucía varios días de retraso, por lo que hoy mismo se roza el millón.

En la tabla internacional ahora mismo somos el séptimo país en cuanto a prevalencia de la enfermedad, datos que no tienen trampa ni cartón: lidera esa clasificación Estados Unidos, con más de ocho millones de casos, seguido por India, Brasil, Rusia, Argentina, Colombia y España . Completan el «top ten» Francia, Perú y México. De hecho, nuestro vecino galo es el que en las últimas horas inquieta más a las autoridades sanitarias, pues la explosión de casos ha tomado un rumbo que ha obligado al presidente Emmanuel Macron a ordenar el toque de queda en nueve de sus mayores ciudades y que se estrenó en la noche del pasado sábado. La capital, París, cierra desde las 21.00 horas hasta las 7.00 de la mañana. La estampa de las calles arropadas por el Sena sin un alma es ciertamente apocalíptica .

Incidencia muy alta

En la capital española, mientras tanto, se derogará probablemente esta semana el estado de alarma decretado por el Gobierno, por encima del criterio del Ejecutivo regional. Pero no se agotarán ahí las restricciones. De hecho, el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo ayer que aunque el Ejecutivo regional no estuvo de acuerdo con el estado de alarma durante estos 14 días –lo tachó de «atropello»–, éste debería concluir el próximo viernes. Aun así, la región no bajará la guardia porque la incidencia acumulada en Madrid sigue siendo (dato del viernes) de 451,87 casos por 100.000 habitantes, una tasa muy elevada que la situaría en nivel 4 de riesgo máximo en el nuevo plan de alertas que este mismo miércoles presentará el ministro de Sanidad a los consejeros del ramo, durante la celebración del Consejo Interterritorial de Salud. A menos que ese plan de Sanidad desbarate sus intenciones, Madrid mantendrá su estrategia inicial de aplicar restricciones de aforo todavía contundentes y limitaciones de movilidad por áreas de salud básicas muy perjudicadas.

Aunque ya se conoce que en el programa ideado por Sanidad no se medirá un solo indicador (o tres, como los que se tuvieron en cuenta para justificar la declaración del estado de alarma en una sola Comunidad), Navarra bordearía ahora ya una situación límite: su tasa es la mayor del país, 847,12. El Gobierno de María Chivite baraja la posibilidad de confinar Pamplona y algún área sanitaria más con una incidencia disparada.

La tasa media en España es ya vista como un «escándalo» por los epidemiólogos: 280 casos por 100.000 habitantes. Por encima se sitúan, por este orden, Navarra (primera), Melilla, Aragón, La Rioja, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, País Vasco y Cataluña. En la cara opuesta, Canarias, que podría convertirse esta semana si se mantiene así en la región de Europa con menos incidencia: 77 personas infectadas de cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es el «semáforo verde»del continente en estos momentos y las autoridades se felicitan por ello, después de haber sido la primera comunidad que aisló a un paciente por Covid oficialmente en España. Fue en La Gomera el pasado 31 de enero.

Limitaciones en todo el país

En estos momentos hay más de mil municipios que tienen limitada alguna parte de su vida y sus movimientos en España, uno de los países más azotados por la pandemia en esta segunda ola, y contra el que este fin de semana cargaba un editorial en la prestigiosa revista médica «The Lancet». La publicación volvía a achacar a la «precipitada desescalada» configurada por Pedro Sánchez para el fin del estado de alarma (desde el 21 de junio y durante el mes de julio) el aluvión de infecciones en nuestro país.

Sin controles estrictos en los aeropuertos (como el de Madrid-Barajas, que no pide PCR a los viajeros en origen), la movilidad del turismo recuperada aunque diezmado, y la carencia de un plan definido con umbrales de riesgo para poner en aviso máximo a las regiones o zonas que lo sobrepasaran, nuestra segunda ola suma, desde el 22 de junio, más de 11.000 muertos, más de 700.000 contagios.

La curva, por meses, tiene esta apariencia gráfica: junio terminó con 249.271 personas que habían pasado la enfermedad en este país. Agosto culminó con 462.858. Con las aulas abiertas, la aceleración en el volumen de casos registrada en septiembre fue frenética: cerró con 769.188 casos. Mes de octubre, día 19, llegará al millón.

Preocupa Tenerife, pero Canarias estrena ya el semáforo verde La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notificó el pasado sábado 132 nuevos casos de Covid-19, una cifra similar a la que dejó el domingo. El total de casos acumulados en el archipiélago ahora mismo es de 15.693, con 6.512 activos, de los cuales 51 están ingresados en UCI y 219 permanecen hospitalizados. A pesar de que Tenerife sigue con inquietud la evolución de sus cifras, lo cierto es que este fin de semana, Canarias ha superado la fase del «semáforo rojo»aplicado en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera, y las tres pasaron a verde ayer. Tenerife seguirá en rojo una semana más. Las islas de La Palma, El Hierro y Lanzarote continúan en verde. Durante los próximos días, según el ranking del Centro europeo de control y prevención de enfermedades (ECDC), el archipiélago podría convertirse en la región europea con menos tasa de incidencia acumulada, una buena noticia para la Comunidad que confía en que sea un «aldabonazo» para la llegada de visitantes.