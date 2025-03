El 'padre' de PISA: «La repetición no es buena pero tampoco se tiene que aprobar porque sí a los alumnos»

Andreas Scheleicher, el ‘padre’ del prestigioso y conocido informe PISA , responde a absolutamente todo. No solo en presencial, donde suele ser un poco más difícil ‘escaquearse’ de las preguntas incómodas. También da la cara siempre que se contacta con él por correo. «Cuando trabajas ... en el sector público sobre todo tienes que ser responsable con la gente , hay que ser transparente», señala. El director del área educativa de la OCDE trabaja muy estrechamente con el Ministerio de Educación y se percibe en muchas respuestas, pero no deja de decir lo que piensa. Apoya la mayor parte de las medidas tomadas por la exministra Isabel Celaá y su sucesora, Pilar Alegría, pero también es consciente de las limitaciones educativas que tiene nuestro país. «La repetición no es buena pero tampoco se tiene que aprobar porque sí a los alumnos», asegura.

También admite que la responsabilidad en los pésimos datos que sacó nuestro país en el último informe PISA, en Ciencias y Matemáticas, es de los docentes . Aunque también destaca su capacidad y exige para ellos la impartición de menos contenido para enfocarse en menos cosas pero con mayor profundidad. El alemán que es desde hace años una referencia en el mundo de la educación, rechaza no solo la repetición sino el excesivo contenido memorístico que asegura existe en nuestras aulas , tal como señalaba Celaá. Pero matiza que la solución no es Google, como defendió otro exministro, Manuel Castells.

Scheleicher habló con ABC durante su visita a Madrid para presentar el informe de la OCDE ‘Competencias en Iberoamérica: habilidades socioemocionales’ presentado en la nueva torre de la IE University , en un evento que contó con la bienvenida del rector internacional de esta universidad, Manuel Muñiz.

¿Tienen datos de las habilidades sociales y emocionales en España?

No aún, las tendremos el año que viene. Se hará en un estudio separado del de PISA.

¿Cuán importantes son las habilidades sociales y emocionales en la educación?

Creo que serán cada vez más importantes. Sabemos cómo educar a los llamados 'robots de segunda clase', a las personas que sólo repiten lo que se les dice. Para ser humano en una época de inteligencia artificial debemos poder mejorar, mejorar a las personas que son diferentes a nosotros (menos educadas que nosotros), también podemos mejorar nuestro planeta. Creo que esas son las cualidades importantes en el en el siglo XXI. En el pasado podías solo aprender para un trabajo, hoy no.

¿Qué impacto tienen estas habilidades en el rendimiento académico?

El impacto se puede ver en las entrevistas de trabajo. Cuando un empleador entrevista no solo está interesado por tus notas sino por tus habilidades sociales y emocionales. El empleador preguntará si el candidato puede trabajar en equipo, si es disciplinado en su trabajo, si puede organizase solo...Son habilidades muy importantes.

¿Pero un alumno saca mejores notas si sus habilidades emocionales y sociales son altas?

Sí, claro. Están muy relacionadas ambas cosas. Como se ha mostrado en el estudio, los estudiantes que son más curiosos y creativos tienden a ser mejores en Matemáticas y en el campo de las Artes. Lamentablemente, en el mundo de la educación se suele diferenciar el aprendizaje académico del emocional y, al final, son dos caras de una misma moneda. Los estudiantes que son buenos académicamente pueden desarrollar habilidades sociales y emocionales muy sólidas. Por ejemplo, si un profesor enseña Educación Física puede hacer que los alumnos sean más atléticos pero también le puedes enseñar a ser más responsables de sí mismos, de los demás, de desarrollar coraje, liderazgo...Esto tiene que formar parte de la educación, porque en la vida en el siglo XXI es muy importante.

El pedagogo Gregorio Luri escribió un libro llamado: 'La escuela no es un parque de atracciones'. ¿Si se pone demasiado énfasis en esas habilidades sociales y emocionales no se corre el riesgo de dedicar menos tiempo y relevancia a las académicas?

Esto sugiere una tensión entre unas habilidades y otras. Y no es así. Volvamos al ejemplo de las Matemáticas: si enseñas fórmulas y ecuaciones los alumnos se aburrirán, pero si tienes pasión por la materia y la transmites harás que se desarrollen todas las habilidades: tanto las académicas como las sociales y emocionales. No es una versus la otra. Aunque sin duda estoy de acuerdo con el pedagogo: la escuela no es un parque de atracciones; aprender es trabajar, se necesita esfuerzo, disciplina, autogestión...Pero precisamente sobre esto versan las habilidades sociales y emocionales. Me vienen los ejemplos de Finlandia o Corea, donde los alumnos estudian muy duro pero los profesores los apoyan. La clave es hacer que el interés en ellos crezca.

¿Un alumno que es feliz es mejor estudiante?

La felicidad es un comienzo, la escuela enseña a desarrollar competencias. Mi visión es la siguiente: si haces un buen trabajo en la escuela, si realmente inviertes en los alumnos, si haces que ellos entienden quiénes son y en qué se quieren convertir, si se les enseñan buenas habilidades sociales, emocionales y académicas tus estudiantes serán felices. Si lo único que buscas son 'estudiantes felices' entonces no estarán bien educados. No se trata de que el profesor diga: «Quiero haceros felices», sino de que trate de entender quiénes son, en qué son talentosos, en cómo puede ayudarlos de manera que el profesor sea mentor, entrenador, evaluador. La fuerte relación entre estudiante y profesor es el mejor predictor para la felicidad de los alumnos. Si los docentes se enfocan en una buena educación y si hay una relación estrecha entre profesores y alumnos entonces sí, tendrás estudiantes felices.

