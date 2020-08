Xunta Galicia quiere prohibir fumar en calles y lugares públicos si no hay distancia de seguridad La medida, que se está ultimando, entraría en vigor desde este mismo jueves, efectiva para toda la Comunidad

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 12/08/2020 17:09h

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles, en rueda de prensa, que se está redactando el texto que recogerá el Diario Oficial de Galicia en la tarde de este miércoles, en el que se consignará la «posibilidad de prohibir fumar en las calles cuando se está circulando y no se garantiza la distancia de seguridad hacia otros peatones». Con esta decisión se busca reforzar las medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus y frenar los contagios.

Feijóo ha recordado que el humo del tabaco es un «factor transmisor», por lo que se está «evaluando» cómo redactar el párrafo concreto que recogería esta medida, que tendría «carácter general» para toda Galicia a partir de este mismo jueves, siguiendo las recomendaciones del comité clínico de expertos sanitarios que asesora a la Xunta desde el inicio de la pandemia. «Cuando se está en la calle y se está circulando entre gente sin poder guardar distancia, lo lógico es no poder fumar», ha incidido.

Ha ampliado posteriormente que si se fuma sin limitación en «zonas de gran afluencia de ciudadanos», sin mediar «distancia física de seguridad», se da un «riesgo alto de contaminación y de infección». La norma se está afinando para dar «seguridad jurídica». La idea es «prohibir fumar en calles o en lugares públicos dónde la distancia física de seguridad no es posible».

El humo «perjudica a personas colindantes» ubicadas en lugares cercanos cuando una personas fumadora está «en tránsito o en movimiento» y no media la distancia necesaria. La medida, ha querido remarcar Feijóo, sería efectiva desde este mismo jueves.

Desde hace semanas, desde el comité de expertos sanitarios se venía haciendo hincapié en el vector de riesgo que supone el hecho de fumar cuando no se pueden garantizar la distancia necesaria con otras personas. «Si no podemos mantener una distancia de dos metros, no podemos fumar. Si queremos fumar, tenemos que mantener una distancia de dos metros», advertían los asesores de la Xunta.