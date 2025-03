Los docentes acusan a Alegría de «regalar las plazas a los interinos» por no exigirles una oposición Los sindicatos defienden la medida y dicen que hay 130.000 interinos en el ámbito educativo que no pueden seguir en esa situación. «Europa le ha dicho a España que tiene que reducir la temporalidad de manera rápida y eficaz», defiende CC.OO.

Rosa Reifs tiene 30 años. Está embarazada y sueña con ser la mejor maestra, la que querría para su futura hija Clara . Para eso se ha preparado durante años y lo sigue haciendo: Años viviendo en el extranjero para obtener un nivel C2 de inglés, dos másteres oficiales en el ámbito de la orientación educativa y la neuropsicología y actualmente está cursando un programa de doctorado en la Universidad de Córdoba en el ámbito de la psicología y la educación.

Sin embargo, teme que todo se vaya por la borda si se aprueba el borrador del nuevo real decreto que regula el ingreso a los cuerpos docentes (que se aplicará de 2022 a 2024). ¿Por qué? Este deja en desventaja a aquellos docentes que están plenamente formados pero tienen poca experiencia en comparación con los interinos de larga duración, a quienes se premia por ello (porque la experiencia cuenta más que nunca) e incluso quedan exentos del examen para acceder a la plaza.

Tal es el enfado por el contenido del borrador que dio lugar a la creación exprofeso de una plataforma en su contra: 'Docentes por la Justicia', que dejan muy claro que no están en contra de los interinos y solo reclaman « un examen justo e igualitario » que en la situación actual los deja fuera de toda posibilidad en favor de los interinos de larga duración, explica Pedro (nombre ficticio) miembro de la plataforma y otro de los docentes afectados. «La Constitución habla de igualdad, capacidad y mérito y en este caso no podemos hablar de igualdad ni capacidad porque al no pedir examen no podemos competir de forma justa; y los méritos se valoran pero solo la experiencia, cuando hay muchos más como la formación académica», señala María Miedes , portavoz de 'Docentes por la Justicia'.

Según los cálculos de esta asociación la cifra de perjudicados asciende a decenas de miles. Docentes por la Justicia, aparte de manifestarse en redes, tiene previsto el próximo domingo en Madrid .

El problema surgió con el borrador del nuevo real decreto que regulará las oposiciones del profesorado y que introduce cambios sustanciales respecto a la norma vigente. El objetivo de este decreto se enmarca dentro de otro más global del Gobierno y es el de reducir la temporalidad del empleo público por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, según reza la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada a finales el año pasado.

Por eso quiere reformar el acceso a la función pública docente. Para los profesores interinos, según se indica en el borrador, el Ministerio de Educación ha establecido una convocatoria excepcional de méritos . Con esta convocatoria excepcional, los interinos no tendrán que realizar el tradicional examen de acceso a la función pública docente.

Como segunda opción, Educación prevé la realización de un concurso-oposición . Antes de la propuesta de reforma, había una primera fase que consistía en un examen teórico y otro práctico. Ahora, sin embargo, el Gobierno elimina de un plumazo la fase práctica. Si el opositor superaba la primera fase pasaba a la segunda: aquí el candidato tenía que defender una unidad didáctica de un mínimo de 10 y la programación del curso ; ahora, el opositor sólo tendrá que defender la unidad didáctica (a elección), pero no tendrá que defender la programación del curso.

Por si todo esto fuera poco, toda esta parte ya no es eliminatoria: con sacar más de un 5 en ambas fases de media (por ejemplo 3 en el examen teórico y 7 en unidad didáctica) se aprueba y se pasa al concurso.

Es en esta fase de concurso donde entra la experiencia, cuya valoración aumenta desproporcionadamente en favor de los interinos, con el consecuente prejuicio para los que no lo son: pasa a contar siete puntos sobre 10, mientras que antes contaba cinco puntos . La formación académica vale dos (antes 5) y otros méritos darán derecho a un punto. De este modo, los opositores que no sean interinos de larga duración, como el caso de Rosa tienen prácticamente imposible el acceso a la función pública docente, porque si bien su formación académica es brillante, no tienen experiencia en el sistema educativo español.

Los afectados señalan que no están pidiendo una oposición más fácil (que también los beneficia) « porque eso es devaluar la educación . Vamos a tener profesores de Matemáticas que no saben hacer problemas». A esto se suma que si pasa todo el mundo porque el examen ya no es eliminatorio «los que tienen más experiencia nos pasarán por delante», añade Pedro. «¿Cómo vamos a enseñar a nuestros alumnos que el esfuerzo tiene su recompensa si vivimos en un país en el que la competencia se premia igual que la incompetencia?», se queja Rosa.

Como el sistema de acceso docente depende de las comunidades ya hay algunas que están intentando blindarse para convocar plazas antes de que entre en vigor el polémico decreto, como es el caso de Galicia o Comunidad Valenciana.

Los sindicatos, a favor del borrador

Sindicatos como CC.OO o CSIF se desmarcan de estas reclamaciones y consideran que el borrador está bien. «El acuerdo que se firmó con Iceta para la reducción de la temporalidad contemplaba la adaptación de la normativa para Sanidad y Educación y este contemplaba la posiblidad de que hubiera sistemas transitorios de acceso (esto termina en 2024) que simplifica la fase de oposición y da más peso a la experiencia en la fase de concurso», explica Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. «El problema es que tenemos 130.000 interinos en educación y Europa le ha dicho a España que tiene que reducir la temporalidad de manera rápida y eficaz», concluye García.