Y profesores felices entonces...

¡Claro! El buen hacer de los docentes está muy vinculado al buen hacer de los alumnos.

En España se generó mucha polémica porque muchas materias, como las Matemáticas incluían la perspectiva de género en el currículo. ¿Qué opina de esto?

Los estudiantes son diferentes y aprenden diferente. Y el género puede ser una forma de entenderlo, también su entorno económico y social. Tradicionalmente, se pensaba que todos los estudiantes aprendían de la misma manera: «Enseño Matemáticas y no me tengo que preocupar de quiénes son los alumnos». No creo que este sea el enfoque correcto. Debemos entender quiénes son los estudiantes y qué los hacen diferentes.

¿Pero en Matemáticas?

Sí. El género desde luego es un aspecto pequeño, no es el único...Y el profesor tiene que entender que los estudiantes aprenden diferente y abrazar la diversidad con diferentes tácticas pedagógicas. Lo que debería contemplarse, además de la perspectiva de género, es que los docentes sean responsables de esas diferencias que hay entre sus alumnos. Si entras al aula y dices: «No me importa si eres chica, chico, rico o podre...Yo solo enseño», entonces se perderá el contacto con los alumnos, y el profesor tiene que ser responsable del progreso del aprendizaje de los mismos y entenderlos como individuos.

¿Qué opina de los contenidos memorísticos? Es otro gran debate en el país. La exministra de Educación, Isabel Celaá, siempre dijo que los currículos eran «enciclopédicos» o el exministro de Universidades, Manuel Castells, señalaba que para buscar información estaba Google...

Es importante entender los conceptos. Google te ayudará si tienes una idea previamente. Volvamos a las Matemáticas: si no tienes la idea de las Matemáticas o de la manera de pensar en Matemáticas, entonces Google no te ayudará. Si no tienes el concepto de un mapa, entonces Google Maps no te ayudará. Pero es verdad que en España hay demasiada memorización. Hay que retener conceptos, ideas... pero no todos los hechos. El mundo moderno no te evalúa por lo que sabes, si no por que puedes hacer con lo que sabes.

En el último informe PISA, España salió muy mal en Matemáticas pero especialmente en Ciencias...

En España los alumnos saben mucho, por ejemplo, de química, fórmulas...pero los niños de 15 años no saben diseñar un experimento, distinguir preguntas científicas de aquellas que no lo son...Ciencia es la manera de mirar y entender los fenómenos del mundo y eso no lo incorporan, pero sí memorizan ecuaciones y fórmulas que no son útiles para ellos. Y en Matemáticas pasa lo mismo.

¿Y quién es el responsable de esta situación?

Los docentes.

¿Tenemos malos docentes?

No. Son perfectamente capaces. El desafío es darle a los profesores más tiempo para enfocarse en menos cosas pero con mayor profundidad.

Otro debate en España, quizás el más encendido y el que más críticas le ha provocado al Ministerio de Educación, ha sido el hecho de que se permite promocionar sin número de suspensos...¿Qué opina de esto?

La repetición es muy poco efectiva. Si fallas y haces el mismo programa de vuelta no vas a mejorar. Eso está probado en muchos países. La repetición no es efectiva, es costosa porque los alumnos llegan tarde al mercado de trabajo. De hecho, un solo alumno en España que repite cuesta a la economía 25.000 euros, es mucho dinero. Dejar pasar a los alumnos automáticamente, porque sí, tampoco creo que no es una solución. Lo mejor es invertir para ayudar al alumnos a avanzar. Pero sobre todo, identificar la debilidad lo antes posible y ayudar a los alumnos a avanzar.

Si le dices al profesor que si el alumno no prospera hay que hacerlo repetir lo que estás haciendo es quitarle la responsabilidad. Y eso es muy malo. Hay que decirles, en su lugar: «Es tu trabajo hacer que los estudiantes tengan éxito». La responsabilidad no tiene que recaer en el alumno sino en el profesor.

¿Finlandia sigue siendo el país con el mejor sistema educativ0?

No, destacan mucho Corea, Japón y también Estonia. Este país europea tiene un sistema de educación muy dinámico. Es increíble. Hay mucha autogestión, autonomía, muy buen cultura colaborativa, los estudiantes no son solo instructores, hay una comunidad...

¿Le preocupan las consecuencias que la pandemia va a tener en los alumnos en el largo plazo?

Sí, por supuesto. Los estudiantes que aprendieron a aprender, que tuvieron apoyo de sus padres, que tuvieron buen acceso a la tecnología no han tenido problemas. Los que no tuvieron todo esto, que no estaban motivados, que no tuvieron soporte tecnológico, que no tenían a sus progenitores que cuidando de ellos fracasaron. La pandemia está amplificando de manera dramática la inequidad en la educación. Pero también muestra que tenemos que mirar la educación de manera diferente. Espero que tras la pandemia muchos alumnos hablen con sus profesores y les digan: «He aprendido a aprender por mí mismo».

¿Cuál es para usted el profesor ideal?

Lo más importante es la relación que tiene con los alumnos. Tiene que ser un profesor bueno en su asignatura, bueno en la pedagogía de esa asignatura pero también bueno en la comprensión de sus alumnos a nivel individual. Creo que el sistema español no está dando lugar a eso. Aquí los profesores dan clase y se van. En Japón o Singapur los profesores pasan mucho tiempo con los alumnos fuera de clase. Son amigos, son algo así como una compañía, los conocen a ellos y a sus familias y creo que eso se está perdiendo en España.