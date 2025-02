Coronavirus España directo: Sanidad notifica 1.690 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Costa Rica contabilizó ayer 636 nuevos casos positivos de Covid-19 y once fallecidos, mientras que las autoridades anunciaron que trabajan en el protocolo para probar un tratamiento de anticuerpos equinos en los primeros pacientes. El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó en unas declaraciones distribuidas a los medios que hasta el momento un total de 24.508 personas han sido contagiadas y se han reportado 255 decesos a lo largo de la pandemia. La tasa de letalidad del virus en el país es de un 1 %. Además, 7.971 personas se han recuperado y se reportan 383 personas hospitalizadas de forma simultánea, de las que 85 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad entre los 32 y los 87 años.

Estados Unidos alcanzó en las últimas 24 horas la cifra de 5.138.850 casos confirmados de Covid-19 y la de 164.480 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 53.029 contagios más que el lunes y de 1.110 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.787, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.592 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.890, California con 10.528, Texas con 9.196 y Massachusetts, con 8.751.

A cinco meses de haber sido confirmados los primeros dos casos de enfermos con Covid-19, el 11 de marzo, Honduras registra 1.515 muertos y 48.403 contagiados, informó ayer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El organismo estatal registró nueve muertos, con los que la cifra se elevó a 1.515, mientras que, de 1.238 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 531, de distintas fechas, dieron positivo, con los que aumentó a 48.404 el número de contagios. Los hospitalizados a nivel nacional suman 1.100, de los que 791 permanecen estables, 265 en condición grave y 44 en unidades de cuidados intensivos. Según el portavoz del Sinager, Francis Contreras, hoy también hubo 156 nuevos casos de pacientes recuperados, para un total de 6.805 los que ya no portan el mortal virus en su cuerpo.

Los ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves en Málaga han acordado suspender hasta el próximo 31 de octubre todas las ferias y eventos festivos multitudinarios en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas ante el COVID-19.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19', incorporando que las personas que sean identificadas como contactos de casos positivos de coronavirus cuando se encuentren fuera de su lugar de residencia retornen a su casa para cumplir la cuarentena de 14 días. En su documento, no obstante, el Ministerio fija unos requisitos, como que el alojamiento en su lugar de residencia "garantice las condiciones necesarias para la cuarentena", que el desplazamiento hasta su hogar se realice "en un medio de transporte privado", que se pueda garantizar el "cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto" y que se haya "informado y autorizado" el desplazamiento por las autoridades de salud pública.

La Fiscalía de Albacete ha tomado declaración a los representantes del Ayuntamiento, la Subdelegación de Gobierno y la Delegación de Sanidad para dirimir si hay responsabilidades penales por desobediencia en la gestión del brote de COVID-19 en el asentamiento de temporeros de la carretera de Peñas, dado que el auto judicial que ratificó el confinamiento de los inmigrantes proponía dividirlos en grupos de no más de 25 personas ya el 24 de julio. En un comunicado, la Fiscalía ha explicado este miércoles que una vez valoradas las diligencias practicadas o que se decidan practicar, se resolverá el procedimiento, acordando su archivo si se entiende que no se ha incurrido en responsabilidad penal o, en caso contrario, la formulación de querella o denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra las personas responsables.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado a los jóvenes que, "aunque la mayoría de los jóvenes no corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves durante esta pandemia", desempeñan un "papel importante" y "comparten la responsabilidad colectiva" de ayudar a detener la transmisión de la Covid-19. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este miércoles 12 de agosto, Tedros que es necesario ayudar a preparar a los jóvenes para su "importante papel en el futuro", ya que las emergencias y los brotes de enfermedades del infierno pueden volverse aún más comunes. No obstante, les ha agradecido el "apoyo continuo y energía, creatividad y motivación" para ayudar a superar esta pandemia.

La directora general de Salud Pública de la Junta, Carmen Pacheco, no descarta la posibilidad de que se pueda pedir la ampliación de las medidas confinamiento de Aranda de Duero (Burgos) otros 14 días más, aunque habrá que esperar a la decisión que toma el juez sobre la prórroga de una semana, y en función de la evolución diaria de los casos y de la incidencia del coronavirus. Así lo ha asegurado Pacheco, en una entrevista concedida al programa 'Valladolid en la Onda' de Onda Cero Castilla y León y recogida por Europa Pres, en la que se ha mostrado partidaria "de ir viendo la situación día a día porque cambia cada hora" además de que ha reconocido "cierta estabilización" en las cifras que se están registrando en el municipio burgalés, confinado en principio durante siete días, aunque la Junta ya ha pedido al juez una prórroga de otros siete días, hasta el 21 de agosto.

Veintitrés nuevos casos de coronavirus se han confirmado hoy en Asturias, doce más que ayer, según los datos aportados por la Consejería de Salud que ha especificado que tres de ellos están relacionados con los brotes de Llanes y Cangas del Narcea y que no se ha detectado ningún foco nuevo de contagio en las últimas 24 horas. Dos de los nuevos contagios corresponden al foco cangués de El Chiringuito del Pela, en Corias, lo que eleva a 17 los afectados, mientras que otro positivo está vinculado al brote en los establecimientos La Terraza de Laura y la escuela de surf Skull, de Llanes, que alcanza así los 25 infectados.

Galicia quiere prohibir fumar en calles y lugares públicos si no hay distancia de seguridad

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles, en rueda de prensa, que se está redactando el texto que recogerá el Diario Oficial de Galicia en la tarde de este miércoles, en el que se consignará la «posibilidad de prohibir fumar en las calles cuando se está circulando y no se garantiza la distancia de seguridad hacia otros peatones».

