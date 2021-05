¿En qué países ya no es obligatorio el uso de mascarilla?

Una de las frases que más se puede escuchar en la población en estos momentos es la siguiente: «A ver cuando nos quitan la mascarilla». La sensación de agotamiento en algunas personas de portar el barbijo en cualquier situación –haya gente o no alrededor–se ha empezado a discutir a nivel internacional. Muchos países empiezan a relajar la medida de portar mascarilla; en otros ni siquiera fue obligatoria en momento alguno.

En España, el uso de la mascarilla fue extendido hace un año, cuando el Gobierno la impuso de forma generalizada, aunque dejó a las comunidades autónomas el poder regular la medida. De esta forma, en los espacios concurridos era obligatorio su uso, si bien no en el campo o en otros lugares donde se podía mantener la distancia. Después llegó la Ley 2/2021, de 29 de marzo, que establecía de forma obligatoria el barbijo en todo momento y todo lugar a nivel nacional y no regional. Esta ley prevalecerá hasta que el propio Gobierno confirme el final de la pandemia.

De esta forma, las comunidades respondieron a esta ley con una crítica por el uso en las playas, aunque se tenga la distancia de 1'5 metros, como en el caso de Cataluña, que no obligará a ello.

Y precisamente ha sido Cataluña la primera comunidad en España que ha abierto el debate sobre cuándo se retirará la mascarilla, al menos en los espacios abiertos. Marc Ramentol, secretario general de la Consejería de Salud, explicó en declaraciones a «RAC1» las intenciones del gobierno regional: «Será un debate que tendremos, seguro, a medida que progrese la inmunidad colectiva. Estamos muy atentos a los debates que se están produciendo en los países que han accedido a niveles de inmunidad más elevados que los nuestros».

A pesar de las intenciones, todavía no hay una fecha clara en la que se desactive la medida: «Dar una fecha es difícil. Permítanme ser prudente», apuntó.

Cabe destacar que en Europa, los países que tienen una medida similar a la de España son Italia y Francia, aunque hay otros como en Suecia donde es raro encontrar a una persona con barbijo. En el caso de Reino Unido la mascarilla fue opcional en el exterior, por lo que era fácil ver a personas andando sin ella. Ahora, con el avance de la vacunación –42'6%– solo es obligatoria en establecimientos y en el transporte público.

Al otro lado de nuestra frontera, en Gibraltar, la situación es bien curiosa. Mientras que en La Línea de la Concepción hay que llevar la mascarilla en todo momento, una vez que se cruza la frontera y se pasa a territorio británico no hay que llevarla. En el Peñón, las calles se han vaciado de estas protecciones faciales y solo se lleva en interiores.

En cambio, otro de nuestros países vecinos como es Portugal, el uso de la mascarilla también es obligatorio en la calle, si bien tiene fecha de caducidad. El Parlamento luso renovó la medida el pasado 1 de abril hasta el 13 de junio.

En otros países de nuestro entorno como Alemania también se impone el tapabocas –deben ser quirúrgicas o FFP2– en el transporte público y en interiores. Al este de la frontera germana está Polonia, uno de los últimos países de la UE que ha confirmado que su población podrá circular sin mascarilla en las calles.

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos tiene una norma desigual para el uso de la mascarilla. En algunos estados como en California su uso es obligatorio y generalizado, aunque en el caso de este será el próximo mes de junio cuando se termine con la medida, aunque solo en el exterior.

En cambio, los estados pioneros en quitar la medida fueron Texas y Missisipi. Casi de forma simultánea, los correspondientes gobernadores Greg Abbott y Tate Reeves confirmaban el abandono de las restricciones el pasado mes de marzo y se sumaban a los otros doce estados donde no es obligatorio el uso del tapabocas, como Alaska, Florida o Idaho.

