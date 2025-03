Coronavirus España directo: Sanidad notifica 24.462 casos desde el jueves y España supera los 50.000 muertos

Sanidad ha notificado hoy 24.462 casos de Covid desde el jueves y ya supera los 50.000 muertos , al sumar 298 decesos desde el último informe del ministerio. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha descendido a 246 casos por 100.000 habitantes y mejora en comparación con los 262 del 24 de diciembre.

Los casos globales de Covid-19 notificados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) han llegado a los 79,2 millones, con 435.000 nuevos contagios correspondientes a la última jornada. Los decesos acumulados debido a esa enfermedad se elevan a 1,75 millones, con 7.393 registrados por el conjunto de países en las últimas 24 horas.

América ha confirmado hasta el momento 34,4 millones de casos y Europa han llegado a los 25,2 millones , representando entre ambos continentes el 75 % de contagios a nivel mundial. En cuanto a decesos, América acumula 840.000 y Europa cerca de 555.000, lo que supone el 80 % de la mortalidad por covid-19 en el mundo.

Donald Trump cedió a las presiones y firmó ayer la ley presupuestaria que incluye el paquete de ayuda para la pandemia de Covid-19. El presidente de EE.UU. se había negado durante casi una semana a hacerlo, lo que había dejado en el limbo los subsidios al desempleo y ayudas para millones de ciudadanos y empresas del país. Trump calificó el martes pasado de «desgracia» el acuerdo alcanzado por los republicanos y demócratas del Congreso. Incluía la extensión de los subsidios de desempleo adicionales de 300 dólares semanales durante once semanas y cheques de 600 dólares para todos los estadounidenses con ingresos inferiores a 75.000 dólares anuales, además de partidas multimillonarias de apoyo a las pymes y a sectores como la educación, transporte o la campaña de vacunación.

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 21 nuevos casos de Covid este domingo, 6 de los cuales se produjeron por contagio local en la provincia nororiental de Liaoning, escenario de un pequeño rebrote en las últimas dos semanas. Sin embargo, no hubo nuevos contagios locales anunciados en Pekín, donde entre el viernes y el sábado se habían diagnosticado 7 casos. Los 15 positivos restantes se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en Mongolia Interior (norte, 6), Zhejiang (este, 3), Shanghái (este, 2), Pekín (1), Tianjin (noreste, 1), Cantón (sureste, 1) y Sichuán (centro, 1).

Las autoridades de Japón han anunciado este lunes la suspensión momentánea de la entrada de ciudadanos extranjeros al país hasta finales de enero de 2021, como medida de precaución ante la nueva cepa de coronavirus surgida en Reino Unido, después de que hayan sido ya registrados ocho casos de esta variante. El Ministerio de Salud de Japón ha detallado que de estas ocho personas, la mitad ha necesitado ser hospitalizada, mientras que las otras cuatro han sido solo puestas en cuarentena, después de que no hayan presentado síntomas.

Esta subida en 13 en la cifra de hospitalizados se produce después de registrarse otra de 28 el domingo, bajar en 103 entre el sábado y el viernes, día en que no hubo actualización, en 43 el jueves y 48 el miércoles, y aumentar en 17 el martes y en 23 el lunes pasado.

«Nunca excluimos medidas que podrían ser necesarias para proteger a la población. Eso no quiere decir que la decisión ya esté tomada, sino que observamos la situación hora a hora», dijo este domingo Véran en el semanario Le Journal du Dimanche (JDD).

El Gobierno francés analizará este martes la posible imposición de nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia, en un momento en que el ministro de Sanidad, Olivier Véran, no excluye un tercer confinamiento en caso de que se agrave la situación.

Paralelamente, fuentes oficiales explicaron a EFE que «Italia no está entre los ocho países» europeos involucrados y recibirá desde mañana y hasta el día 30, según lo programado, las vacunas en los 300 puntos del territorio en los que se van a inocular.

No habrá retrasos y las vacunas llegarán a partir de mañana desde Bélgica, dijeron estas fuentes, después de que la compañía avanzara este lunes que habrá cierta demora en la entrega a ocho países europeos, entre ellos España.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este lunes que dentro del plan de vacunación se irá citando a los ciudadanos y quien rechace la vacuna entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos: «Quedará consignado, pero no es un documento para hacer público», ha dicho.

«Debemos asegurarnos de que los países no sean castigados por compartir de forma transparente los nuevos hallazgos científicos», asegurado en rueda de prensa este lunes.

El director del CCAES, Fernando Simón, ha indicado que «venimos de tres días festivos», por lo que las cifras notificadas hoy no son «fáciles de interpretar». En relación con la incidencia, ha indicado que aunque la evolución es favorable «no es de fiar», pues «ha de consolidarse la información de los días festivos».