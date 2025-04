Los otros «Simones» de Europa que sí marcan el paso 

«La mascarilla no nos libra de la segunda ola»

En Alemania no hay un Fernando Simón como tal. Christian Drosten, uno de los expertos que asesoran al gobierno alemán y director del Instituto de Virología del prestigioso Hospital Charité de Berlín, no es ni funcionario por oposición ni ha sido designado por el gobierno como portavoz de la pandemia, sino un profesional muy reconocido y uno de los tres científicos que descubrieron el virus del SARS en 2002, el predecesor de nuestro coronavirus, además de figura central en la lucha contra otra epidemia causada también por un coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), que causó más de 800 muertes en 2012. En enero de 2020, su laboratorio en Berlín fue el primero en producir un test de diagnóstico del Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgó el protocolo en su web para que incluso los países más pobres pudieran producir sus propias pruebas de diagnóstico y es ahora el más usado en el mundo. «Empezaron a hacerme muchas entrevistas, pero los periodistas siempre tenéis que cortar lo que se dice y eso me frustraba», explica en entrevista con este diario sobre por qué comenzó a grabar un podcast semanal desde el que la Charité ha mantenido informada a la población alemana sobre la evolución de la pandemia y las consignas de actuación. Más de una vez ha criticado directrices políticas.

«La mascarilla va a seguir con nosotros todavía mucho tiempo», dice Drosten, que desde el primer día hasta hoy ha aconsejado su uso en espacios cerrados o en los que se concentren muchas personas, pero que insiste en la conveniencia de evitarla al aire libre y en la calle. Nunca ha aconsejado confinamientos obligatorios generalizados como el que sufrió España durante tres meses y, ahora que considera que «la segunda ola ya está aquí», sigue defendiendo que la mejor barrera es la distancia de seguridad y la responsabilidad ciudadana, además, claro está, de la solvencia del sistema sanitario.

«La mascarilla no es la panacea, pero puede tener su efecto», dice, al tiempo que corrige las teorías acerca de que la máscara facial si no evita infectarse al que la lleva, sí rebaja la intensidad de la infección. «Sobre eso no hay pruebas científicas», lamenta, comentando un artículo reciente del «New England Journal of Medicine» que formulaba esa hipótesis. Tampoco cree que el uso más o menos generalizado de las mascarillas nos vaya a librar de la segunda ola de infecciones. «Hay países en los que se puede decir que realmente se usó desde el principio, que incluye a muchos asiáticos, y sin embargo, ha habido brotes importantes. Así es como puedo resumirlo. Y sobre esta base, mi evaluación no es en absoluto que la situación básica haya cambiado».

Drosten ya esperaba, como está sucediendo en Alemania, un repunte y una ola de infecciones similar a la que está teniendo lugar ya en España estos meses de otoño. «Si superponemos las curvas, Alemania sólo va un poco por detrás de España, Francia e Inglaterra», dice, «actualmente no hacemos muchas cosas de manera diferente».

Factores que juegan a favor

Admite que hay diferencias sociales o culturales que protegen a los alemanes, como que «tenemos más hogares unipersonales y menos familias multigeneracionales, en las que el virus se transmite muy fácilmente de jóvenes a mayores». «Pero, por lo demás, Alemania no es muy diferente de sus vecinos europeos vecinos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y vigilar de cerca lo que sucede muy en serio». Cree que Alemania logró capear mejor la primera ola por su ventaja científica , porque en marzo la situación se notó en los laboratorios y no sólo en las unidades de cuidados intensivos. «Alemania todavía se beneficia de esto», reconoce, aunque los contagios han pisado ya el acelerador.

FICHA TÉCNICA «MUY PERSONAL» DE C. DROSTEN:

Lugar y fecha de nacimiento

Nació en 1972 en Lingen, una ciudad de 50.000 habitantes en Baja Sajonia. Creció en una granja y su pasión por la ciencia surgió durante sus estudios de Bachillerato en el colegio católico Gymnasium Marianum.

Formación

Estudió Medicina en Frankfurt y se doctoró cum laude con una tesis sobre «Sistemas de test para inmunodeficiencias».

Especialidad

Es uno de los tres científicos que descubrieron el virus SARS en el año 2002. En 2020 su laboratorio del prestigioso Hospital Charité de Berlín produjo el primer test para el diagnóstico del Covid-19.

Datos personales

Vive con su mujer y sus tres hijos en el distrito de Prenzlauer Berg, en Berlín. Los fines de semana le gusta pasear y tocar la guitarra. Procura ajusta sus vacaciones a las vacaciones escolares, pero este año no ha podido ser porque nadie en su departamento ha descansado más de cuatro días seguidos «para resetear». Prefiere el campo a la playa y un buen libro. «Este año», reconoce, «no ha habido ni libro».

Drosten no se muerde la lengua. En varias ocasiones ha llevado la contraria al ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, al que ha corregido en una rueda de prensa alegando que no había estudios científicos que respaldasen lo que el ministro estaba diciendo. Ha corregido a la mismísima Merkel, a la que asesora y que se ha plegado a sus recomendaciones. Y a los periodistas nos tiene entre ceja y ceja. «La realidad científica es bastante más compleja que un titular y los matices y los detalles cuentan muchísimo, eso es algo que ustedes tienen a pasar por alto», ha dicho.