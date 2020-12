Ver para oír: Así ocultan las mascarillas el aprendizaje de los niños sordos Los niños sordos piden a gritos mascarillas transparentes que no oculten su aprendizaje y socialización

Laura Peraita SEGUIR Actualizado: 03/12/2020 02:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si la mascarilla ya es un tormento, por incómoda, para los niños que pasan tantas horas en el colegio con ella puesta, en aquellos alumnos con problemas auditivos para los que la lectura de los labios supone «todo» para sentirse conectados con el mundo, implica un verdadero infierno.

Atender a las explicaciones de un profesor con la cara está tapada hasta la nariz, les oculta toda la información que trata de explicar. Cierto es que en la mayoría de estas aulas hay un intérprete o persona de referencia que, mediante el lenguaje de signos, les transmite en cada momento lo que se imparte en el aula, pero «no es lo mismo», tal y como indica Marta de la Torre, directora general del Colegio concertado Gaudem.

Asegura que la «lectura labial es importantísima para la transmisión adecuada del mensaje» y que el lenguaje de signos «se apoya mucho en el gesto de la boca» y en las expresiones y muecas faciales. «Por ejemplo, para indicar el aumentativo de una palabra se hace un determinado movimiento de la boca, del mismo modo que si hacemos referencia a la acción temporal de un verbo. También necesitamos acercar la mano a la nariz o a un lado de los labios para dar significado a ciertas palabras que, con la mascarilla puesta, los niños no lo perciben con exactitud. El aprendizaje, indudablemente se ve perjudicado y hace que estos alumnos estén en desigualdad de oportunidades respecto a sus compañeros».

Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), explica que, por ley, las administraciones deben dotar al alumnado sordo de las adaptaciones que precisen, y a la vez, asegurar las condiciones necesarias para salvaguardar su salud y la de las personas que les rodean. «Las propias administraciones y centros son los responsables de minimizar las dificultades que pudieran derivarse de estas medidas sanitarias. Este año, a los problemas de comunicación que plantea el necesario uso de mascarillas, se suman muchas otras carencias que en nada contribuyen a garantizar el acceso a la educación de este alumnado».

Las familias de estos niños, como no puede ser de otra manera, quieren soluciones. Las quieren ya. «No hay que olvidar que lo que está en juego es el presente y el futuro de personas, y en este caso, de sus hijos. Ver que tu niño sufre al ir al colegio, que va con miedo, que no puede dormir..., es tremendo para unos padres. Muy duro».

Aislados en el patio de recreo

Y es que el problema no se limita a lo que ocurre dentro de una clase, sino que se extiende fuera del aula. «La socialización de estos niños se ve muy perjudicada, lo que les afecta en su relación de grupo con los demás, pero también en su autoestima como personas —asegura Inés Nogales, responsable del Departamento de Orientación del Colegio Gaumen—. Cuando salen al recreo, todos sus amigos llevan la mascarilla y, por tanto, no pueden leer sus labios. Además, deben mantener distancia lo que les dificulta mucho más su vinculación y, desgraciadamente, no hay una persona de apoyo que les ayude a sentirse comunicados con el resto de niños. Esta situación resulta muy frustrante; el patio debe ser un espacio de risas, juegos y charlas».

Los padres están muy preocupados porque sus hijos no aprenden igual y tienden a un mayor aislamiento. Durante el confinamiento ya sufrieron la imposibiliad de comunicarse de igual a igual con sus compañeros. «Si la socialización en la escuela es importante para cualquier niño, para los sordos mucho más porque el resto de compañeros dispone de otros círculos y ámbitos en los que relacionase sin problemas, pero para los sordos el colegio es, en la mayoría de los casos, su único punto de encuentro con otros niños —explica Marta de la Torre—. Aquí nadie les observa, ni mira raro ni les trata de forma especial. Si van a un parque, desde el minuto uno suelen percibir su diferencia. No se sienten igual de integrados».

Una de las primeras «soluciones» que se presentan para estos casos es el uso de mascarillas transparentes. «Hemos probado todas —apunta la directora del Colegio Gaumen—, pero lo cierto es que la mayoría no están homologadas y se empañan. Las que sí son homologadas cuestan 30 euros. Yo, como docente, puedo tener este tipo de mascarillas, pero no todos los profesores —que en este colegio son cincuenta— ni los compañeros de pupitre de estos niños. Faltan ayudas para financiar este tipo de mascarillas».

La presidenta de la CNSE señala que es fundamental que los productos cumplan los requisitos necesarios para ser sanitariamente seguros, útiles, accesibles y asequibles y así se lo han trasladado tanto a Sanidad como a Consumo. «Consideramos que es la propia Administración la que debe asumir esta tarea, de manera que se garantice la idoneidad de las mascarillas que se adquieran porque, bajo ningún concepto, se puede poner la salud de nadie en juego. En este sentido —matiza— instamos a las administraciones, entidades privadas y agentes sociales, educativos y culturales a adoptar una actitud proactiva y de cooperación que, a la larga, beneficie no solo a las personas sordas, sino al conjunto de la sociedad».

Marta de la Torre insiste también en que en el aula es necesario, además del docente, otro profesor de apoyo referente, y no solo un intérprete que transmita únicamente cada palabra del docente y que cuando cumple su hora se va. «La realidad de un niño oyente es muy diferente a la de uno sordo. El personal de apoyo debe conocer a cada niño y tener conocimiento del contexto de la materia que se está explicando. La Administración lo sabe, pero no lo apoya económicamente. Sufrimos una gran desatención».

------

Ante un nuevo confinamiento

La educación online puede ser el escenario más inaccesible para el alumnado sordo si no se tienen en cuenta sus necesidades y características a la hora de planificar el curso. Para muestra, las carencias y faltas de apoyos que se detectaron en la organización y metodología que se utilizó para continuar las clases durante el confinamiento.

El posible regreso a este escenario inquieta. Y mucho. Sería imprescindible el mantenimiento de los contratos de los servicios de asesores especialistas de lengua de signos y de intérpretes, asegurando su presencia en todas las etapas escolares y jornada lectiva, así como el de personal no docente como son los logopedas. Asimismo, el material docente debería ser accesible en lengua de signos y con subtitulado.

Otro aspecto importante, ante la falta de presencialidad, sería evitar el aislamiento comunicativo de este alumnado, fomentando las interacciones con sus compañeras y compañeros, así como establecer un canal de comunicación eficaz con las familias, que fuera accesible si se trata de padres o madres sordos.