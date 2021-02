Cómo son las mascarillas transparentes que se han retirado por no ser efectivas contra el coronavirus El País Vasco denuncia que las mascarillas transparentes o de rejilla solo presentan una filtración bacteriana del 15,3 %

ABC Madrid Actualizado: 23/02/2021 15:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las mascarillas son una de las medidas de protección frente al coronavirus más eficaces con las que contamos a día de hoy. Sin embargo , no todas ellas son efectivas frente al contagio ya que no todas cumplen las normas que garantizan la seguridad de las mismas.

El pasado lunes 22 de febrero, el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, denunció que las mascarillas transparentes o de rejilla, que se ven cada vez con más frecuencia, solo tienen una filtración bacteriana del 15,3 %, cuando la normativa UNE0065 establece que las mascarillas higiénicas, no consideradas producto sanitario, deben tener como mínimo una filtración del 90 %. Por este motivo, el País Vasco retitará del mercado este tipo de protección facial.

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, a través de Kontsumobide, ha realizado desde el inicio de la pandemia dos campañas de inspección de mascarillas. El pasado viernes 12 de febrero el Ministerio de Consumo publicó una nueva Orden para establecer los criterios y requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas, que otorga a las empresas un plazo de 30 días para adaptarse al nuevo reglamento. Por este motivo, Kontsumobide prevé realizar otra inspección próximamente.

Las mascarillas transparentes de rejilla

Desde que el uso de mascarillas se hizo obligatorio, son muchas las personas que han luchado por distribuir mascarillas transparentes que permitan, entre otras cosas, la lectura de labios para las personas con problemas de audición. Los protectores faciales habituales son opacos, lo que dificulta la comunicación a muchas personas.

Existen mascarillas transparentes que cumplen con la normativa establecida para garantizar la eficacia de las mismas frente al coronavirus. Sin embargo, no todas ellas protegen como deberían. Las mascarillas de rejilla están fabricadas con un tejido translúcido muy que permite ver la nariz y la boca de la persona que la utiliza. Sin embargo, no cumple con los requisitos de filtración bacteriana exigidos por la normativa española, por lo que no se recomienda su uso.