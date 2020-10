Doscientos días de lucha desesperada por salvar una vida «Muchos saben que el virus mata, pero no se habla tanto de las secuelas» Una médico intensivista del hospital Puerta de Hierro narra la larga batalla por la vida de dos de sus pacientes de la UCI. Javier cumple hoy doscientos días ingresado y su salida aún está lejos. Enrique volvió a casa a los 169 días con una larga recuperación por delante

La doctora Inés Lipperheide (Bilbao, 1982), intensivista de la UCI del hospital Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid), vio por primera vez a Javier Vicente González a las nueve de la noche del 7 de abril. Javier llevaba siete días en la UCI del Hospital Fundación Alcorcón, pero no mejoraba. Al contrario. El doctor Algora, jefe del departamento, creyó que el ventilador que estaban utilizando no era suficiente y que el enfermo necesitaba un equipo ECMO (Centro de Oxigenación por Membrana Extracorpórea) que allí no tenían. Buscó una solución en el grupo de WhatsApp que había creado días atrás el doctor Miguel Sánchez, su colega del hospital Clínico, bautizado con el nombre de Tetris, para intercambiar información de plazas libres en